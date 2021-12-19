Тоттенхэм - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 19.12.2021 

Чемпионат Англии, 18-й тур

19 декабря 2021. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”

“Тоттенхэм” 18:30 “Ливерпуль”

Телетрансляция – Setanta Sports+

Текстовая трансляция – UA-Футбол

В воскресенье “Тоттенхэм” может сыграть первый матч за две недели. Команда Антонио Конте вышла из карантина и готова встретиться с “Ливерпулем”, который выиграл восемь последних поединков во всех турнирах.

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Тоттенхэм

“Тоттенхэм” готов был играть против “Лестера” в четверг, но уже из-за отсутствия в составе “лис” 13 здоровых футболистов игра была перенесена. Всего “Тоттенхэм” сыграл на четыре матча меньше, чем должен был. И если игра с “Ренном” в Лиге конференций может и не состоится, то поединки АПЛ с “Бернли”, “Брайтоном” и “Лестером” придется куда-то втиснуть в и так плотный календарь.

На вопрос, было ли ему сложно все эти дни, Антонио Конте ответил что да, конечно было. “Это важно играть, особенно для меня. После одного месяца работы совсем перестать тренироваться и играть – это было непросто”. “Тоттенхэму” приходилось закрывать свою базу, а потом команда тренировалось в неполной группе. Последний матч “шпоры” провели пятого декабря, ровно две недели назад.

После небольшой, но такой тяжелой паузы “Тоттенхэм” предстоит сыграть с “Ливерпулем”, который выиграл восемь последних матчей и забил в чемпионате 48 голов в 17 турах. Конте признается, что против “Ливерпуля” сложно найти правильный игровой план. Прессинговать их опасно, но с другой стороны итальянец хочет играть только на победу. “Мы знаем, что играем с одной из лучших команд мира, но в то же время мы хотим показать свою игру”, – сказал Конте.

Из-за ковида “Тоттенхэм” не может заявить на матч двух футболистов, и их имена не разглашаются. Предполагается, что один из них – это Сон. Также “шпоры” по-прежнему не рассчитывают на травмированного центрбека Ромеро.

Ливерпуль

Команда Юргена Клоппа должны образом прореагировала на поражение “Вест Хэму” в 11-м туре Премьер-лиги, выиграв восемь последующих матчей во всех турнирах с общим счетом 23-3. Мо Салах не перестает забивать или отдавать голевые передачи, много забивает Жота, суперудары получаются у Тиаго и Александер-Арнольда, когда уж совсем сложно помогает легендарный Дивок Ориги.

Правда в двух последних матчах 26-летний бельгийский форвард не участвовал, как и центрбек Натаниэль Филлипс, который зимой скорее всего покинет клуб. Из-за травм пропустят матч с “Тоттенхэмом” Харви Эллиотт и Адриан. Игру с “Ньюкаслом” из-за предполагаемых положительных тестов пропустили Вирджил ван Дейк, Фабиньо и Кертис Джонс. Только в воскресенье станет известно, смогут ли они выйти на поле “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”.

В матче с “Ньюкаслом” “Ливерпуль” пропустил первым от своего экс-игрока Джонджо Шелви, но команда Клоппа действовала настолько уверенно и сильно, что не было сомнений, что еще до перерыва “красные” отыграются. Так и произошло. Сначала забил Жота, затем Салах. Второй тайм получился не таким зрелищным, но мяч ТАА в конце игры – это настоящий шедевр.

“Ливерпуль” продолжает вести борьбу за чемпионство с “Манчестер Сити” и “Челси” и в мидуике увеличил своих отрыв от “синих” до трех очков.

Статистика команд, цифры и факты

Антонио Конте четыре раза противостоял “Ливерпулю” Юргена Клоппа. Его результат: одна победа, одно поражение, две ничьи.

“Ливерпуль” выиграл семь последних матчей против “Тоттенхэма” во всех турнирах.

18 последних матчей на “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум” заканчивались победой одной из команд: “шпоры” выиграли 12 раз, шесть – выездная команда.

“Ливерпуль” забивает в последних 26 выездных матчах Премьер-лиги.

Форвард “Ливерпуль” Роберто Фирмино забил пять голов в шести матчах АПЛ против “Тоттенхэма”.

В семи выездных матчах АПЛ 2021/22 “Ливерпуль” забил 26 голов: дважды по пять, один раз четыре, три раза по три, по одному два и один.

С Антонио Конте “Тоттенхэм” пропустил один гол в четырех матчах Премьер-лиги.

Последние пять матчей Тоттенхэма и Ливерпуля

Тоттенхэм

05.12 “Норвич” 3:0 (АПЛ)

02.12 “Брентфорд” 2:0 (АПЛ)

25.11 “Мура” 1:2 (Лига конференций)

21.11 “Лидс” 2:1 (АПЛ)

07.11 “Эвертон” 0:0 (АПЛ)

Ливерпуль

16.12 “Ньюкасл” 3:1 (АПЛ)

11.12. “Астон Вилла” 1:0 (АПЛ)

07.12. “Милан” 2:1 (Лига чемпионов)

04.12. “Вулверхэмптон” 1:0 (АПЛ)

01.12. “Эвертон” 4:0 (АПЛ)

Личные встречи

“Ливерпуль” в прошлом сезоне выиграл 2:1 на своем поле, и 3:1 на выезде. Всего в истории АПЛ “шпоры” выиграли только 14 из 58 матчей против “Ливерпуля” (15 ничьих, 29 поражений).

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 17 13 2 2 40-9 +31 41 2 "Ливерпуль" 17 12 4 1 48-13 +35 40 3 "Челси" 17 11 4 2 39-12 +27 37 4 "Арсенал" 18 10 2 6 27-23 +4 32 5 "Вест Хэм Юнайтед" 17 8 4 5 28-21 +7 28 6 "Манчестер Юнайтед" 16 8 3 5 26-24 +2 27 7 "Тоттенхэм" 14 8 1 5 16-17 -1 25 8 "Вулверхэмптон" 17 7 3 7 13-14 -1 24 9 "Лестер Сити" 16 6 4 6 27-27 0 22 10 "Астон Вилла" 17 7 1 9 23-25 -2 22 11 "Кристал Пэлас" 17 4 8 5 24-24 0 20 12 "Брентфорд" 16 5 5 6 21-22 -1 20 13 "Брайтон энд Хоув Альбион" 16 4 8 4 14-17 -3 20 14 "Эвертон" 17 5 4 8 21-29 -8 19 15 "Саутгемптон" 17 3 8 6 16-26 -10 17 16 "Лидс Юнайтед" 18 3 7 8 18-36 -18 16 17 "Уотфорд" 16 4 1 11 21-31 -10 13 18 "Бернли" 15 1 8 6 14-21 -7 11 19 "Ньюкасл" 17 1 7 9 18-37 -19 10 20 "Норвич Сити" 17 2 4 11 8-34 -26 10

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Ориентировочные составы

“Тоттенхэм”: Льорис – Танганга, Дайер, Санчес – Эмерсон, Уинкс, Ндомбеле, Сессеньон – Бергвейн, Ло Чельсо – Кейн

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, Конате, Робертсон – Хендерсон, Тьяго, Кейна – Салах, Жота, Мане

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Тоттенхэм – Ливерпуль от UA-Football

Сложно предугадать в каком состоянии будет “Тоттенхэм” после двухнедельного перерыва и хаотичного тренировочного графика. “Ливерпуль” находится в хорошем игровом ритме и все лидеры команды в полном порядке. Правда, если ван Дейк и Фабиньо не сыграют против “шпор”, это может быть проблемой. “Вулверхэмптон” и “Астон Вилла” показали, что атакующую мощь “Ливерпуля” сдержать можно, но в итоге обе команды все же проиграли. Вероятно, не сможет избежать поражения и “Тоттенхэм”. Прогноз – победа “Ливерпуля” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.