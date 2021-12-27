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Отшельники Boxing Day. Ньюкасл – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 27.12.2021
“Манкунианцы” возвращаются после паузы
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Английская Премьер-лига, 19-й тур
27 декабря, 22:00. "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)
Главный арбитр: Крэйг Поусон
Прямая трансляция: Сетанта Спортс +
Текстовый онлайн:
Битва обоих "Юнайтед" - "Ньюкасла" и "Манчестера" - состоится в туре "Boxing Day", однако на день позже всех. Эти две команды стали определенными отшельниками от традиций, а значит, им будет уделено особое внимание. У обоих коллективов сейчас кризис (в своих масштабах), так что каждый новый матч должен становиться хотя бы маленьким шагом к решению проблем. Кто же лучше это сделает на фоне текущего соперника?
Ньюкасл Юнайтед
В начале декабря "сороки" в первый раз победили в чемпионате, и это стало реальным достижением. Пусть это и было против похожего по уровню “Бернли”, однако не надо забывать, что “клинки” – прямые конкуренты “Ньюкасла” в борьбе за сохранение прописки в АПЛ.
Но на данный момент у подопечных Эдди Хау три поражения подряд, да еще и два из них – от лидеров чемпионата. За три поединка против "Лестера", "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" "сороки" пропустили 11 голов, но эпизоды хорошей игры от "Ньюкасла" во всех этих противостояниях были. Команда достаточно хорошо выбегает в контрнаступления, атакующая линия неплохо комбинирует между собой. Однако все еще очень большие проблемы в обороне. Совсем скоро эти недостатки
???? Callum Wilson takes centre stage— Newcastle United FC (@NUFC) December 23, 2021
???????? Miguel Almirón takes on the Toon Tombola
???? Darren Jackson takes part in Q&A Revisited
Inside Monday's matchday programme ????
Кадры хозяев
В лазарете "сорок" находятся два игрока: Льюис и Фернандес. Также из-за перебора желтых матч пропустит главный опорник Айзек Хейден.
Манчестер Юнайтед
Наконец-то "манкунианцы" возвращаются после долгой паузы. В последний раз "красные дьяволы" играли еще 11 декабря против другого аутсайдера АПЛ "Норвича", и тогда добели очень трудную выездную победу 1:0 благодаря голу Роналду с пенальти. Из-за вспышки Covid-19 игроки получили два недели отпуска от игр, однако именно против "Ньюкасла" мы сможем увидеть кондицию футболистов "Манчестер Юнайтед". А пока можно только допустить, что они будут в более лучшем физическом состоянии, но в худшем тонусе.
Сейчас у МЮ шесть матчей без поражений. При руководстве Ральфа Рангника команда дважды победила и однажды сыграла вничью. Если равные цифры на табло полностью резервным составом против “Янг Бойз” (1:1) еще не могут быть поняты, то поединок с тем же “Норвичем” трудно осознать. В первом матче (против "Кристал Пэлас") при немецком наставнике команда бежала, прессинговала, хотела победить, а вот уже против "канареек" был привычный пассивный "Манчестер Юнайтед" последних месяцев. Ой, как долго еще нужно будет искать стабильность.
Our no.1 is enjoying being back among his team-mates in a demanding work environment ????#MUFC | @D_DeGea— Manchester United (@ManUtd) December 26, 2021
Кадры гостей
Поль Погба точно упустит матч. Под вопросом остаются Рафаэль Варан, Эдинсон Каван и Антони Марсьяль. Все они уже достаточно долго в лазарете.
Последние матчи Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Юнайтед
Последние пять встреч хозяев
- 19.12. Ньюкасл – Манчестер Сити 0:4 (АПЛ)
- 16.12. Ливерпуль – Ньюкасл 3:1 (АПЛ)
- 12.12. Лестер – Ньюкасл 4:0 (АПЛ)
- 04.12. Ньюкасл – Бернли 1:0 (АПЛ)
- 30.11. Ньюкасл – Норвич 1:1 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 11.12. Норвич – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)
- 08.12. Манчестер Юнайтед – Янг Бойз 1:1 (ЛЧ)
- 05.12. Манчестер Юнайтед – Кристал Пелас 1:0 (АПЛ)
- 02.12. Манчестер Юнайтед – Арсенал 3:2 (АПЛ)
- 28.11. Челси – Манчестер Юнайтед 1:1 (АПЛ)
Турнирная таблица Английской Премьер-лиги
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|О
|1
|Манчестер Сити
|19
|15
|2
|2
|47
|2
|Ливерпуль
|18
|12
|5
|1
|41
|3
|Челси
|19
|12
|5
|2
|41
|4
|Арсенал
|19
|11
|2
|6
|35
|5
|Тоттенхэм
|16
|9
|2
|5
|29
|6
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|8
|4
|6
|28
|7
|Манчестер Юнайтед
|16
|8
|3
|5
|27
|8
|Вулверхэмптон
|18
|7
|4
|7
|25
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|17
|5
|8
|4
|23
|10
|Лестер Сити
|17
|6
|4
|7
|22
|11
|Астон Вилла
|18
|7
|1
|10
|22
|12
|Кристал Пэлес
|18
|4
|8
|6
|20
|13
|Брентфорд
|17
|5
|5
|7
|20
|14
|Саутгемптон
|18
|4
|8
|6
|20
|15
|Эвертон
|17
|5
|4
|8
|19
|16
|Лидс Юнайтед
|18
|3
|7
|8
|16
|17
|Уотфорд
|16
|4
|1
|11
|13
|18
|Бернли
|15
|1
|8
|6
|11
|19
|Ньюкасл
|18
|1
|7
|10
|10
|20
|Норвич Сити
|18
|2
|4
|12
|10
Последние пять матчей между Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Юнайтед
11.09.21. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл 4:1
21.02.21. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл 3:1
17.10.20. Ньюкасл – Манчестер Юнайтед 1:4
26.12.19. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл 4:1
06.10.19. Ньюкасл – Манчестер Юнайтед 1:0
Цифры и факты
- "Манчестер Юнайтед" забил в ворота "Ньюкасла" 112 голов. Никто больше в истории не имеет больше мячей в одной команде – только “Арсенал” столько же забил “Эвертону”.
- “Сороки” дважды победили “манкунианцев” за последние четыре домашних матча.
- В последний раз "красные дьяволы" в гостях не забивали еще 25 апреля – "Лидсу".
- За последние личные четыре поединка между командами оба коллектива отличились 19 раз.
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Ставки и коэффициенты на матч Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Юнайтед
Прогноз матча Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Юнайтед от UA-Football
“Манкунианцы” сильнее физически и тактически, поэтому именно от них должно идти построение игры. "Красные дьяволы" под руководством Рангника сушат игру, стараясь надежно играть в обороне. Несмотря на то, что провалы есть, пока защита МЮ от своей модели не отходит – нужно время. "Ньюкасл" однозначно будет рваться вперед, но забить обоим сегодня будет тяжело. Прогноз: ТМ 3.
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