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Уотфорд - Вест Хэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 28.12.2021
Уотфорд – Вест Хэм: Прогноз и анонс матча ⋉ 28 декабря 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 20-й тур
28 декабря 2021. Уотфорд, “Викаредж Роуд”
“Уотфорд” 17:00 “Вест Хэм”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Во вторник “Уотфорд” сыграет свой первый матч за 18 дней, встретившись с “Вест Хэмом”, который резко перестал побеждать и выпал из первой четверки Премьер-лиги.
Уотфорд
“Уотфорд” пропустил из-за переносов три последних матча Премьер-лиги. Ряд игроков “Уотфорда” не могли тренироваться несколько дней из-за болезни или изоляции, и по словам Клаудио Раньери у его команды почти не было времени на подготовку к первому матчу за 18 дней.
“Игроки нормально не тренировались, и я надеюсь, что ни у кого не будет травм. Это тяжело, когда совсем нет тренировок. Нам нужно быть готовыми, и нам нужны очки, это просто кошмар. Очень важно набрать очки”, – сказал итальянец.
Перед своим вынужденным перерывом “Уотфорд” проиграл в четырех матчах подряд, в том числе и своему конкуренту в борьбе за выживание “Брентфорду”. Всего у “Уотфорда” в последних десяти матчах АПЛ было две победы и восемь поражений.
К матчу с “Вест Хэмом” восстановился защитник Сьерральта, вне игры остаются вратарь Бен Фостер и форвард Исмаила Сарр.
Вест Хэм
“Вест Хэм” выиграл всего лишь один раз в последних семи турах Премьер-лиги. По словам форварда “хаммерс” Майкла Антонио у команды скорее психологическая усталость, а не физическая. Антонио говорит, что игроки “Вест Хэма” не привыкли играть так много матчей.
В воскресенье “Вест Хэм” уступил на своем поле “Саутгемптону” 2:3. Команда Мойеса дважды отыгрывалась по ходу матча, но гол Беднарека со стандарта на 70-й минуте стал последним в матче. “Вест Хэм” опустился в турнирной таблице на шестое место, но может пропустить вперед и “Манчестер Юнайтед”, у которого на два матча меньше.
Потеряв из-за травм всех своих ведущих защитников, “Вест Хэм” как будто лишился основы своей игры. Ведь Огбонна и Зума – это не только непроходимая стена у своих ворот, но и угроза воротам соперникам при стандартах, а Аарон Крессуэлл не только способен выполнять огромный оборонительный объем работы на своем фланге, но и угрожать своими кроссами.
Против “Уотфорда” помимо травмированных защитников не сыграет и дисквалифицированный Деклан Райс.
Если “Вест Хэм” не сможет обыграть и “Уотфорд”, который потерял из-за паузы игровой тонус, можно говорить о полноценном кризисе.
Статистика команд, цифры и факты
В пяти выездных матчах на старте сезона АПЛ “Вест Хэм” четыре раза выиграл и сыграл вничью, в последних четырех – трижды проиграл и сыграл вничью.
“Уотфорд” пропускал как минимум один гол во всех матчах Премьер-лиги 2021/22.
Форвард “Уотфорда” Эмманюэль Деннис принял участие в девяти голах “Уотфорда” в последних семи матчах (пять голов, четыре ассиста).
“Вест Хэм” выиграл три последние матча Премьер-лиги против “Уотфорда”.
“Уотфорд” – третья с конца команда АПЛ по набранным очкам на своем поле (две победы, ничья, пять поражений).
“Уотфорд” пропускал два и больше голов в своих последних четырех матчах АПЛ.
Последние пять матчей Уотфорда и Вест Хэма
Уотфорд
- 10.12 “Брентфорд” 1:2 (АПЛ)
- 04.12 “Манчестер Сити” 1:3 (АПЛ)
- 01.12 “Челси” 1:2 (АПЛ)
- 28.11 “Лестер” 2:4 (АПЛ)
- 20.11 “Манчестер Юнайтед” 4:1 (АПЛ)
Вест Хэм
- 26.12 “Саутгемптон” 2:3 (АПЛ)
- 22.12 “Тоттенхэм” 1:2 (Кубок лиги)
- 15.12 “Арсенал” 1:2 (АПЛ)
- 12.12 “Бернли” 0:0 (АПЛ)
- 09.12 “Динамо” Загреб 0:1 (Лига Европы)
Личные встречи
В позапрошлом сезоне АПЛ “Вест Хэм” дважды выиграл у “Уотфорда” со счетом 3:1. Общая история: 45 побед “Вест Хэма” (семь в АПЛ), 13 ничьих (2), 21 победа “Уотфорда” (5)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|19
|15
|2
|2
|50-12
|+38
|47
|2
|"Ливерпуль"
|18
|12
|5
|1
|50-15
|+35
|41
|3
|"Челси"
|19
|12
|5
|2
|42-13
|+29
|41
|4
|"Арсенал"
|19
|11
|2
|6
|32-23
|+9
|35
|5
|"Тоттенхэм"
|16
|9
|2
|5
|21-19
|+2
|29
|6
|"Вест Хэм Юнайтед"
|18
|8
|4
|6
|30-24
|+6
|28
|7
|"Манчестер Юнайтед"
|16
|8
|3
|5
|26-24
|+2
|27
|8
|"Вулверхэмптон"
|18
|7
|4
|7
|13-14
|-1
|25
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|17
|5
|8
|4
|16-17
|-1
|23
|10
|"Лестер Сити"
|17
|6
|4
|7
|30-33
|-3
|22
|11
|"Астон Вилла"
|18
|7
|1
|10
|24-28
|-4
|22
|12
|"Кристал Пэлас"
|18
|4
|8
|6
|24-27
|-3
|20
|13
|"Брентфорд"
|17
|5
|5
|7
|21-24
|-3
|20
|14
|"Саутгемптон"
|18
|4
|8
|6
|19-28
|-9
|20
|15
|"Эвертон"
|17
|5
|4
|8
|21-29
|-8
|19
|16
|"Лидс Юнайтед"
|18
|3
|7
|8
|18-36
|-18
|16
|17
|"Уотфорд"
|16
|4
|1
|11
|21-31
|-10
|13
|18
|"Бернли"
|15
|1
|8
|6
|14-21
|-7
|11
|19
|"Ньюкасл"
|18
|1
|7
|10
|18-41
|-23
|10
|20
|"Норвич Сити"
|18
|2
|4
|12
|8-39
|-31
|10
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Ориентировочные составы
“Уотфорд”: Бахманн – Фемения, Сьерральта, Кэткарт, Роуз – Куцка – Деннис, Клеверли, Сиссоко, Педро – Кинг
“Вест Хэм”: Фабианский – Цоуфал, Доусон, Диоп, Джонсон – Нобл, Соучек – Боуэн, Лансини, Форнальс – Антонио
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Уотфорд – Вест Хэм от UA-Football
Подействует ли пауза в матчах на “Уотфорд” в такой же степени, как на “Тоттенхэм”? Если доверять словам Раньери, вряд ли. Его команда почти не тренировалась и потеряла игровой тонус. С другой стороны “Вест Хэм” Мойеса, которому обилие матчей только мешает. И “Уотфорд”, и “Вест Хэм” не так часто делят с соперниками, но именно такой результат кажется наиболее вероятным. Прогноз – ничья 1:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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