Дебют Рангника на Олд Траффорд. Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча АПЛ

Английская Премьер-лига, 15-й тур

5 декабря, 16:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

Прямой телетрансляции на территории Украины не будет

Текстовая трансляция: UA-Футбол>>>

Когда Роналду возвращался в “Манчестер Юнайтед”, то официальный телевещатель АПЛ в Украине “Сетанта Спортс” забрал из телепрограммы матч “Лестера” против “Манчестер Сити” и поставил поединок “манкунианцев” против “Ньюкасла”. В этот раз у "красных дьяволов" тоже важное изменение, ведь дебютирует новый наставник, однако один канал телевещателя в этом временном слоте будет показывать второстепенный матч Бундеслиги, а второй - поединок Чемпионшипа. Еще квоту немецкого футбола можно понять, но выбрать встречу между "КПР" и "Сток Сити" как преимущество над поединком "Манчестер Юнайтед" (хоть и было бы без всяких возвращений и новичков)... Пусть это будет уже на совести "Сетанты", а еще на совести многих болельщиков будут теперь и пиратские телетрансляции.

Приход нового тренера – это не признак сразу золотых гор. Ко всему нужно подходить постепенно. Тот же Патрик Виейра в “Кристал Пэлас” довольно неярко начал, но ничего, понемногу набирается вместе с командой сил. Теперь он может испытать себя на одном из величайших стадионов Англии, где играл в 12 матчах и даже однажды забивал. Давайте посмотрим, что же нам подготовили команды перед поединком.

Последним тренером, дебютировавшим на посту наставника "манкунианцев" не с победы был Луи ван Гал, команда под руководством которого в его первом матче уступила "Свонси" на "Олд Траффорд" (1:2). Жозе Моуринью, Оле Гуннар Сульшер и Майкл Каррик обязательно побеждали в первом поединке, чего и ждут от Ральфа Рангника, ведь очки сейчас нужны как никогда. Немецкий опытный специалист – системный менеджер, и ему точно нужно время на перестройку команды. Он надеется, что на "Олд Траффорд" он надолго (и пусть не только на посту тренера), но стартовать прекрасно хотят все.

После ухода Сульшера "манкунианцы" под руководством Каррика дважды выиграли и однажды сыграли вничью, причем все эти результаты были добыты в поединках против тяжелых соперников. Правда, ни в одном из матчей не было доминации в игре: либо равная ситуация на поле, либо провал во всех зонах (как против “Челси”). Но каждое набранное очко важно, поэтому Майкл с высоко поднятой головой уходит из “Манчестер Юнайтед”, где провел последние 15 лет.

Ральф Рангник провел уже несколько тренировок с командой, однако сразу шесть игроков не занимались в общей группе: Варан, Погба, Ван-Биссака, Кавани, Матич и Шоу. Соответственно, они не сыграют и сегодня.

???? "I want to develop the team, train the brains and at the same time, encourage the players to do the right things.



"It’s important to win games in the first instance, and then step by step, develop the team in the right direction."#MUFC | #MUNCRY pic.twitter.com/hjw6mf92NE