Рекорд для Конте? Саутгемптон – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.12.2021

Английская Премьер-лига, 20-й тур

28 декабря, 17:00. "Сент-Мерис Стедиум" (Саутгемптон)

Главный арбитр: Саймон Хупер

Прямой телетрансляции на территории Украины не будет

Последний матч 2021 года для "Саутгемптона" и "Тоттенхэма" команды проведут между собой. "Святые" недавно сенсационно переиграли "Вест Хэм" в гостях, в то же время "шпоры" не уступают уже шесть поединков в АПЛ. В личных противостояниях между коллективами идет очень мощная борьба, и часто результат матча определяет разница только в один забитый гол. Кто же сможет закрепить свои достижения в этом поединке?

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Саутгемптон

В прошлом туре "святые" прервали свою безвыигрышную серию, которая состояла из трех проигрышей и трех ничейных результатов. Да еще и победили не кого-нибудь, а претендента на ЛЧ “Вест Хэм”. Подопечные Хазенхюттля дважды теряли преимущество в счете, но все-таки одержали выездную победу над лондонцами.

Правда, благодаря трем очкам Саутгемптон смог подняться лишь на 14 место. Такая позиция обусловлена ​​плохой атакой "святых". Пока у них третий показатель забитых голов среди первых 15 команд АПЛ после "Вулверхэмптона" (13) и "Брайтона" (16), и то из 19 мячей подопечные австрийского специалиста пять забили в последних двух матчах. Возможно, это как раз и является знаком улучшения качества наступательных действий команды.

Кадры хозяев

Лянко и Телла пропустят матч из-за коронавируса – оба являются важными звеньями “Саутгемптона”. Не сыграет также и главный голкипер Маккарти.

Тоттенхэм

Конте вернулся в АПЛ и сразу стал выводит "шпор" из ямы. Возможно, этот отказ от кетчупа и майонеза дал такие результаты, но факт остается фактом: 14 очков из 18 возможных при итальянском наставнике в АПЛ. И это всего на один зачетный пункт меньше чем за 10 матчей до этого. А в предыдущем туре еще и был избит довольно сильный сейчас "Кристалл Пелас", причем "орлы" ни разу не смогли пробить в створ ворот Льориса.

15 consecutive Boxing Day games without defeat. ????



???? Highlights: Spurs 3-0 Crystal Palace pic.twitter.com/r7NsfoXiuP — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 27, 2021

Конечно же, Конте наладил игру в защите, однако это и дало уверенность атакующим игрокам. “Шпоры” 12 раз отличились в чемпионате в последних шести встречах, в том числе и дважды в воротах “Ливерпуля”. Да, из Лиги конференций вылетели, однако (откровенно) она и не нужна "Тоттенхэму". Для чего этот турнир, когда впереди важна борьба за Лигу чемпионов, а ввиду текущей формы "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэма" вполне под силу "шпорам" занять четвертое место и еще бороться за условные медали.

Кадры гостей

Три игрока "Тоттенхэма" в лазарете: Ромеро, Сессеньон и Ло Чельсо не сыграют сегодня. Потери не очень важны, ведь в последних матчах эти футболисты не участвовали. Остальные – в бою и готовы одерживать пятую победу в шести матчах.

Последние матчи Саутгемптона и Тоттенхэма

Последние пять встреч хозяев

26.12. Вест Хэм – Саутгемптон 2:3 (АПЛ)

15.12. Кристал Пэлас – Саутгемптон 2:2 (АПЛ)

11.12. Арсенал – Саутгемптон 3:0 (АПЛ)

04.12. Саутгемптон – Брайтон 1:1 (АПЛ)

01.12. Саутгемптон – Лестер 2:2 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

26.12. Тоттенхэм – Кристал Пелас 3:0 (АПЛ)

22.12. Тоттенхэм – Вест Хэм 2:1 (Кубок лиги)

19.12. Тоттенхэм – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)

05.12. Тоттенхэм – Норвич 3:0 (АПЛ)

02.12. Тоттенхэм – Брентфорд 2:0 (АПЛ)

Турнирная таблица АПЛ

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 19 15 2 2 50-12 +38 47 2 "Ливерпуль" 18 12 5 1 50-15 +35 41 3 "Челси" 19 12 5 2 42-13 +29 41 4 "Арсенал" 19 11 2 6 32-23 +9 35 5 "Тоттенхэм" 16 9 2 5 21-19 +2 29 6 "Вест Хэм Юнайтед" 18 8 4 6 30-24 +6 28 7 "Манчестер Юнайтед" 16 8 3 5 26-24 +2 27 8 "Вулверхэмптон" 18 7 4 7 13-14 -1 25 9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 17 5 8 4 16-17 -1 23 10 "Лестер Сити" 17 6 4 7 30-33 -3 22 11 "Астон Вилла" 18 7 1 10 24-28 -4 22 12 "Кристал Пэлас" 18 4 8 6 24-27 -3 20 13 "Брентфорд" 17 5 5 7 21-24 -3 20 14 "Саутгемптон" 18 4 8 6 19-28 -9 20 15 "Эвертон" 17 5 4 8 21-29 -8 19 16 "Лидс Юнайтед" 18 3 7 8 18-36 -18 16 17 "Уотфорд" 16 4 1 11 21-31 -10 13 18 "Бернли" 15 1 8 6 14-21 -7 11 19 "Ньюкасл" 18 1 7 10 18-41 -23 10 20 "Норвич Сити" 18 2 4 12 8-39 -31 10

Последние пять встреч между командами

21.04.21. Тоттенхэм – Саутгемптон 2:1 (АПЛ)

20.09.20. Саутгемптон – Тоттенхэм 2:5 (АПЛ)

05.02.20. Тоттенхэм – Саутгемптон 3:2 (Кубок Англии)

25.01.20. Саутгемптон – Тоттенхэм 1:1 (Кубок Англии)

01.01.20. Саутгемптон – Тоттенхэм 1:0 (АПЛ)

Five of our best against the Saints! ????



???? @HSBC_Sport pic.twitter.com/ecoLNORiy9 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 27, 2021

Цифры и факты

Если “шпоры” не проиграют сегодня, то Конте станет первым тренером в истории клуба, который стартовал с семи матчей без поражений в чемпионате.

"Тоттенхэм" всего раз победил в гостях "Саутгемптон" за последние пять матчей.

"Святые" всего раз уступили дома в текущей АПЛ - "Вулверхэмптону" 0:1. "Манчестер Юнайтед" (1:1), "Лестер" (2:2), "Вест Хэм" (0:0) ехали из "Сент-Мерис" без побед.

Кейн имеет в своем активе участие сразу в 16 голах в ворота “Саутгемптона” (10+6). В том числе, пять из них были забиты в прошлом матче между командами.

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Ставки и коэффициенты на матч Саутгемптон – Тоттенхэм

Прогноз на матч Саутгемптон – Тоттенхэм от UA-Football

Хотя и "святые" забили в пяти последних домашних матчах подряд, оборону "шпор" будет очень тяжело сломать. Даже если это удастся, то "Тоттенхэм" способен забить больше, ведь атакующий потенциал команды значительно выше. Тем более, когда Кейн и Сон любят “исповедоваться” на стадионе “святых”. Прогноз: Победа “Тоттенхэма”.