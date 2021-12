Эвертон – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 06.12.2021

Английская Премьер-лига, 15-й тур

6 декабря, 22:00. "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Майк Дин

Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс +

Текстовая трансляция: UA-Футбол>>>

Команды-антонимы друг другу. “Эвертон” неплохо начал сезон, однако сейчас находится в ужасной форме, а вот “Арсенал” наоборот: стартовал хуже некуда, но более-менее стабилизировался. Правда, “канониры” до сих пор допускают много ошибок, которыми готовы воспользоваться “ириски”. А вот хозяевам этого поединка кровь из носа нужны очки, особенно это важно для Рафы Бенитеса, которого могут уволить.

Приход испанского специалиста вызвал неоднозначные ощущения, ведь “Эвертон” – вражеский клуб для “Ливерпуля”, где Бенитес стал звездой. Для АПЛ это только плюс, ведь это хорошая история для хайпа, а также, конечно же, возвращение опытного тренера, что мало должно сыграть на руку чемпионату. Однако пока оно играет в пользу только соперников, с которыми встречаются “ириски” и дарят очки.

Пока команда в глубоком кризисе. В последний раз "Эвертон" побеждал еще 25 сентября, и то преодоленный был ужасный тогда "Норвич" (2:0). После той победы только два неплохих матча против "МЮ" и "Тоттенхэма", которые завершились вничью, и целых шесть поражений. Поэтому команда и располагается в последней четверти турнирной таблицы всего в пяти очках от зоны вылета.

Отчасти такие проблемы из-за потерь в составе. Калверт-Льюин не играл из-за травмы с августа, Гомеш выходил на поле в последний раз еще 21 сентября, а лидер защиты Мина выбыл из игры после октябрьских матчей за сборную Колумбии (как раз после них и уступили шесть раз "ириски"). Последние несколько поединков еще пропустил Дэвис, а также не играет Рондон (хотя венесуэлец – это не потеря). Нельзя все провалы сбрасывать на травмированных, но они также играют немаловажную роль. В общем, сейчас команда в плохом состоянии, и ей нужна именно психологическая реабилитация.

“Канониры” – неплохой пример выхода из кризиса, но прежде всего психологического. Артета располагает сильными исполнителями, которым нужно было донести, что они могут делать хороший результат. Пусть в поединках против грандов это пока не удается, но хотя бы в матчах с более слабыми соперниками свое лондонцы забирают.

Почти три месяца прошло от разгромного поражения от “Манчестер Сити” (28 августа, 0:5) до такого же неприятного провала против “Ливерпуля” (20 ноября, 0:4). Но вот в этот период подопечные испанского наставника победили восемь раз, дважды сыграли вничью и благодаря этому вернулись к борьбе за еврокубки, а также вышли в 1/4 финала Кубка Лиги. Да, против "мерсисайдцев" и "манкунианцев" (2:3) было тяжело, не одержали хотя бы одного очка, но в случае постоянных побед Артету можно было бы наградить, как открытие года.

