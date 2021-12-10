Джеррард возвращается на Энфилд. Ливерпуль – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.12.2021

Английская Премьер-лига, 16-й тур

11 декабря, 17:00. "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Стюарт Атвелл

Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс +

Текстовая трансляция: UA-Футбол>>>

В последний раз Джеррард выходил на поле "Энфилда" в статусе игрока 16 мая 2015 года. Тогда "мерсисайдцы" уступили "Кристал Пэласу" 1:3, но провели легендарного англичанина из дома. Теперь же Стивен возвращается в родные стены, но уже в качестве гостя. Наставник "Астон Виллы" заявил, что к этой игре будет готовиться, как и ко всем остальным, однако все всё понимают. Смогут ли его подопечные навязать борьбу команде Клоппа?

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Ливерпуль

Мерсисайдцы в этом сезоне прекрасны. Да, были осечки и в виде поражения от "Вест Хэма", и в виде ничьих против "Брайтона" или "Брентфорда", однако это снова те подопечные Клоппа, которые нравятся болельщикам. Постоянный атакующий футбол подкрепляется надежностью в защите от Ван Дейка, Матипа и Конате. Но кое-что остается неизменным: провалы на флангах защиты. Иногда это бывает, когда команда постоянно атакует, но не всегда может возвращаться назад. Ну и Фабинью не вездесущ.

.@_fabinhotavares would grace any team with his ‘exceptional’ ability, stated Jürgen Klopp ???? — Liverpool FC (@LFC) December 10, 2021

Однако огромное количество забитых голов почти всегда сводит на нет старания соперников. Хотя, в прошлом туре в матче против "Вулверхэмптона" хватило и одного мяча. Мерсисайдцы всю встречу атаковали, но смогли отличиться лишь на последних секундах компенсированного времени благодаря джокеру Ориги. Эти победы называются "чемпионскими", ведь именно этих очков, вырванных на морально-волевых, многим не хватает на финише.

Ну и не нужно забывать о рекорде, который "Ливерпуль" установил в мид-уик. Подопечные Клоппа стали первой английской командой, которой удалось получить максимальные 18 очков на групповом этапе Лиги чемпионов. И это в квартете из "Атлетико" Мадрид, "Миланом" и "Порту". Невероятно!

Кадры хозяев

Такой хороший темп от "мерсисайдцев" не в последнюю очередь благодаря почти пустому лазарету. Все мы помним прошлый сезон и постоянное отсутствие лидеров, но пока сейчас такое плохое положение обходит "Энфилд". Правда, трое травмированных все-таки есть: Фирмино, Джонс и Эллиот пока вне игры.

Астон Вилла

Сейчас с бирмингемцами одна главная ассоциация: Стивен Джеррард. Легендарный англичанин вернулся в родной ему чемпионат и впервые выступил в нем в роли тренера. Пока более чем успешно, и лучше, чем многие ожидали. "Астон Вилла" одержала столько же побед за четыре тура, столько и за предыдущие 11 – три. В общем, Стиви Джи на посту уже четыре встречи, а единственное поражение не против "кого-то", а против текущего лидера АПЛ "Манчестер Сити".

В прошлом туре против Лестера “львы” второй раз под руководством Джеррарда должны были отыгрываться, и впервые это у них получилось. Дубль центрального защитника Нгойо перечеркнул все старания "лисов", и благодаря победе "Астон Вилла" поднялась на 10-ю позицию.

Важной проблемой на старте сезона было отсутствие лидера в команде после ухода Джека Грилиша. Но вот сейчас английский наставник делает из "львов" команду, где есть сильные Мартинес, Мингс, Нгойо, Макгинн, Уоткинс, а не отдельно выделенный игрок. Пока – выходит.

Кадры гостей

У "Астон Виллы" немного меньше игроков в лазарете, чем у "мерсисайдцев". Вне игры летний новичок Леон Бейли и Бертран Траоре. Правда, оба не сверкают в этом сезоне, так что пострадала разве что глубина состава.

Последние матчи Ливерпуля и Астон Виллы

Последние пять встреч хозяев

07.12. Милан – Ливерпуль 1:2 (ЛЧ)

04.12. Вулверхэмптон – Ливерпуль 0:1 (АПЛ)

01.12. Эвертон – Ливерпуль 1:4 (АПЛ)

27.11. Ливерпуль – Саутгемптон 4:0 (АПЛ)

24.11. Ливерпуль – Порту 2:0 (ЛЧ)

Последние пять встреч гостей

05.12. Астон Вилла – Лестер 2:1 (АПЛ)

01.12. Астон Вилла – Манчестер Сити 1:2 (АПЛ)

27.11. Кристал Пэлас – Астон Вилла 1:2 (АПЛ)

20.11. Астон Вилла – Брайтон 2:0 (АПЛ)

05.11. Саутгемптон – Астон Вилла 1:0 (АПЛ)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П О 1 Манчестер Сити 15 11 2 2 35 2 Ливерпуль 15 10 4 1 34 3 Челси 15 10 3 2 33 4 Вест Хэм Юнайтед 15 8 3 4 27 5 Тоттенхэм 14 8 1 5 25 6 Манчестер Юнайтед 15 7 3 5 24 7 Арсенал 15 7 2 6 23 8 Вулверхэмптон 15 6 3 6 21 9 Брайтон энд Хоув Альбион 15 4 8 3 20 10 Астон Вилла 15 6 1 8 19 11 Лестер Сити 15 5 4 6 19 12 Эвертон 15 5 3 7 18 13 Брентфорд 15 4 5 6 17 14 Кристал Пэлас 15 3 7 5 16 15 Лидс Юнайтед 15 3 7 5 16 16 Саутгемптон 15 3 7 5 16 17 Уотфорд 15 4 1 10 13 18 Бернли 14 1 7 6 10 19 Ньюкасл 15 1 7 7 10 20 Норвич Сити 15 2 4 9 10

Последние пять личных встреч Ливерпуля и Астон Виллы

10.04.2021. Ливерпуль – Астон Вилла 2:1 (АПЛ)

08.01.2021. Астон Вилла – Ливерпуль 1:4 (Кубок Англии)

04.10.2020. Астон Вилла – Ливерпуль 7:2 (АПЛ)

05.07.2020. Ливерпуль – Астон Вилла 2:0 (АПЛ)

17.12.2019. Астон Вилла – Ливерпуль 5:0 (Кубок лиги)

Цифры и факты

У "Ливерпуля" лучшая атака в текущем сезоне АПЛ – 44 забитых гола.

"Астон Вилла" имеет худшую оборону среди первой десятки турнирной таблицы - 24 пропущенных.

В последних четырех домашних встречах "мерсисайдцы" победили у всех с общим счетом 12:0.

За последние семь выездных матчей "Астон Вилла" не пропустила только от "МЮ".

За последние шесть поединков между командами "львы" забили больше "мерсисайдцев" (15 против 12).

Ставки и коэффициенты на матч Ливерпуль – Астон Вилла

Прогноз на матч Ливерпуль – Астон Вилла от UA-Футбол

Весьма интересное в последние годы противостояние, ведь большинство из нас помнят и те семь голов в ворота Адриана, и 5:0 в Кубке лиги, когда основная команда “Ливерпуля” была на Клубном чемпионате мира. На этот раз внимание уделяется не меньше, ведь Стивен Джеррард возвращается на родной ему “Энфилд”. Правда, Ливерпуль не будет ему устраивать теплый прием. Да, против команд не с топ-6 бирмингемцы могут достойно сражаться, но не против таких "мерсисайдцев". А если смогут, то максимум один забитый гол. Прогноз: Победа Ливерпуля + обе забьют.