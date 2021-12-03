Уотфорд - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 04.12.2021 

Чемпионат Англии, 15-й тур

4 декабря 2021. Уотфорд, “Викаридж Роуд”

“Уотфорд” 19:30 “Манчестер Сити”

Телетрансляция – Setanta Sports (в записи)

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Клаудио Раньери ни разу не проигрывал “Манчестер Сити” в Премьер-лиге (девять матчей), а Пеп Гвардиола выиграл все девять поединков против “Уотфорда” во всех турнирах. Одна из серий точно оборвется в ближайшей встрече между командами на “Викаридж Роуд”.

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Уотфорд

“Уотфорд” проиграл четыре из пяти последних матчей Премьер-лиги, выиграв только у “Манчестер Юнайтед” в последней игре Сульшера. Перед 15-м туром “Уотфорд” занимает 17-е место в Премьер-лиге, опережая зону вылета на три очка.

Однако Клаудио Раньери видит прогресс в игре команды, и с ним сложно не согласиться. “Уотфорд” должен был рассчитывать на очки в снежной игре против “Лестера” (2:4) и ни в чем не уступал “Челси” в матче мидуика (1:2). “Мы добавляем и в атаке, и в защите. Мы в хорошей форме. Иногда мы допускаем ошибки, но в случае с “Челси” нужно говорить не об ошибках, а о силе соперника. Думаю, болельщики должны нами гордиться”.

Но Раньери признает, что команде нужно брать очки, иначе она глубже ввяжется в борьбу за выживание. “Я очень уверен в своих игроках, но в то же время я прагматичный тренер, и я хочу набирать пункты в таблицу. Если ты играешь хорошо в трех матчах, и не берешь очков, это плохо”.

Лучший игрок “Уотфорда” в данный момент – это экс-форварда “Зари” Эммануэль Деннис. 24-летний нигериец забивал по голу в трех последних матчах АПЛ, всего в чемпионате Англии у него шесть голов и шесть ассистов. “Я не удивлен тем, что Деннис хороший игрок – говорит Раньери. – Он забивал дважды на Бернабеу. Тот кто, делал дубль на Бернабеу не может быть заурядным игроком”.

Матч против “Манчестер Сити” пропустят травмированные Сарр, Фостер, Нкулу, Сема и Этебо. Адам Масина под вопросом.

Манчестер Сити

Ноябрь был образцовым для “Манчестер Сити”. Команда Пепа Гвардиолы выиграла пять матчей во всех турнирах и менеджер “горожан” был номинирован на тренера месяца в АПЛ.

Марафон из восьми матчей в декабре начался для “Сити” более чем хорошо. Гвардиола стал первым тренером, который нанес Стивену Джеррарду поражение в АПЛ. Пеп остался доволен игрой своей команды против "Астон Виллы" (2:1). “Эта победа меня по-настоящему впечатлила. Наш ритм, наша игра в атаке и в обороне, все было очень хорошо, я доволен”.

“Манчестер Сити” проводил матч против “Астон Виллы” без Уокера, Гюндогана, Де Брюйне, Стоунза, Ляпорт был дисквалифицирован, Фоден и Грилиш вернулись после травм, но начали матч в запасе. Но к игре против “Уотфорда” все игроки, за исключением Феррана Торреса, восстановились после травм.

“Манчестер Сити” забил на 14 голов меньше, чем “Ливерпуль”, но отсутствие бомбардиров – это не проблема “горожан”. Во всех турнирах за “Сити” отметились голами уже 17 футболистов.

Статистика команд, цифры и факты

Клаудио Раньери ни разу не проигрывал “Манчестер Сити” в Премьер-лиге (восемь побед, одна ничья), Пеп Гвардиола выиграл все матчи против “Уотфорда” во всех турнирах (девять побед).

“Уотфорд” не разу не выигрывал у “Манчестер Сити” в Премьер-лиге.

“Манчестер Сити” выиграл восемь последних выездных матчей АПЛ в субботу, забив 16 голов и пропустив один раз.

“Уотфорд” пропускал во всех 14 матчах Премьер-лиги 2021/22.

Форвард “Манчестер Сити” Рахим Стерлинг забил десять голов в восьми матчах против “Уотфорда” во всех турнирах.

Последние пять матчей Уотфорда и Манчестер Сити

Уотфорд

01.12 “Челси” 1:2 (АПЛ)

28.11 “Лестер” 2:4 (АПЛ)

20.11 “Манчестер Юнайтед” 4:1 (АПЛ)

07.11 “Арсенал” 0:1 (АПЛ)

30.10 “Саутгемптон” 0:1 (АПЛ)

Манчестер Сити

01.12 “Астон Вилла” 2:1 (АПЛ)

28.11 “Вест Хэм” 2:1 (АПЛ)

24.11 “Пари Сен-Жермен” 2:1 (Лига чемпионов)

21.11 “Эвертон” 3:0 (АПЛ)

06.11 “Манчестер Юнайтед” 2:0 (АПЛ)

Личные встречи

В прошлом сезоне “Манчестер Сити” выиграл два матча у “Уотфорда” с общим счетом 12:0. История встреч в АПЛ: десять побед “Сити”, две ничьи, ни одной победы “Уотфорда”.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Челси" 14 10 3 1 33-6 +27 33 2 "Манчестер Сити" 14 10 2 2 29-8 +21 32 3 "Ливерпуль" 14 9 4 1 43-12 +31 31 4 "Вест Хэм Юнайтед" 14 7 3 4 25-17 +8 24 5 "Арсенал" 14 7 2 5 17-20 -3 23 6 "Тоттенхэм" 13 7 1 5 13-17 -4 22 7 "Манчестер Юнайтед" 14 6 3 5 24-24 0 21 8 "Вулверхэмптон" 14 6 3 5 12-12 0 21 9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 14 4 7 3 13-15 -2 19 10 "Лестер Сити" 14 5 4 5 22-25 -3 19 11 "Кристал Пэлас" 14 3 7 4 19-20 -1 16 12 "Брентфорд" 14 4 4 6 17-19 -2 16 13 "Астон Вилла" 14 5 1 8 19-23 -4 16 14 "Эвертон" 14 4 3 7 17-24 -7 15 15 "Саутгемптон" 14 3 6 5 13-20 -7 15 16 "Лидс Юнайтед" 14 3 6 5 13-20 -7 15 17 "Уотфорд" 14 4 1 9 19-26 -7 13 18 "Бернли" 13 1 7 5 14-20 -6 10 19 "Норвич Сити" 14 2 4 8 8-28 -20 10 20 "Ньюкасл" 14 0 7 7 16-30 -14 7

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Ориентировочные составы

“Уотфорд”: Бахманн – Фемения, Трост-Эконг, Кэткарт, Роуз – Сиссоко – Деннис, Клеверли, Луза, Педро – Кинг

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Зинченко, Лапорт, Диаш, Канселу – Бернарду Силва, Родри, Фернандиньо – Грилиш, Стерлинг, Жезус

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Уотфорд – Манчестер Сити от UA-Football

2:1, 2:1, 2:1. Три последних матча “Манчестер Сити” выиграл с одинаковым счетом. “Уотфорд” выиграл всего один матч из последних трех, но в каждой игре команда Раньери забивала. Возвращение травмированных игроков “Сити” минимизирует шансы “Уотфорда”, но один свой мяч хозяева должны забить. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.