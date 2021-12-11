Бернли - Вест Хэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 12.12.2021 

Чемпионат Англии, 16-й тур

12 декабря 2021. Бернли, “Терф Мур”

“Бернли” 16:00 “Вест Хэм”

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Вест Хэм” продолжает оставаться в первой четверке и намерен сохранить свое высокое положение как можно дольше. После победы над экс-лидером чемпионата “Челси” команда Дэвида Мойеса сыграет с одним из аутсайдеров лиги “Бернли”.

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Бернли

В прошлом туре “Бернли” стал первой командой чемпионата, которая подарила три очка “Ньюкаслу”. Это был важнейший матч для обоих аутсайдеров, и Шону Дайчу, конечно, сложно найти какие-то положительные элементы в выездной игре на Тайнсайде, тем более, что она прервала серию “Бернли” из пяти подряд матчей без поражений в АПЛ.

В игре с “Ньюкаслом” травму получил самый креативный игрок атаки “Бернли” Максвел Корне, и его участие в поединке с “Вест Хэмом” остается под вопросом, в день матча станет известно, сможет ли сыграть центрбек Бен Ми. Все еще продолжают восстановление Эшли Барнс и Дейл Стивенс.

“Бернли” проиграл не так много матчей – всего шесть в 14 турах. Команда Шона Дайча остается в зоне вылета из-за неумения побеждать. Всего одна победа в сезоне (столько же у “Ньюкасла”) и семь ничьих.

Интересно, что в первых четырех домашних матчах сезона 2021/22 “Бернли” забил всего два гола, но в двух последних, против “Брентфорда”, и “Кристал Пэлас” – сразу шесть, каждой лондонской команде по три. В позапрошлом туре “Бернли” должен был сыграть против на своем поле против “Тоттенхэма”, но игра не состоялась из-за снега.

Вест Хэм

Между двумя победами над “Ливерпулем” и “Челси” с одинаковым счетом 3:2, “Вест Хэм” не мог выиграть в трех турах АПЛ подряд, отдав очки “Вулверхэмптону”, “Манчестер Сити” и “Брайтону”.

Команда Дэвида Мойеса продолжает превосходить ожидания, и по настрою и действиям на поле игроков ощутима их уверенность в том, что они могут обыграть любую команду Премьер-лиги. Но все же “Вест Хэм” не обладает такой и глубиной и качеством состава, как его конкуренты из топ-6 в Премьер-лиге, поэтому “хаммерс” сложно показывать стабильность. Но восемь побед в 15 турах – это в любом случае хороший результат. Поэтому и Дэвид Мойес, выдав несколько дежурных комплиментов “Бернли” и Шону Дайчу, все же заметил, что его команда никого не боится, и уверена в своих силах.

В четверг “Вест Хэм” сыграл шестой тур Лиги Европы, и так как матч против “Динамо” Загреб не имел турнирного значения, тренер “хаммерс” задействовал в матче нескольких дебютантов из клубной академии, а из игроков основного состава в матче по 45 минут сыграли только Пабло Форнальс и Саид Бенрахма.

Мойес надеется, что в игре против “Бернли” сможет сыграть левый фланговый защитник Аарон Крессуэлл, пропустивший два последних матча из-за травмы, но Анджело Огбонне, Курте Зума и Бену Джонсону предстоят еще долгие недели восстановления.

Статистика команд, цифры и факты

Только “Ливерпуль” забил больше голов во вторых таймах АПЛ (24), чем “Вест Хэм” (19), и только “Норвич” меньше (3), чем “Бернли” (5).

Нападающий “Бернли” Крис Вуд забил семь голов в восьми матчах АПЛ против “Вест Хэма”.

“Бернли” забил в двух последних матчах АПЛ на “Терф Мур” столько же голов, сколько в 11 предыдущих поединках (6).

“Вест Хэму” ни разу в семи выездных матчах АПЛ против “Бернли” не удалось не пропустить.

“Вест Хэм” выиграл четыре из пяти выездных матчей АПЛ (одна ничья) со старта сезона, но два последних выезда “хаммерс” заканчивались поражениями.

Последние пять матчей Бернли и Вест Хэма

Бернли

04.12 “Ньюкасл” 0:1 (АПЛ)

01.12 “Вулверхэмптон” 0:0 (АПЛ)

20.11 “Кристал Пэлас” 3:3 (АПЛ)

06.11 “Челси” 1:1 (АПЛ)

30.10 “Брентфорд” 3:1 (АПЛ)

Вест Хэм

09.12 “Динамо Загреб 0:1 (Лига Европы)

04.12 “Челси” 3:2 (АПЛ)

01.12 “Брайтон” 1:1 (АПЛ)

28.11 “Манчестер Сити” 1:2 (АПЛ)

25.11 “Рапид” Вена 0:2 (Лига Европы)

Личные встречи

В прошлом сезоне “Вест Хэм” обыграл “Бернли” и дома, и на выезде (1:0 и 2:1), но в АПЛ 2019/2020 дважды побеждала команда Шона Дайча (3:0 и 1:0).

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 16 12 2 2 33-9 +24 38 2 "Ливерпуль" 16 11 4 1 45-12 +33 37 3 "Челси" 16 11 3 2 38-11 +27 36 4 "Вест Хэм Юнайтед" 15 8 3 4 28-19 +9 27 5 "Манчестер Юнайтед" 16 8 3 5 26-24 +2 27 6 "Арсенал" 16 8 2 6 21-22 -1 26 7 "Тоттенхэм" 14 8 1 5 16-17 -1 25 8 "Вулверхэмптон" 16 6 3 7 12-14 -2 21 9 "Брентфорд" 16 5 5 6 21-22 -1 20 10 "Брайтон энд Хоув Альбион" 15 4 8 3 14-16 -2 20 11 "Лестер Сити" 15 5 4 6 23-27 -4 19 12 "Астон Вилла" 16 6 1 9 21-25 -4 19 13 "Эвертон" 15 5 3 7 19-25 -6 18 14 "Кристал Пэлас" 15 3 7 5 19-21 -2 16 15 "Лидс Юнайтед" 16 3 7 6 17-25 -8 16 16 "Саутгемптон" 16 3 7 6 14-24 -10 16 17 "Уотфорд" 16 4 1 11 21-31 -10 13 18 "Бернли" 14 1 7 6 14-21 -7 10 19 "Ньюкасл" 15 1 7 7 17-30 -13 10 20 "Норвич Сити" 16 2 4 10 8-32 -24 10

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Ориентировочные составы

“Бернли”: Поуп – Лоутон, Ми, Тарковски, Тэйлор – Макнил, Уествуд, Браунхилл, Гудмундссон – Выдра, Вуд

“Вест Хэм”: Фабианский – Масуаку, Диоп, Доусон, Цоуфал – Райс, Соучек – Форнальс, Бенрахма, Боуэн – Антонио

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Бернли – Вест Хэм от UA-Football

“Бернли” и “Вест Хэм” – команды, которые отличаются дисциплиной и хорошей работой без мяча, поэтому их в личной встрече будет немало физических дуэлей, но в плане техники и тактики “Вест Хэм” все же превосходит соперника. Прогноз – победа “Вест Хэма” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.