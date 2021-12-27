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Лестер - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 28.12.2021
Лестер – Ливерпуль: Прогноз и анонс матча ⋉ 28 декабря 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 20-й тур
28 декабря 2021. Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”
“Лестер” 22:00 “Ливерпуль”
Телетрансляция – Setanta Sports+
Текстовая трансляция – UA-Футбол
На прошлой неделе “Ливерпуль” выбил “Лестер” из Кубка лиги в серии пенальти, “лисы” на Боксинг Дэй в воскресенье уступили “Манчестер Сити” 3:6, в то время как матч “красных” против “Лидса” был перенесен и команда Клоппа получила дополнительные дни отдыха.
Лестер
В воскресенье “Лестер” играл с “Манчестер Сити”, во вторник команда Брендана Роджерса сыграет против “Ливерпуля”. И “Манчестер Сити”, и “Ливерпуль” перед матчем с “Лестером” получили недельный перерыв, для “лис” матч во вторник будет третьим за семь дней.
И дело не только в том, что “Ливерпуль” и “Манчестер Сити” входят в тройку лучших команд мира и в любом состоянии им крайне сложно противостоять. “Лестер” продолжает страдать из-за травм. О возвращении Фофана говорить еще рано, травмированы и защитники Джастин, Сеюнджю, Эванс и Перейра. Есть кадровые проблемы и в атаке – вылетели Барнс и Дака.
“Мы провели небольшую тренировку и вместе поели. Играть против “Ливерпуля” и “Манчестер Сити” в такой короткий промежуток времени – это большой вызов”, – говорит Брендан Роджерс.
Нестабильность “Лестера” можно объяснить травмами, но все же “лисы” уж слишком много пропускают, в частности после стандартов. Это уже тренерская работа. Только “Лидс”, “Норвич” и “Ньюкасл” пропустили больше “Лестера” в чемпионате. Из 33 пропущенных голов девять прилетело после угловых, три после других стандартов и пять с пенальти. Да, в защите “Лестера” играют дублеры, но они все же остаются профессионалами, и их базовые ошибки у своих ворот вызывают много вопросов.
Ливерпуль
Юрген Клопп много протестовал против проведения матчей 28 декабря, но в результате его команда не играла в Боксинг Дэй (была перенесена игра против “Лидса”), и смогла немного уделить времени отдыху и тренировкам. Кроме того, закончились периоды изоляции у Тьяго Алькантары, Фабиньо, Кертиса Джонса и Вирджила ван Дейка.
Отсутствие Фабиньо и ван Дейка остро ощущалось в игре против “Тоттенхэма”. “Шпоры” проводили быстрые и качественные контратаки, центр поля немного провисал, Конте и Матип оказывались за спинами нападающих. В матче против “Манчестер Сити” “Лестер” все три свои гола забил после контратак, и во многом из-за того, что у “горожан” не играл Родри, похожий по функциям футболист с Фабиньо.
В своем последнем матче “Ливерпуль” противостоял как раз “Лестеру”, и свел матч с “лисами” вничью 3:3 благодаря голу Минамино на 90+5 минуте. Серия пенальти осталась за “красными”. Но у “Ливерпуля” и близко не был основной состав, в частности не играли Алиссон, Александер-Арнольд, Мане и Салах, а Хендерсон, Кейта и Жота провели неполную игру.
Из больших потерь у “Ливерпуля” перед игрой с “Лестером” только отсутствие дисквалифицированного Робертсона, травмированы Филлипс, Ориги и Эллиотт.
Статистика команд, цифры и факты
- В шести из семи последних матчах во всех турнирах “Лестер” пропустил два и больше мячей. По пропущенным мячам в АПЛ “Лестер” четвертый с конца (33 гола).
- Атакующий полузащитник “Лестера” Джеймс Мэддисон забил пять голов и отдал четыре ассиста в последних шести матчах.
- “Лестер” трижды в домашних матчах Премьер-лиги забивал четыре мяча, трижды не забивал ни одного, по разу забил один и два гола.
- Только в игре с “Вулверхэмптоном” на выезде “Ливерпуль” забил меньше двух мячей (1:0). В остальных восьми гостевых играх Премьер-лиги 2021/22 “красные” забили два и больше голов, всего в девяти выездных матчах у “Ливерпуля” 28 забитых мячей, это лучший показатель в лиге.
- “Ливерпуль” забивал по меньшей два гола в 20 из 23 последних матчей АПЛ.
Последние пять матчей Лестера и Ливерпуля
Лестер
- 26.12 “Манчестер Сити” 3:6 (АПЛ)
- 22.12 “Ливерпуль” 3:3 (Кубок лиги)
- 12.12 “Ньюкасл” 4:0 (АПЛ)
- 09.12 “Наполи” 2:3 (Лига Европы)
- 05.12 “Астон Вилла” 1:2 (АПЛ)
Ливерпуль
- 22.12 “Лестер” 3:3 (Кубок лиги)
- 19.12 “Тоттенхэм” 2:2 (АПЛ)
- 16.12 “Ньюкасл” 3:1 (АПЛ)
- 11.12 “Астон Вилла” 1:0 (АПЛ)
- 07.12 “Милан” 2:1 (Лига чемпионов)
Личные встречи
В последних трех матчах между “Лестером” и “Ливерпуля” хотя бы одна команда забивала три мяча. Так было в игре Кубка лиги 22 декабря (3:3) и дважды в АПЛ прошлого сезона (победа “Лестера” 3:1, победа “Ливерпуля” 3:0). Общая история встреч: 52 победы “Ливерпуля” (16 в АПЛ), 25 ничьи (6), 40 побед “Лестера” (8).
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|19
|15
|2
|2
|50-12
|+38
|47
|2
|"Ливерпуль"
|18
|12
|5
|1
|50-15
|+35
|41
|3
|"Челси"
|19
|12
|5
|2
|42-13
|+29
|41
|4
|"Арсенал"
|19
|11
|2
|6
|32-23
|+9
|35
|5
|"Тоттенхэм"
|16
|9
|2
|5
|21-19
|+2
|29
|6
|"Вест Хэм Юнайтед"
|18
|8
|4
|6
|30-24
|+6
|28
|7
|"Манчестер Юнайтед"
|16
|8
|3
|5
|26-24
|+2
|27
|8
|"Вулверхэмптон"
|18
|7
|4
|7
|13-14
|-1
|25
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|17
|5
|8
|4
|16-17
|-1
|23
|10
|"Лестер Сити"
|17
|6
|4
|7
|30-33
|-3
|22
|11
|"Астон Вилла"
|18
|7
|1
|10
|24-28
|-4
|22
|12
|"Кристал Пэлас"
|18
|4
|8
|6
|24-27
|-3
|20
|13
|"Брентфорд"
|17
|5
|5
|7
|21-24
|-3
|20
|14
|"Саутгемптон"
|18
|4
|8
|6
|19-28
|-9
|20
|15
|"Эвертон"
|17
|5
|4
|8
|21-29
|-8
|19
|16
|"Лидс Юнайтед"
|18
|3
|7
|8
|18-36
|-18
|16
|17
|"Уотфорд"
|16
|4
|1
|11
|21-31
|-10
|13
|18
|"Бернли"
|15
|1
|8
|6
|14-21
|-7
|11
|19
|"Ньюкасл"
|18
|1
|7
|10
|18-41
|-23
|10
|20
|"Норвич Сити"
|18
|2
|4
|12
|8-39
|-31
|10
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Ориентировочные составы
“Лестер”: Шмейхель – Амарти, Ндиди, Вестергор – Кастань, Тилеманс, Сумаре, Томас – Мэддисон – Варди, Ихеаначо
“Ливерпуль”: Алиссон – Цимикас, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд – Кейта, Фабиньо, Хендерсон – Мане, Жота, Салах
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Лестер – Ливерпуль от UA-Football
“Лестер” разучился защищаться и больше всего это проявляется в матчах против команд, которые умеют создавать давление и бесконечно атаковать. Три гола от “Ливерпуля” в Кубке лиги, шесть от “Манчестер Сити”, вероятно снова не меньше трех против отдохнувшего “Ливерпуля” во вторник. Но при этом команда Роджерса не безнадежна в атаке, поэтому не должна остаться без забитых мячей. Прогноз – победа “Ливерпуля” 3:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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