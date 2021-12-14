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Шанс Джеррарда вернутся в топ-10. Норвич – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.12.2021
Дин Смит против своих бывших подопечных
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 17-й тур
14 декабря, 21:45. "Кэрроу Роул" (Норвич)
Главный арбитр: Дэвид Кут
Прямая трансляция: Сетанта Спортс
Несмотря на то, что команды идут во второй половине турнирной части чемпионата, обе заслуживают внимания. Конечно, "Астон Вилла" в этой паре тянет одеяло на себя за счет Стивена Джеррарда. Но и “Норвич” своей игрой в последних матах показал, что за ним интересно следить, и, кстати, чуть ли не в первую очередь благодаря своему новому наставнику Дину Смиту, который, кстати, стартовал сезон именно во главе “львов”. Кто же сегодня сможет закрепить свои позиции в АПЛ?
Норвич
После назначения Смита "канарейки" набрали столько же очков, столько за 11 туров до этого (по пять). Собственно, и поражения были от команд из топ-6: "Тоттенхэма" (0:3) и "Манчестер Юнайтед" (0:1). Но интересно то, что против "манкунианцев" "Норвич" мог не только сыграть вничью, но и победить, потому что выглядел точно лучше подопечных Рангника. Чуть-чуть футболистам Смита не хватило мастерства, да и Де Хеа в прошлую субботу творил что-то невероятное. Но интересно, что против "Саутгемптона" "канарейки" выглядели менее острыми в атаке, но победили (2:1). Вот такая команда-парадокс.
Кадры хозяев
Основной защитник, капитан Грант Хенли, травмировался в матче против "МЮ". Также не сыграют Омобамиделе, Цолис, Рашица и Циммерман. Под вопросом игрок сборной Норвегии Норманн.
Астон Вилла
На выходных "львы" уступили "Ливерпулю" (0:1). Джеррард после возвращения на “Энфилд” мог и отобрать очки у хозяев легендарного для него, да и в целом, стадиона, однако не хватило каких-то полчаса. Но… Все-таки заслуживали подопечные Клоппа на гол и победу своим давлением, созданием напряжения и защитной игрой при атаках "Виллы". А вот против “Манчестер Сити” бирмингемцам было легче: они могли находить свободные зоны и немного отдыхали от атак команды соперника, однако все равно проиграли (1:2). Собственно то, что не смогли применить против топов, то получилось воплотить против “Лестера” (2:1), “Кристал Пэлас” (2:1) и “Брайтона” (2:0), которые в этом сезоне крепко идут в середине турнирки. Если и сегодня удастся победить, то “Вилла” снова вернется в топ-10.
???? Bodymoor Heath— Aston Villa (@AVFCOfficial) December 13, 2021
Preparing for #NORAVL. ???? pic.twitter.com/nA0LLHIenw
Кадры гостей
В лазарете "львов" вингеры Бейли и Траоре. Кстати, Леона Джеррард выпускал на поле только на замену, а Бертранд пока с английским наставником не работал.
Последние матчи Норвича и Астон Виллы
Последние пять встреч хозяев
- 11.12. Норвич – Манчестер Юнайтед 0:1
- 05.12. Тоттенхэм – Норвич 3:0
- 30.11. Ньюкасл – Норвич 1:1
- 27.11. Норвич – Вулверхэмптон 0:0
- 20.11. Норвич – Саутгемптон 2:1
Последние пять встреч гостей
- 11.12. Ливерпуль – Астон Вилла 1:0
- 05.12. Астон Вилла – Лестер 1:2
- 01.12. Астон Вилла – Манчестер Сити 1:2
- 27.11. Кристалл Пэлас – Астон Вилла 1:2
- 20.11. Астон Вилла – Брайтон 2:0
Турнирная таблица АПЛ
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|О
|1
|Манчестер Сити
|16
|12
|2
|2
|38
|2
|Ливерпуль
|16
|11
|4
|1
|37
|3
|Челси
|16
|11
|3
|2
|36
|4
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|8
|4
|4
|28
|5
|Манчестер Юнайтед
|16
|8
|3
|5
|27
|6
|Арсенал
|16
|8
|2
|6
|26
|7
|Тоттенхэм
|14
|8
|1
|5
|25
|8
|Лестер Сити
|16
|6
|4
|6
|22
|9
|Вулверхэмптон
|16
|6
|3
|7
|21
|10
|Брентфорд
|16
|5
|5
|6
|20
|11
|Брайтон енд Хоув Альбион
|15
|4
|8
|3
|20
|12
|Кристал Пэлас
|16
|4
|7
|5
|19
|13
|Астон Вилла
|16
|6
|1
|9
|19
|14
|Эвертон
|16
|5
|3
|8
|18
|15
|Лидс Юнайтед
|16
|3
|7
|6
|16
|16
|Саутгемптон
|16
|3
|7
|6
|16
|17
|Уотфорд
|16
|4
|1
|11
|13
|18
|Бернли
|15
|1
|8
|6
|11
|19
|Ньюкасл
|16
|1
|7
|8
|10
|20
|Норвич Сити
|16
|2
|4
|10
|10
Последние пять личных встреч между командами
26.12.2019. Астон Вилла – Норвич 1:0 (АПЛ)
05.10.2019. Норвич – Астон Вилла 1:5 (АПЛ)
05.05.2019. Астон Вилла – Норвич 1:2 (Чемпионшип)
23.10.2018. Норвич – Астон Вилла 2:1 (Чемпионшип)
07.04.2018. Норвич – Астон Вилла 3:1 (Чемпионшип)
A ⭐⭐⭐⭐⭐ performance on our last visit to Carrow Road. ???? #NORAVL pic.twitter.com/NTQH91pA5B— Aston Villa (@AVFCOfficial) December 13, 2021
Цифры и факты
- "Астон Вилла" - это детище наставника "Норвича" Дина Смита. Он провел в команде три года, вывел ее в АПЛ, а теперь вынужден обыгрывать.
- "Львы" не забили при Джеррарде только против "Ливерпуля".
- "Норвич" не отличился в трех последних матчах из четырех, но при этом наносил в каждой игре в среднем 12,75 удара за 90 минут.
- Сейчас у "канарок" самая плохая атака и защита в АПЛ – восемь забитых и 32 пропущенных.
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Ставки и коэффициенты на матч Норвич – Астон Вилла
Прогноз матча Норвич – Астон Вилла
У "канареек" очень неплохой прогресс за Дина Смита, да еще и сегодня наставник особенно сильно их подготовит, учитывая особый для него статус соперника. В то же время Джеррард за короткий период сильно развил "Виллу" и сделал ее более дисциплинированной. Правда, "Норвичу" мешает индивидуальное мастерство игроков, ведь во многих моментах они лучше действуют соперника, но всегда чего-то не хватает. На этот раз хотя бы гол должны забить, как и “Астон Вилла”. Прогноз: Обе забьют.
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