Рекорд для Конте? Саутгемптон – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.12.2021

Английская Премьер-лига, 20-й тур

28 декабря, 17:00. "Сент-Мерис Стедиум" (Саутгемптон)

Главный арбитр: Саймон Хупер

Прямой телетрансляции на территории Украины не будет

Последний матч 2021 года для "Саутгемптона" и "Тоттенхэма" команды проведут между собой. "Святые" недавно сенсационно переиграли "Вест Хэм" в гостях, в то же время "шпоры" не уступают уже шесть поединков в АПЛ. В личных противостояниях между коллективами идет очень мощная борьба, и часто результат матча определяет разница только в один забитый гол. Кто же сможет закрепить свои достижения в этом поединке?

В прошлом туре "святые" прервали свою безвыигрышную серию, которая состояла из трех проигрышей и трех ничейных результатов. Да еще и победили не кого-нибудь, а претендента на ЛЧ “Вест Хэм”. Подопечные Хазенхюттля дважды теряли преимущество в счете, но все-таки одержали выездную победу над лондонцами.

Правда, благодаря трем очкам Саутгемптон смог подняться лишь на 14 место. Такая позиция обусловлена ​​плохой атакой "святых". Пока у них третий показатель забитых голов среди первых 15 команд АПЛ после "Вулверхэмптона" (13) и "Брайтона" (16), и то из 19 мячей подопечные австрийского специалиста пять забили в последних двух матчах. Возможно, это как раз и является знаком улучшения качества наступательных действий команды.

Лянко и Телла пропустят матч из-за коронавируса – оба являются важными звеньями “Саутгемптона”. Не сыграет также и главный голкипер Маккарти.

Конте вернулся в АПЛ и сразу стал выводит "шпор" из ямы. Возможно, этот отказ от кетчупа и майонеза дал такие результаты, но факт остается фактом: 14 очков из 18 возможных при итальянском наставнике в АПЛ. И это всего на один зачетный пункт меньше чем за 10 матчей до этого. А в предыдущем туре еще и был избит довольно сильный сейчас "Кристалл Пелас", причем "орлы" ни разу не смогли пробить в створ ворот Льориса.

Конечно же, Конте наладил игру в защите, однако это и дало уверенность атакующим игрокам. “Шпоры” 12 раз отличились в чемпионате в последних шести встречах, в том числе и дважды в воротах “Ливерпуля”. Да, из Лиги конференций вылетели, однако (откровенно) она и не нужна "Тоттенхэму". Для чего этот турнир, когда впереди важна борьба за Лигу чемпионов, а ввиду текущей формы "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэма" вполне под силу "шпорам" занять четвертое место и еще бороться за условные медали.

Три игрока "Тоттенхэма" в лазарете: Ромеро, Сессеньон и Ло Чельсо не сыграют сегодня. Потери не очень важны, ведь в последних матчах эти футболисты не участвовали. Остальные – в бою и готовы одерживать пятую победу в шести матчах.

21.04.21. Тоттенхэм – Саутгемптон 2:1 (АПЛ)

20.09.20. Саутгемптон – Тоттенхэм 2:5 (АПЛ)

05.02.20. Тоттенхэм – Саутгемптон 3:2 (Кубок Англии)

25.01.20. Саутгемптон – Тоттенхэм 1:1 (Кубок Англии)

01.01.20. Саутгемптон – Тоттенхэм 1:0 (АПЛ)

Five of our best against the Saints! ????



???? @HSBC_Sport pic.twitter.com/ecoLNORiy9