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Бернли - Вест Хэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 12.12.2021 

Англия
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Бернли – Вест Хэм: Прогноз и анонс матча ⋉ 12 декабря 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол

Бернли - Вест Хэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 12.12.2021 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 16-й тур

12 декабря 2021. Бернли, “Терф Мур”

“Бернли” 16:00 “Вест Хэм”

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Вест Хэм” продолжает оставаться в первой четверке и намерен сохранить свое высокое положение как можно дольше. После победы над экс-лидером чемпионата “Челси” команда Дэвида Мойеса сыграет с одним из аутсайдеров лиги “Бернли”.

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Бернли

В прошлом туре “Бернли” стал первой командой чемпионата, которая подарила три очка “Ньюкаслу”. Это был важнейший матч для обоих аутсайдеров, и Шону Дайчу, конечно, сложно найти какие-то положительные элементы в выездной игре на Тайнсайде, тем более, что она прервала серию “Бернли” из пяти подряд матчей без поражений в АПЛ.

В игре с “Ньюкаслом” травму получил самый креативный игрок атаки “Бернли” Максвел Корне, и его участие в поединке с “Вест Хэмом” остается под вопросом, в день матча станет известно, сможет ли сыграть центрбек Бен Ми. Все еще продолжают восстановление Эшли Барнс и Дейл Стивенс.

“Бернли” проиграл не так много матчей – всего шесть в 14 турах. Команда Шона Дайча остается в зоне вылета из-за неумения побеждать. Всего одна победа в сезоне (столько же у “Ньюкасла”) и семь ничьих.

Интересно, что в первых четырех домашних матчах сезона 2021/22 “Бернли” забил всего два гола, но в двух последних, против “Брентфорда”, и “Кристал Пэлас” – сразу шесть, каждой лондонской команде по три. В позапрошлом туре “Бернли” должен был сыграть против на своем поле против “Тоттенхэма”, но игра не состоялась из-за снега.

Вест Хэм

Между двумя победами над “Ливерпулем” и “Челси” с одинаковым счетом 3:2, “Вест Хэм” не мог выиграть в трех турах АПЛ подряд, отдав очки “Вулверхэмптону”, “Манчестер Сити” и “Брайтону”.

Команда Дэвида Мойеса продолжает превосходить ожидания, и по настрою и действиям на поле игроков ощутима их уверенность в том, что они могут обыграть любую команду Премьер-лиги. Но все же “Вест Хэм” не обладает такой и глубиной и качеством состава, как его конкуренты из топ-6 в Премьер-лиге, поэтому “хаммерс” сложно показывать стабильность. Но восемь побед в 15 турах – это в любом случае хороший результат. Поэтому и Дэвид Мойес, выдав несколько дежурных комплиментов “Бернли” и Шону Дайчу, все же заметил, что его команда никого не боится, и уверена в своих силах.

В четверг “Вест Хэм” сыграл шестой тур Лиги Европы, и так как матч против “Динамо” Загреб не имел турнирного значения, тренер “хаммерс” задействовал в матче нескольких дебютантов из клубной академии, а из игроков основного состава в матче по 45 минут сыграли только Пабло Форнальс и Саид Бенрахма.

Мойес надеется, что в игре против “Бернли” сможет сыграть левый фланговый защитник Аарон Крессуэлл, пропустивший два последних матча из-за травмы, но Анджело Огбонне, Курте Зума и Бену Джонсону предстоят еще долгие недели восстановления.

Статистика команд, цифры и факты

  • Только “Ливерпуль” забил больше голов во вторых таймах АПЛ (24), чем “Вест Хэм” (19), и только “Норвич” меньше (3), чем “Бернли” (5).
  • Нападающий “Бернли” Крис Вуд забил семь голов в восьми матчах АПЛ против “Вест Хэма”.
  • “Бернли” забил в двух последних матчах АПЛ на “Терф Мур” столько же голов, сколько в 11 предыдущих поединках (6).
  • “Вест Хэму” ни разу в семи выездных матчах АПЛ против “Бернли” не удалось не пропустить.
  • “Вест Хэм” выиграл четыре из пяти выездных матчей АПЛ (одна ничья) со старта сезона, но два последних выезда “хаммерс” заканчивались поражениями.

Последние пять матчей Бернли и Вест Хэма

Бернли

  • 04.12 “Ньюкасл” 0:1 (АПЛ)
  • 01.12 “Вулверхэмптон” 0:0 (АПЛ)
  • 20.11 “Кристал Пэлас” 3:3 (АПЛ)
  • 06.11 “Челси” 1:1 (АПЛ)
  • 30.10 “Брентфорд” 3:1 (АПЛ)

Вест Хэм

  • 09.12 “Динамо Загреб 0:1 (Лига Европы)
  • 04.12 “Челси” 3:2 (АПЛ)
  • 01.12 “Брайтон” 1:1 (АПЛ)
  • 28.11 “Манчестер Сити” 1:2 (АПЛ)
  • 25.11 “Рапид” Вена 0:2 (Лига Европы)

Личные встречи

В прошлом сезоне “Вест Хэм” обыграл “Бернли” и дома, и на выезде (1:0 и 2:1), но в АПЛ 2019/2020 дважды побеждала команда Шона Дайча (3:0 и 1:0).

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Манчестер Сити" 16 12 2 2 33-9 +24 38
2 "Ливерпуль" 16 11 4 1 45-12 +33 37
3 "Челси" 16 11 3 2 38-11 +27 36
4 "Вест Хэм Юнайтед" 15 8 3 4 28-19 +9 27
5 "Манчестер Юнайтед" 16 8 3 5 26-24 +2 27
6 "Арсенал" 16 8 2 6 21-22 -1 26
7 "Тоттенхэм" 14 8 1 5 16-17 -1 25
8 "Вулверхэмптон" 16 6 3 7 12-14 -2 21
9 "Брентфорд" 16 5 5 6 21-22 -1 20
10 "Брайтон энд Хоув Альбион" 15 4 8 3 14-16 -2 20
11 "Лестер Сити" 15 5 4 6 23-27 -4 19
12 "Астон Вилла" 16 6 1 9 21-25 -4 19
13 "Эвертон" 15 5 3 7 19-25 -6 18
14 "Кристал Пэлас" 15 3 7 5 19-21 -2 16
15 "Лидс Юнайтед" 16 3 7 6 17-25 -8 16
16 "Саутгемптон" 16 3 7 6 14-24 -10 16
17 "Уотфорд" 16 4 1 11 21-31 -10 13
18 "Бернли" 14 1 7 6 14-21 -7 10
19 "Ньюкасл" 15 1 7 7 17-30 -13 10
20 "Норвич Сити" 16 2 4 10 8-32 -24 10

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Ориентировочные составы

“Бернли”: Поуп – Лоутон, Ми, Тарковски, Тэйлор – Макнил, Уествуд, Браунхилл, Гудмундссон – Выдра, Вуд

“Вест Хэм”: Фабианский – Масуаку, Диоп, Доусон, Цоуфал – Райс, Соучек – Форнальс, Бенрахма, Боуэн – Антонио

Ставки и Коэффициенты на матч

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3.74
3.72
2.078
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3.62
3.52
2.00
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3.66
3.71
2.03
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Прогноз на матч Бернли – Вест Хэм от UA-Football

“Бернли” и “Вест Хэм” – команды, которые отличаются дисциплиной и хорошей работой без мяча, поэтому их в личной встрече будет немало физических дуэлей, но в плане техники и тактики “Вест Хэм” все же превосходит соперника. Прогноз – победа “Вест Хэма” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Английская Премьер-лига АПЛ ставки Бернли Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Прогнозы
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