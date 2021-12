Boxing Day. Астон Вилла – Челси. Анонс и прогноз матча 19-го тура АПЛ на 26.12.2021

Английская Премьер-лига. 19-й тур.

26 декабря. 19:30. Бирмингем. "Вилла Парк"

Главный судья: Мартин Аткинсон (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports +

UPD (21:32, 25.12.2021). Официальный сайт "Астон Виллы" сообщил, что главный тренер команды Стивен Джеррард сдал положительный тест на коронавирус. Таким образом, английский коуч не сможет присутствовать на матче против лондонского "Челси".

Для англичан традиции – это святое. В воскресенье, на следующий день после католического Рождества, в рамках Boxing Day сыграют те, кого коронавирусный штамм Омикрон избил недостаточно сильно. К примеру, третья команда таблицы отправится в Бирмингем, чтобы сразится с местной "Астон Виллой".

"Львам" однозначно удалось привлечь к себе внимание общественности в текущем сезоне, ведь благодаря клубу из Бирмингема в АПЛ вернулся легендарный Стивен Джеррард. Экс-игрок "Ливерпуля" успешно потренировал "Рейнджерс", приведя "плюшевых мишек" к золотым медалям шотландского первенства. Все мы прекрасно понимаем, что главная цель Стиви Джи – возглавить мерсисайдцев вслед за Юргеном Клоппом. Для подобного промоушна ему необходима закалка внутри английского чемпионата, а не на скромных аренах в Премьершипе.

Сейчас коллектив из Бирмингема местами отчетливо напоминает "Ливерпуль", по крайней мере, новый менеджер активно старается применить лекала Клоппа, как он сделал это в Глазго (вертикальные 4-3-3, старательное копирование основных элементов, вплоть до роли Трента). Также Стивен заметно улучшил игру "вилланов" на стандартных положениях – во время угловых и штрафных игроки собираются в группки, чтобы в момент подачи рассыпаться на самостоятельные единицы и застать футболистов соперника врасплох. И все же, под руководством Джеррарда меняется не только игра "Астон Виллы", но и уже результаты команды. После увольнения Дина Смита "львы" добыли 4 победы в 6 матчах лиги, проиграв при этом всего дважды – для сегодняшней версии "Виллы" абсолютно не зазорно минимально уступить "Ливерпулю" (1:0) и "Манчестер Сити" (1:2).

"Синие" все еще не преодолели физический спад, однако стоит отдать им должное – в последних двух матчах команда достойна если не аплодисментов, то хотя бы похвалы. В тяжелейшем графике потасованная обойма "Челси" оформила паритет с основным составом крепкого "Вулверхэмптона" на "Молинью" (0:0), а затем, с привлечением к ростеру молодежки, прошла "Брентфорд" в Кубке лиги (0:2). Да, на "Коммьюнити Стэдиум" победу удалось вырвать уже на финальном отрезке, когда Тухель бросил в бой Джеймса, Маунта, Канте и Жоржиньо, но в этом и заключается отличная новость для "Челси" – лазарет потихоньку пустеет, а отрицательных тестов на коронавирус становится все больше.

В общем, ничего нового: прямо здесь и сейчас "пенсионерам" нужно набирать очки, чтобы оставаться в гонке вместе с "Ливерпулем" и "Манчестер Сити". К слову, уже 2 января "Челси" сыграет с командой Клоппа в домашних стенах. Наверное, промежуточный итог по поводу шансов лондонцев на золото можно будет сделать как раз по итогам встречи с мерсисайдцами. Пока полет, учитывая обстоятельства, проходит относительно нормально. Закономерно случаются попадания в воздушные ямы.

