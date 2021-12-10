Норвич – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.12.2021

Английская Премьер-лига, 16-й тур

11 декабря, 19:30. "Кэрроу Роуд" (Норвич)

Главный арбитр: Д. Ингленд

Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс +

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У обеих команды есть одинаковый фактор: главные тренеры, начинавшие сезон, больше не работают ни в “Норвиче”, ни в “Манчестер Юнайтед”. И еще важно заметить, что как только Фарке и Сульшер покинули свои посты, результаты команд пошли вверх. Теперь им нужно в очной встрече решить, кто все-таки станет на путь стабильности. Трудно это будет сделать хозяевам, когда их состав по данным аналитического портала Transfermarkt дешевле почти в пять раз: 186,45 млн евро против 911,25 млн. Колоссальная разница.

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Норвич

После того, как пришел Дин Смит "канарейки" в четырех матчах получили пять очков - сколько, столько же и за предыдущие 12 туров АПЛ. Единственное поражение за этот отрезок времени было в гостях против “Тотенхэма”. "Норвич" пытался атаковать против сильного соперника все 90 минут, но сумел найти лишь один голевой момент усилиями Пукки, однако "шпоры" нашли три шанса и все забили, в отличие от фина. Да, 3:0, но нужно учитывать силу "Норвича" и "Тоттенхэма". Пока "канарейки" к игрокам такого уровня не готовы.

Команда до сих пор последняя в АПЛ, однако победа может позволить подопечным Смита вплотную приблизиться к спасительному 17 месту. "Норвич" в последнее время прогрессирует в атаке, о чем говорят и победы над "Брентфордом" (2:1) и "Саутгемптоном" (2:1), а также преимущества в ничейных матчах против "Вулвергемптона" (0:0) и "Ньюкасла” (1:1). “Манкунианцам” точно сладко не будет. Тем не менее, нереализация преследует команду из "Викаридж Роуд".

Кадры хозяев

Две важные потери у “Норвича”. Игрок сборной Норвегии Матиас Норманн и футболист сборной Косово Милот Рашица не смогут сыграть против "красных дьяволов". Также на поле не выйдет арендованный у “Манчестер Юнайтед” Брендон Уильямс. Не только в Украине такие проблемы.

Манчестер Юнайтед

Каррик продемонстрировал неплохие результаты в предоставленных ему трех матчах, заработав семь очков из девяти возможных, однако он был временным тренером. Да и Ральф Рангник тоже на тренерском мостике, скорее всего, ненадолго, однако должен пробыть на нем как минимум до конца сезона. Дебютный матч немецкого специалиста против “Кристал Пэлас” сложился почти во всех моментах, кроме одного: чрезвычайно трудно было завершать атаки. Лондонцы стеной стояли у своих ворот и очень плотно играли в штрафной, но Фред все же нашел свободную зону на подступах к штрафной и забил решающий гол.

Матч посреди недели против "Янг Бойз" в Лиге чемпионов нужно принимать во внимание только в качестве предоставления игровой практики резервистам. Тот момент, когда “молодые парни” “манкунианцев” играли против “молодых парней” (перевод “Янг Бойз” с английского) швейцарцев. Однако особенно с положительной стороны мало кто выделился, а вот с отрицательной были тот же Матич, который трижды привез у своих ворот, или Лингард, который все свое игровое время провел даром. 11 игроков основы, которые вышли против “Кристал Пэлас” и “Арсенала”, даже не появились на скамье для запасных против швейцарцев, поэтому сейчас находятся в хорошем физическом тонусе.

Кадры гостей

Погба и Кавани пока еще в лазарете. Близки к общей группе Варан, Ван-Биссака и Марсьяль, которые при условии нужных кондиций могут быть доступны на матч против "канарок". Все решат тесты в день игры.

Последние матчи Норвича и Манчестер Юнайтед

Последние пять встреч хозяев

05.12. Тоттенхэм – Норвич 3:0 (АПЛ)

30.11. Ньюкасл – Норвич 1:1 (АПЛ)

27.11. Норвич – Вулверхэмптон 0:0 (АПЛ)

20.11. Норвич – Саутгемптон 2:1 (АПЛ)

06.11. Брентфорд – Норвич 1:2 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

08.12. Манчестер Юнайтед – Янг Бойз 1:1 (ЛЧ)

05.12. Манчестер Юнайтед – Кристал Пелас 1:0 (АПЛ)

02.12. Манчестер Юнайтед – Арсенал 3:2 (АПЛ)

28.11. Челси – Манчестер Юнайтед 1:1 (АПЛ)

23.11. Вильярреал – Манчестер Юнайтед 0:2 (ЛЧ)

Турнирное положение команд в АПЛ

# КОМАНДА И В Н П О 1 Манчестер Сити 15 11 2 2 35 2 Ливерпуль 15 10 4 1 34 3 Челси 15 10 3 2 33 4 Вест Хэм Юнайтед 15 8 3 4 27 5 Тоттенхэм 14 8 1 5 25 6 Манчестер Юнайтед 15 7 3 5 24 7 Арсенал 15 7 2 6 23 8 Вулверхэмптон 15 6 3 6 21 9 Брайтон энд Хоув Альбион 15 4 8 3 20 10 Астон Вилла 15 6 1 8 19 11 Лестер Сити 15 5 4 6 19 12 Эвертон 15 5 3 7 18 13 Брентфорд 15 4 5 6 17 14 Кристал Пэлас 15 3 7 5 16 15 Лидс Юнайтед 15 3 7 5 16 16 Саутгемптон 15 3 7 5 16 17 Уотфорд 15 4 1 10 13 18 Бернли 14 1 7 6 10 19 Ньюкасл 15 1 7 7 10 20 Норвич Сити 15 2 4 9 10

Последние пять личных встреч между Норвичем и Манчестером Юнайтед

27.06.2020. Норвич – Манчестер Юнайтед 1:2 (после д. в.) (Кубок Англии)

11.01.2020. Манчестер Юнайтед – Норвич 4:0 (АПЛ)

27.10.2019. Норвич – Манчестер Юнайтед 1:3 (АПЛ)

07.05.2016. Норвич – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)

19.12.2015. Манчестер Юнайтед – Норвич 1:2 (АПЛ)

Цифры и факты

У "Манчестер Юнайтед" самая плохая защита среди топ-10 АПЛ на пару с "Астон Виллой" - по 24 пропущенных.

У "Норвича" самая плохая оборона всего чемпионата – 31 пропущенный, да еще и наименее результативная атака – всего восемь забитых (шесть из них – в последних шести матчах).

За последние девять поединков между командами “Норвич” победил всего в одном.

В четырех из последних пяти встреч "МЮ" было забито менее трех голов.

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Ставки и коэффициенты на матч Норвич – Манчестер Юнайтед

Прогноз матча Норвич – Манчестер Юнайтед от UA-Футбол

Рангник хочет пропагандировать атакующий футбол с интенсивным прессингом. Этого при Сульшере "красные дьяволы" не делали, поэтому нужно время на перестройку структуры игры. Для этого нужно выбирать менее спокойные тактики на матч. У "Норвича" с Дином Смитом задача простая: выжить. В матче против таких сильных соперников этого не удастся, но удержать оборону они попытаются. Прогноз: ТМ 3.