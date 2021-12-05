Эвертон – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 06.12.2021

Английская Премьер-лига, 15-й тур

6 декабря, 22:00. "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Майк Дин

Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс +

Текстовая трансляция: UA-Футбол>>>

Команды-антонимы друг другу. “Эвертон” неплохо начал сезон, однако сейчас находится в ужасной форме, а вот “Арсенал” наоборот: стартовал хуже некуда, но более-менее стабилизировался. Правда, “канониры” до сих пор допускают много ошибок, которыми готовы воспользоваться “ириски”. А вот хозяевам этого поединка кровь из носа нужны очки, особенно это важно для Рафы Бенитеса, которого могут уволить.

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"Эвертон"

Приход испанского специалиста вызвал неоднозначные ощущения, ведь “Эвертон” – вражеский клуб для “Ливерпуля”, где Бенитес стал звездой. Для АПЛ это только плюс, ведь это хорошая история для хайпа, а также, конечно же, возвращение опытного тренера, что мало должно сыграть на руку чемпионату. Однако пока оно играет в пользу только соперников, с которыми встречаются “ириски” и дарят очки.

Пока команда в глубоком кризисе. В последний раз "Эвертон" побеждал еще 25 сентября, и то преодоленный был ужасный тогда "Норвич" (2:0). После той победы только два неплохих матча против "МЮ" и "Тоттенхэма", которые завершились вничью, и целых шесть поражений. Поэтому команда и располагается в последней четверти турнирной таблицы всего в пяти очках от зоны вылета.

Кадры хозяев

Отчасти такие проблемы из-за потерь в составе. Калверт-Льюин не играл из-за травмы с августа, Гомеш выходил на поле в последний раз еще 21 сентября, а лидер защиты Мина выбыл из игры после октябрьских матчей за сборную Колумбии (как раз после них и уступили шесть раз "ириски"). Последние несколько поединков еще пропустил Дэвис, а также не играет Рондон (хотя венесуэлец – это не потеря). Нельзя все провалы сбрасывать на травмированных, но они также играют немаловажную роль. В общем, сейчас команда в плохом состоянии, и ей нужна именно психологическая реабилитация.

"Арсенал"

“Канониры” – неплохой пример выхода из кризиса, но прежде всего психологического. Артета располагает сильными исполнителями, которым нужно было донести, что они могут делать хороший результат. Пусть в поединках против грандов это пока не удается, но хотя бы в матчах с более слабыми соперниками свое лондонцы забирают.

Почти три месяца прошло от разгромного поражения от “Манчестер Сити” (28 августа, 0:5) до такого же неприятного провала против “Ливерпуля” (20 ноября, 0:4). Но вот в этот период подопечные испанского наставника победили восемь раз, дважды сыграли вничью и благодаря этому вернулись к борьбе за еврокубки, а также вышли в 1/4 финала Кубка Лиги. Да, против "мерсисайдцев" и "манкунианцев" (2:3) было тяжело, не одержали хотя бы одного очка, но в случае постоянных побед Артету можно было бы наградить, как открытие года.

Back to the training pitches.

Back to work.



???? London Colney — Arsenal (@Arsenal) December 4, 2021

Кадры гостей

Также важна часть успеха "канониров". Всю осень здесь не было никого важного, разве что Джака выбыл из игры на этот период и сыграл только в одном матче. Но благодаря этому появилась возможность раскрыться молодому Локонге, который, кстати, в последних матчах сдал и даже не вышел в матче против “МЮ”. Вот как все быстро меняется. Также сейчас травмированы резервисты Лено и Колашинац. Также повреждение в поединке против "манкунианцев" получил автор скандального гола Смит-Роу, но, скорее всего, он сыграет на "Гудисоне".

Последние матчи "Эвертона" и "Арсенала"

Последние пять встреч гостей

01.12. "Эвертон" – "Ливерпуль" 1:4

28.11. "Брентфорд" – "Эвертон" 1:0

21.11. "Манчестер Сити" – "Эвертон" 3:0

07.11. "Эвертон" - "Тоттенхэм" 0:0

01.11. "Вулвергемптон" – "Эвертон" 2:1

Последние пять встреч гостей

02.12. "Манчестер Юнайтед" - "Арсенал" 3:2

27.11. "Арсенал" – "Ньюкасл" 2:0

20.11. "Ливерпуль" – "Арсенал" 4:0

07.11. "Арсенал" - "Уотфорд" 1:0

30.10. "Лестер" – "Арсенал" 0:2

Турнирная таблица АПЛ

# КОМАНДА И В Н П О 1 Манчестер Сити 15 11 2 2 35 2 Ливерпуль 15 10 4 1 34 3 Челси 15 10 3 2 33 4 Вест Хэм Юнайтед 15 8 3 4 27 5 Тоттенхэм 14 8 1 5 25 6 Манчестер Юнайтед 15 7 3 5 24 7 Арсенал 14 7 2 5 23 8 Вулверхэмптон 15 6 3 6 21 9 Брайтон энд Хоув Альбион 15 4 8 3 20 10 Лестер Сити 14 5 4 5 19 11 Брентфорд 15 4 5 6 17 12 Кристал Пэлас 15 3 7 5 16 13 Астон Вилла 14 5 1 8 16 14 Лидс Юнайтед 15 3 7 5 16 15 Саутгемптон 15 3 7 5 16 16 Эвертон 14 4 3 7 15 17 Уотфорд 15 4 1 10 13 18 Бернли 14 1 7 6 10 19 Ньюкасл 15 1 7 7 10 20 Норвич Сити 15 2 4 9 10

Последние пять личных встреч между "Эвертоном" и "Арсеналом"

23.04.21. "Арсенал" – "Эвертон" 0:1

19.12.20. "Эвертон" - "Арсенал" 2:1

23.02.20. "Арсенал" - "Эвертон" 3:2

21.12.19. "Эвертон" - "Арсенал" 0:0

07.04.19. "Эвертон" - "Арсенал" 1:0

Цифры и факты

"Арсенал" победил всего в одном матче на "Гудисоне" из последних пяти.

Да и вообще "канониры" только однажды взяли три очка против "ирисок" в последних пяти встречах.

"Эвертон" в этом сезоне не пропустил только от "Тоттенхэма" (дома) и "Брайтона" (в гостях).

Арсенал же оставлял свои ворота сухими девять раз во всех турнирах.

Правда, в трех последних поражениях в гостях подопечные Артеты пропустили 12 голов ("МЮ", "Ливерпуль", "МС").

У обеих команд одинаковое количество забитых в АПЛ – по 17.

“Канониры” в текущем чемпионате пять раз отличились в гостях, “Эвертон” дома пропустил 12.

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Ставки и коэффициенты на матч “Эвертон” – “Арсенал”

Прогноз на матч “Эвертон” – “Арсенал” от UA-Футбол

Слухи об увольнении Бенитеса ходят не просто так – у них есть основания, и точно уже дошли до самого испанского наставника. Для того чтобы не произошло отставки, ему нужно играть на результат, а “Эвертон” в данном состоянии это сможет сделать хорошей игрой в защите с надеждой на ошибки соперника. Скорее всего, игра будет засушена, однако атакующая мощь “Арсенала” (за исключением деградирующего Обамеянга) выглядит более уверенной, чем защита ирисок. Прогноз: Победа "Арсенала".