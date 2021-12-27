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Отшельники Boxing Day. Ньюкасл – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 27.12.2021

Англия
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“Манкунианцы” возвращаются после паузы

Отшельники Boxing Day. Ньюкасл – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 27.12.2021

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 19-й тур

27 декабря, 22:00. "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

Прямая трансляция: Сетанта Спортс +

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Битва обоих "Юнайтед" - "Ньюкасла" и "Манчестера" - состоится в туре "Boxing Day", однако на день позже всех. Эти две команды стали определенными отшельниками от традиций, а значит, им будет уделено особое внимание. У обоих коллективов сейчас кризис (в своих масштабах), так что каждый новый матч должен становиться хотя бы маленьким шагом к решению проблем. Кто же лучше это сделает на фоне текущего соперника?

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Ньюкасл Юнайтед

В начале декабря "сороки" в первый раз победили в чемпионате, и это стало реальным достижением. Пусть это и было против похожего по уровню “Бернли”, однако не надо забывать, что “клинки” – прямые конкуренты “Ньюкасла” в борьбе за сохранение прописки в АПЛ.

Но на данный момент у подопечных Эдди Хау три поражения подряд, да еще и два из них – от лидеров чемпионата. За три поединка против "Лестера", "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" "сороки" пропустили 11 голов, но эпизоды хорошей игры от "Ньюкасла" во всех этих противостояниях были. Команда достаточно хорошо выбегает в контрнаступления, атакующая линия неплохо комбинирует между собой. Однако все еще очень большие проблемы в обороне. Совсем скоро эти недостатки могут быть устранены с помощью трансферов, но пока есть то, что есть.

Кадры хозяев

В лазарете "сорок" находятся два игрока: Льюис и Фернандес. Также из-за перебора желтых матч пропустит главный опорник Айзек Хейден.

Манчестер Юнайтед

Наконец-то "манкунианцы" возвращаются после долгой паузы. В последний раз "красные дьяволы" играли еще 11 декабря против другого аутсайдера АПЛ "Норвича", и тогда добели очень трудную выездную победу 1:0 благодаря голу Роналду с пенальти. Из-за вспышки Covid-19 игроки получили два недели отпуска от игр, однако именно против "Ньюкасла" мы сможем увидеть кондицию футболистов "Манчестер Юнайтед". А пока можно только допустить, что они будут в более лучшем физическом состоянии, но в худшем тонусе.

Сейчас у МЮ шесть матчей без поражений. При руководстве Ральфа Рангника команда дважды победила и однажды сыграла вничью. Если равные цифры на табло полностью резервным составом против “Янг Бойз” (1:1) еще не могут быть поняты, то поединок с тем же “Норвичем” трудно осознать. В первом матче (против "Кристал Пэлас") при немецком наставнике команда бежала, прессинговала, хотела победить, а вот уже против "канареек" был привычный пассивный "Манчестер Юнайтед" последних месяцев. Ой, как долго еще нужно будет искать стабильность.

Кадры гостей

Поль Погба точно упустит матч. Под вопросом остаются Рафаэль Варан, Эдинсон Каван и Антони Марсьяль. Все они уже достаточно долго в лазарете.

Последние матчи Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Юнайтед

Последние пять встреч хозяев

  • 19.12. Ньюкасл – Манчестер Сити 0:4 (АПЛ)
  • 16.12. Ливерпуль – Ньюкасл 3:1 (АПЛ)
  • 12.12. Лестер – Ньюкасл 4:0 (АПЛ)
  • 04.12. Ньюкасл – Бернли 1:0 (АПЛ)
  • 30.11. Ньюкасл – Норвич 1:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

  • 11.12. Норвич – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)
  • 08.12. Манчестер Юнайтед – Янг Бойз 1:1 (ЛЧ)
  • 05.12. Манчестер Юнайтед – Кристал Пелас 1:0 (АПЛ)
  • 02.12. Манчестер Юнайтед – Арсенал 3:2 (АПЛ)
  • 28.11. Челси – Манчестер Юнайтед 1:1 (АПЛ)

Турнирная таблица Английской Премьер-лиги

# КОМАНДА И В Н П О
1 Манчестер Сити 19 15 2 2 47
2 Ливерпуль 18 12 5 1 41
3 Челси 19 12 5 2 41
4 Арсенал 19 11 2 6 35
5 Тоттенхэм 16 9 2 5 29
6 Вест Хэм Юнайтед 18 8 4 6 28
7 Манчестер Юнайтед 16 8 3 5 27
8 Вулверхэмптон 18 7 4 7 25
9 Брайтон энд Хоув Альбион 17 5 8 4 23
10 Лестер Сити 17 6 4 7 22
11 Астон Вилла 18 7 1 10 22
12 Кристал Пэлес 18 4 8 6 20
13 Брентфорд 17 5 5 7 20
14 Саутгемптон 18 4 8 6 20
15 Эвертон 17 5 4 8 19
16 Лидс Юнайтед 18 3 7 8 16
17 Уотфорд 16 4 1 11 13
18 Бернли 15 1 8 6 11
19 Ньюкасл 18 1 7 10 10
20 Норвич Сити 18 2 4 12 10

Последние пять матчей между Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Юнайтед

11.09.21. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл 4:1

21.02.21. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл 3:1

17.10.20. Ньюкасл – Манчестер Юнайтед 1:4

26.12.19. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл 4:1

06.10.19. Ньюкасл – Манчестер Юнайтед 1:0

Цифры и факты

  • "Манчестер Юнайтед" забил в ворота "Ньюкасла" 112 голов. Никто больше в истории не имеет больше мячей в одной команде – только “Арсенал” столько же забил “Эвертону”.
  • “Сороки” дважды победили “манкунианцев” за последние четыре домашних матча.
  • В последний раз "красные дьяволы" в гостях не забивали еще 25 апреля – "Лидсу".
  • За последние личные четыре поединка между командами оба коллектива отличились 19 раз.

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Ставки и коэффициенты на матч Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Юнайтед

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Прогноз матча Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Юнайтед от UA-Football

“Манкунианцы” сильнее физически и тактически, поэтому именно от них должно идти построение игры. "Красные дьяволы" под руководством Рангника сушат игру, стараясь надежно играть в обороне. Несмотря на то, что провалы есть, пока защита МЮ от своей модели не отходит – нужно время. "Ньюкасл" однозначно будет рваться вперед, но забить обоим сегодня будет тяжело. Прогноз: ТМ 3.

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В статье: Ральф Рангник Ньюкасл Манчестер Юнайтед Эдди Хау
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