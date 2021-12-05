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Эвертон – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 06.12.2021
"Ирискам" нужно подниматься со дна
Английская Премьер-лига, 15-й тур
6 декабря, 22:00. "Гудисон Парк" (Ливерпуль)
Главный арбитр: Майк Дин
Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс +
Текстовая трансляция:
Команды-антонимы друг другу. “Эвертон” неплохо начал сезон, однако сейчас находится в ужасной форме, а вот “Арсенал” наоборот: стартовал хуже некуда, но более-менее стабилизировался. Правда, “канониры” до сих пор допускают много ошибок, которыми готовы воспользоваться “ириски”. А вот хозяевам этого поединка кровь из носа нужны очки, особенно это важно для Рафы Бенитеса, которого могут уволить.
"Эвертон"
Приход испанского специалиста вызвал неоднозначные ощущения, ведь “Эвертон” – вражеский клуб для “Ливерпуля”, где Бенитес стал звездой. Для АПЛ это только плюс, ведь это хорошая история для хайпа, а также, конечно же, возвращение опытного тренера, что мало должно сыграть на руку чемпионату. Однако пока оно играет в пользу только соперников, с которыми встречаются “ириски” и дарят очки.
Пока команда в глубоком кризисе. В последний раз "Эвертон" побеждал еще 25 сентября, и то преодоленный был ужасный тогда "Норвич" (2:0). После той победы только два неплохих матча против "МЮ" и "Тоттенхэма", которые завершились вничью, и целых шесть поражений. Поэтому команда и располагается в последней четверти турнирной таблицы всего в пяти очках от зоны вылета.
Кадры хозяев
Отчасти такие проблемы из-за потерь в составе. Калверт-Льюин не играл из-за травмы с августа, Гомеш выходил на поле в последний раз еще 21 сентября, а лидер защиты Мина выбыл из игры после октябрьских матчей за сборную Колумбии (как раз после них и уступили шесть раз "ириски"). Последние несколько поединков еще пропустил Дэвис, а также не играет Рондон (хотя венесуэлец – это не потеря). Нельзя все провалы сбрасывать на травмированных, но они также играют немаловажную роль. В общем, сейчас команда в плохом состоянии, и ей нужна именно психологическая реабилитация.
"Арсенал"
“Канониры” – неплохой пример выхода из кризиса, но прежде всего психологического. Артета располагает сильными исполнителями, которым нужно было донести, что они могут делать хороший результат. Пусть в поединках против грандов это пока не удается, но хотя бы в матчах с более слабыми соперниками свое лондонцы забирают.
Почти три месяца прошло от разгромного поражения от “Манчестер Сити” (28 августа, 0:5) до такого же неприятного провала против “Ливерпуля” (20 ноября, 0:4). Но вот в этот период подопечные испанского наставника победили восемь раз, дважды сыграли вничью и благодаря этому вернулись к борьбе за еврокубки, а также вышли в 1/4 финала Кубка Лиги. Да, против "мерсисайдцев" и "манкунианцев" (2:3) было тяжело, не одержали хотя бы одного очка, но в случае постоянных побед Артету можно было бы наградить, как открытие года.
Back to the training pitches.— Arsenal (@Arsenal) December 4, 2021
Back to work.
???? London Colney
Кадры гостей
Также важна часть успеха "канониров". Всю осень здесь не было никого важного, разве что Джака выбыл из игры на этот период и сыграл только в одном матче. Но благодаря этому появилась возможность раскрыться молодому Локонге, который, кстати, в последних матчах сдал и даже не вышел в матче против “МЮ”. Вот как все быстро меняется. Также сейчас травмированы резервисты Лено и Колашинац. Также повреждение в поединке против "манкунианцев" получил автор скандального гола Смит-Роу, но, скорее всего, он сыграет на "Гудисоне".
Последние матчи "Эвертона" и "Арсенала"
Последние пять встреч гостей
- 01.12. "Эвертон" – "Ливерпуль" 1:4
- 28.11. "Брентфорд" – "Эвертон" 1:0
- 21.11. "Манчестер Сити" – "Эвертон" 3:0
- 07.11. "Эвертон" - "Тоттенхэм" 0:0
- 01.11. "Вулвергемптон" – "Эвертон" 2:1
Последние пять встреч гостей
- 02.12. "Манчестер Юнайтед" - "Арсенал" 3:2
- 27.11. "Арсенал" – "Ньюкасл" 2:0
- 20.11. "Ливерпуль" – "Арсенал" 4:0
- 07.11. "Арсенал" - "Уотфорд" 1:0
- 30.10. "Лестер" – "Арсенал" 0:2
Турнирная таблица АПЛ
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|О
|1
|Манчестер Сити
|15
|11
|2
|2
|35
|2
|Ливерпуль
|15
|10
|4
|1
|34
|3
|Челси
|15
|10
|3
|2
|33
|4
|Вест Хэм Юнайтед
|15
|8
|3
|4
|27
|5
|Тоттенхэм
|14
|8
|1
|5
|25
|6
|Манчестер Юнайтед
|15
|7
|3
|5
|24
|7
|Арсенал
|14
|7
|2
|5
|23
|8
|Вулверхэмптон
|15
|6
|3
|6
|21
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|15
|4
|8
|3
|20
|10
|Лестер Сити
|14
|5
|4
|5
|19
|11
|Брентфорд
|15
|4
|5
|6
|17
|12
|Кристал Пэлас
|15
|3
|7
|5
|16
|13
|Астон Вилла
|14
|5
|1
|8
|16
|14
|Лидс Юнайтед
|15
|3
|7
|5
|16
|15
|Саутгемптон
|15
|3
|7
|5
|16
|16
|Эвертон
|14
|4
|3
|7
|15
|17
|Уотфорд
|15
|4
|1
|10
|13
|18
|Бернли
|14
|1
|7
|6
|10
|19
|Ньюкасл
|15
|1
|7
|7
|10
|20
|Норвич Сити
|15
|2
|4
|9
|10
Последние пять личных встреч между "Эвертоном" и "Арсеналом"
23.04.21. "Арсенал" – "Эвертон" 0:1
19.12.20. "Эвертон" - "Арсенал" 2:1
23.02.20. "Арсенал" - "Эвертон" 3:2
21.12.19. "Эвертон" - "Арсенал" 0:0
07.04.19. "Эвертон" - "Арсенал" 1:0
Цифры и факты
- "Арсенал" победил всего в одном матче на "Гудисоне" из последних пяти.
- Да и вообще "канониры" только однажды взяли три очка против "ирисок" в последних пяти встречах.
- "Эвертон" в этом сезоне не пропустил только от "Тоттенхэма" (дома) и "Брайтона" (в гостях).
- Арсенал же оставлял свои ворота сухими девять раз во всех турнирах.
- Правда, в трех последних поражениях в гостях подопечные Артеты пропустили 12 голов ("МЮ", "Ливерпуль", "МС").
- У обеих команд одинаковое количество забитых в АПЛ – по 17.
- “Канониры” в текущем чемпионате пять раз отличились в гостях, “Эвертон” дома пропустил 12.
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Ставки и коэффициенты на матч “Эвертон” – “Арсенал”
Прогноз на матч “Эвертон” – “Арсенал” от UA-Футбол
Слухи об увольнении Бенитеса ходят не просто так – у них есть основания, и точно уже дошли до самого испанского наставника. Для того чтобы не произошло отставки, ему нужно играть на результат, а “Эвертон” в данном состоянии это сможет сделать хорошей игрой в защите с надеждой на ошибки соперника. Скорее всего, игра будет засушена, однако атакующая мощь “Арсенала” (за исключением деградирующего Обамеянга) выглядит более уверенной, чем защита ирисок. Прогноз: Победа "Арсенала".
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