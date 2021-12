Шанс Джеррарда вернутся в топ-10. Норвич – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.12.2021

Английская Премьер-лига, 17-й тур

14 декабря, 21:45. "Кэрроу Роул" (Норвич)

Главный арбитр: Дэвид Кут

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

Несмотря на то, что команды идут во второй половине турнирной части чемпионата, обе заслуживают внимания. Конечно, "Астон Вилла" в этой паре тянет одеяло на себя за счет Стивена Джеррарда. Но и “Норвич” своей игрой в последних матах показал, что за ним интересно следить, и, кстати, чуть ли не в первую очередь благодаря своему новому наставнику Дину Смиту, который, кстати, стартовал сезон именно во главе “львов”. Кто же сегодня сможет закрепить свои позиции в АПЛ?

После назначения Смита "канарейки" набрали столько же очков, столько за 11 туров до этого (по пять). Собственно, и поражения были от команд из топ-6: "Тоттенхэма" (0:3) и "Манчестер Юнайтед" (0:1). Но интересно то, что против "манкунианцев" "Норвич" мог не только сыграть вничью, но и победить, потому что выглядел точно лучше подопечных Рангника. Чуть-чуть футболистам Смита не хватило мастерства, да и Де Хеа в прошлую субботу творил что-то невероятное. Но интересно, что против "Саутгемптона" "канарейки" выглядели менее острыми в атаке, но победили (2:1). Вот такая команда-парадокс.

Основной защитник, капитан Грант Хенли, травмировался в матче против "МЮ". Также не сыграют Омобамиделе, Цолис, Рашица и Циммерман. Под вопросом игрок сборной Норвегии Норманн.

На выходных "львы" уступили "Ливерпулю" (0:1). Джеррард после возвращения на “Энфилд” мог и отобрать очки у хозяев легендарного для него, да и в целом, стадиона, однако не хватило каких-то полчаса. Но… Все-таки заслуживали подопечные Клоппа на гол и победу своим давлением, созданием напряжения и защитной игрой при атаках "Виллы". А вот против “Манчестер Сити” бирмингемцам было легче: они могли находить свободные зоны и немного отдыхали от атак команды соперника, однако все равно проиграли (1:2). Собственно то, что не смогли применить против топов, то получилось воплотить против “Лестера” (2:1), “Кристал Пэлас” (2:1) и “Брайтона” (2:0), которые в этом сезоне крепко идут в середине турнирки. Если и сегодня удастся победить, то “Вилла” снова вернется в топ-10.

В лазарете "львов" вингеры Бейли и Траоре. Кстати, Леона Джеррард выпускал на поле только на замену, а Бертранд пока с английским наставником не работал.

26.12.2019. Астон Вилла – Норвич 1:0 (АПЛ)

05.10.2019. Норвич – Астон Вилла 1:5 (АПЛ)

05.05.2019. Астон Вилла – Норвич 1:2 (Чемпионшип)

23.10.2018. Норвич – Астон Вилла 2:1 (Чемпионшип)

07.04.2018. Норвич – Астон Вилла 3:1 (Чемпионшип)

A ⭐⭐⭐⭐⭐ performance on our last visit to Carrow Road. ???? #NORAVL pic.twitter.com/NTQH91pA5B