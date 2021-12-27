Отшельники Boxing Day. Ньюкасл – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 27.12.2021

Английская Премьер-лига, 19-й тур

27 декабря, 22:00. "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

Прямая трансляция: Сетанта Спортс +

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Битва обоих "Юнайтед" - "Ньюкасла" и "Манчестера" - состоится в туре "Boxing Day", однако на день позже всех. Эти две команды стали определенными отшельниками от традиций, а значит, им будет уделено особое внимание. У обоих коллективов сейчас кризис (в своих масштабах), так что каждый новый матч должен становиться хотя бы маленьким шагом к решению проблем. Кто же лучше это сделает на фоне текущего соперника?

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Ньюкасл Юнайтед

В начале декабря "сороки" в первый раз победили в чемпионате, и это стало реальным достижением. Пусть это и было против похожего по уровню “Бернли”, однако не надо забывать, что “клинки” – прямые конкуренты “Ньюкасла” в борьбе за сохранение прописки в АПЛ.

Но на данный момент у подопечных Эдди Хау три поражения подряд, да еще и два из них – от лидеров чемпионата. За три поединка против "Лестера", "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" "сороки" пропустили 11 голов, но эпизоды хорошей игры от "Ньюкасла" во всех этих противостояниях были. Команда достаточно хорошо выбегает в контрнаступления, атакующая линия неплохо комбинирует между собой. Однако все еще очень большие проблемы в обороне. Совсем скоро эти недостатки могут быть устранены с помощью трансферов , но пока есть то, что есть.

???? Callum Wilson takes centre stage

???????? Miguel Almirón takes on the Toon Tombola

???? Darren Jackson takes part in Q&A Revisited



Inside Monday's matchday programme ???? — Newcastle United FC (@NUFC) December 23, 2021

Кадры хозяев

В лазарете "сорок" находятся два игрока: Льюис и Фернандес. Также из-за перебора желтых матч пропустит главный опорник Айзек Хейден.

Манчестер Юнайтед

Наконец-то "манкунианцы" возвращаются после долгой паузы. В последний раз "красные дьяволы" играли еще 11 декабря против другого аутсайдера АПЛ "Норвича", и тогда добели очень трудную выездную победу 1:0 благодаря голу Роналду с пенальти. Из-за вспышки Covid-19 игроки получили два недели отпуска от игр, однако именно против "Ньюкасла" мы сможем увидеть кондицию футболистов "Манчестер Юнайтед". А пока можно только допустить, что они будут в более лучшем физическом состоянии, но в худшем тонусе.

Сейчас у МЮ шесть матчей без поражений. При руководстве Ральфа Рангника команда дважды победила и однажды сыграла вничью. Если равные цифры на табло полностью резервным составом против “Янг Бойз” (1:1) еще не могут быть поняты, то поединок с тем же “Норвичем” трудно осознать. В первом матче (против "Кристал Пэлас") при немецком наставнике команда бежала, прессинговала, хотела победить, а вот уже против "канареек" был привычный пассивный "Манчестер Юнайтед" последних месяцев. Ой, как долго еще нужно будет искать стабильность.

Our no.1 is enjoying being back among his team-mates in a demanding work environment ????#MUFC | @D_DeGea — Manchester United (@ManUtd) December 26, 2021

Кадры гостей

Поль Погба точно упустит матч. Под вопросом остаются Рафаэль Варан, Эдинсон Каван и Антони Марсьяль. Все они уже достаточно долго в лазарете.

Последние матчи Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Юнайтед

Последние пять встреч хозяев

19.12. Ньюкасл – Манчестер Сити 0:4 (АПЛ)

16.12. Ливерпуль – Ньюкасл 3:1 (АПЛ)

12.12. Лестер – Ньюкасл 4:0 (АПЛ)

04.12. Ньюкасл – Бернли 1:0 (АПЛ)

30.11. Ньюкасл – Норвич 1:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

11.12. Норвич – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)

08.12. Манчестер Юнайтед – Янг Бойз 1:1 (ЛЧ)

05.12. Манчестер Юнайтед – Кристал Пелас 1:0 (АПЛ)

02.12. Манчестер Юнайтед – Арсенал 3:2 (АПЛ)

28.11. Челси – Манчестер Юнайтед 1:1 (АПЛ)

Турнирная таблица Английской Премьер-лиги

# КОМАНДА И В Н П О 1 Манчестер Сити 19 15 2 2 47 2 Ливерпуль 18 12 5 1 41 3 Челси 19 12 5 2 41 4 Арсенал 19 11 2 6 35 5 Тоттенхэм 16 9 2 5 29 6 Вест Хэм Юнайтед 18 8 4 6 28 7 Манчестер Юнайтед 16 8 3 5 27 8 Вулверхэмптон 18 7 4 7 25 9 Брайтон энд Хоув Альбион 17 5 8 4 23 10 Лестер Сити 17 6 4 7 22 11 Астон Вилла 18 7 1 10 22 12 Кристал Пэлес 18 4 8 6 20 13 Брентфорд 17 5 5 7 20 14 Саутгемптон 18 4 8 6 20 15 Эвертон 17 5 4 8 19 16 Лидс Юнайтед 18 3 7 8 16 17 Уотфорд 16 4 1 11 13 18 Бернли 15 1 8 6 11 19 Ньюкасл 18 1 7 10 10 20 Норвич Сити 18 2 4 12 10

Последние пять матчей между Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Юнайтед

11.09.21. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл 4:1

21.02.21. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл 3:1

17.10.20. Ньюкасл – Манчестер Юнайтед 1:4

26.12.19. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл 4:1

06.10.19. Ньюкасл – Манчестер Юнайтед 1:0

Цифры и факты

"Манчестер Юнайтед" забил в ворота "Ньюкасла" 112 голов. Никто больше в истории не имеет больше мячей в одной команде – только “Арсенал” столько же забил “Эвертону”.

“Сороки” дважды победили “манкунианцев” за последние четыре домашних матча.

В последний раз "красные дьяволы" в гостях не забивали еще 25 апреля – "Лидсу".

За последние личные четыре поединка между командами оба коллектива отличились 19 раз.

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Ставки и коэффициенты на матч Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Юнайтед

Прогноз матча Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Юнайтед от UA-Football

“Манкунианцы” сильнее физически и тактически, поэтому именно от них должно идти построение игры. "Красные дьяволы" под руководством Рангника сушат игру, стараясь надежно играть в обороне. Несмотря на то, что провалы есть, пока защита МЮ от своей модели не отходит – нужно время. "Ньюкасл" однозначно будет рваться вперед, но забить обоим сегодня будет тяжело. Прогноз: ТМ 3.