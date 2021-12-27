Уотфорд - Вест Хэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 28.12.2021 

Чемпионат Англии, 20-й тур

28 декабря 2021. Уотфорд, “Викаредж Роуд”

“Уотфорд” 17:00 “Вест Хэм”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Во вторник “Уотфорд” сыграет свой первый матч за 18 дней, встретившись с “Вест Хэмом”, который резко перестал побеждать и выпал из первой четверки Премьер-лиги.

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Уотфорд

“Уотфорд” пропустил из-за переносов три последних матча Премьер-лиги. Ряд игроков “Уотфорда” не могли тренироваться несколько дней из-за болезни или изоляции, и по словам Клаудио Раньери у его команды почти не было времени на подготовку к первому матчу за 18 дней.

“Игроки нормально не тренировались, и я надеюсь, что ни у кого не будет травм. Это тяжело, когда совсем нет тренировок. Нам нужно быть готовыми, и нам нужны очки, это просто кошмар. Очень важно набрать очки”, – сказал итальянец.

Перед своим вынужденным перерывом “Уотфорд” проиграл в четырех матчах подряд, в том числе и своему конкуренту в борьбе за выживание “Брентфорду”. Всего у “Уотфорда” в последних десяти матчах АПЛ было две победы и восемь поражений.

К матчу с “Вест Хэмом” восстановился защитник Сьерральта, вне игры остаются вратарь Бен Фостер и форвард Исмаила Сарр.

Вест Хэм

“Вест Хэм” выиграл всего лишь один раз в последних семи турах Премьер-лиги. По словам форварда “хаммерс” Майкла Антонио у команды скорее психологическая усталость, а не физическая. Антонио говорит, что игроки “Вест Хэма” не привыкли играть так много матчей.

В воскресенье “Вест Хэм” уступил на своем поле “Саутгемптону” 2:3. Команда Мойеса дважды отыгрывалась по ходу матча, но гол Беднарека со стандарта на 70-й минуте стал последним в матче. “Вест Хэм” опустился в турнирной таблице на шестое место, но может пропустить вперед и “Манчестер Юнайтед”, у которого на два матча меньше.

Потеряв из-за травм всех своих ведущих защитников, “Вест Хэм” как будто лишился основы своей игры. Ведь Огбонна и Зума – это не только непроходимая стена у своих ворот, но и угроза воротам соперникам при стандартах, а Аарон Крессуэлл не только способен выполнять огромный оборонительный объем работы на своем фланге, но и угрожать своими кроссами.

Против “Уотфорда” помимо травмированных защитников не сыграет и дисквалифицированный Деклан Райс.

Если “Вест Хэм” не сможет обыграть и “Уотфорд”, который потерял из-за паузы игровой тонус, можно говорить о полноценном кризисе.

Статистика команд, цифры и факты

В пяти выездных матчах на старте сезона АПЛ “Вест Хэм” четыре раза выиграл и сыграл вничью, в последних четырех – трижды проиграл и сыграл вничью.

“Уотфорд” пропускал как минимум один гол во всех матчах Премьер-лиги 2021/22.

Форвард “Уотфорда” Эмманюэль Деннис принял участие в девяти голах “Уотфорда” в последних семи матчах (пять голов, четыре ассиста).

“Вест Хэм” выиграл три последние матча Премьер-лиги против “Уотфорда”.

“Уотфорд” – третья с конца команда АПЛ по набранным очкам на своем поле (две победы, ничья, пять поражений).

“Уотфорд” пропускал два и больше голов в своих последних четырех матчах АПЛ.

Последние пять матчей Уотфорда и Вест Хэма

Уотфорд

10.12 “Брентфорд” 1:2 (АПЛ)

04.12 “Манчестер Сити” 1:3 (АПЛ)

01.12 “Челси” 1:2 (АПЛ)

28.11 “Лестер” 2:4 (АПЛ)

20.11 “Манчестер Юнайтед” 4:1 (АПЛ)

Вест Хэм

26.12 “Саутгемптон” 2:3 (АПЛ)

22.12 “Тоттенхэм” 1:2 (Кубок лиги)

15.12 “Арсенал” 1:2 (АПЛ)

12.12 “Бернли” 0:0 (АПЛ)

09.12 “Динамо” Загреб 0:1 (Лига Европы)

Личные встречи

В позапрошлом сезоне АПЛ “Вест Хэм” дважды выиграл у “Уотфорда” со счетом 3:1. Общая история: 45 побед “Вест Хэма” (семь в АПЛ), 13 ничьих (2), 21 победа “Уотфорда” (5)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 19 15 2 2 50-12 +38 47 2 "Ливерпуль" 18 12 5 1 50-15 +35 41 3 "Челси" 19 12 5 2 42-13 +29 41 4 "Арсенал" 19 11 2 6 32-23 +9 35 5 "Тоттенхэм" 16 9 2 5 21-19 +2 29 6 "Вест Хэм Юнайтед" 18 8 4 6 30-24 +6 28 7 "Манчестер Юнайтед" 16 8 3 5 26-24 +2 27 8 "Вулверхэмптон" 18 7 4 7 13-14 -1 25 9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 17 5 8 4 16-17 -1 23 10 "Лестер Сити" 17 6 4 7 30-33 -3 22 11 "Астон Вилла" 18 7 1 10 24-28 -4 22 12 "Кристал Пэлас" 18 4 8 6 24-27 -3 20 13 "Брентфорд" 17 5 5 7 21-24 -3 20 14 "Саутгемптон" 18 4 8 6 19-28 -9 20 15 "Эвертон" 17 5 4 8 21-29 -8 19 16 "Лидс Юнайтед" 18 3 7 8 18-36 -18 16 17 "Уотфорд" 16 4 1 11 21-31 -10 13 18 "Бернли" 15 1 8 6 14-21 -7 11 19 "Ньюкасл" 18 1 7 10 18-41 -23 10 20 "Норвич Сити" 18 2 4 12 8-39 -31 10

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Ориентировочные составы

“Уотфорд”: Бахманн – Фемения, Сьерральта, Кэткарт, Роуз – Куцка – Деннис, Клеверли, Сиссоко, Педро – Кинг

“Вест Хэм”: Фабианский – Цоуфал, Доусон, Диоп, Джонсон – Нобл, Соучек – Боуэн, Лансини, Форнальс – Антонио

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Уотфорд – Вест Хэм от UA-Football

Подействует ли пауза в матчах на “Уотфорд” в такой же степени, как на “Тоттенхэм”? Если доверять словам Раньери, вряд ли. Его команда почти не тренировалась и потеряла игровой тонус. С другой стороны “Вест Хэм” Мойеса, которому обилие матчей только мешает. И “Уотфорд”, и “Вест Хэм” не так часто делят с соперниками, но именно такой результат кажется наиболее вероятным. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.