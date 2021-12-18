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С Зинченко в старте? Ньюкасл – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча на 19.12.2021
Один из немногих поединков АПЛ в эти выходные
Фото: mancity.com
Английская Премьер-лига, 18-й тур
19 декабря, 16:00. "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)
Главный арбитр: Мартин Аткинсон
Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс+
Текстовый онлайн:
Сразу пять субботних матчей АПЛ были отменены, и из всех “выжил” только “Лидс” – “Арсенал”. В воскресенье тоже не без потерь: "Эвертон" - "Лестер" должен был стать самым ранним поединком (старт - в 14:00 по Киеву) в этом сезоне в английском чемпионате, но он также перенесен. Пока “Ньюкасл” и “Манчестер Сити” без положительных тестирований (по крайней мере официально), а также сомнительный результат теста Гвардиолы позже стал отрицательным, ведь испанец сдал повторные анализы. Сражение медиков и дисциплины в период пандемии обе команды выиграли, и теперь пора продемонстрировать свои силы на поле.
Ньюкасл
Против "Ливерпуля" в прошлом туре "сороки" неплохо стартовали: сразу поймали соперника на ошибке и забили гол усилиями Шелви. Правда, это все, на что хватило подопечных Эдди Хау. Атаки "мерсисайдцев" были слишком быстрыми, и хотя и голкипер Дубравка часто выручал, однако защита еще чаще подводила. Как результат – поражение 1:3.
With us every step of the way. ????— Newcastle United FC (@NUFC) December 16, 2021
Thank you for your magnificent support this evening and we wish you a safe journey home.
⚫️⚪️ pic.twitter.com/ZA20vChqKy
И этот матч стал 16 без победы для "Ньюкасла". Всего однажды в текущем сезоне "сороки" смогли добыть победу - против не менее кризисного "Бернли". Некоторые положительные изменения после прихода нового тренера есть, однако они не так уж существенны. Это можно увидеть и по результатам, ведь подопечные Хау до сих пор предпоследние в турнирной таблице.
Кадры хозяев
Сразу трое игроков "Ньюкасла" в лазарете: полузащитник Льюис и защитники Даммет и Фернандес. Под вопросом участие острия атак команды 24-летнего Аллана Сен-Максимена, который не смог до конца доиграть матч с "Ливерпулем". Если все же успеет залечить легкое повреждения, то сможет выйти на поле “Сент Джеймс-Парк”.
Манчестер Сити
Немного времени понадобилось "горожанам", чтобы наконец стать на путь победителей. Стартовали подопечные Гвардиолы, что в АПЛ, что в ЛЧ неудачно для такой статусной команды. Однако сейчас все четко: выход с первого места в группе в 1/8 самого престижного клубного турнира Старого Света и лидерство в чемпионате. Правда, есть один минус – вылет из любимого Пепом Кубка Лиги. Небольшая проблема, но неприятно.
Как обычно, основа игры – это центр поля. Собственно, потому и Зинченко в последнее время снова является частью стартового состава. На счету украинца четыре игры по 90 минут из последних пяти – отличный результат. Команда много атакует, однако та же реализация хромает. Гвардиола почти научил своих подопечных играть без центрального нападающего. Даже Жезус подвинулся на фланг. Каждому решению Хосепа можно и нужно удивляться, но некоторыми можно увлекаться, когда они приносят результат.
Megs! ????#ManCity pic.twitter.com/SmBWb5OeVe— Manchester City (@ManCity) December 17, 2021
Кадры команды
Канселу вернулся после дисквалификации, Уокер – после болезни. Шанс Зинченко на стартовый состав снизился, но если Гвардиола продолжит воспитательную работу с Кайлом, то в очередной раз Александр появится на поле. А вот точно не сыграет Ферран Торрес – испанец восстанавливается от травмы.
Последние пять матчей Ньюкасла и Манчестер Сити
Последние пять встреч хозяев
- 16.12. Ливерпуль – Ньюкасл 3:1
- 12.12. Лестер – Ньюкасл 4:0
- 04.12. Ньюкасл – Бернли 1:0
- 30.11. Ньюкасл – Норвич 1:1
- 27.11. Арсенал – Ньюкасл 2:0
Последние пять встреч гостей
- 14.12. Манчестер Сити – Лидс 7:0
- 11.12. Манчестер Сити – Вулверхэмптон 1:0
- 07.12. РБ Лейпциг – Манчестер Сити 2:1
- 04.12. Уотфорд – Манчестер Сити 1:3
- 01.12. Астон Вилла – Манчестер Сити 1:2
Турнирная таблица АПЛ
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|О
|1
|Манчестер Сити
|17
|13
|2
|2
|41
|2
|Ливерпуль
|17
|12
|4
|1
|40
|3
|Челси
|17
|11
|4
|2
|37
|4
|Арсенал
|17
|9
|2
|6
|29
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|8
|4
|5
|28
|6
|Манчестер Юнайтед
|16
|8
|3
|5
|27
|7
|Тоттенхэм
|14
|8
|1
|5
|25
|8
|Вулверхэмптон
|17
|7
|3
|7
|24
|9
|Лестер Сити
|16
|6
|4
|6
|22
|10
|Астон Вилла
|17
|7
|1
|9
|22
|11
|Кристал Пэлас
|17
|4
|8
|5
|20
|12
|Брентфорд
|16
|5
|5
|6
|20
|13
|Брайтон энд Хоув Альбион
|16
|4
|8
|4
|20
|14
|Эвертон
|17
|5
|4
|8
|19
|15
|Саутгемптон
|17
|3
|8
|6
|17
|16
|Лидс Юнайтед
|17
|3
|7
|7
|16
|17
|Уотфорд
|16
|4
|1
|11
|13
|18
|Бернли
|15
|1
|8
|6
|11
|19
|Ньюкасл
|17
|1
|7
|9
|10
|20
|Норвич Сити
|17
|2
|4
|11
|10
Последние пять личных встреч команд
14.05.2021. Ньюкасл – Манчестер Сити 3:4
26.12.2020. Манчестер Сити – Ньюкасл 2:0
08.07.2020. Манчестер Сити – Ньюкасл 5:0
28.06.2020. Ньюкасл – Манчестер Сити 0:2
30.11.2019. Ньюкасл – Манчестер Сити 2:2
Top five, Newcastle (A) edition ????— Manchester City (@ManCity) December 18, 2021
Which goal is your fave? ????#ManCity pic.twitter.com/c9UvTQysVb
Цифры и факты
- "Манчестер Сити" в шаге от рекорда. Сейчас у "горожан" 33 победы в 2021 году, и им нужна еще одна, чтобы стать абсолютным рекордсменом за победами за один календарный год в истории АПЛ.
- В последний раз "горожане" не забивали "Ньюкаслу" еще в 2006-м. Тогда команды сыграли 0:0, а с тех пор уже прошли 25 матчей между коллективами.
- Сороки забили семь голов за последние четыре поединка “МС” на Сент Джеймс-Парк.
- "Манчестер Сити" победил в шести подряд поединках АПЛ, пропустив в трех из них.
- Из всех домашних поединках АПЛ в этом сезоне “Ньюкасл” не забил только “Челси”.
Ставки и коэффициенты на матч Ньюкасл – Манчестер Сити
Прогноз на матч Ньюкасл – Манчестер Сити от UA-Football
Скорее всего, не смогут “сороки” навязать борьбу действующему лидеру АПЛ. "Сити" точно выиграет, но, как и "Ливерпуль", пропустит. Подопечные Хау могут огорчить Эдерсона, и готовы это сделать, правда, пропустят, как минимум, вдвое больше. Прогноз: Обе забьют.
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