Лукаку объявил сезон охоты. Челси – Брайтон. Анонс и прогноз матча 20-го тура АПЛ на 29.12.2021

Английская Премьер-лига. 20-й тур.

29 декабря. 21:30. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Майк Дин (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

Сумасшедший график в АПЛ даже не думает исчезать с "горизонта событий" для футбольных болельщиков. В рамках очередного midweek'а встретятся "Челси" и "Брайтон", третья и девятая команды лиги соответственно.

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"Челси"

В воскресенье, 26 декабря, подопечные Тухеля обыграли "Астон Виллу" в Бирмингеме (1:3). В первом тайме поединка "синие" сравняли счет благодаря забитому 11-метровому Жоржиньо, но в целом слаженность атакующий действий гостей сильно оставляла желать лучшего. Именно поэтому в перерыве Томас пошел на рискованный шаг и выпустил на поле "Вилла Парк" только выздоровевшего от коронавируса Ромелу Лукаку. И бельгиец показал, за что "Челси" заплатил 115 миллионов. Нападающий лондонцев выбил кучу полезных действий, вывел "пенсионеров" вперед, а под занавес встречи заработал еще один пенальти для Фрелло. Возможно, сыграй "Челси" без Лукаку во второй 45-минутке – и потери очков было бы не миновать. Отлично прокомментировал выступление форварда экс-игрок "Ливерпуля" Джейми Реднапп:

"Лукаку в одиночку вернул свою команду в чемпионскую гонку. "Синим" нужна была искра, Ромелу ее привнес. В первом тайме игроки "Челси" никуда не спешили, а Тухель не знал, что делать. Лондонцам пришлось трудновато с Пулишичем на позиции "девятки". Выход бельгийца был логичным решением".

К слову, "синие" сыграют с бывшим клубом Реднаппа уже 2 января. Кажется, так называемая искра на фоне всех проблем "Челси" (физические кондиции + календарь, COVID-19, ротация в лазарете) подоспела вовремя. Сюда же необходимо приплюсовать и камбэк Ковачича.

Come for Jorgi's penalty, stay for Reece's rocket! ????



Matchday minus one! ???? pic.twitter.com/Bf4uMLlgPZ — Chelsea FC (@ChelseaFC) December 28, 2021

"Брайтон"

В текущем сезоне "Брайтон" избавляется от звания главного неудачника чемпионата Англии и трудолюбиво оформляет удостоверение середняка первенства. С одной стороны, за первый круг меньше "чаек" пропустила только тройка лидеров и "Вулверхэмптон" с их солидной обороной. С другой – меньше "Брайтона" наколотили лишь "Норвич", "Бернли" и те же "волки", с которыми "энд Хоув Альбион" соседствует по таблице. Даже "Ньюкасл" настрелял больше.

Команда Поттера хорошо стартовала, однако ближе к экватору соревнования знатно убавила темп. Посудите сами, пауза между двумя последними победами "Брайтона" во всех турнирах составила целых три месяца! В конце сентября подопечные Поттера обыграли "Суонси" в третьем раунде Кубка лиги (2:0), а на этих выходных одолели "Брентфорд" (2:0). Любимым результатом "чаек" в октябре, ноябре и декабре была ничья. Ну, хоть паритетов (8) вышло в данный период намного больше, чем поражений (4, причем, одно по пенальти в 1/8 EFL Cup), это радует.

Looking for a better Belgian like... ???????? pic.twitter.com/htMgy3cdYM — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) December 27, 2021

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 3 "Челси" 19 12 5 2 42 29 41 9 "Брайтон" 17 5 8 4 16 -1 23

Личные встречи

20.04.21 АПЛ "Челси" – "Брайтон" 0:0

14.09.20 АПЛ "Брайтон" – "Челси" 1:3

29.08.20 ТОВ "Брайтон" – "Челси" 1:1

01.01.20 АПЛ "Брайтон" – "Челси" 1:1

28.09.19 АПЛ "Челси" – "Брайтон" 2:0

Цифры и факты

– "Брайтон" сыграл вничью в 5 последних выездных матчах АПЛ из 6;

– В последних 4 домашних матчах против "Брайтона" во всех соревнованиях "Челси" сохранил свои ворота сухими;

– "Синие" не проиграли в последних 9 матчах против "чаек" во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Матч с "Астон Виллой" из-за повреждений не доиграли Канте и Силва, у француза рецидив травмы колена, однако во вторник вечером он присутствовал на тренировке. На самоизоляции находится Вернер, а в лазарете, помимо бразильца Тьяго, еще Лофтус-Чик и Чилвелл. По поводу Бена есть неутешительная для болельщиков "Челси" информация. Левый защитник "синих" не избежит операции на колене (разрыв крестообразных связок) и не выйдет на поле до конца сезона. Руководство уже начало искать англичанину замену, возможно, в аренду будет взят Люка Динь из "Эвертона".

У "Брайтона" точно не смогут сыграть Сармиенто и Данк, под вопросом Велтман и Троссард. На самоизоляции пребывают Локадия, Стил и Даффи.

"Челси", 3-4-2-1: Менди – Чалоба, Кристенсен, Рюдигер – Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо – Маунт, Зиеш – Лукаку

"Брайтон", 4-3-3: Санчес – Лэмпти, Уэбстер, Берн, Кукурелья – Макаллистер, Мвепу, Модер – Марч, Мопе, Уэлбек

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Брайтоном" от UA-Футбол

2:0. "Брайтон" славится тем, что способен укусить, тем более, сейчас у команды Поттера небольшой психологический подъем благодаря победе в последнем матче, однако у фаворита поединка "Челси" на руках также есть козыри. Заполненный "Бридж", плохая результативность "чаек" (меньше гола в среднем за встречу) и Ромелу Лукаку, пообещавший продолжить охоту.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.