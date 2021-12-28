Брентфорд - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 29.12.2021 

Чемпионат Англии, 20-й тур

29 декабря 2021. Лондон, “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум”

“Брентфорд” 22:15 “Манчестер Сити”

Телетрансляция – Setanta Sports+

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Матч “Манчестер Сити” против “Брентфорда” может стать очередным маленьким шагом команды Гвардиолы к очередному чемпионству. “Горожане” выиграли девять последних матчей в АПЛ, “Брентфорд” будет играть без шести игроков основы.

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Брентфорд

“Брентфорд” на своем поле обыграл “Арсенал”, сыграл вничью с “Ливерпулем” и был близок к тому, чтобы лишить очков “Челси”. Но в игре с “Манчестер Сити” команде Томаса Франка будет сложно рассчитывать на положительный результат или игру.

“Мы играем против лучшей в мире атакующей команды без наших лучших игроков защиты. Я бы предпочел, чтобы шесть моих игроков основы, были доступны, но что поделаешь. У нас другие игроки, которые имеют шанс проявить себя. Сделаем все возможное, чтобы взять три очка”, – рассказывает тренер “пчел” Томас Франк.

Против “Манчестер Сити” не сыграют основной вратарь Райя, центральные защитники Айер, Йоргенсен, Гуд, вингбек Генри, полузащитники Янельт и Нергор, а также форвард Мбебо.

В прошлом туре (26 декабря) “Брентфорд” по делу проиграл “Брайтону”. “Пчелы” проиграли борьбу в центре поля, и именно из этой зоны Троссард и Мопе получили передачи, чтобы поразить ворота “пчел”. Ранее в прошлую среду “Брентфорд” проиграл на своем поле “Челси” 0:2 и вылетел из Кубка лиги.

Манчестер Сити

“Футбол – непредсказуемый, все может случиться, и они забили два гола. Иногда у хороших команд получается игра”, – рассказывает Пеп Гвардиола о странном матче “Манчестер Сити” с “Лестером” в прошлом туре.

“Сити” выигрывал в первом тайме 4:0, но после перерыва позволил “лисам” вернуться в игру и забить три мяча. Затем “горожане” все же опомнились и добавили два мяча. В итоге – победа 6:3. “Манчестер Сити” по количеству забитых голов в Премьер-лиге догнал “Ливерпуль” (50) и продолжает иметь лучшие показатели в чемпионате по пропущенным мячам (12).

Против “Брентфорда” не сыграют Уокер, Родри и Стоунз. Торрес уже стал игроком “Барселоны”.

Уокер и Родри важные игроки для противодействия контратакам соперника. Особенно испанский опорник. С Родри в составе “Манчестер Сити” пропустил два гола после контратак в 16 матчах, без него – пять мячей в трех играх.

Учитывая, что Фернандиньо тяжело играть два матча за четыре дня, вероятно против “Брентфорда” команда Гвардиолы сыграет без классических опорников. Но для команды, которая без форвардов забивает по семь, шесть голов за матч, это небольшое обстоятельство не должно стать препятствием для очередных трех очков.

Статистика команд, цифры и факты

“Манчестер Сити” забил 112 голов в Премьер-лиге в 2021 году.

В последних своих четырех матчах АПЛ Рахим Стерлинг забил пять голов.

“Манчестер Сити” забил 17 голов в последних трех матчах Премьер-лиги.

“Манчестер Сити” выиграл 35 из 43 матчей АПЛ в 2021 году (две ничьи, шесть поражений).

“Брентфорд” выиграл два своих последних домашних матча чемпионата, переиграв “Эвертон” (1:0) и “Уотфорд” (2:1).

В своих шести последних матчах на выезде в АПЛ “Манчестер Сити” забивает по два и больше голов.

Последние пять матчей Брентфорда и Манчестер Сити

Брентфорд

26.12 “Брайтон” 0:2 (АПЛ)

22.12 “Челси” 0:2 (Кубок лиги)

10.12 “Уотфорд” 2:1 (АПЛ)

05.12 “Лидс” 2:2 (АПЛ)

02.12 “Тоттенхэм” 0:2 (АПЛ)

Манчестер Сити

26.12 “Лестер” 6:3 (АПЛ)

19.12 “Ньюкасл” 4:0 (АПЛ)

14.12 “Лидс” 7:0 (АПЛ)

11.12 “Вулверхэмптон” 1:0 (АПЛ)

07.12 “РБ Лейпциг” 1:2 (Лига чемпионов)

Личные встречи

“Брентфорд” и “Манчестер Сити” ранее никогда не играли в АПЛ. В последний раз они встречались в высшем дивизионе 84 года назад, в других турнирах – в 1997 году в Кубке Англии (“Манчестер Сити” выиграл 1:0). Общая история встреч: пять побед “Брентфорда”, одна ничья, семь побед “Манчестер Сити”.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 19 15 2 2 50-12 +38 47 2 "Ливерпуль" 18 12 5 1 50-15 +35 41 3 "Челси" 19 12 5 2 42-13 +29 41 4 "Арсенал" 19 11 2 6 32-23 +9 35 5 "Вест Хэм Юнайтед" 19 9 4 6 34-25 +9 31 6 "Тоттенхэм" 17 9 3 5 22-20 +2 30 7 "Манчестер Юнайтед" 17 8 4 5 27-25 +2 28 8 "Вулверхэмптон" 18 7 4 7 13-14 -1 25 9 "Кристал Пэлас" 19 5 8 6 27-27 0 23 10 "Брайтон энд Хоув Альбион" 17 5 8 4 16-17 -1 23 11 "Лестер Сити" 17 6 4 7 30-33 -3 22 12 "Астон Вилла" 18 7 1 10 24-28 -4 22 13 "Саутгемптон" 19 4 9 6 20-29 -9 21 14 "Брентфорд" 17 5 5 7 21-24 -3 20 15 "Эвертон" 17 5 4 8 21-29 -8 19 16 "Лидс Юнайтед" 18 3 7 8 18-36 -18 16 17 "Уотфорд" 17 4 1 12 22-35 -13 13 18 "Бернли" 15 1 8 6 14-21 -7 11 19 "Ньюкасл" 19 1 8 10 19-42 -23 11 20 "Норвич Сити" 19 2 4 13 8-42 -34 10

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Ориентировочные составы

“Брентфорд”: Фернандес – Пиннок, Янссон, Соренсен – Канос, Баптист, Оньека, Годдос, Томпсон – Висса, Тоуни

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Зинченко, Аке, Диаш, Канселу – Де Брюйне, Гюндоган, Бернарду Силва – Грилиш, Фоден, Жезус

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Брентфорд – Манчестер Сити от UA-Football

Для победы и ничьи против такой команды как “Манчестер Сити” должно произойти стечение нескольких обстоятельств, сам “Сити” должен проваливать игру, а его соперник – провести одну из лучших в сезоне. Как показал матч с “Лестером”, “горожане” дает противнику шанс показать себя, но в последних двух поединках у “Брентфорда” мало что получалось в атаке. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 3:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.