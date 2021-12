Джеррард возвращается на Энфилд. Ливерпуль – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.12.2021

Английская Премьер-лига, 16-й тур

11 декабря, 17:00. "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Стюарт Атвелл

Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс +

Текстовая трансляция: UA-Футбол>>>

В последний раз Джеррард выходил на поле "Энфилда" в статусе игрока 16 мая 2015 года. Тогда "мерсисайдцы" уступили "Кристал Пэласу" 1:3, но провели легендарного англичанина из дома. Теперь же Стивен возвращается в родные стены, но уже в качестве гостя. Наставник "Астон Виллы" заявил, что к этой игре будет готовиться, как и ко всем остальным, однако все всё понимают. Смогут ли его подопечные навязать борьбу команде Клоппа?

Мерсисайдцы в этом сезоне прекрасны. Да, были осечки и в виде поражения от "Вест Хэма", и в виде ничьих против "Брайтона" или "Брентфорда", однако это снова те подопечные Клоппа, которые нравятся болельщикам. Постоянный атакующий футбол подкрепляется надежностью в защите от Ван Дейка, Матипа и Конате. Но кое-что остается неизменным: провалы на флангах защиты. Иногда это бывает, когда команда постоянно атакует, но не всегда может возвращаться назад. Ну и Фабинью не вездесущ.

.@_fabinhotavares would grace any team with his ‘exceptional’ ability, stated Jürgen Klopp ????