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Тоттенхэм - Норвич. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 05.12.2021
Тоттенхэм – Норвич: Прогноз и анонс матча ⋉ 5 декабря 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Чемпионат Англии, 15-й тур
5 декабря 2021. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”
“Тоттенхэм” 16:00 “Норвич”
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Норвич” – единственная команда в лиге, забившая меньше десяти мячей. Нельзя назвать результативной командой и “Тоттенхэм”. Меньше “шпор” в чемпионате забивали только вышеуказанный “Норвич” и “Вулверхэмптон”. “Канарейки” будут стараться продлить свою серию без поражений с Дином Смитом, “Тоттенхэм” намерен добыть третью победу подряд.
Тоттенхэм
Отмена матча с “Бернли” из-за снегопада пошла на пользу “Тоттенхэму”. Это признает и Антонио Конте. Итальянец получил время, чтобы поработать с командой на тренировочной базе, и результат не заставил себя ждать – посреди недели “Тоттенхэм” очень уверенно переиграл “Брентфорд” (2:0). Впервые в сезоне АПЛ 2021/22 “шпоры” переиграли соперника с преимуществом в два мяча.
“Это была хорошая игра, хорошая победа, нам много удалось из того, чтобы мы отрабатывали на тренировках”, – сказал Конте.
Как тренер “шпор” будет справляться с плотным календарем? Конте нельзя назвать большим поклонником ротации, и точно тренер “шпор” не собирается искать другие варианты на позицию форварда. Несмотря на то, что Харри Кейн забил пока только один гол в АПЛ, Конте не представляет себе стартовый состав без форварда сборной Англии, сказал сам тренер “шпор” перед матчем с “Норвичем”.
Точно пропустят игру против “канареек” аргентинцы Ло Чельсо и Ромеро.
Норвич
“Норвич” набрал пять очков в трех матчах с Дином Смитом. Такой же показатель был и у Даниэля Фрака – правда в 11 сыгранных матчах. После смены тренера “Норвич” выиграл у “Саутгемптона” (2:1), и дважды сыграл вничью: с “Вулверхэмптоном” (0:0) и “Ньюкаслом” (1:1).
Хотя результат последнего тура скорее должен разочаровывать “канареек”. “Норвич” играл в большинстве с десятой минуты, но долгое время не мог установить контроль над игрой. Более того – команде Дина Смита пришлось отыгрываться после того Уилсон вывел “Ньюкасл” вперед.
Но Дину Смиту, как тренеру команды, которая занимает последнее место в чемпионате, нужно находить поводы для оптимизма. И 50-летний специалист хвалит свою команду за то, что теперь ее сложно обыграть, и у соперников не так много шансов. Следующий шаг, по словам Смита – это создавать моменты самим.
Матч против “Тоттенхэма” из-за травм пропустят Рашица и Норманн.
Статистика команд, цифры и факты
- Переиграв “Брентфорд” на выезде в 11-м туре “Норвич” прервал свою серию из 25 матчей без побед в Лондоне. В двух подряд матчах в столице UK команда из Норфолка не побеждала 29 лет.
- Воскресные матчи на “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум” давно не заканчивались вничью – 11 побед и три поражения “шпор” в последних 14 поединках.
- Антонио Конте ни разу не противостоял “Норвичу” в Премьер-лиги, но у итальянцев нет проблем с “канарейками”. Клаудио Раньери, Карло Анчелотти, Роберто Ди Маттео, Роберто Манчини и Франческо Гвидолин противостояли “Норвичу” восемь раз и выиграли все матчи.
- Харри Кейн забил пять голов в трех матчах АПЛ против “Норвича”.
- У “Норвича” худшая в чемпионате разница мячей после 14 туров: -20.
Последние пять матчей Тоттенхэма и Норвича
Тоттенхэм
- 02.12 “Брентфорд” 2:0 (АПЛ)
- 25.11 “Мура” 1:2 (Лига конференций)
- 21.11 “Лидс” 2:1 (АПЛ)
- 07.11 “Эвертон” 0:0 (АПЛ)
- 04.11 “Витесс” 3:2 (Лига конференций)
Норвич
- 30.11 “Ньюкасл” 1:1 (АПЛ)
- 27.11 “Вулверхэмптон” 0:0 (АПЛ)
- 20.11 “Саутгемптон” 2:1 (АПЛ)
- 06.11 “Брентфорд” 2:1 (АПЛ)
- 31.10 “Лидс” 1:2 (АПЛ)
Личные встречи
Последняя встреча между командами закончилась победой “Норвича”. “Канарейки” сыграли 1:1 со “шпорами” в пятом раунде Кубка Англии 2019/20, и выиграли в серии пенальти 3:2. Общая история встреч: 32 побед “Тоттенхэма” (10 в АПЛ), 18 ничьих (5), 24 победы “Норвича” (3).
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|15
|11
|2
|2
|32-9
|+23
|35
|2
|"Ливерпуль"
|15
|10
|4
|1
|44-12
|+32
|34
|3
|"Челси"
|15
|10
|3
|2
|35-9
|+26
|33
|4
|"Вест Хэм Юнайтед"
|15
|8
|3
|4
|28-19
|+9
|27
|5
|"Арсенал"
|14
|7
|2
|5
|17-20
|-3
|23
|6
|"Тоттенхэм"
|13
|7
|1
|5
|13-17
|-4
|22
|7
|"Манчестер Юнайтед"
|14
|6
|3
|5
|24-24
|0
|21
|8
|"Вулверхэмптон"
|15
|6
|3
|6
|12-13
|-1
|21
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|15
|4
|8
|3
|14-16
|-2
|20
|10
|"Лестер Сити"
|14
|5
|4
|5
|22-25
|-3
|19
|11
|"Кристал Пэлас"
|14
|3
|7
|4
|19-20
|-1
|16
|12
|"Брентфорд"
|14
|4
|4
|6
|17-19
|-2
|16
|13
|"Астон Вилла"
|14
|5
|1
|8
|19-23
|-4
|16
|14
|"Саутгемптон"
|15
|3
|7
|5
|14-21
|-7
|16
|15
|"Эвертон"
|14
|4
|3
|7
|17-24
|-7
|15
|16
|"Лидс Юнайтед"
|14
|3
|6
|5
|13-20
|-7
|15
|17
|"Уотфорд"
|15
|4
|1
|10
|20-29
|-9
|13
|18
|"Бернли"
|14
|1
|7
|6
|14-21
|-7
|10
|19
|"Ньюкасл"
|15
|1
|7
|7
|17-30
|-13
|10
|20
|"Норвич Сити"
|14
|2
|4
|8
|8-28
|-20
|10
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Ориентировочные составы
“Тоттенхэм”: Льорис – Санчес, Дайер, Дэвис – Эмерсон, Хейбьерг, Скипп, Регилон – Моура, Сон – Кейн
“Норвич”: Крул – Уильямс, Гибсон, Хэнли, Ааронс – Гилмор, Рупп, Маклин – Цолис, Пукки, Сарджент
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Тоттенхэм – Норвич от UA-Football
“Тоттенхэм” с Антонио Конте набирает ход в Премьер-лиге. Поражение “Муре” в Лиге конференций – шокирующий результат, но в чемпионате Англии “шпоры” с итальянцем во главе взяли семь очков в трех поединках. В матчах с “Вулверхэмптоном” и “Ньюкаслом” обстоятельства складывались в пользу “Норвича”, но команда Смита не смогла выжать максимум из возможного. “Шпоры” будут беспощадными. Прогноз – победа “Тоттенхэма” 2:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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