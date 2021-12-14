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Манчестер Сити - Лидс. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 14.12.2021
Манчестер Сити – Лидс: Прогноз и анонс матча ⋉ 14 декабря 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 17-й тур
14 декабря 2021. Манчестер, “Этихад”
“Манчестер Сити” 22:00 “Лидс”
Телетрансляция – Setanta Sports+
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Манчестер Сити” может продолжить свою серию побед в Премьер-лиги до семи матчей подряд и сохранить лидерство, так как в соперниках у команды Гвардиолы будет “Лидс”, который с трудом набирает очки из-за серьезных кадровых потерь.
Манчестер Сити
В субботу у “Манчестер Сити” был не самой простой матч против “Вулверхэмптона”. “Вулвз” собирались крепко сидеть в защите и прерывать темп игры на протяжении всего матча, но в конце первого тайма “Вулверхэмптон” подвел форвард Рауль Хименес, получивший на ровном месте две желтые карточки. После перерыва “Сити” еще сильнее прижал “Вулвз” к его воротам, создал несколько моментов, но победный гол забил после спорного пенальти. В конце игры “горожане” даже едва не пропустили, но Эдерсон парировал удар Килмена под перекладину.
“Манчестер Сити” впервые за шесть матчей во всех турнирах не пропустил, но “Вулвз” практически не атаковал, и у Эдерсона не было работы, за исключением эпизода в конце игры. Также это был впервые с 30 октября матч Премьер-лиги, в котором “Сити” забил меньше двух голов.
Перед игрой с “Лидсом” Гвардиола отдал должное сопернику, сказав, что команда Марсело Бьелсы играет в уникальный футбол, и подобных команд в АПЛ больше нет. Против “Лидса” не сыграет из-за перебора желтых карточек Канселу, Торрес продолжает восстановление.
Лидс
Центрбек “Челси” Антонио Рюдигер заработал два пенальти для своей команды в матче против “Лидса”, и два одиннадцатиметровые уверенно реализовал Жоржиньо, второй раз – на 90+4 минуте, лишив “Лидса” заслуженного бала. “Ничья была бы более справедливым результатом”, – заметил после матча Марсело Бьелса, и с ним сложно не согласится. Несмотря на большое количество травмированных футболистов “Лидс” провел равный матч с одним из лидеров АПЛ.
Команда Бьелсы продолжает демонстрировать нестабильные результаты. После двух ничьих во втором и третьем турах “Лидс” больше не повторял одинаковый результат в двух матчах подряд: поражения, ничьи и победы сменяют друг друга в постоянном круговороте.
Нестабильна и игра “Лидса” в атаке. В матчах против “Брайтона” (0:0) и “Лидса” (1:0) был забит только один гол, и тот с пенальти, но в играх с “Брентфордом” (2:2) и “Челси” (2:3) команда Бьелсы забила четыре гола.
Против “Манчестер Сити” не сыграют из-за травм лидеры команды Филлипс, Бэмфорд, Купер, а также защитники Кох и Стрейк.
Статистика команд, цифры и факты
- Во вторник “Манчестер Сити” может забить 500-й гол в АПЛ под руководством Пепа Гвардиолы.
- “Манчестер Сити” не проигрывает в последних 14 домашних матчей Премьер-лиги во вторник (10 побед, четыре ничьи).
- “Лидс” взял восемь очков в последних четырех матчах чемпионата Англии против “Манчестер Сити” (две победы, две ничьи).
- После возвращения в АПЛ в прошлом сезоне “Лидс” выиграл шесть из семи матчей в мидуик (вторник, среда, четверг), проиграв лишь раз.
- “Манчестер Сити” не пропускал в пяти из семи домашних матчей Премьер-лиги 2021/22.
Последние пять матчей Манчестер Сити и Лидса
Манчестер Сити
- 11.12 “Вулверхэмптон” 1:0 (АПЛ)
- 07.12 “РБ Лейпциг” 1:2 (Лига чемпионов)
- 04.12 “Уотфорд” 3:1 (АПЛ)
- 01.12 “Астон Вилла” 2:1 (АПЛ)
- 28.11 “Вест Хэм” 2:1 (АПЛ)
Лидс
- 11.12 “Челси” 2:3 (АПЛ)
- 05.12 “Брентфорд” 2:2 (АПЛ)
- 30.11 “Кристал Пэлас” 1:0 (АПЛ)
- 27.11 “Брайтон” 0:0 (АПЛ)
- 21.11 “Тоттенхэм” 1:2 (АПЛ)
Личные встречи
В прошлом сезоне “Лидс” взял четыре очка в двух матчах против “Сити”, сыграв на “Элланд Роуд” 1:1, и выиграв на “Этихаде” 2:1. Общая история встреч: “Манчестер Сити” – 45 побед, “Лидс” – 43, ничьи – 18.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|16
|12
|2
|2
|33-9
|+24
|38
|2
|"Ливерпуль"
|16
|11
|4
|1
|45-12
|+33
|37
|3
|"Челси"
|16
|11
|3
|2
|38-11
|+27
|36
|4
|"Вест Хэм Юнайтед"
|16
|8
|4
|4
|28-19
|+9
|28
|5
|"Манчестер Юнайтед"
|16
|8
|3
|5
|26-24
|+2
|27
|6
|"Арсенал"
|16
|8
|2
|6
|21-22
|-1
|26
|7
|"Тоттенхэм"
|14
|8
|1
|5
|16-17
|-1
|25
|8
|"Лестер Сити"
|16
|6
|4
|6
|27-27
|0
|22
|9
|"Вулверхэмптон"
|16
|6
|3
|7
|12-14
|-2
|21
|10
|"Брентфорд"
|16
|5
|5
|6
|21-22
|-1
|20
|11
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|15
|4
|8
|3
|14-16
|-2
|20
|12
|"Кристал Пэлас"
|16
|4
|7
|5
|22-22
|0
|19
|13
|"Астон Вилла"
|16
|6
|1
|9
|21-25
|-4
|19
|14
|"Эвертон"
|16
|5
|3
|8
|20-28
|-8
|18
|15
|"Лидс Юнайтед"
|16
|3
|7
|6
|17-25
|-8
|16
|16
|"Саутгемптон"
|16
|3
|7
|6
|14-24
|-10
|16
|17
|"Уотфорд"
|16
|4
|1
|11
|21-31
|-10
|13
|18
|"Бернли"
|15
|1
|8
|6
|14-21
|-7
|11
|19
|"Ньюкасл"
|16
|1
|7
|8
|17-34
|-17
|10
|20
|"Норвич Сити"
|16
|2
|4
|10
|8-32
|-24
|10
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Ориентировочные составы
“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Диаш, Зинченко – Родри, Бернарду Силва, Де Брюйне – Стерлинг, Фоден, Грилиш
“Лидс”: Мелье – Фирпо, Льоренте, Эйлинг, Даллас – Джеймс, Форшоу, Шеклтон, Рафинья – Робертс – Гелхардт
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Манчестер Сити – Лидс от UA-Football
“Лидс” выиграл всего один матч на выезде (“Норвич”), ничьими закончились матчи против “Бернли”, “Ньюкасла” и “Брайтона”, все остальные гостевые игры – поражения. “Манчестер Сити”, с другой стороны – лучшая домашняя команда АПЛ. У “Сити” практически все основные игроки в порядке, у “Лидса” ряд травм. Выводы напрашиваются сами. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 2:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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