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Бернли - Вест Хэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 12.12.2021
Бернли – Вест Хэм: Прогноз и анонс матча ⋉ 12 декабря 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 16-й тур
12 декабря 2021. Бернли, “Терф Мур”
“Бернли” 16:00 “Вест Хэм”
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Вест Хэм” продолжает оставаться в первой четверке и намерен сохранить свое высокое положение как можно дольше. После победы над экс-лидером чемпионата “Челси” команда Дэвида Мойеса сыграет с одним из аутсайдеров лиги “Бернли”.
Бернли
В прошлом туре “Бернли” стал первой командой чемпионата, которая подарила три очка “Ньюкаслу”. Это был важнейший матч для обоих аутсайдеров, и Шону Дайчу, конечно, сложно найти какие-то положительные элементы в выездной игре на Тайнсайде, тем более, что она прервала серию “Бернли” из пяти подряд матчей без поражений в АПЛ.
В игре с “Ньюкаслом” травму получил самый креативный игрок атаки “Бернли” Максвел Корне, и его участие в поединке с “Вест Хэмом” остается под вопросом, в день матча станет известно, сможет ли сыграть центрбек Бен Ми. Все еще продолжают восстановление Эшли Барнс и Дейл Стивенс.
“Бернли” проиграл не так много матчей – всего шесть в 14 турах. Команда Шона Дайча остается в зоне вылета из-за неумения побеждать. Всего одна победа в сезоне (столько же у “Ньюкасла”) и семь ничьих.
Интересно, что в первых четырех домашних матчах сезона 2021/22 “Бернли” забил всего два гола, но в двух последних, против “Брентфорда”, и “Кристал Пэлас” – сразу шесть, каждой лондонской команде по три. В позапрошлом туре “Бернли” должен был сыграть против на своем поле против “Тоттенхэма”, но игра не состоялась из-за снега.
Вест Хэм
Между двумя победами над “Ливерпулем” и “Челси” с одинаковым счетом 3:2, “Вест Хэм” не мог выиграть в трех турах АПЛ подряд, отдав очки “Вулверхэмптону”, “Манчестер Сити” и “Брайтону”.
Команда Дэвида Мойеса продолжает превосходить ожидания, и по настрою и действиям на поле игроков ощутима их уверенность в том, что они могут обыграть любую команду Премьер-лиги. Но все же “Вест Хэм” не обладает такой и глубиной и качеством состава, как его конкуренты из топ-6 в Премьер-лиге, поэтому “хаммерс” сложно показывать стабильность. Но восемь побед в 15 турах – это в любом случае хороший результат. Поэтому и Дэвид Мойес, выдав несколько дежурных комплиментов “Бернли” и Шону Дайчу, все же заметил, что его команда никого не боится, и уверена в своих силах.
В четверг “Вест Хэм” сыграл шестой тур Лиги Европы, и так как матч против “Динамо” Загреб не имел турнирного значения, тренер “хаммерс” задействовал в матче нескольких дебютантов из клубной академии, а из игроков основного состава в матче по 45 минут сыграли только Пабло Форнальс и Саид Бенрахма.
Мойес надеется, что в игре против “Бернли” сможет сыграть левый фланговый защитник Аарон Крессуэлл, пропустивший два последних матча из-за травмы, но Анджело Огбонне, Курте Зума и Бену Джонсону предстоят еще долгие недели восстановления.
Статистика команд, цифры и факты
- Только “Ливерпуль” забил больше голов во вторых таймах АПЛ (24), чем “Вест Хэм” (19), и только “Норвич” меньше (3), чем “Бернли” (5).
- Нападающий “Бернли” Крис Вуд забил семь голов в восьми матчах АПЛ против “Вест Хэма”.
- “Бернли” забил в двух последних матчах АПЛ на “Терф Мур” столько же голов, сколько в 11 предыдущих поединках (6).
- “Вест Хэму” ни разу в семи выездных матчах АПЛ против “Бернли” не удалось не пропустить.
- “Вест Хэм” выиграл четыре из пяти выездных матчей АПЛ (одна ничья) со старта сезона, но два последних выезда “хаммерс” заканчивались поражениями.
Последние пять матчей Бернли и Вест Хэма
Бернли
- 04.12 “Ньюкасл” 0:1 (АПЛ)
- 01.12 “Вулверхэмптон” 0:0 (АПЛ)
- 20.11 “Кристал Пэлас” 3:3 (АПЛ)
- 06.11 “Челси” 1:1 (АПЛ)
- 30.10 “Брентфорд” 3:1 (АПЛ)
Вест Хэм
- 09.12 “Динамо Загреб 0:1 (Лига Европы)
- 04.12 “Челси” 3:2 (АПЛ)
- 01.12 “Брайтон” 1:1 (АПЛ)
- 28.11 “Манчестер Сити” 1:2 (АПЛ)
- 25.11 “Рапид” Вена 0:2 (Лига Европы)
Личные встречи
В прошлом сезоне “Вест Хэм” обыграл “Бернли” и дома, и на выезде (1:0 и 2:1), но в АПЛ 2019/2020 дважды побеждала команда Шона Дайча (3:0 и 1:0).
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|16
|12
|2
|2
|33-9
|+24
|38
|2
|"Ливерпуль"
|16
|11
|4
|1
|45-12
|+33
|37
|3
|"Челси"
|16
|11
|3
|2
|38-11
|+27
|36
|4
|"Вест Хэм Юнайтед"
|15
|8
|3
|4
|28-19
|+9
|27
|5
|"Манчестер Юнайтед"
|16
|8
|3
|5
|26-24
|+2
|27
|6
|"Арсенал"
|16
|8
|2
|6
|21-22
|-1
|26
|7
|"Тоттенхэм"
|14
|8
|1
|5
|16-17
|-1
|25
|8
|"Вулверхэмптон"
|16
|6
|3
|7
|12-14
|-2
|21
|9
|"Брентфорд"
|16
|5
|5
|6
|21-22
|-1
|20
|10
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|15
|4
|8
|3
|14-16
|-2
|20
|11
|"Лестер Сити"
|15
|5
|4
|6
|23-27
|-4
|19
|12
|"Астон Вилла"
|16
|6
|1
|9
|21-25
|-4
|19
|13
|"Эвертон"
|15
|5
|3
|7
|19-25
|-6
|18
|14
|"Кристал Пэлас"
|15
|3
|7
|5
|19-21
|-2
|16
|15
|"Лидс Юнайтед"
|16
|3
|7
|6
|17-25
|-8
|16
|16
|"Саутгемптон"
|16
|3
|7
|6
|14-24
|-10
|16
|17
|"Уотфорд"
|16
|4
|1
|11
|21-31
|-10
|13
|18
|"Бернли"
|14
|1
|7
|6
|14-21
|-7
|10
|19
|"Ньюкасл"
|15
|1
|7
|7
|17-30
|-13
|10
|20
|"Норвич Сити"
|16
|2
|4
|10
|8-32
|-24
|10
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Ориентировочные составы
“Бернли”: Поуп – Лоутон, Ми, Тарковски, Тэйлор – Макнил, Уествуд, Браунхилл, Гудмундссон – Выдра, Вуд
“Вест Хэм”: Фабианский – Масуаку, Диоп, Доусон, Цоуфал – Райс, Соучек – Форнальс, Бенрахма, Боуэн – Антонио
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Бернли – Вест Хэм от UA-Football
“Бернли” и “Вест Хэм” – команды, которые отличаются дисциплиной и хорошей работой без мяча, поэтому их в личной встрече будет немало физических дуэлей, но в плане техники и тактики “Вест Хэм” все же превосходит соперника. Прогноз – победа “Вест Хэма” 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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