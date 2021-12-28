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Рекорд для Конте? Саутгемптон – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.12.2021
Продолжит ли Конте свою беспроигрышную серию в чемпионате?
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Английская Премьер-лига, 20-й тур
28 декабря, 17:00. "Сент-Мерис Стедиум" (Саутгемптон)
Главный арбитр: Саймон Хупер
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Последний матч 2021 года для "Саутгемптона" и "Тоттенхэма" команды проведут между собой. "Святые" недавно сенсационно переиграли "Вест Хэм" в гостях, в то же время "шпоры" не уступают уже шесть поединков в АПЛ. В личных противостояниях между коллективами идет очень мощная борьба, и часто результат матча определяет разница только в один забитый гол. Кто же сможет закрепить свои достижения в этом поединке?
Саутгемптон
В прошлом туре "святые" прервали свою безвыигрышную серию, которая состояла из трех проигрышей и трех ничейных результатов. Да еще и победили не кого-нибудь, а претендента на ЛЧ “Вест Хэм”. Подопечные Хазенхюттля дважды теряли преимущество в счете, но все-таки одержали выездную победу над лондонцами.
Rounding off a perfect move: @Moielyo ???? pic.twitter.com/yYaSbjUItJ— Southampton FC (@SouthamptonFC) December 26, 2021
Правда, благодаря трем очкам Саутгемптон смог подняться лишь на 14 место. Такая позиция обусловлена плохой атакой "святых". Пока у них третий показатель забитых голов среди первых 15 команд АПЛ после "Вулверхэмптона" (13) и "Брайтона" (16), и то из 19 мячей подопечные австрийского специалиста пять забили в последних двух матчах. Возможно, это как раз и является знаком улучшения качества наступательных действий команды.
Кадры хозяев
Лянко и Телла пропустят матч из-за коронавируса – оба являются важными звеньями “Саутгемптона”. Не сыграет также и главный голкипер Маккарти.
Тоттенхэм
Конте вернулся в АПЛ и сразу стал выводит "шпор" из ямы. Возможно, этот отказ от кетчупа и майонеза дал такие результаты, но факт остается фактом: 14 очков из 18 возможных при итальянском наставнике в АПЛ. И это всего на один зачетный пункт меньше чем за 10 матчей до этого. А в предыдущем туре еще и был избит довольно сильный сейчас "Кристалл Пелас", причем "орлы" ни разу не смогли пробить в створ ворот Льориса.
15 consecutive Boxing Day games without defeat. ????— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 27, 2021
???? Highlights: Spurs 3-0 Crystal Palace pic.twitter.com/r7NsfoXiuP
Конечно же, Конте наладил игру в защите, однако это и дало уверенность атакующим игрокам. “Шпоры” 12 раз отличились в чемпионате в последних шести встречах, в том числе и дважды в воротах “Ливерпуля”. Да, из Лиги конференций вылетели, однако (откровенно) она и не нужна "Тоттенхэму". Для чего этот турнир, когда впереди важна борьба за Лигу чемпионов, а ввиду текущей формы "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэма" вполне под силу "шпорам" занять четвертое место и еще бороться за условные медали.
Кадры гостей
Три игрока "Тоттенхэма" в лазарете: Ромеро, Сессеньон и Ло Чельсо не сыграют сегодня. Потери не очень важны, ведь в последних матчах эти футболисты не участвовали. Остальные – в бою и готовы одерживать пятую победу в шести матчах.
Последние матчи Саутгемптона и Тоттенхэма
Последние пять встреч хозяев
- 26.12. Вест Хэм – Саутгемптон 2:3 (АПЛ)
- 15.12. Кристал Пэлас – Саутгемптон 2:2 (АПЛ)
- 11.12. Арсенал – Саутгемптон 3:0 (АПЛ)
- 04.12. Саутгемптон – Брайтон 1:1 (АПЛ)
- 01.12. Саутгемптон – Лестер 2:2 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 26.12. Тоттенхэм – Кристал Пелас 3:0 (АПЛ)
- 22.12. Тоттенхэм – Вест Хэм 2:1 (Кубок лиги)
- 19.12. Тоттенхэм – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)
- 05.12. Тоттенхэм – Норвич 3:0 (АПЛ)
- 02.12. Тоттенхэм – Брентфорд 2:0 (АПЛ)
Турнирная таблица АПЛ
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|19
|15
|2
|2
|50-12
|+38
|47
|2
|"Ливерпуль"
|18
|12
|5
|1
|50-15
|+35
|41
|3
|"Челси"
|19
|12
|5
|2
|42-13
|+29
|41
|4
|"Арсенал"
|19
|11
|2
|6
|32-23
|+9
|35
|5
|"Тоттенхэм"
|16
|9
|2
|5
|21-19
|+2
|29
|6
|"Вест Хэм Юнайтед"
|18
|8
|4
|6
|30-24
|+6
|28
|7
|"Манчестер Юнайтед"
|16
|8
|3
|5
|26-24
|+2
|27
|8
|"Вулверхэмптон"
|18
|7
|4
|7
|13-14
|-1
|25
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|17
|5
|8
|4
|16-17
|-1
|23
|10
|"Лестер Сити"
|17
|6
|4
|7
|30-33
|-3
|22
|11
|"Астон Вилла"
|18
|7
|1
|10
|24-28
|-4
|22
|12
|"Кристал Пэлас"
|18
|4
|8
|6
|24-27
|-3
|20
|13
|"Брентфорд"
|17
|5
|5
|7
|21-24
|-3
|20
|14
|"Саутгемптон"
|18
|4
|8
|6
|19-28
|-9
|20
|15
|"Эвертон"
|17
|5
|4
|8
|21-29
|-8
|19
|16
|"Лидс Юнайтед"
|18
|3
|7
|8
|18-36
|-18
|16
|17
|"Уотфорд"
|16
|4
|1
|11
|21-31
|-10
|13
|18
|"Бернли"
|15
|1
|8
|6
|14-21
|-7
|11
|19
|"Ньюкасл"
|18
|1
|7
|10
|18-41
|-23
|10
|20
|"Норвич Сити"
|18
|2
|4
|12
|8-39
|-31
|10
Последние пять встреч между командами
21.04.21. Тоттенхэм – Саутгемптон 2:1 (АПЛ)
20.09.20. Саутгемптон – Тоттенхэм 2:5 (АПЛ)
05.02.20. Тоттенхэм – Саутгемптон 3:2 (Кубок Англии)
25.01.20. Саутгемптон – Тоттенхэм 1:1 (Кубок Англии)
01.01.20. Саутгемптон – Тоттенхэм 1:0 (АПЛ)
Five of our best against the Saints! ????— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 27, 2021
???? @HSBC_Sport pic.twitter.com/ecoLNORiy9
Цифры и факты
- Если “шпоры” не проиграют сегодня, то Конте станет первым тренером в истории клуба, который стартовал с семи матчей без поражений в чемпионате.
- "Тоттенхэм" всего раз победил в гостях "Саутгемптон" за последние пять матчей.
- "Святые" всего раз уступили дома в текущей АПЛ - "Вулверхэмптону" 0:1. "Манчестер Юнайтед" (1:1), "Лестер" (2:2), "Вест Хэм" (0:0) ехали из "Сент-Мерис" без побед.
- Кейн имеет в своем активе участие сразу в 16 голах в ворота “Саутгемптона” (10+6). В том числе, пять из них были забиты в прошлом матче между командами.
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Ставки и коэффициенты на матч Саутгемптон – Тоттенхэм
Прогноз на матч Саутгемптон – Тоттенхэм от UA-Football
Хотя и "святые" забили в пяти последних домашних матчах подряд, оборону "шпор" будет очень тяжело сломать. Даже если это удастся, то "Тоттенхэм" способен забить больше, ведь атакующий потенциал команды значительно выше. Тем более, когда Кейн и Сон любят “исповедоваться” на стадионе “святых”. Прогноз: Победа “Тоттенхэма”.
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