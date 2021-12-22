Брентфорд - Челси. Анонс и прогноз на четвертьфинальный матч Кубка лиги на 22.12.2021 

Кубок английской лиги, четвертьфинал

22 декабря 2021. Лондон, “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум”

“Брентфорд” 21:45 “Челси”

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Сыграв два матча подряд вничью, “Челси” проигрывает “Манчестер Сити” в чемпионской гонке уже шесть очков. У Томаса Тухеля большие проблемы с составом и в четвертьфинале против “Брентфорда” тренер “синих” может задействовать несколько игроков молодежной команды.

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Брентфорд

Матчи “Брентфорда” против “Манчестер Юнайтед” и “Саутгемптона” были перенесены, и как ранее “Тоттенхэм”, новичок АПЛ не играл практически две недели, что не сравнится с показателями “Челси”: четыре поединка за 11 дней.

До вынужденного перерыва “Брентфорду” более-менее удалось привести в порядок свои дела в АПЛ. С 16 октября по 6 ноября “пчелы” проиграли в чемпионате четыре игры подряд, но в последних пяти турах команда Томаса Франка уступила всего однажды, еще дважды сыграла вничью и дважды победила.

Против “Челси” сможет сыграть основной форвард “Брентфорда” Айвен Тоуни, также восстановился центрбек Итан Пиннок. По-прежнему восстанавливается первый номер Давид Райа и защитник Кристофер Айер.

Челси

И-за большого количества отсутствующих футболистов “Челси” просил перенести матч против “Вулверхэмптон”, но Премьер-лига ответила отказом. “Синие” снова потеряли очки, сыграв 0:0, но Тухель остался доволен проявленным характером и игрой своей команды. По словам тренера “Челси” ему пришлось принять “безответственное” решение, выпустив едва восстановившегося Канте на 90 минут и Ковачича со скамейки запасных во втором тайме.

И Канте, и Ковачич пропустят игру против “Брентфорда”, а из игроков, сдавших положительный тест, вернется только Жоржиньо. Вне игры остаются Лофтус-Чик, Хавертц, Чилуэлл, Вернер, Хадсон-Одои, Лукаку, получили повреждения в последнем матче Чалоба и Зиеш, есть проблемы у Кристенсена.

“Челси” выиграл всего два из шести последних матчей Премьер-лиги, а в воскресенье “синим” предстоит очень непростая игра против “Астон Виллы”, значительно прибавившей после назначения Джеррада. “Челси” не может позволить себе и дальше терять очки в лиге, поэтому в игре против “Брентфорда” Тухель вероятно сыграет молодежью и глубокими резервистами.

Статистика команд, цифры и факты

В шести из семи последних матчах “Челси” пропускал как минимум один гол и трижды – три мяча.

“Челси” выиграл два из семи последних матчей во всех турнирах.

“Челси” не смог выиграть в трех последних играх на выезде.

Команда Томаса Тухеля дважды выходила в следующий раунда Кубка лиги 2021/22 благодаря победам в серии пенальти (“Астон Вилла”, “Саутгемптон”).

В игре восьмого тура АПЛ “Брентфорд” нанес 17 ударов по воротам “Челси” (семь в створ), у “синих” было пять ударов (один в створ). “Челси” выиграл 1:0.

В сезоне 2021/22 “Брентфорд” провел десять домашних матчей: пять побед, одна ничья, четыре поражения.

В последних четырех матчах “пчелы” забивали на своем поле как минимум один гол.

Последние пять матчей Брентфорда и Челси

Брентфорд

10.12 “Уотфорд” 2:1 (АПЛ)

05.12 “Лидс” 2:2 (АПЛ)

02.12 “Тоттенхэм” 0:2 (АПЛ)

28.11 “Эвертон” 1:0 (АПЛ)

20.11 “Ньюкасл” 3:3 (АПЛ)

Челси

19.12 “Вулверхэмптон” 0:0 (АПЛ)

16.12. “Эвертон” 1:1 (АПЛ)

11.12. “Лидс” 3:2 (АПЛ)

08.12 “Зенит” 3:3 (Лига чемпионов)

04.12. “Вест Хэм” 2:3 (АПЛ)

Личные встречи

В первом круге АПЛ 2021/22 “Челси” выиграл у “Брентфорда” 1:0, и общая статистика встреч в пользу “синих”: девять побед, две ничьи, четыре поражения.

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Ориентировочные составы

“Брентфорд”: Фернандес – Гуд, Янссон, Томпсон – Фосу-Генри, Йенсен, Бидструп, Годдос, Расмуссен – Форсс, Тоуни

“Челси”: Аррисабалага – Мбуямба, Рюдигер, Сарр – Джеймс, Жоржиньо, Сауль, Алонсо – Баркли, Зиеш, Пулишич

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Брентфорд – Челси от UA-Football

“Брентфорд” не играл почти две недели, а “Челси” находится в функциональной яме и остался без своих ведущих футболистов атаки. В матче команд в чемпионате только реакция Менди позволила “Челси” взять три очка. Вертикальный, силовой футбол “Брентфорда” будет непростым испытание для уставших “синих”. Два предыдущих матча “Челси” в Кубке лиги заканчивались серией пенальти, и вероятно, что снова команда Тухеля не выиграет в основное время. Прогноз – ничья 1:1, победа “Брентфорда” в серии пенальти.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.