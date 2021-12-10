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Манчестер Сити - Вулверхэмптон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 11.12.2021
Манчестер Сити – Вулверхэмптон: Прогноз и анонс матча ⋉ 11 декабря 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 16-й тур
11 декабря 2021. Манчестер, “Этихад”
“Манчестер Сити” 14:30 “Вулверхэмптон”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Манчестер Сити” выиграл пять последних матчей Премьер-лиги и возглавил турнирную таблицу чемпионата, воспользовавшись поражением “Челси” в прошлом туре. В субботу на своем поле “Манчестер Сити” сыграет с “Вулверхэмптоном”, который не может поразить ворота соперника в трех играх подряд.
Манчестер Сити
“Манчестер Сити” пропускал по голу в трех последних матчах АПЛ против “Вест Хэма”, “Астон Виллы” и “Уотфорда”, но делал это каждый раз, добившись комфортного преимущества в счете и имея игровое преимущество. Но иначе сложились обстоятельства в игре против “РБ Лейпциг” в Лиге чемпионов посреди недели. “Горожане” играли без Родри, Бернарду Силвы, Эдерсона, Канселу, Диаша, Лапорта, Жезуса, и команда Гвардиолы была мало похожа на себя. Темп игры был совсем другой, случались ошибки и потери концентрации. “Сити” уступал 0:2, затем отыграл один гол стараниями Зинченко и Мареза, но глупое удаление Уокера перечеркнуло надежды на камбэк.
Поражение и красная карточка Уокера само собой разозлили Гвардиолу, но этот матч не имел турнирного значения, и на неудаче в “Лейпциге” босс “Сити” решил особо не фиксироваться. По словам Гвардиолы, “Сити” проводит невероятный сезон, и даже на плотный график в декабре Пеп решил не жаловаться, сказав просто, что традиции – это традиции, их нужно уважать.
Фоден и Аке получили небольшие травмы в матче с “Лейпцигом”, и их участие в игре против “Вулвз” под вопросом. Также были некоторые проблемы у Жезуса и Лапорта. Точно матч пропустит Ферран Торрес, который продолжает восстанавливаться после травмы.
Вулверхэмптон
Вторая с конца атака (12 забитых голов, меньше только у “Норвича”), но четвертая защита в лиге (лучше только у трех лидеров чемпионата) – по словам главного тренера “Вулвз” Бруну Лаже, эти цифры говорят о сбалансированности его команды.
И если небольшое количество пропущенных голов – показатель, которым действительно можно гордиться, то проблемы с завершение атак могут аукнуться в долгосрочной перспективе. В конечном итоге, чтобы побеждать, нужно забивать голы.
“Вулверхэмптон” не смог выиграть у аутсайдеров лиги “Норвича” и “Бернли”, и едва ли не свел третий матч подряд 0:0, но пропустил от Ориги на 90+4 минуте – “Ливерпуль” только во второй раз в сезоне забил меньше двух голов за матч, но этого было достаточно, чтобы обыграть малозабивных “Вулвз” на “Молинью”.
Последние три матча пропустил Поденсе, страдает “Вулвз” из-за отсутствия Педру Нету, снова безголевую кампанию проводит Адама Траоре (ноль голов и ноль ассистов в 14 матчах чемпионата).
Нету, как и Хонни, и Москера, продолжает восстановление, но против “Манчестер Сити” уже готовы будут сыграть Боли и Марсал.
Статистика команд, цифры и факты
- “Манчестер Сити” выиграл 31 из 39 матчей АПЛ в 2021 году (две ничьи, шесть поражений).
- “Вулверхэмптон” – единственная команда в Премьер-лиге, которая ни разу не пропустила после стандарта.
- В среднем в лиговых матчах между “Манчестер Сити” и “Вулверхэмптоном” забивается 3.83 гола (всего 437 мячей в 114 матчах).
- Бернарду Силва забил шесть голов в последних восьми матчах Премьер-лиги за “Манчестер Сити”.
- “Манчестер Сити” забил на 20 голов больше, чем “Вулверхэмптон” в 15 турах АПЛ.
Последние пять матчей Манчестер Сити и Вулверхэмптона
Манчестер Сити
- 07.12 “РБ Лейпциг” 1:2 (Лига чемпионов)
- 01.12 “Астон Вилла” 2:1 (АПЛ)
- 28.11 “Вест Хэм” 2:1 (АПЛ)
- 24.11 “Пари Сен-Жермен” 2:1 (Лига чемпионов)
- 21.11 “Эвертон” 3:0 (АПЛ)
Вулверхэмптон
- 04.12 “Ливерпуль” 0:1 (АПЛ)
- 01.12 “Бернли” 0:0 (АПЛ)
- 27.11 “Норвич” 0:0 (АПЛ)
- 20.11 “Вест Хэм” 1:0 (АПЛ)
- 06.11 “Кристал Пэлас” 0:2 (АПЛ)
Личные встречи
В прошлом сезоне “Манчестер Сити” выиграл два матча у “Вулверхэмптона” с общим счетом 7:2, но в АПЛ 2019/2020 дважды выиграли “Вулвз” – 3:2 на “Молинью” и 2:0 на “Этихаде”.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|15
|11
|2
|2
|32-9
|+23
|35
|2
|"Ливерпуль"
|15
|10
|4
|1
|44-12
|+32
|34
|3
|"Челси"
|15
|10
|3
|2
|35-9
|+26
|33
|4
|"Вест Хэм Юнайтед"
|15
|8
|3
|4
|28-19
|+9
|27
|5
|"Тоттенхэм"
|14
|8
|1
|5
|16-17
|-1
|25
|6
|"Манчестер Юнайтед"
|15
|7
|3
|5
|25-24
|+1
|24
|7
|"Арсенал"
|15
|7
|2
|6
|18-22
|-4
|23
|8
|"Вулверхэмптон"
|15
|6
|3
|6
|12-13
|-1
|21
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|15
|4
|8
|3
|14-16
|-2
|20
|10
|"Астон Вилла"
|15
|6
|1
|8
|21-24
|-3
|19
|11
|"Лестер Сити"
|15
|5
|4
|6
|23-27
|-4
|19
|12
|"Эвертон"
|15
|5
|3
|7
|19-25
|-6
|18
|13
|"Брентфорд"
|15
|4
|5
|6
|19-21
|-2
|17
|14
|"Кристал Пэлас"
|15
|3
|7
|5
|19-21
|-2
|16
|15
|"Лидс Юнайтед"
|15
|3
|7
|5
|15-22
|-7
|16
|16
|"Саутгемптон"
|15
|3
|7
|5
|14-21
|-7
|16
|17
|"Уотфорд"
|15
|4
|1
|10
|20-29
|-9
|13
|18
|"Бернли"
|14
|1
|7
|6
|14-21
|-7
|10
|19
|"Ньюкасл"
|15
|1
|7
|7
|17-30
|-13
|10
|20
|"Норвич Сити"
|15
|2
|4
|9
|8-31
|-23
|10
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Ориентировочные составы
“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Диаш, Лапорт, Канселу – Бернарду Силва, Родри, Гюндоган – Марез, Грилиш, Стерлинг
“Вулверхэмптон”: Са – Килман, Коуди, Саисс – Семеду, Моутиньо, Невеш, Аит-Нури – Хван, Хименес, Тринкао
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Манчестер Сити – Вулверхэмптон от UA-Football
“Манчестер Сити” в ранее в сезоне удивлял безголевыми матчами на “Этихаде” (“Сотон” 0:0, Пэлас 0:2), но в последних турах команда Гвардиолы демонстрировала очень сильный и уверенный футбол, и оставляла не у дел “Уотфорд”, “Астон Виллу” и “Вест Хэм". “Сити” пропускал в пяти последних матчах во всех турнирах, но в игре с “Вулвз” эта серия вероятно прервется. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 2:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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