Манчестер Сити - Вулверхэмптон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 11.12.2021 

Чемпионат Англии, 16-й тур

11 декабря 2021. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” 14:30 “Вулверхэмптон”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Манчестер Сити” выиграл пять последних матчей Премьер-лиги и возглавил турнирную таблицу чемпионата, воспользовавшись поражением “Челси” в прошлом туре. В субботу на своем поле “Манчестер Сити” сыграет с “Вулверхэмптоном”, который не может поразить ворота соперника в трех играх подряд.

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Манчестер Сити

“Манчестер Сити” пропускал по голу в трех последних матчах АПЛ против “Вест Хэма”, “Астон Виллы” и “Уотфорда”, но делал это каждый раз, добившись комфортного преимущества в счете и имея игровое преимущество. Но иначе сложились обстоятельства в игре против “РБ Лейпциг” в Лиге чемпионов посреди недели. “Горожане” играли без Родри, Бернарду Силвы, Эдерсона, Канселу, Диаша, Лапорта, Жезуса, и команда Гвардиолы была мало похожа на себя. Темп игры был совсем другой, случались ошибки и потери концентрации. “Сити” уступал 0:2, затем отыграл один гол стараниями Зинченко и Мареза, но глупое удаление Уокера перечеркнуло надежды на камбэк.

Поражение и красная карточка Уокера само собой разозлили Гвардиолу, но этот матч не имел турнирного значения, и на неудаче в “Лейпциге” босс “Сити” решил особо не фиксироваться. По словам Гвардиолы, “Сити” проводит невероятный сезон, и даже на плотный график в декабре Пеп решил не жаловаться, сказав просто, что традиции – это традиции, их нужно уважать.

Фоден и Аке получили небольшие травмы в матче с “Лейпцигом”, и их участие в игре против “Вулвз” под вопросом. Также были некоторые проблемы у Жезуса и Лапорта. Точно матч пропустит Ферран Торрес, который продолжает восстанавливаться после травмы.

Вулверхэмптон

Вторая с конца атака (12 забитых голов, меньше только у “Норвича”), но четвертая защита в лиге (лучше только у трех лидеров чемпионата) – по словам главного тренера “Вулвз” Бруну Лаже, эти цифры говорят о сбалансированности его команды.

И если небольшое количество пропущенных голов – показатель, которым действительно можно гордиться, то проблемы с завершение атак могут аукнуться в долгосрочной перспективе. В конечном итоге, чтобы побеждать, нужно забивать голы.

“Вулверхэмптон” не смог выиграть у аутсайдеров лиги “Норвича” и “Бернли”, и едва ли не свел третий матч подряд 0:0, но пропустил от Ориги на 90+4 минуте – “Ливерпуль” только во второй раз в сезоне забил меньше двух голов за матч, но этого было достаточно, чтобы обыграть малозабивных “Вулвз” на “Молинью”.

Последние три матча пропустил Поденсе, страдает “Вулвз” из-за отсутствия Педру Нету, снова безголевую кампанию проводит Адама Траоре (ноль голов и ноль ассистов в 14 матчах чемпионата).

Нету, как и Хонни, и Москера, продолжает восстановление, но против “Манчестер Сити” уже готовы будут сыграть Боли и Марсал.

Статистика команд, цифры и факты

“Манчестер Сити” выиграл 31 из 39 матчей АПЛ в 2021 году (две ничьи, шесть поражений).

“Вулверхэмптон” – единственная команда в Премьер-лиге, которая ни разу не пропустила после стандарта.

В среднем в лиговых матчах между “Манчестер Сити” и “Вулверхэмптоном” забивается 3.83 гола (всего 437 мячей в 114 матчах).

Бернарду Силва забил шесть голов в последних восьми матчах Премьер-лиги за “Манчестер Сити”.

“Манчестер Сити” забил на 20 голов больше, чем “Вулверхэмптон” в 15 турах АПЛ.

Последние пять матчей Манчестер Сити и Вулверхэмптона

Манчестер Сити

07.12 “РБ Лейпциг” 1:2 (Лига чемпионов)

01.12 “Астон Вилла” 2:1 (АПЛ)

28.11 “Вест Хэм” 2:1 (АПЛ)

24.11 “Пари Сен-Жермен” 2:1 (Лига чемпионов)

21.11 “Эвертон” 3:0 (АПЛ)

Вулверхэмптон

04.12 “Ливерпуль” 0:1 (АПЛ)

01.12 “Бернли” 0:0 (АПЛ)

27.11 “Норвич” 0:0 (АПЛ)

20.11 “Вест Хэм” 1:0 (АПЛ)

06.11 “Кристал Пэлас” 0:2 (АПЛ)

Личные встречи

В прошлом сезоне “Манчестер Сити” выиграл два матча у “Вулверхэмптона” с общим счетом 7:2, но в АПЛ 2019/2020 дважды выиграли “Вулвз” – 3:2 на “Молинью” и 2:0 на “Этихаде”.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 15 11 2 2 32-9 +23 35 2 "Ливерпуль" 15 10 4 1 44-12 +32 34 3 "Челси" 15 10 3 2 35-9 +26 33 4 "Вест Хэм Юнайтед" 15 8 3 4 28-19 +9 27 5 "Тоттенхэм" 14 8 1 5 16-17 -1 25 6 "Манчестер Юнайтед" 15 7 3 5 25-24 +1 24 7 "Арсенал" 15 7 2 6 18-22 -4 23 8 "Вулверхэмптон" 15 6 3 6 12-13 -1 21 9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 15 4 8 3 14-16 -2 20 10 "Астон Вилла" 15 6 1 8 21-24 -3 19 11 "Лестер Сити" 15 5 4 6 23-27 -4 19 12 "Эвертон" 15 5 3 7 19-25 -6 18 13 "Брентфорд" 15 4 5 6 19-21 -2 17 14 "Кристал Пэлас" 15 3 7 5 19-21 -2 16 15 "Лидс Юнайтед" 15 3 7 5 15-22 -7 16 16 "Саутгемптон" 15 3 7 5 14-21 -7 16 17 "Уотфорд" 15 4 1 10 20-29 -9 13 18 "Бернли" 14 1 7 6 14-21 -7 10 19 "Ньюкасл" 15 1 7 7 17-30 -13 10 20 "Норвич Сити" 15 2 4 9 8-31 -23 10

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Ориентировочные составы

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Диаш, Лапорт, Канселу – Бернарду Силва, Родри, Гюндоган – Марез, Грилиш, Стерлинг

“Вулверхэмптон”: Са – Килман, Коуди, Саисс – Семеду, Моутиньо, Невеш, Аит-Нури – Хван, Хименес, Тринкао

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Манчестер Сити – Вулверхэмптон от UA-Football

“Манчестер Сити” в ранее в сезоне удивлял безголевыми матчами на “Этихаде” (“Сотон” 0:0, Пэлас 0:2), но в последних турах команда Гвардиолы демонстрировала очень сильный и уверенный футбол, и оставляла не у дел “Уотфорд”, “Астон Виллу” и “Вест Хэм". “Сити” пропускал в пяти последних матчах во всех турнирах, но в игре с “Вулвз” эта серия вероятно прервется. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.