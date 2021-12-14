Манчестер Сити - Лидс. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 14.12.2021 

Чемпионат Англии, 17-й тур

14 декабря 2021. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” 22:00 “Лидс”

Телетрансляция – Setanta Sports+

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Манчестер Сити” может продолжить свою серию побед в Премьер-лиги до семи матчей подряд и сохранить лидерство, так как в соперниках у команды Гвардиолы будет “Лидс”, который с трудом набирает очки из-за серьезных кадровых потерь.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Манчестер Сити

В субботу у “Манчестер Сити” был не самой простой матч против “Вулверхэмптона”. “Вулвз” собирались крепко сидеть в защите и прерывать темп игры на протяжении всего матча, но в конце первого тайма “Вулверхэмптон” подвел форвард Рауль Хименес, получивший на ровном месте две желтые карточки. После перерыва “Сити” еще сильнее прижал “Вулвз” к его воротам, создал несколько моментов, но победный гол забил после спорного пенальти. В конце игры “горожане” даже едва не пропустили, но Эдерсон парировал удар Килмена под перекладину.

“Манчестер Сити” впервые за шесть матчей во всех турнирах не пропустил, но “Вулвз” практически не атаковал, и у Эдерсона не было работы, за исключением эпизода в конце игры. Также это был впервые с 30 октября матч Премьер-лиги, в котором “Сити” забил меньше двух голов.

Перед игрой с “Лидсом” Гвардиола отдал должное сопернику, сказав, что команда Марсело Бьелсы играет в уникальный футбол, и подобных команд в АПЛ больше нет. Против “Лидса” не сыграет из-за перебора желтых карточек Канселу, Торрес продолжает восстановление.

Лидс

Центрбек “Челси” Антонио Рюдигер заработал два пенальти для своей команды в матче против “Лидса”, и два одиннадцатиметровые уверенно реализовал Жоржиньо, второй раз – на 90+4 минуте, лишив “Лидса” заслуженного бала. “Ничья была бы более справедливым результатом”, – заметил после матча Марсело Бьелса, и с ним сложно не согласится. Несмотря на большое количество травмированных футболистов “Лидс” провел равный матч с одним из лидеров АПЛ.

Команда Бьелсы продолжает демонстрировать нестабильные результаты. После двух ничьих во втором и третьем турах “Лидс” больше не повторял одинаковый результат в двух матчах подряд: поражения, ничьи и победы сменяют друг друга в постоянном круговороте.

Нестабильна и игра “Лидса” в атаке. В матчах против “Брайтона” (0:0) и “Лидса” (1:0) был забит только один гол, и тот с пенальти, но в играх с “Брентфордом” (2:2) и “Челси” (2:3) команда Бьелсы забила четыре гола.

Против “Манчестер Сити” не сыграют из-за травм лидеры команды Филлипс, Бэмфорд, Купер, а также защитники Кох и Стрейк.

Статистика команд, цифры и факты

Во вторник “Манчестер Сити” может забить 500-й гол в АПЛ под руководством Пепа Гвардиолы.

“Манчестер Сити” не проигрывает в последних 14 домашних матчей Премьер-лиги во вторник (10 побед, четыре ничьи).

“Лидс” взял восемь очков в последних четырех матчах чемпионата Англии против “Манчестер Сити” (две победы, две ничьи).

После возвращения в АПЛ в прошлом сезоне “Лидс” выиграл шесть из семи матчей в мидуик (вторник, среда, четверг), проиграв лишь раз.

“Манчестер Сити” не пропускал в пяти из семи домашних матчей Премьер-лиги 2021/22.

Последние пять матчей Манчестер Сити и Лидса

Манчестер Сити

11.12 “Вулверхэмптон” 1:0 (АПЛ)

07.12 “РБ Лейпциг” 1:2 (Лига чемпионов)

04.12 “Уотфорд” 3:1 (АПЛ)

01.12 “Астон Вилла” 2:1 (АПЛ)

28.11 “Вест Хэм” 2:1 (АПЛ)

Лидс

11.12 “Челси” 2:3 (АПЛ)

05.12 “Брентфорд” 2:2 (АПЛ)

30.11 “Кристал Пэлас” 1:0 (АПЛ)

27.11 “Брайтон” 0:0 (АПЛ)

21.11 “Тоттенхэм” 1:2 (АПЛ)

Личные встречи

В прошлом сезоне “Лидс” взял четыре очка в двух матчах против “Сити”, сыграв на “Элланд Роуд” 1:1, и выиграв на “Этихаде” 2:1. Общая история встреч: “Манчестер Сити” – 45 побед, “Лидс” – 43, ничьи – 18.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 16 12 2 2 33-9 +24 38 2 "Ливерпуль" 16 11 4 1 45-12 +33 37 3 "Челси" 16 11 3 2 38-11 +27 36 4 "Вест Хэм Юнайтед" 16 8 4 4 28-19 +9 28 5 "Манчестер Юнайтед" 16 8 3 5 26-24 +2 27 6 "Арсенал" 16 8 2 6 21-22 -1 26 7 "Тоттенхэм" 14 8 1 5 16-17 -1 25 8 "Лестер Сити" 16 6 4 6 27-27 0 22 9 "Вулверхэмптон" 16 6 3 7 12-14 -2 21 10 "Брентфорд" 16 5 5 6 21-22 -1 20 11 "Брайтон энд Хоув Альбион" 15 4 8 3 14-16 -2 20 12 "Кристал Пэлас" 16 4 7 5 22-22 0 19 13 "Астон Вилла" 16 6 1 9 21-25 -4 19 14 "Эвертон" 16 5 3 8 20-28 -8 18 15 "Лидс Юнайтед" 16 3 7 6 17-25 -8 16 16 "Саутгемптон" 16 3 7 6 14-24 -10 16 17 "Уотфорд" 16 4 1 11 21-31 -10 13 18 "Бернли" 15 1 8 6 14-21 -7 11 19 "Ньюкасл" 16 1 7 8 17-34 -17 10 20 "Норвич Сити" 16 2 4 10 8-32 -24 10

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Ориентировочные составы

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Диаш, Зинченко – Родри, Бернарду Силва, Де Брюйне – Стерлинг, Фоден, Грилиш

“Лидс”: Мелье – Фирпо, Льоренте, Эйлинг, Даллас – Джеймс, Форшоу, Шеклтон, Рафинья – Робертс – Гелхардт

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Манчестер Сити – Лидс от UA-Football

“Лидс” выиграл всего один матч на выезде (“Норвич”), ничьими закончились матчи против “Бернли”, “Ньюкасла” и “Брайтона”, все остальные гостевые игры – поражения. “Манчестер Сити”, с другой стороны – лучшая домашняя команда АПЛ. У “Сити” практически все основные игроки в порядке, у “Лидса” ряд травм. Выводы напрашиваются сами. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.