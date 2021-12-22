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Ливерпуль – Лестер. Анонс и прогноз матча Кубка английской лиги на 22.12.2021
Еще один результативный поединок для обеих команд?
Getty Images / Global Images Ukraine
Кубок английской лиги, 1/4 финала
22 декабря, 21:45. "Энфилд" (Ливерпуль)
Главный арбитр: Эндрю Медли
Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс +
Текстовый онлайн:
Подкосил коронавирус обе команды, но пока матч еще не был перенесен. Да и не будет, ведь АПЛ утвердила, что пока соревнования не отменяются, а продолжаются. А в будущем руководство Лиги решит, что делать – все будет зависеть от количества случаев Covid-19. У “Ливерпуля” и “Лестера” на двоих 11 положительных тестов среди игроков и еще несколько среди персонала. Однако матч состоится, и даже в присутствии болельщиков. Хотя совсем скоро такой роскоши
Ливерпуль
Три дня назад "мерсисайдцы" впервые за девять матчей не победили, однако опять же провели шикарный атакующий матч против "Тоттенхэма" (2:2). Подопечные Юргена Клоппа в очередной раз в этом сезоне создали больше моментов, чем соперник, однако и в очередной раз неудачно сыграли в защите. Необычная для "Ливерпуля" пара центрбеков Матип-Конате не всегда действовала удачно, поэтому, как результат, впервые за те же девять поединков два пропущенных гола.
An alternative look at our dramatic clash at the Tottenham Hotspur Stadium ????— Liverpool FC (@LFC) December 21, 2021
В этом сезоне команда много пропускает, но забивает в разы больше. Однако в Кубке лиги подопечные Клоппа еще не вытаскивали мяч из сетки своих ворот, несмотря на то, что Алиссон за два матча (против "Норвича", 3:0 и "Престона", 2:0) даже не попал в заявку, да и играл полностью перекроенная защита. Важной составляющей сухих матчей является уровень соперника, а вот "Лестер" уже выглядит мощнее, чем "Норвич" и "Престон" (даже и в текущем состоянии).
Кадры хозяев
Восемь игроков вне состава. Из-за коронавируса игру пропустят ван Дейк, Тьяго, Джонс и Фабинью. Еще четверо исполнителей не сыграют из-за травм: Эллиот, Ориги, Филлипс и Адриан. Скорее всего, сегодня должен был выйти на поле именно испанский голкипер, но его заменит Келлехер, у которого всего два матча в этом сезоне (один в АПЛ).
The message is clear from Caoimhin Kelleher ahead of tomorrow night's @Carabao_Cup quarter-final ????— Liverpool FC (@LFC) December 21, 2021
Лестер
На выходных "лисов" прорвало - пострадал "Ньюкасл", пропустивший четыре безответных гола. Да и после октябрьского сухого поражения от "Челси" (0:3) подопечные Роджерса забивают в каждом матче - уже 16 мячей за шесть встреч. Правда, и много пропускают – 10 за тот же отрезок матчей. Оборона и у “Лестера” проблемная зона. И здесь очень мало вопросов именно к Шмайхелю – защитники часто проваливаются и выглядят не сыгранными. Они до сих пор еще не нашли точки соприкосновения от старта сезона.
Сейчас у "лисов" самая плохая оборона среди первых 13 команд чемпионата - 27 пропущенных мячей. В Кубке лиги подопечные Роджерса пропустили дважды - от "Брайтона" (3:2 после пенальти), а в "Миллволла" победили в сухую (2:0). “Чайки” сильно заставили понервничать “Лестер”, и даже могли вырвать победу, однако “лисы” дотерпели до серии пенальти. Сегодня придется потерпеть еще.
All set for #LivLei ????— Leicester City (@LCFC) December 21, 2021
The best of the images from training ????⬇️
Кадры гостей
У "лисов" впереди два подряд очень тяжелых матча за три дня в чемпионате: против "Манчестер Сити" и того же "Ливерпуля". Мог Роджерс поберечь своих исполнителей, но тогда нужно вообще U-23 выпускать, потому что у “Лестера” сразу восемь потерь: Фофана, Ихеаначо, Вестергорд, Дейли-Кэмпбелл, Джастин, Лукман, Перес и Чудхури. Также под вопросом пара центральных защитников Эванс-Сойнчу, которые травмировались в поединке с Ньюкаслом. Плохие дела у Роджерса.
Последние матчи Ливерпуля и Лестера
Последние пять встреч хозяев
- 19.12. Тоттенхэм – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)
- 16.12. Ливерпуль – Ньюкасл 3:1 (АПЛ)
- 11.12. Ливерпуль – Астон Вилла 1:0 (АПЛ)
- 07.12. Милан – Ливерпуль 1:2 (ЛЧ)
- 04.12. Вулверхэмптон – Ливерпуль 0:1 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 12.12. Лестер – Ньюкасл 4:0 (АПЛ)
- 09.12. Наполи – Лестер 3:2 (ЛЕ)
- 05.12. Астон Вилла – Лестер 3:2 (АПЛ)
- 01.12. Саутгемптон – Лестер 2:2 (АПЛ)
- 28.11. Лестер – Уотфорд 4:2 (АПЛ)
Последние пять личных встреч между командами
13.02.21. Лестер – Ливерпуль 3:1
22.11.20. Ливерпуль – Лестер 3:0
26.12.19. Лестер – Ливерпуль 0:4
05.10.19. Ливерпуль – Лестер 2:1
30.01.19. Ливерпуль – Лестер 1:1
Цифры и факты
- Шесть подряд последних матчей дома побеждает "Ливерпуль". Разница мячей – 16:1.
- "Лестер" в последних четырех поединках в гостях не победил, хотя забил во всех.
- В последний раз "лисы" побеждали на "Энфилде" еще в 2000-м. С тех пор – восемь поражений и два ничейных результата.
- В последний на текущий момент встрече между командами в Кубке лиги победил "Лестер" (2:0 в 2017-м).
Ставки и коэффициенты на матч Ливерпуль – Лестер
Прогноз матча Ливерпуль – Лестер
Очень атакующие команды, но в то же время те, которые забывают об обороне. Еще и ввиду ослабленных составов будет много ошибок, а, соответственно, и большое количество забитых мячей. Несмотря на нелюбовь Клоппа к таким турнирам, как Кубок лиги, "мерсисайдцы" сегодня должны на классе пройти дальше, правда, это легко им не дастся. Прогноз: Обе забьют.
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