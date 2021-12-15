Есть ли у пенсионеров зубы на ириски? Челси – Эвертон. Анонс и прогноз матча 17-го тура АПЛ на 16.12.2021

Английская Премьер-лига. 17-й тур.

16 декабря. 21:45. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports +

И вновь в Англии мидвик. Третья команда чемпионата в домашних стенах сыграет с 14-м по счету коллективом зачета. На выходных "Челси" чуть не потерял три очка в напряженном матче с "Лидс Юнайтед", а "Эвертон" в гостях уступил одному из прямых конкурентов в турнирной таблице. "Кристал Пэлас" взял верх над "ирисками" (3:1).

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"Челси"

"Синие" в поединке с "Лидсом" абсолютно не убедили. Алонсо допустил несвойственную лондонцам ошибку в собственной штрафной площадке, после чего подопечным Тухеля пришлось отыгрываться и выходить вперед. "Челси" сумел переломить ход встречи, однако во втором тайме хозяева не справились с интенсивностью гостей, вновь сели в оборону при счете 2:1 и позволяли "павлинам" себя поддавливать. Как следствие, "пенсионеры" пропустили второй гол, и лишь удачный "трюк" Рюдигера позволил команде вырвать победу (3:2).

На данный момент, это еще одна характеристика, отличающая "Челси" в плохую сторону от уже состоявшихся "Ливерпуля" и "Манчестер Сити". Команды Клоппа и Пепа уже давно способны и в условиях физического спада докатывать подобные матчи без нервов, сушить их в середине поля аж до финального свистка. "Синие" пока не обладают таким запасом прочности и на неудачном для себя отрезке больше полагаются на индивидуальные качества игроков, не на командные взаимодействия. Возможно, местами неосознанно они опираются на удачу. Например, знаменитая "Госпожа" не улыбнулась "Челси" в поединках с "Зенитом" (3:3) и "Вест Хэмом" (3:2).

Впрочем, факт остается фактом – потери Чилвелла, Чалобы, Канте и Ковачича стали неожиданным и крайне болючим ударом для лондонцев, уж слишком много игроков основы выпало в ответственный момент. К слову, в матче с "Лидсом" ожидался выход в основе Лукаку, но Томас доверился немецкому тандему Хавертц-Вернер, приплюсовав к нему Маунта. Ром вышел лишь под занавес встречи, когда "синим" необходимо было экстренно забивать. Соответственно, сейчас бельгиец проигрывает конкуренцию Каю и Тимо.

"Эвертон"

"Синие" (так, естественно, называют не только "Челси") привлекли к себе внимание в текущем сезоне, причем, в отрицательном контексте. В первую очередь, стоит поговорить о менеджменте и финансах клуба из Ливерпуля. Трансферный баланс "ирисок" за последние 5 лет составляет 346 миллионов евро (со знаком минус) – это шестой показатель (с конца) в ТОП-5 лигах после двух манчестерских грандов, "Барселоны", "Интера" и "ПСЖ". Фархад Мориши за свою каденцию так и не понял, что огромные денежные вливания ≠ проект, тем более, успешный. Помимо денег на покупки футболистов, владелец "Эвертона" еще и раздал целых 30 миллионов евро на компенсации уволенным менеджерам. При этом, конкурентоспособного состава на "Гудисон Парк" как не было, так и нет. "Потрясающе"!

Не зря вся эта вакханалия окончательно осточертела Марселю Брандсу. Голландец работал в "Эвертоне" спортивным директором, выступал одним из антиподов Рафаэля Бенитеса, которого как раз очень активно, несмотря на результаты, Мориши поддерживает. На стороне испанца фактор ротации в лазарете (лидеры то и дело сменяют друг друга на койках) плюс неудовлетворенные запросы по очередному усилению. Тем не менее, упрямство, негибкость, постоянная жажда контроля, конфликты с игроками – все это тянет Бенитеса к печальной участи. По информации The Athletic, футболисты уже давно прямо говорят менеджеру о том, что его устаревший стиль ограничивает потенциал команды. Еще бы, бесконечные переводы с фланга на фланг могут укачать болельщика не хуже, чем усердная мама малыша перед сном. А слухи уже дошли до того, что лидер "скаузеров" Люка Динь может перейти в "Челси" как временная замена Бену Чилвеллу – украинские болельщики уже ждут на позиции француза в Ливерпуле Виталия Миколенко.

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Пока Рафе еще кое-как удается выныривать на поверхность и захватывать воздух благодаря очень редким успешным вспышкам, но положение "Эвертона" действительно очень плачевное, регулярные акции протестов от болельщиков служат лишь подтверждением. Пять побед, три ничьи и восемь поражений в 16 турах, а разница мячей хуже, чем у "Бернли"… За октябрь, ноябрь и половину декабря "ириски" смогли обыграть ТОЛЬКО "Арсенал" (2:1).

Running it back > running down the clock.



⏪ #EVEARS — Everton (@Everton) December 7, 2021

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 3 "Челси" 16 11 3 2 38 27 36 14 "Эвертон" 16 5 3 8 20 -8 18

Личные встречи

08.03.21 АПЛ "Челси" – "Эвертон" 2:0

12.12.20 АПЛ "Эвертон" – "Челси" 1:0

08.03.20 АПЛ "Челси" – "Эвертон" 4:0

07.12.19 АПЛ "Эвертон" – "Челси" 3:1

17.03.19 АПЛ "Эвертон" – "Челси" 2:0

Цифры и факты

– "Челси" с начала зимы потерял стабильность в защите и пропустил 8 голов за 3 матча;

– "Эвертон" проиграл в 4 последних выездных поединках в АПЛ. Причем, во всех случаях команда Бенитеса уступала уже к перерыву;

– "Пенсионеры" сыграли на ноль в 5 из 6 последних домашних матчах с "Эвертоном" во всех турнирах;

– На своем поле "Челси" не проигрывает "ирискам" с ноября 1994 года (28 матчей, все турниры);

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Чилвелл опережает график восстановления после повреждения крестообразных связок, однако он еще далек от возвращения в обойму. Тренировались в общей группе Канте и Чалоба. Ковачич переносит коронавирус относительно легко. Если проблемы "Челси " с лазаретом постепенно исчезают, то у "Эвертона", скорее, только набирают обороты. Все еще травмированы Мина, Калверт-Льюин и Дэвис, к ним присоединились Таунсенд, Аллан и Ришарлисон. Под вопросом Сигурдссон и Коулман, а дисквалификация Диня менеджера "ирисок" вряд ли расстроит. В общем, состав на четверг Бенитес наскребет с большим трудом.

Мы наверняка увидим ротацию в исполнении обоих наставников – от Бенитеса вынужденную, от Тухеля плановую. Уже на выходных "Челси" и "Эвертон" проведут матчи следующего тура АПЛ. Ожидаем выхода Лукаку с первых минут.

"Челси", 3-4-2-1: Менди – Кристенсен, Силва, Рюдигер – Джеймс, Лофтус-Чик, Жоржиньо, Хадсон-Одои – Зиеш, Пулишич – Лукаку

"Эвертон", 4-3-3: Пикфорд – Кенни, Холгейт, Кин, Годфри – Дукуре, Делф, Гомеш – Гордон, Рондон, Грэй

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Эвертоном" от UA-Футбол

3:1. Скорее всего, из тура в тур, пока подопечные Тухеля находятся в гонке за золотыми медалями, в какой бы физической форме они при этом не находились, мы будем писать примерно одно и то же – "Челси" обязан брать максимальное количество очков. "Эвертон" – это далеко не "Ливерпуль" и не "Манчестер Сити", погоню за которыми лондонцы на данный момент и ведут. К тому же, "красным" и "горожанам" "скаузеры" уступили 1:4 и 0:3 соответственно, хороший пример для "пенсионеров". У "ирисок" слишком много проблем на всех уровнях.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.