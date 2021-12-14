Шанс Джеррарда вернутся в топ-10. Норвич – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.12.2021

Английская Премьер-лига, 17-й тур

14 декабря, 21:45. "Кэрроу Роул" (Норвич)

Главный арбитр: Дэвид Кут

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

Несмотря на то, что команды идут во второй половине турнирной части чемпионата, обе заслуживают внимания. Конечно, "Астон Вилла" в этой паре тянет одеяло на себя за счет Стивена Джеррарда. Но и “Норвич” своей игрой в последних матах показал, что за ним интересно следить, и, кстати, чуть ли не в первую очередь благодаря своему новому наставнику Дину Смиту, который, кстати, стартовал сезон именно во главе “львов”. Кто же сегодня сможет закрепить свои позиции в АПЛ?

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Норвич

После назначения Смита "канарейки" набрали столько же очков, столько за 11 туров до этого (по пять). Собственно, и поражения были от команд из топ-6: "Тоттенхэма" (0:3) и "Манчестер Юнайтед" (0:1). Но интересно то, что против "манкунианцев" "Норвич" мог не только сыграть вничью, но и победить, потому что выглядел точно лучше подопечных Рангника. Чуть-чуть футболистам Смита не хватило мастерства, да и Де Хеа в прошлую субботу творил что-то невероятное. Но интересно, что против "Саутгемптона" "канарейки" выглядели менее острыми в атаке, но победили (2:1). Вот такая команда-парадокс.

Кадры хозяев

Основной защитник, капитан Грант Хенли, травмировался в матче против "МЮ". Также не сыграют Омобамиделе, Цолис, Рашица и Циммерман. Под вопросом игрок сборной Норвегии Норманн.

Астон Вилла

На выходных "львы" уступили "Ливерпулю" (0:1). Джеррард после возвращения на “Энфилд” мог и отобрать очки у хозяев легендарного для него, да и в целом, стадиона, однако не хватило каких-то полчаса. Но… Все-таки заслуживали подопечные Клоппа на гол и победу своим давлением, созданием напряжения и защитной игрой при атаках "Виллы". А вот против “Манчестер Сити” бирмингемцам было легче: они могли находить свободные зоны и немного отдыхали от атак команды соперника, однако все равно проиграли (1:2). Собственно то, что не смогли применить против топов, то получилось воплотить против “Лестера” (2:1), “Кристал Пэлас” (2:1) и “Брайтона” (2:0), которые в этом сезоне крепко идут в середине турнирки. Если и сегодня удастся победить, то “Вилла” снова вернется в топ-10.

Кадры гостей

В лазарете "львов" вингеры Бейли и Траоре. Кстати, Леона Джеррард выпускал на поле только на замену, а Бертранд пока с английским наставником не работал.

Последние матчи Норвича и Астон Виллы

Последние пять встреч хозяев

11.12. Норвич – Манчестер Юнайтед 0:1

05.12. Тоттенхэм – Норвич 3:0

30.11. Ньюкасл – Норвич 1:1

27.11. Норвич – Вулверхэмптон 0:0

20.11. Норвич – Саутгемптон 2:1

Последние пять встреч гостей

11.12. Ливерпуль – Астон Вилла 1:0

05.12. Астон Вилла – Лестер 1:2

01.12. Астон Вилла – Манчестер Сити 1:2

27.11. Кристалл Пэлас – Астон Вилла 1:2

20.11. Астон Вилла – Брайтон 2:0

Турнирная таблица АПЛ

# КОМАНДА И В Н П О 1 Манчестер Сити 16 12 2 2 38 2 Ливерпуль 16 11 4 1 37 3 Челси 16 11 3 2 36 4 Вест Хэм Юнайтед 16 8 4 4 28 5 Манчестер Юнайтед 16 8 3 5 27 6 Арсенал 16 8 2 6 26 7 Тоттенхэм 14 8 1 5 25 8 Лестер Сити 16 6 4 6 22 9 Вулверхэмптон 16 6 3 7 21 10 Брентфорд 16 5 5 6 20 11 Брайтон енд Хоув Альбион 15 4 8 3 20 12 Кристал Пэлас 16 4 7 5 19 13 Астон Вилла 16 6 1 9 19 14 Эвертон 16 5 3 8 18 15 Лидс Юнайтед 16 3 7 6 16 16 Саутгемптон 16 3 7 6 16 17 Уотфорд 16 4 1 11 13 18 Бернли 15 1 8 6 11 19 Ньюкасл 16 1 7 8 10 20 Норвич Сити 16 2 4 10 10

Последние пять личных встреч между командами

26.12.2019. Астон Вилла – Норвич 1:0 (АПЛ)

05.10.2019. Норвич – Астон Вилла 1:5 (АПЛ)

05.05.2019. Астон Вилла – Норвич 1:2 (Чемпионшип)

23.10.2018. Норвич – Астон Вилла 2:1 (Чемпионшип)

07.04.2018. Норвич – Астон Вилла 3:1 (Чемпионшип)

A ⭐⭐⭐⭐⭐ performance on our last visit to Carrow Road. ???? #NORAVL pic.twitter.com/NTQH91pA5B — Aston Villa (@AVFCOfficial) December 13, 2021

Цифры и факты

"Астон Вилла" - это детище наставника "Норвича" Дина Смита. Он провел в команде три года, вывел ее в АПЛ, а теперь вынужден обыгрывать.

"Львы" не забили при Джеррарде только против "Ливерпуля".

"Норвич" не отличился в трех последних матчах из четырех, но при этом наносил в каждой игре в среднем 12,75 удара за 90 минут.

Сейчас у "канарок" самая плохая атака и защита в АПЛ – восемь забитых и 32 пропущенных.

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Ставки и коэффициенты на матч Норвич – Астон Вилла

Прогноз матча Норвич – Астон Вилла

У "канареек" очень неплохой прогресс за Дина Смита, да еще и сегодня наставник особенно сильно их подготовит, учитывая особый для него статус соперника. В то же время Джеррард за короткий период сильно развил "Виллу" и сделал ее более дисциплинированной. Правда, "Норвичу" мешает индивидуальное мастерство игроков, ведь во многих моментах они лучше действуют соперника, но всегда чего-то не хватает. На этот раз хотя бы гол должны забить, как и “Астон Вилла”. Прогноз: Обе забьют.