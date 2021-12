Ливерпуль – Лестер. Анонс и прогноз матча Кубка английской лиги на 22.12.2021

Кубок английской лиги, 1/4 финала

22 декабря, 21:45. "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Эндрю Медли

Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс +

Подкосил коронавирус обе команды, но пока матч еще не был перенесен. Да и не будет, ведь АПЛ утвердила, что пока соревнования не отменяются, а продолжаются. А в будущем руководство Лиги решит, что делать – все будет зависеть от количества случаев Covid-19. У “Ливерпуля” и “Лестера” на двоих 11 положительных тестов среди игроков и еще несколько среди персонала. Однако матч состоится, и даже в присутствии болельщиков. Хотя совсем скоро такой роскоши может не быть на английских стадионах .

Ливерпуль

Три дня назад "мерсисайдцы" впервые за девять матчей не победили, однако опять же провели шикарный атакующий матч против "Тоттенхэма" (2:2). Подопечные Юргена Клоппа в очередной раз в этом сезоне создали больше моментов, чем соперник, однако и в очередной раз неудачно сыграли в защите. Необычная для "Ливерпуля" пара центрбеков Матип-Конате не всегда действовала удачно, поэтому, как результат, впервые за те же девять поединков два пропущенных гола.

В этом сезоне команда много пропускает, но забивает в разы больше. Однако в Кубке лиги подопечные Клоппа еще не вытаскивали мяч из сетки своих ворот, несмотря на то, что Алиссон за два матча (против "Норвича", 3:0 и "Престона", 2:0) даже не попал в заявку, да и играл полностью перекроенная защита. Важной составляющей сухих матчей является уровень соперника, а вот "Лестер" уже выглядит мощнее, чем "Норвич" и "Престон" (даже и в текущем состоянии).

Кадры хозяев

Восемь игроков вне состава. Из-за коронавируса игру пропустят ван Дейк, Тьяго, Джонс и Фабинью. Еще четверо исполнителей не сыграют из-за травм: Эллиот, Ориги, Филлипс и Адриан. Скорее всего, сегодня должен был выйти на поле именно испанский голкипер, но его заменит Келлехер, у которого всего два матча в этом сезоне (один в АПЛ).

Лестер

На выходных "лисов" прорвало - пострадал "Ньюкасл", пропустивший четыре безответных гола. Да и после октябрьского сухого поражения от "Челси" (0:3) подопечные Роджерса забивают в каждом матче - уже 16 мячей за шесть встреч. Правда, и много пропускают – 10 за тот же отрезок матчей. Оборона и у “Лестера” проблемная зона. И здесь очень мало вопросов именно к Шмайхелю – защитники часто проваливаются и выглядят не сыгранными. Они до сих пор еще не нашли точки соприкосновения от старта сезона.

Сейчас у "лисов" самая плохая оборона среди первых 13 команд чемпионата - 27 пропущенных мячей. В Кубке лиги подопечные Роджерса пропустили дважды - от "Брайтона" (3:2 после пенальти), а в "Миллволла" победили в сухую (2:0). “Чайки” сильно заставили понервничать “Лестер”, и даже могли вырвать победу, однако “лисы” дотерпели до серии пенальти. Сегодня придется потерпеть еще.

Кадры гостей

У "лисов" впереди два подряд очень тяжелых матча за три дня в чемпионате: против "Манчестер Сити" и того же "Ливерпуля". Мог Роджерс поберечь своих исполнителей, но тогда нужно вообще U-23 выпускать, потому что у “Лестера” сразу восемь потерь: Фофана, Ихеаначо, Вестергорд, Дейли-Кэмпбелл, Джастин, Лукман, Перес и Чудхури. Также под вопросом пара центральных защитников Эванс-Сойнчу, которые травмировались в поединке с Ньюкаслом. Плохие дела у Роджерса.

Последние матчи Ливерпуля и Лестера

Последние пять встреч хозяев

19.12. Тоттенхэм – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)

16.12. Ливерпуль – Ньюкасл 3:1 (АПЛ)

11.12. Ливерпуль – Астон Вилла 1:0 (АПЛ)

07.12. Милан – Ливерпуль 1:2 (ЛЧ)

04.12. Вулверхэмптон – Ливерпуль 0:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

12.12. Лестер – Ньюкасл 4:0 (АПЛ)

09.12. Наполи – Лестер 3:2 (ЛЕ)

05.12. Астон Вилла – Лестер 3:2 (АПЛ)

01.12. Саутгемптон – Лестер 2:2 (АПЛ)

28.11. Лестер – Уотфорд 4:2 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

13.02.21. Лестер – Ливерпуль 3:1

22.11.20. Ливерпуль – Лестер 3:0

26.12.19. Лестер – Ливерпуль 0:4

05.10.19. Ливерпуль – Лестер 2:1

30.01.19. Ливерпуль – Лестер 1:1

Цифры и факты

Шесть подряд последних матчей дома побеждает "Ливерпуль". Разница мячей – 16:1.

"Лестер" в последних четырех поединках в гостях не победил, хотя забил во всех.

В последний раз "лисы" побеждали на "Энфилде" еще в 2000-м. С тех пор – восемь поражений и два ничейных результата.

В последний на текущий момент встрече между командами в Кубке лиги победил "Лестер" (2:0 в 2017-м).

Прогноз матча Ливерпуль – Лестер

Очень атакующие команды, но в то же время те, которые забывают об обороне. Еще и ввиду ослабленных составов будет много ошибок, а, соответственно, и большое количество забитых мячей. Несмотря на нелюбовь Клоппа к таким турнирам, как Кубок лиги, "мерсисайдцы" сегодня должны на классе пройти дальше, правда, это легко им не дастся. Прогноз: Обе забьют.