С Зинченко в старте? Ньюкасл – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча на 19.12.2021

Английская Премьер-лига, 18-й тур

19 декабря, 16:00. "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный арбитр: Мартин Аткинсон

Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс+

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Сразу пять субботних матчей АПЛ были отменены, и из всех “выжил” только “Лидс” – “Арсенал”. В воскресенье тоже не без потерь: "Эвертон" - "Лестер" должен был стать самым ранним поединком (старт - в 14:00 по Киеву) в этом сезоне в английском чемпионате, но он также перенесен. Пока “Ньюкасл” и “Манчестер Сити” без положительных тестирований (по крайней мере официально), а также сомнительный результат теста Гвардиолы позже стал отрицательным, ведь испанец сдал повторные анализы. Сражение медиков и дисциплины в период пандемии обе команды выиграли, и теперь пора продемонстрировать свои силы на поле.

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Ньюкасл

Против "Ливерпуля" в прошлом туре "сороки" неплохо стартовали: сразу поймали соперника на ошибке и забили гол усилиями Шелви. Правда, это все, на что хватило подопечных Эдди Хау. Атаки "мерсисайдцев" были слишком быстрыми, и хотя и голкипер Дубравка часто выручал, однако защита еще чаще подводила. Как результат – поражение 1:3.

With us every step of the way. ????



Thank you for your magnificent support this evening and we wish you a safe journey home.



⚫️⚪️ pic.twitter.com/ZA20vChqKy — Newcastle United FC (@NUFC) December 16, 2021

И этот матч стал 16 без победы для "Ньюкасла". Всего однажды в текущем сезоне "сороки" смогли добыть победу - против не менее кризисного "Бернли". Некоторые положительные изменения после прихода нового тренера есть, однако они не так уж существенны. Это можно увидеть и по результатам, ведь подопечные Хау до сих пор предпоследние в турнирной таблице.

Кадры хозяев

Сразу трое игроков "Ньюкасла" в лазарете: полузащитник Льюис и защитники Даммет и Фернандес. Под вопросом участие острия атак команды 24-летнего Аллана Сен-Максимена, который не смог до конца доиграть матч с "Ливерпулем". Если все же успеет залечить легкое повреждения, то сможет выйти на поле “Сент Джеймс-Парк”.

Манчестер Сити

Немного времени понадобилось "горожанам", чтобы наконец стать на путь победителей. Стартовали подопечные Гвардиолы, что в АПЛ, что в ЛЧ неудачно для такой статусной команды. Однако сейчас все четко: выход с первого места в группе в 1/8 самого престижного клубного турнира Старого Света и лидерство в чемпионате. Правда, есть один минус – вылет из любимого Пепом Кубка Лиги. Небольшая проблема, но неприятно.

Как обычно, основа игры – это центр поля. Собственно, потому и Зинченко в последнее время снова является частью стартового состава. На счету украинца четыре игры по 90 минут из последних пяти – отличный результат. Команда много атакует, однако та же реализация хромает. Гвардиола почти научил своих подопечных играть без центрального нападающего. Даже Жезус подвинулся на фланг. Каждому решению Хосепа можно и нужно удивляться, но некоторыми можно увлекаться, когда они приносят результат.

Кадры команды

Канселу вернулся после дисквалификации, Уокер – после болезни. Шанс Зинченко на стартовый состав снизился, но если Гвардиола продолжит воспитательную работу с Кайлом, то в очередной раз Александр появится на поле. А вот точно не сыграет Ферран Торрес – испанец восстанавливается от травмы.

Последние пять матчей Ньюкасла и Манчестер Сити

Последние пять встреч хозяев

16.12. Ливерпуль – Ньюкасл 3:1

12.12. Лестер – Ньюкасл 4:0

04.12. Ньюкасл – Бернли 1:0

30.11. Ньюкасл – Норвич 1:1

27.11. Арсенал – Ньюкасл 2:0

Последние пять встреч гостей

14.12. Манчестер Сити – Лидс 7:0

11.12. Манчестер Сити – Вулверхэмптон 1:0

07.12. РБ Лейпциг – Манчестер Сити 2:1

04.12. Уотфорд – Манчестер Сити 1:3

01.12. Астон Вилла – Манчестер Сити 1:2

Турнирная таблица АПЛ

# КОМАНДА И В Н П О 1 Манчестер Сити 17 13 2 2 41 2 Ливерпуль 17 12 4 1 40 3 Челси 17 11 4 2 37 4 Арсенал 17 9 2 6 29 5 Вест Хэм Юнайтед 17 8 4 5 28 6 Манчестер Юнайтед 16 8 3 5 27 7 Тоттенхэм 14 8 1 5 25 8 Вулверхэмптон 17 7 3 7 24 9 Лестер Сити 16 6 4 6 22 10 Астон Вилла 17 7 1 9 22 11 Кристал Пэлас 17 4 8 5 20 12 Брентфорд 16 5 5 6 20 13 Брайтон энд Хоув Альбион 16 4 8 4 20 14 Эвертон 17 5 4 8 19 15 Саутгемптон 17 3 8 6 17 16 Лидс Юнайтед 17 3 7 7 16 17 Уотфорд 16 4 1 11 13 18 Бернли 15 1 8 6 11 19 Ньюкасл 17 1 7 9 10 20 Норвич Сити 17 2 4 11 10

Последние пять личных встреч команд

14.05.2021. Ньюкасл – Манчестер Сити 3:4

26.12.2020. Манчестер Сити – Ньюкасл 2:0

08.07.2020. Манчестер Сити – Ньюкасл 5:0

28.06.2020. Ньюкасл – Манчестер Сити 0:2

30.11.2019. Ньюкасл – Манчестер Сити 2:2

Top five, Newcastle (A) edition ????



Which goal is your fave? ????#ManCity pic.twitter.com/c9UvTQysVb — Manchester City (@ManCity) December 18, 2021

Цифры и факты

"Манчестер Сити" в шаге от рекорда. Сейчас у "горожан" 33 победы в 2021 году, и им нужна еще одна, чтобы стать абсолютным рекордсменом за победами за один календарный год в истории АПЛ.

В последний раз "горожане" не забивали "Ньюкаслу" еще в 2006-м. Тогда команды сыграли 0:0, а с тех пор уже прошли 25 матчей между коллективами.

Сороки забили семь голов за последние четыре поединка “МС” на Сент Джеймс-Парк.

"Манчестер Сити" победил в шести подряд поединках АПЛ, пропустив в трех из них.

Из всех домашних поединках АПЛ в этом сезоне “Ньюкасл” не забил только “Челси”.

Ставки и коэффициенты на матч Ньюкасл – Манчестер Сити

Прогноз на матч Ньюкасл – Манчестер Сити от UA-Football

Скорее всего, не смогут “сороки” навязать борьбу действующему лидеру АПЛ. "Сити" точно выиграет, но, как и "Ливерпуль", пропустит. Подопечные Хау могут огорчить Эдерсона, и готовы это сделать, правда, пропустят, как минимум, вдвое больше. Прогноз: Обе забьют.