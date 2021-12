Отшельники Boxing Day. Ньюкасл – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 27.12.2021

Английская Премьер-лига, 19-й тур

27 декабря, 22:00. "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

Прямая трансляция: Сетанта Спортс +

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Битва обоих "Юнайтед" - "Ньюкасла" и "Манчестера" - состоится в туре "Boxing Day", однако на день позже всех. Эти две команды стали определенными отшельниками от традиций, а значит, им будет уделено особое внимание. У обоих коллективов сейчас кризис (в своих масштабах), так что каждый новый матч должен становиться хотя бы маленьким шагом к решению проблем. Кто же лучше это сделает на фоне текущего соперника?

В начале декабря "сороки" в первый раз победили в чемпионате, и это стало реальным достижением. Пусть это и было против похожего по уровню “Бернли”, однако не надо забывать, что “клинки” – прямые конкуренты “Ньюкасла” в борьбе за сохранение прописки в АПЛ.

Но на данный момент у подопечных Эдди Хау три поражения подряд, да еще и два из них – от лидеров чемпионата. За три поединка против "Лестера", "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" "сороки" пропустили 11 голов, но эпизоды хорошей игры от "Ньюкасла" во всех этих противостояниях были. Команда достаточно хорошо выбегает в контрнаступления, атакующая линия неплохо комбинирует между собой. Однако все еще очень большие проблемы в обороне. Совсем скоро эти недостатки могут быть устранены с помощью трансферов , но пока есть то, что есть.

В лазарете "сорок" находятся два игрока: Льюис и Фернандес. Также из-за перебора желтых матч пропустит главный опорник Айзек Хейден.

Наконец-то "манкунианцы" возвращаются после долгой паузы. В последний раз "красные дьяволы" играли еще 11 декабря против другого аутсайдера АПЛ "Норвича", и тогда добели очень трудную выездную победу 1:0 благодаря голу Роналду с пенальти. Из-за вспышки Covid-19 игроки получили два недели отпуска от игр, однако именно против "Ньюкасла" мы сможем увидеть кондицию футболистов "Манчестер Юнайтед". А пока можно только допустить, что они будут в более лучшем физическом состоянии, но в худшем тонусе.

Сейчас у МЮ шесть матчей без поражений. При руководстве Ральфа Рангника команда дважды победила и однажды сыграла вничью. Если равные цифры на табло полностью резервным составом против “Янг Бойз” (1:1) еще не могут быть поняты, то поединок с тем же “Норвичем” трудно осознать. В первом матче (против "Кристал Пэлас") при немецком наставнике команда бежала, прессинговала, хотела победить, а вот уже против "канареек" был привычный пассивный "Манчестер Юнайтед" последних месяцев. Ой, как долго еще нужно будет искать стабильность.

