Лукаку объявил сезон охоты. Челси – Брайтон. Анонс и прогноз матча 20-го тура АПЛ на 29.12.2021

Английская Премьер-лига. 20-й тур.

29 декабря. 21:30. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Майк Дин (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

Сумасшедший график в АПЛ даже не думает исчезать с "горизонта событий" для футбольных болельщиков. В рамках очередного midweek'а встретятся "Челси" и "Брайтон", третья и девятая команды лиги соответственно.

В воскресенье, 26 декабря, подопечные Тухеля обыграли "Астон Виллу" в Бирмингеме (1:3). В первом тайме поединка "синие" сравняли счет благодаря забитому 11-метровому Жоржиньо, но в целом слаженность атакующий действий гостей сильно оставляла желать лучшего. Именно поэтому в перерыве Томас пошел на рискованный шаг и выпустил на поле "Вилла Парк" только выздоровевшего от коронавируса Ромелу Лукаку. И бельгиец показал, за что "Челси" заплатил 115 миллионов. Нападающий лондонцев выбил кучу полезных действий, вывел "пенсионеров" вперед, а под занавес встречи заработал еще один пенальти для Фрелло. Возможно, сыграй "Челси" без Лукаку во второй 45-минутке – и потери очков было бы не миновать. Отлично прокомментировал выступление форварда экс-игрок "Ливерпуля" Джейми Реднапп:

К слову, "синие" сыграют с бывшим клубом Реднаппа уже 2 января. Кажется, так называемая искра на фоне всех проблем "Челси" (физические кондиции + календарь, COVID-19, ротация в лазарете) подоспела вовремя. Сюда же необходимо приплюсовать и камбэк Ковачича.

