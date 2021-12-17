Лидс - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 18.12.2021

Чемпионат Англии, 18-й тур

18 декабря 2021. Лидс, “Элланд Роуд”

“Лидс” 19:30 “Арсенал”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Лидс” и “Арсенал” смогли избежать вспышок болезни в своих командах, поэтому их субботний матч стал одним из пяти уикенда АПЛ, который не был перенесен. Команды подходят к игре в противоположных настроениях: “Лидс” два последних матча проиграл, “Арсенал” – выиграл.

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Лидс

“Лидс” будет единственной командой на выходных, которая сыграет свой матч, не имея игроков”, – грустно шутит корреспондент The Athletic Фил Хэй. В матче против “Арсенала” из-за травм и дисквалификаций не сыграют Фирпо, Бэмфорд, Филлипс, Стрейк, Купер, Родриго, Шеклтон и Джеймс. Но восстановился немецкий защитник Робин Кох, не игравший в чемпионате с первого тура.

Во вторник “Лидс” сыграл свой худший за четыре года. Это слова самого Марсело Бьелсы. “Лидс” проиграл “Манчестер Сити” со счетом 0:7. “Проблема была не в коллективном или индивидуальном. Ничего не работало. На их половине поля не были ничего. Все происходило на нашей половине”, – сказал аргентинский тренер, взял вину за поражения на себя. Для “Лидса” это был провальный матч во всех отношениях.

Но интересно, что тремя днями ранее “Лидс” сыграл матч, который Бьелса назвал “лучшим в сезоне”. Его команда уступила “Челси” 2:3, пропустив последний гол с пенальти в дополнительное время, и в целом сыграла довольно-таки неплохо. Что будет в матче с “Арсеналом”. Последние домашние показатели (ноль поражений в пяти последних турах на “Элланд Роуд”) дают слабую надежду болельщикам “Лидса”.

Арсенал

Нет Обамеянга – нет проблем. Во втором матче подряд без своего капитана и опытного форварда “Арсенал” добывает уверенную победу – в среду на “Эмирейтс” был уверенно обыгран “Вест Хэм”. Обамеянг по решению Артеты не будет тренироваться с командой до Кубка африканских наций. 20-летний Сака, 20-летний Мартинелли, 21-летний Смит-Роу, 23-летний Эдегор и временный капитан – Александр Ляказетт показали, что жизнь без габонца вполне возможна.

“Вест Хэм” немного сдал в последних туров, но это снимает заслуг с команды Артеты. “Арсенал” провел очень качественный матч, и действовал безупречно во всех линиях. Даже не забитых пенальти Ляказетта не омрачил впечатления от игры “Арсенала”.

“Арсенал” закончил прошлый тур на четвертом месте, останутся “канониры” на этой позиции и вне зависимости от результата игры против “Лидса”, так как матчи “Вест Хэма” и “Манчестер Юнайтед” перенесены. Артета встретит свой миниюбилей (20 декабря исполняется два года как испанский тренер возглавил “Арсенал”) в зоне Лиги чемпионов.

Помимо Обамеянга матч против “Лидса” пропустят Колашинац и Лено, небольшое повреждение в игре с “Вест Хэмом” получил Мартинелли и бразилец вероятно останется в запасе.

Статистика команд, цифры и факты

“Арсенал” не проигрывает “Лидсу” в шести последних выездных матчей во всех соревнованиях (четыре победы, две ничьи).

“Лидс” не проигрывает в пяти последних матчах Премьер-лиги (две победы, три ничьи).

“Арсенал” не побеждает на выезде в АПЛ с октября. Всего команда Артеты выиграла два из восьми матчей на выезде (ничья, пять поражений).

“Канониры” выиграли десять из 13 последних гостевых матчей против йоркширских команд (ничья, два поражения).

В последних пяти турах “Арсенал” забивает в среднем два гола за матч.

“Лидс” пропустил 12 голов в трех декабрьских поединках АПЛ.

Последние пять матчей Лидса и Арсенала

Лидс

14.12 “Манчестер Сити” 0:7 (АПЛ)

11.12 “Челси” 2:3 (АПЛ)

05.12 “Брентфорд” 2:2 (АПЛ)

30.11 “Кристал Пэлас” 1:0 (АПЛ)

27.11 “Брайтон” 0:0 (АПЛ)

Арсенал

15.12 “Вест Хэм” 2:0 (АПЛ)

11.12 “Саутгемптон” 3:0 (АПЛ)

06.12 “Эвертон” 1:2 (АПЛ)

02.12 “Манчестер Юнайтед” 2:3 (АПЛ)

27.11 “Ньюкасл” 2:0 (АПЛ)

Личные встречи

В прошлом сезоне на “Элланд Роуд” команды сыграли 0:0, на “Эмирейтс” команда Артеты выиграла 4:2. Общая история встреч: 49 побед “Арсенала” (13 в АПЛ), 33 ничьи (5), 41 победа “Лидса” (8).

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 17 13 2 2 40-9 +31 41 2 "Ливерпуль" 17 12 4 1 48-13 +35 40 3 "Челси" 17 11 4 2 39-12 +27 37 4 "Арсенал" 17 9 2 6 23-22 +1 29 5 "Вест Хэм Юнайтед" 17 8 4 5 28-21 +7 28 6 "Манчестер Юнайтед" 16 8 3 5 26-24 +2 27 7 "Тоттенхэм" 14 8 1 5 16-17 -1 25 8 "Вулверхэмптон" 17 7 3 7 13-14 -1 24 9 "Лестер Сити" 16 6 4 6 27-27 0 22 10 "Астон Вилла" 17 7 1 9 23-25 -2 22 11 "Кристал Пэлас" 17 4 8 5 24-24 0 20 12 "Брентфорд" 16 5 5 6 21-22 -1 20 13 "Брайтон энд Хоув Альбион" 16 4 8 4 14-17 -3 20 14 Эвертон 17 5 4 8 21-29 -8 19 15 "Саутгемптон" 17 3 8 6 16-26 -10 17 16 "Лидс Юнайтед" 17 3 7 7 17-32 -15 16 17 "Уотфорд" 16 4 1 11 21-31 -10 13 18 "Бернли" 15 1 8 6 14-21 -7 11 19 "Ньюкасл" 17 1 7 9 18-37 -19 10 20 "Норвич Сити" 17 2 4 11 8-34 -26 10

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Ориентировочные составы

“Лидс”: Мелье – Эйлинг, Льоренте, Кох, Даллас – Клих – Рафинья, Робертс, Форшоу, Харрисон – Гелхардт

“Арсенал”: Рэмсдейл – Тирни, Габриэл, Уайт, Томиясу – Джака, Парти – Смит-Роу, Эдегор, Сака – Ляказетт

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Лидс – Арсенал от UA-Football

Марсело Бьелса всегда отличался физической подготовкой своих команд, так как его футбол подразумевает большой объем беговой работы. Но короткая скамейка запасных и плотный календарь все-таки негативно влияют на игроков “Лидса”. В матче против “Манчестер Сити” команда Бьелсы проигрывала в рывках и единоборствах на всех участках поля. Травмы Бэмфорда и Филлипса также значительно влияют на конкурентоспособность “Лидса”. “Арсенал” напротив, играет с вдохновением и энергией. “Канониры” гораздо увереннее действуют на своем поле, чем на выезде, но в игре против ослабленного “Лидса” команда Артеты все же должна победить. Прогноз – победа “Арсенала” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.