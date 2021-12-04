Тоттенхэм - Норвич. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 05.12.2021 

Чемпионат Англии, 15-й тур

5 декабря 2021. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”

“Тоттенхэм” 16:00 “Норвич”

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Норвич” – единственная команда в лиге, забившая меньше десяти мячей. Нельзя назвать результативной командой и “Тоттенхэм”. Меньше “шпор” в чемпионате забивали только вышеуказанный “Норвич” и “Вулверхэмптон”. “Канарейки” будут стараться продлить свою серию без поражений с Дином Смитом, “Тоттенхэм” намерен добыть третью победу подряд.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Тоттенхэм

Отмена матча с “Бернли” из-за снегопада пошла на пользу “Тоттенхэму”. Это признает и Антонио Конте. Итальянец получил время, чтобы поработать с командой на тренировочной базе, и результат не заставил себя ждать – посреди недели “Тоттенхэм” очень уверенно переиграл “Брентфорд” (2:0). Впервые в сезоне АПЛ 2021/22 “шпоры” переиграли соперника с преимуществом в два мяча.

“Это была хорошая игра, хорошая победа, нам много удалось из того, чтобы мы отрабатывали на тренировках”, – сказал Конте.

Как тренер “шпор” будет справляться с плотным календарем? Конте нельзя назвать большим поклонником ротации, и точно тренер “шпор” не собирается искать другие варианты на позицию форварда. Несмотря на то, что Харри Кейн забил пока только один гол в АПЛ, Конте не представляет себе стартовый состав без форварда сборной Англии, сказал сам тренер “шпор” перед матчем с “Норвичем”.

Точно пропустят игру против “канареек” аргентинцы Ло Чельсо и Ромеро.

Норвич

“Норвич” набрал пять очков в трех матчах с Дином Смитом. Такой же показатель был и у Даниэля Фрака – правда в 11 сыгранных матчах. После смены тренера “Норвич” выиграл у “Саутгемптона” (2:1), и дважды сыграл вничью: с “Вулверхэмптоном” (0:0) и “Ньюкаслом” (1:1).

Хотя результат последнего тура скорее должен разочаровывать “канареек”. “Норвич” играл в большинстве с десятой минуты, но долгое время не мог установить контроль над игрой. Более того – команде Дина Смита пришлось отыгрываться после того Уилсон вывел “Ньюкасл” вперед.

Но Дину Смиту, как тренеру команды, которая занимает последнее место в чемпионате, нужно находить поводы для оптимизма. И 50-летний специалист хвалит свою команду за то, что теперь ее сложно обыграть, и у соперников не так много шансов. Следующий шаг, по словам Смита – это создавать моменты самим.

Матч против “Тоттенхэма” из-за травм пропустят Рашица и Норманн.

Статистика команд, цифры и факты

Переиграв “Брентфорд” на выезде в 11-м туре “Норвич” прервал свою серию из 25 матчей без побед в Лондоне. В двух подряд матчах в столице UK команда из Норфолка не побеждала 29 лет.

Воскресные матчи на “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум” давно не заканчивались вничью – 11 побед и три поражения “шпор” в последних 14 поединках.

Антонио Конте ни разу не противостоял “Норвичу” в Премьер-лиги, но у итальянцев нет проблем с “канарейками”. Клаудио Раньери, Карло Анчелотти, Роберто Ди Маттео, Роберто Манчини и Франческо Гвидолин противостояли “Норвичу” восемь раз и выиграли все матчи.

Харри Кейн забил пять голов в трех матчах АПЛ против “Норвича”.

У “Норвича” худшая в чемпионате разница мячей после 14 туров: -20.

Последние пять матчей Тоттенхэма и Норвича

Тоттенхэм

02.12 “Брентфорд” 2:0 (АПЛ)

25.11 “Мура” 1:2 (Лига конференций)

21.11 “Лидс” 2:1 (АПЛ)

07.11 “Эвертон” 0:0 (АПЛ)

04.11 “Витесс” 3:2 (Лига конференций)

Норвич

30.11 “Ньюкасл” 1:1 (АПЛ)

27.11 “Вулверхэмптон” 0:0 (АПЛ)

20.11 “Саутгемптон” 2:1 (АПЛ)

06.11 “Брентфорд” 2:1 (АПЛ)

31.10 “Лидс” 1:2 (АПЛ)

Личные встречи

Последняя встреча между командами закончилась победой “Норвича”. “Канарейки” сыграли 1:1 со “шпорами” в пятом раунде Кубка Англии 2019/20, и выиграли в серии пенальти 3:2. Общая история встреч: 32 побед “Тоттенхэма” (10 в АПЛ), 18 ничьих (5), 24 победы “Норвича” (3).

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 15 11 2 2 32-9 +23 35 2 "Ливерпуль" 15 10 4 1 44-12 +32 34 3 "Челси" 15 10 3 2 35-9 +26 33 4 "Вест Хэм Юнайтед" 15 8 3 4 28-19 +9 27 5 "Арсенал" 14 7 2 5 17-20 -3 23 6 "Тоттенхэм" 13 7 1 5 13-17 -4 2 2 7 "Манчестер Юнайтед" 14 6 3 5 24-24 0 21 8 "Вулверхэмптон" 15 6 3 6 12-13 -1 21 9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 15 4 8 3 14-16 -2 20 10 "Лестер Сити" 14 5 4 5 22-25 -3 19 11 "Кристал Пэлас" 14 3 7 4 19-20 -1 16 12 "Брентфорд" 14 4 4 6 17-19 -2 16 13 "Астон Вилла" 14 5 1 8 19-23 -4 16 14 "Саутгемптон" 15 3 7 5 14-21 -7 16 15 "Эвертон" 14 4 3 7 17-24 -7 15 16 "Лидс Юнайтед" 14 3 6 5 13-20 -7 15 17 "Уотфорд" 15 4 1 10 20-29 -9 13 18 "Бернли" 14 1 7 6 14-21 -7 10 19 "Ньюкасл" 15 1 7 7 17-30 -13 10 20 "Норвич Сити" 14 2 4 8 8-28 -20 10

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Ориентировочные составы

“Тоттенхэм”: Льорис – Санчес, Дайер, Дэвис – Эмерсон, Хейбьерг, Скипп, Регилон – Моура, Сон – Кейн

“Норвич”: Крул – Уильямс, Гибсон, Хэнли, Ааронс – Гилмор, Рупп, Маклин – Цолис, Пукки, Сарджент

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Тоттенхэм – Норвич от UA-Football

“Тоттенхэм” с Антонио Конте набирает ход в Премьер-лиге. Поражение “Муре” в Лиге конференций – шокирующий результат, но в чемпионате Англии “шпоры” с итальянцем во главе взяли семь очков в трех поединках. В матчах с “Вулверхэмптоном” и “Ньюкаслом” обстоятельства складывались в пользу “Норвича”, но команда Смита не смогла выжать максимум из возможного. “Шпоры” будут беспощадными. Прогноз – победа “Тоттенхэма” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.