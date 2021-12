С Зинченко в старте? Ньюкасл – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча на 19.12.2021

Английская Премьер-лига, 18-й тур

19 декабря, 16:00. "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный арбитр: Мартин Аткинсон

Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс+

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Сразу пять субботних матчей АПЛ были отменены, и из всех “выжил” только “Лидс” – “Арсенал”. В воскресенье тоже не без потерь: "Эвертон" - "Лестер" должен был стать самым ранним поединком (старт - в 14:00 по Киеву) в этом сезоне в английском чемпионате, но он также перенесен. Пока “Ньюкасл” и “Манчестер Сити” без положительных тестирований (по крайней мере официально), а также сомнительный результат теста Гвардиолы позже стал отрицательным, ведь испанец сдал повторные анализы. Сражение медиков и дисциплины в период пандемии обе команды выиграли, и теперь пора продемонстрировать свои силы на поле.

Против "Ливерпуля" в прошлом туре "сороки" неплохо стартовали: сразу поймали соперника на ошибке и забили гол усилиями Шелви. Правда, это все, на что хватило подопечных Эдди Хау. Атаки "мерсисайдцев" были слишком быстрыми, и хотя и голкипер Дубравка часто выручал, однако защита еще чаще подводила. Как результат – поражение 1:3.

With us every step of the way. ????



Thank you for your magnificent support this evening and we wish you a safe journey home.



⚫️⚪️ pic.twitter.com/ZA20vChqKy