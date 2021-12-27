Лестер - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 28.12.2021 

Чемпионат Англии, 20-й тур

28 декабря 2021. Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”

“Лестер” 22:00 “Ливерпуль”

Телетрансляция – Setanta Sports+

Текстовая трансляция – UA-Футбол

На прошлой неделе “Ливерпуль” выбил “Лестер” из Кубка лиги в серии пенальти, “лисы” на Боксинг Дэй в воскресенье уступили “Манчестер Сити” 3:6, в то время как матч “красных” против “Лидса” был перенесен и команда Клоппа получила дополнительные дни отдыха.

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Лестер

В воскресенье “Лестер” играл с “Манчестер Сити”, во вторник команда Брендана Роджерса сыграет против “Ливерпуля”. И “Манчестер Сити”, и “Ливерпуль” перед матчем с “Лестером” получили недельный перерыв, для “лис” матч во вторник будет третьим за семь дней.

И дело не только в том, что “Ливерпуль” и “Манчестер Сити” входят в тройку лучших команд мира и в любом состоянии им крайне сложно противостоять. “Лестер” продолжает страдать из-за травм. О возвращении Фофана говорить еще рано, травмированы и защитники Джастин, Сеюнджю, Эванс и Перейра. Есть кадровые проблемы и в атаке – вылетели Барнс и Дака.

“Мы провели небольшую тренировку и вместе поели. Играть против “Ливерпуля” и “Манчестер Сити” в такой короткий промежуток времени – это большой вызов”, – говорит Брендан Роджерс.

Нестабильность “Лестера” можно объяснить травмами, но все же “лисы” уж слишком много пропускают, в частности после стандартов. Это уже тренерская работа. Только “Лидс”, “Норвич” и “Ньюкасл” пропустили больше “Лестера” в чемпионате. Из 33 пропущенных голов девять прилетело после угловых, три после других стандартов и пять с пенальти. Да, в защите “Лестера” играют дублеры, но они все же остаются профессионалами, и их базовые ошибки у своих ворот вызывают много вопросов.

Ливерпуль

Юрген Клопп много протестовал против проведения матчей 28 декабря, но в результате его команда не играла в Боксинг Дэй (была перенесена игра против “Лидса”), и смогла немного уделить времени отдыху и тренировкам. Кроме того, закончились периоды изоляции у Тьяго Алькантары, Фабиньо, Кертиса Джонса и Вирджила ван Дейка.

Отсутствие Фабиньо и ван Дейка остро ощущалось в игре против “Тоттенхэма”. “Шпоры” проводили быстрые и качественные контратаки, центр поля немного провисал, Конте и Матип оказывались за спинами нападающих. В матче против “Манчестер Сити” “Лестер” все три свои гола забил после контратак, и во многом из-за того, что у “горожан” не играл Родри, похожий по функциям футболист с Фабиньо.

В своем последнем матче “Ливерпуль” противостоял как раз “Лестеру”, и свел матч с “лисами” вничью 3:3 благодаря голу Минамино на 90+5 минуте. Серия пенальти осталась за “красными”. Но у “Ливерпуля” и близко не был основной состав, в частности не играли Алиссон, Александер-Арнольд, Мане и Салах, а Хендерсон, Кейта и Жота провели неполную игру.

Из больших потерь у “Ливерпуля” перед игрой с “Лестером” только отсутствие дисквалифицированного Робертсона, травмированы Филлипс, Ориги и Эллиотт.

Статистика команд, цифры и факты

В шести из семи последних матчах во всех турнирах “Лестер” пропустил два и больше мячей. По пропущенным мячам в АПЛ “Лестер” четвертый с конца (33 гола).

Атакующий полузащитник “Лестера” Джеймс Мэддисон забил пять голов и отдал четыре ассиста в последних шести матчах.

“Лестер” трижды в домашних матчах Премьер-лиги забивал четыре мяча, трижды не забивал ни одного, по разу забил один и два гола.

Только в игре с “Вулверхэмптоном” на выезде “Ливерпуль” забил меньше двух мячей (1:0). В остальных восьми гостевых играх Премьер-лиги 2021/22 “красные” забили два и больше голов, всего в девяти выездных матчах у “Ливерпуля” 28 забитых мячей, это лучший показатель в лиге.

“Ливерпуль” забивал по меньшей два гола в 20 из 23 последних матчей АПЛ.

Последние пять матчей Лестера и Ливерпуля

Лестер

26.12 “Манчестер Сити” 3:6 (АПЛ)

22.12 “Ливерпуль” 3:3 (Кубок лиги)

12.12 “Ньюкасл” 4:0 (АПЛ)

09.12 “Наполи” 2:3 (Лига Европы)

05.12 “Астон Вилла” 1:2 (АПЛ)

Ливерпуль

22.12 “Лестер” 3:3 (Кубок лиги)

19.12 “Тоттенхэм” 2:2 (АПЛ)

16.12 “Ньюкасл” 3:1 (АПЛ)

11.12 “Астон Вилла” 1:0 (АПЛ)

07.12 “Милан” 2:1 (Лига чемпионов)

Личные встречи

В последних трех матчах между “Лестером” и “Ливерпуля” хотя бы одна команда забивала три мяча. Так было в игре Кубка лиги 22 декабря (3:3) и дважды в АПЛ прошлого сезона (победа “Лестера” 3:1, победа “Ливерпуля” 3:0). Общая история встреч: 52 победы “Ливерпуля” (16 в АПЛ), 25 ничьи (6), 40 побед “Лестера” (8).

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 19 15 2 2 50-12 +38 47 2 "Ливерпуль" 18 12 5 1 50-15 +35 41 3 "Челси" 19 12 5 2 42-13 +29 41 4 "Арсенал" 19 11 2 6 32-23 +9 35 5 "Тоттенхэм" 16 9 2 5 21-19 +2 29 6 "Вест Хэм Юнайтед" 18 8 4 6 30-24 +6 28 7 "Манчестер Юнайтед" 16 8 3 5 26-24 +2 27 8 "Вулверхэмптон" 18 7 4 7 13-14 -1 25 9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 17 5 8 4 16-17 -1 23 10 "Лестер Сити" 17 6 4 7 30-33 -3 22 11 "Астон Вилла" 18 7 1 10 24-28 -4 22 12 "Кристал Пэлас" 18 4 8 6 24-27 -3 20 13 "Брентфорд" 17 5 5 7 21-24 -3 20 14 "Саутгемптон" 18 4 8 6 19-28 -9 20 15 "Эвертон" 17 5 4 8 21-29 -8 19 16 "Лидс Юнайтед" 18 3 7 8 18-36 -18 16 17 "Уотфорд" 16 4 1 11 21-31 -10 13 18 "Бернли" 15 1 8 6 14-21 -7 11 19 "Ньюкасл" 18 1 7 10 18-41 -23 10 20 "Норвич Сити" 18 2 4 12 8-39 -31 10

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Ориентировочные составы

“Лестер”: Шмейхель – Амарти, Ндиди, Вестергор – Кастань, Тилеманс, Сумаре, Томас – Мэддисон – Варди, Ихеаначо

“Ливерпуль”: Алиссон – Цимикас, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд – Кейта, Фабиньо, Хендерсон – Мане, Жота, Салах

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Лестер – Ливерпуль от UA-Football

“Лестер” разучился защищаться и больше всего это проявляется в матчах против команд, которые умеют создавать давление и бесконечно атаковать. Три гола от “Ливерпуля” в Кубке лиги, шесть от “Манчестер Сити”, вероятно снова не меньше трех против отдохнувшего “Ливерпуля” во вторник. Но при этом команда Роджерса не безнадежна в атаке, поэтому не должна остаться без забитых мячей. Прогноз – победа “Ливерпуля” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.