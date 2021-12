Есть ли у пенсионеров зубы на ириски? Челси – Эвертон. Анонс и прогноз матча 17-го тура АПЛ на 16.12.2021

Английская Премьер-лига. 17-й тур.

16 декабря. 21:45. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports +

И вновь в Англии мидвик. Третья команда чемпионата в домашних стенах сыграет с 14-м по счету коллективом зачета. На выходных "Челси" чуть не потерял три очка в напряженном матче с "Лидс Юнайтед", а "Эвертон" в гостях уступил одному из прямых конкурентов в турнирной таблице. "Кристал Пэлас" взял верх над "ирисками" (3:1).

"Синие" в поединке с "Лидсом" абсолютно не убедили. Алонсо допустил несвойственную лондонцам ошибку в собственной штрафной площадке, после чего подопечным Тухеля пришлось отыгрываться и выходить вперед. "Челси" сумел переломить ход встречи, однако во втором тайме хозяева не справились с интенсивностью гостей, вновь сели в оборону при счете 2:1 и позволяли "павлинам" себя поддавливать. Как следствие, "пенсионеры" пропустили второй гол, и лишь удачный "трюк" Рюдигера позволил команде вырвать победу (3:2).

На данный момент, это еще одна характеристика, отличающая "Челси" в плохую сторону от уже состоявшихся "Ливерпуля" и "Манчестер Сити". Команды Клоппа и Пепа уже давно способны и в условиях физического спада докатывать подобные матчи без нервов, сушить их в середине поля аж до финального свистка. "Синие" пока не обладают таким запасом прочности и на неудачном для себя отрезке больше полагаются на индивидуальные качества игроков, не на командные взаимодействия. Возможно, местами неосознанно они опираются на удачу. Например, знаменитая "Госпожа" не улыбнулась "Челси" в поединках с "Зенитом" (3:3) и "Вест Хэмом" (3:2).

Впрочем, факт остается фактом – потери Чилвелла, Чалобы, Канте и Ковачича стали неожиданным и крайне болючим ударом для лондонцев, уж слишком много игроков основы выпало в ответственный момент. К слову, в матче с "Лидсом" ожидался выход в основе Лукаку, но Томас доверился немецкому тандему Хавертц-Вернер, приплюсовав к нему Маунта. Ром вышел лишь под занавес встречи, когда "синим" необходимо было экстренно забивать. Соответственно, сейчас бельгиец проигрывает конкуренцию Каю и Тимо.

"Синие" (так, естественно, называют не только "Челси") привлекли к себе внимание в текущем сезоне, причем, в отрицательном контексте. В первую очередь, стоит поговорить о менеджменте и финансах клуба из Ливерпуля. Трансферный баланс "ирисок" за последние 5 лет составляет 346 миллионов евро (со знаком минус) – это шестой показатель (с конца) в ТОП-5 лигах после двух манчестерских грандов, "Барселоны", "Интера" и "ПСЖ". Фархад Мориши за свою каденцию так и не понял, что огромные денежные вливания ≠ проект, тем более, успешный. Помимо денег на покупки футболистов, владелец "Эвертона" еще и раздал целых 30 миллионов евро на компенсации уволенным менеджерам. При этом, конкурентоспособного состава на "Гудисон Парк" как не было, так и нет. "Потрясающе"!

Не зря вся эта вакханалия окончательно осточертела Марселю Брандсу. Голландец работал в "Эвертоне" спортивным директором, выступал одним из антиподов Рафаэля Бенитеса, которого как раз очень активно, несмотря на результаты, Мориши поддерживает. На стороне испанца фактор ротации в лазарете (лидеры то и дело сменяют друг друга на койках) плюс неудовлетворенные запросы по очередному усилению. Тем не менее, упрямство, негибкость, постоянная жажда контроля, конфликты с игроками – все это тянет Бенитеса к печальной участи. По информации The Athletic, футболисты уже давно прямо говорят менеджеру о том, что его устаревший стиль ограничивает потенциал команды. Еще бы, бесконечные переводы с фланга на фланг могут укачать болельщика не хуже, чем усердная мама малыша перед сном. А слухи уже дошли до того, что лидер "скаузеров" Люка Динь может перейти в "Челси" как временная замена Бену Чилвеллу – украинские болельщики уже ждут на позиции француза в Ливерпуле Виталия Миколенко.

Пока Рафе еще кое-как удается выныривать на поверхность и захватывать воздух благодаря очень редким успешным вспышкам, но положение "Эвертона" действительно очень плачевное, регулярные акции протестов от болельщиков служат лишь подтверждением. Пять побед, три ничьи и восемь поражений в 16 турах, а разница мячей хуже, чем у "Бернли"… За октябрь, ноябрь и половину декабря "ириски" смогли обыграть ТОЛЬКО "Арсенал" (2:1).

