Дебют Рангника на Олд Траффорд. Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча АПЛ

Английская Премьер-лига, 15-й тур

5 декабря, 16:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

Прямой телетрансляции на территории Украины не будет

Текстовая трансляция: UA-Футбол>>>

Когда Роналду возвращался в “Манчестер Юнайтед”, то официальный телевещатель АПЛ в Украине “Сетанта Спортс” забрал из телепрограммы матч “Лестера” против “Манчестер Сити” и поставил поединок “манкунианцев” против “Ньюкасла”. В этот раз у "красных дьяволов" тоже важное изменение, ведь дебютирует новый наставник, однако один канал телевещателя в этом временном слоте будет показывать второстепенный матч Бундеслиги, а второй - поединок Чемпионшипа. Еще квоту немецкого футбола можно понять, но выбрать встречу между "КПР" и "Сток Сити" как преимущество над поединком "Манчестер Юнайтед" (хоть и было бы без всяких возвращений и новичков)... Пусть это будет уже на совести "Сетанты", а еще на совести многих болельщиков будут теперь и пиратские телетрансляции.

Приход нового тренера – это не признак сразу золотых гор. Ко всему нужно подходить постепенно. Тот же Патрик Виейра в “Кристал Пэлас” довольно неярко начал, но ничего, понемногу набирается вместе с командой сил. Теперь он может испытать себя на одном из величайших стадионов Англии, где играл в 12 матчах и даже однажды забивал. Давайте посмотрим, что же нам подготовили команды перед поединком.

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"Манчестер Юнайтед"

Последним тренером, дебютировавшим на посту наставника "манкунианцев" не с победы был Луи ван Гал, команда под руководством которого в его первом матче уступила "Свонси" на "Олд Траффорд" (1:2). Жозе Моуринью, Оле Гуннар Сульшер и Майкл Каррик обязательно побеждали в первом поединке, чего и ждут от Ральфа Рангника, ведь очки сейчас нужны как никогда. Немецкий опытный специалист – системный менеджер, и ему точно нужно время на перестройку команды. Он надеется, что на "Олд Траффорд" он надолго (и пусть не только на посту тренера), но стартовать прекрасно хотят все.

После ухода Сульшера "манкунианцы" под руководством Каррика дважды выиграли и однажды сыграли вничью, причем все эти результаты были добыты в поединках против тяжелых соперников. Правда, ни в одном из матчей не было доминации в игре: либо равная ситуация на поле, либо провал во всех зонах (как против “Челси”). Но каждое набранное очко важно, поэтому Майкл с высоко поднятой головой уходит из “Манчестер Юнайтед”, где провел последние 15 лет.

Кадры хозяев

Ральф Рангник провел уже несколько тренировок с командой, однако сразу шесть игроков не занимались в общей группе: Варан, Погба, Ван-Биссака, Кавани, Матич и Шоу. Соответственно, они не сыграют и сегодня.

???? "I want to develop the team, train the brains and at the same time, encourage the players to do the right things.



"It’s important to win games in the first instance, and then step by step, develop the team in the right direction."#MUFC | #MUNCRY pic.twitter.com/hjw6mf92NE — Manchester United (@ManUtd) December 4, 2021

"Кристал Пэлас"

Следует также вспомнить наставника команды Патрика Виейра, проводящего свой дебютный сезон в АПЛ. Правда, это мы можем сделать только в отрицательном для него контексте, ведь в силу личных обстоятельств он покинул тренировку накануне поединка, а также не явился на предматчевую пресс-конференцию. Невозможно угадать, как повлияет на команду этот факт: игроки сильной заряженностью поддержат своего тренера в неизвестной тяжелой ситуации, или же наоборот опустят руки.

В последних двух встречах "орлы" показали неплохой футбол, однако все равно уступили сначала "Астон Вилле" Джеррарда (1:2), а затем "Лидсу" Бьелсы (0:1). Правда, перед этим были две замечательные победы над "Вулверхэмптоном" и "Манчестер Сити" (еще и на "Этихаде") с одинаковым счетом 2:0, что действительно показывает, что команда заслуживает не только на нижнюю часть турнирной таблицы. Однако до сих пор нет стабильности, а это влияет на итоговый результат.

Кадры гостей

В "Кристал Пэлас" есть тоже несколько важных потерь. Прежде всего, это правый защитник Джоэл Уорд, который перебрал желтых карточек. Также из-за повреждений не сыграет основной хавбек Андерсен, а вот его партнер по позиции Макартур уже вернулся из лазарета.

Последние матчи "Манчестер Юнайтед" и "Кристал Пэлас"

Последние пять встреч хозяев

02.12. "Манчестер Юнайтед" – "Арсенал" 3:2 (АПЛ)

28.11. "Челси" - "Манчестер Юнайтед" 1:1 (АПЛ)

23.11. "Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед" 1:1 (ЛЧ)

20.11. "Уотфорд" - "Манчестер Юнайтед" 4:1 (АПЛ)

06.11. "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" 0:2 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

30.11. "Лидс" - "Кристал Пэлас" 1:0 (АПЛ)

27.11. "Кристал Пэлас" – "Астон Вилла" 1:2 (АПЛ)

20.11. "Бернли" - "Кристал Пэлас" 3:3 (АПЛ)

06.11. "Кристал Пэлас" – "Вулверхэмптон" 2:0 (АПЛ)

30.10. "Манчестер Сити" – "Кристал Пэлас" 0:2 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 15 11 2 2 32-9 +23 35 2 "Ливерпуль" 15 10 4 1 44-12 +32 34 3 "Челси" 15 10 3 2 35-9 +26 33 4 "Вест Хэм Юнайтед" 15 8 3 4 28-19 +9 27 5 "Арсенал" 14 7 2 5 17-20 -3 23 6 "Тоттенхэм" 13 7 1 5 13-17 -4 22 7 "Манчестер Юнайтед" 14 6 3 5 24-24 0 21 8 "Вулверхэмптон" 15 6 3 6 12-13 -1 21 9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 15 4 8 3 14-16 -2 20 10 "Лестер Сити" 14 5 4 5 22-25 -3 19 11 "Кристал Пэлас" 14 3 7 4 19-20 -1 16 12 "Брентфорд" 14 4 4 6 17-19 -2 16 13 "Астон Вилла" 14 5 1 8 19-23 -4 16 14 "Саутгемптон" 15 3 7 5 14-21 -7 16 15 "Эвертон" 14 4 3 7 17-24 -7 15 16 "Лидс Юнайтед" 14 3 6 5 13-20 -7 15 17 "Уотфорд" 15 4 1 10 20-29 -9 13 18 "Бернли" 14 1 7 6 14-21 -7 10 19 "Ньюкасл" 15 1 7 7 17-30 -13 10 20 "Норвич Сити" 14 2 4 8 8-28 -20 10

Последние пять личных встреч между "Манчестер Юнайтед" и "Кристал Пэлас"

03.03.21. "Кристал Пэлас" – "Манчестер Юнайтед" 0:0 (АПЛ)

19.09.20. "Манчестер Юнайтед" - "Кристал Пэлас" 1:3 (АПЛ)

16.07.19. "Кристал Пэлас" – "Манчестер Юнайтед" 0:2 (АПЛ)

24.08.19. "Манчестер Юнайтед" - "Кристал Пэлас" 1:2 (АПЛ)

27.02.19. "Кристал Пэлас" - "Манчестер Юнайтед" 1:3 (АПЛ)

Цифры и факты

"Манчестер Юнайтед" не пропустил только в трех матчах этого сезона ну (из 20).

В трех последних матчах между командами на Олд Траффорд хозяева не побеждали, а "орлы" получили семь очков.

В текущем сезоне в гостях “Кристал Пэлас” одержал только одну победу, и она произошла в Манчестере (против “Сити”).

Среди команд из первой половины турнирной таблицы больше "МЮ" пропустил только "Лестер" - 24 и 25 соответственно.

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Ставки и коэффициенты на матч “Манчестер Юнайтед” – “Кристал Пэлас”

Прогноз на матч “Манчестер Юнайтед” – “Кристал Пэлас” от UA-Football

В дебютном поединке любого наставника трудно спрогнозировать результат: это сразу и новая команда, и еще старая. “Орлы” независимо от обстоятельств в последние три года довольно неплохо выглядят на “Олд Траффорд”, поэтому и сегодня они не должны упасть в грязь лицом. Однако и атакующая мощь "манкунианцев" слишком сильна, чтобы уйти сегодня без результативного действия. Прогноз: Обе забьют.