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Уотфорд - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 04.12.2021
Уотфорд – Манчестер Сити: Прогноз и анонс матча ⋉ 4 декабря 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 15-й тур
4 декабря 2021. Уотфорд, “Викаридж Роуд”
“Уотфорд” 19:30 “Манчестер Сити”
Телетрансляция – Setanta Sports (в записи)
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Клаудио Раньери ни разу не проигрывал “Манчестер Сити” в Премьер-лиге (девять матчей), а Пеп Гвардиола выиграл все девять поединков против “Уотфорда” во всех турнирах. Одна из серий точно оборвется в ближайшей встрече между командами на “Викаридж Роуд”.
Уотфорд
“Уотфорд” проиграл четыре из пяти последних матчей Премьер-лиги, выиграв только у “Манчестер Юнайтед” в последней игре Сульшера. Перед 15-м туром “Уотфорд” занимает 17-е место в Премьер-лиге, опережая зону вылета на три очка.
Однако Клаудио Раньери видит прогресс в игре команды, и с ним сложно не согласиться. “Уотфорд” должен был рассчитывать на очки в снежной игре против “Лестера” (2:4) и ни в чем не уступал “Челси” в матче мидуика (1:2). “Мы добавляем и в атаке, и в защите. Мы в хорошей форме. Иногда мы допускаем ошибки, но в случае с “Челси” нужно говорить не об ошибках, а о силе соперника. Думаю, болельщики должны нами гордиться”.
Но Раньери признает, что команде нужно брать очки, иначе она глубже ввяжется в борьбу за выживание. “Я очень уверен в своих игроках, но в то же время я прагматичный тренер, и я хочу набирать пункты в таблицу. Если ты играешь хорошо в трех матчах, и не берешь очков, это плохо”.
Лучший игрок “Уотфорда” в данный момент – это экс-форварда “Зари” Эммануэль Деннис. 24-летний нигериец забивал по голу в трех последних матчах АПЛ, всего в чемпионате Англии у него шесть голов и шесть ассистов. “Я не удивлен тем, что Деннис хороший игрок – говорит Раньери. – Он забивал дважды на Бернабеу. Тот кто, делал дубль на Бернабеу не может быть заурядным игроком”.
Матч против “Манчестер Сити” пропустят травмированные Сарр, Фостер, Нкулу, Сема и Этебо. Адам Масина под вопросом.
Манчестер Сити
Ноябрь был образцовым для “Манчестер Сити”. Команда Пепа Гвардиолы выиграла пять матчей во всех турнирах и менеджер “горожан” был номинирован на тренера месяца в АПЛ.
Марафон из восьми матчей в декабре начался для “Сити” более чем хорошо. Гвардиола стал первым тренером, который нанес Стивену Джеррарду поражение в АПЛ. Пеп остался доволен игрой своей команды против "Астон Виллы" (2:1). “Эта победа меня по-настоящему впечатлила. Наш ритм, наша игра в атаке и в обороне, все было очень хорошо, я доволен”.
“Манчестер Сити” проводил матч против “Астон Виллы” без Уокера, Гюндогана, Де Брюйне, Стоунза, Ляпорт был дисквалифицирован, Фоден и Грилиш вернулись после травм, но начали матч в запасе. Но к игре против “Уотфорда” все игроки, за исключением Феррана Торреса, восстановились после травм.
“Манчестер Сити” забил на 14 голов меньше, чем “Ливерпуль”, но отсутствие бомбардиров – это не проблема “горожан”. Во всех турнирах за “Сити” отметились голами уже 17 футболистов.
Статистика команд, цифры и факты
- Клаудио Раньери ни разу не проигрывал “Манчестер Сити” в Премьер-лиге (восемь побед, одна ничья), Пеп Гвардиола выиграл все матчи против “Уотфорда” во всех турнирах (девять побед).
- “Уотфорд” не разу не выигрывал у “Манчестер Сити” в Премьер-лиге.
- “Манчестер Сити” выиграл восемь последних выездных матчей АПЛ в субботу, забив 16 голов и пропустив один раз.
- “Уотфорд” пропускал во всех 14 матчах Премьер-лиги 2021/22.
- Форвард “Манчестер Сити” Рахим Стерлинг забил десять голов в восьми матчах против “Уотфорда” во всех турнирах.
Последние пять матчей Уотфорда и Манчестер Сити
Уотфорд
- 01.12 “Челси” 1:2 (АПЛ)
- 28.11 “Лестер” 2:4 (АПЛ)
- 20.11 “Манчестер Юнайтед” 4:1 (АПЛ)
- 07.11 “Арсенал” 0:1 (АПЛ)
- 30.10 “Саутгемптон” 0:1 (АПЛ)
Манчестер Сити
- 01.12 “Астон Вилла” 2:1 (АПЛ)
- 28.11 “Вест Хэм” 2:1 (АПЛ)
- 24.11 “Пари Сен-Жермен” 2:1 (Лига чемпионов)
- 21.11 “Эвертон” 3:0 (АПЛ)
- 06.11 “Манчестер Юнайтед” 2:0 (АПЛ)
Личные встречи
В прошлом сезоне “Манчестер Сити” выиграл два матча у “Уотфорда” с общим счетом 12:0. История встреч в АПЛ: десять побед “Сити”, две ничьи, ни одной победы “Уотфорда”.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Челси"
|14
|10
|3
|1
|33-6
|+27
|33
|2
|"Манчестер Сити"
|14
|10
|2
|2
|29-8
|+21
|32
|3
|"Ливерпуль"
|14
|9
|4
|1
|43-12
|+31
|31
|4
|"Вест Хэм Юнайтед"
|14
|7
|3
|4
|25-17
|+8
|24
|5
|"Арсенал"
|14
|7
|2
|5
|17-20
|-3
|23
|6
|"Тоттенхэм"
|13
|7
|1
|5
|13-17
|-4
|22
|7
|"Манчестер Юнайтед"
|14
|6
|3
|5
|24-24
|0
|21
|8
|"Вулверхэмптон"
|14
|6
|3
|5
|12-12
|0
|21
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|14
|4
|7
|3
|13-15
|-2
|19
|10
|"Лестер Сити"
|14
|5
|4
|5
|22-25
|-3
|19
|11
|"Кристал Пэлас"
|14
|3
|7
|4
|19-20
|-1
|16
|12
|"Брентфорд"
|14
|4
|4
|6
|17-19
|-2
|16
|13
|"Астон Вилла"
|14
|5
|1
|8
|19-23
|-4
|16
|14
|"Эвертон"
|14
|4
|3
|7
|17-24
|-7
|15
|15
|"Саутгемптон"
|14
|3
|6
|5
|13-20
|-7
|15
|16
|"Лидс Юнайтед"
|14
|3
|6
|5
|13-20
|-7
|15
|17
|"Уотфорд"
|14
|4
|1
|9
|19-26
|-7
|13
|18
|"Бернли"
|13
|1
|7
|5
|14-20
|-6
|10
|19
|"Норвич Сити"
|14
|2
|4
|8
|8-28
|-20
|10
|20
|"Ньюкасл"
|14
|0
|7
|7
|16-30
|-14
|7
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Ориентировочные составы
“Уотфорд”: Бахманн – Фемения, Трост-Эконг, Кэткарт, Роуз – Сиссоко – Деннис, Клеверли, Луза, Педро – Кинг
“Манчестер Сити”: Эдерсон – Зинченко, Лапорт, Диаш, Канселу – Бернарду Силва, Родри, Фернандиньо – Грилиш, Стерлинг, Жезус
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Уотфорд – Манчестер Сити от UA-Football
2:1, 2:1, 2:1. Три последних матча “Манчестер Сити” выиграл с одинаковым счетом. “Уотфорд” выиграл всего один матч из последних трех, но в каждой игре команда Раньери забивала. Возвращение травмированных игроков “Сити” минимизирует шансы “Уотфорда”, но один свой мяч хозяева должны забить. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 3:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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