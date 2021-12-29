Манчестер Юнайтед – Бернли. Анонс и прогноз матча АПЛ на 30.12.2021

Английская Премьер-лига, 20-й тур

20 декабря, 22:15. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Джонатан Мосс

Прямая трансляция: Сетанта Спортс +

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

"Манчестер Юнайтед" и "Бернли" - две команды, которые больше всех пропустили матчей в этом сезоне. Они встретятся в 20 туре, а на их пути было по 17 и 15 поединков в чемпионате соответственно. Причины разные: непогода, коронавирус, однако точно известно, что коллективы пока не в лучшем игровом тонусе. “Манкунианцы” это продемонстрировали в предыдущей игре, а за “клинков” это говорит календарь - последний раз они выходили на поле в официальной встрече еще 12 декабря. Кому эти факторы помешают больше?

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Манчестер Юнайтед

"Красными дьяволами" после ухода Сульшера до сих пор не может овладеть стабильность. Команда при Рангнике демонстрирует не слишком уверенную игру, да еще Covid-19 внес свои коррективы в и так напряженный календарь. МЮ в минувший понедельник сыграл впервые за две недели, очень слабо видя на фоне "Ньюкасла". Большинство времени "манкунианцы" отыгрывались, и, в конце концов, сделали это, но только после ошибок "сорок".

После замечательного старта немецкого специалиста против "Кристал Пэлас" команда снова вернулась к привычным "некомандным" настройкам. Каждый сам за себя, большинство действий – индивидуальные, да еще игроки льют постоянные обиды друг на друга. Нездоровая атмосфера, которая подчёркивается такими же результатами. Что говорить, если аутсайдеры “Норвич” и “Ньюкасл”, такое ощущение, что были классом выше.

Кадры хозяев

Один из постоянно недовольных Бруно Фернандеш пропустит матч с “Ньюкаслом” из-за перебора желтых. Также не сыграют вечнотравмированный Погба и Линделеф, у которого положительный тест на Covid-19. До сих пор не вышел из лазарета Марсьяль, но он уже на финальной стадии выздоровления.

Бернли

Несмотря на низкую позицию в АПЛ "клинки" в последних матчах достаточно стабильны. За последние 10 поединков чемпионата они уступили всего дважды - "Манчестер Сити" (0:2) и "Ньюкаслу" (0:1). Правда, у семи из этих встреч была зафиксирована ничья, однако для аутсайдера и такой рак на безрыбье – рыба.

Учитывая сразу пять матчей в запасе "Бернли" еще сохраняет отличные шансы, чтобы покинуть зону вылета. Да и игра, как для аутсайдера, достаточно хорошая. "Клинки" больше играют от обороны, надеясь на контратаки, так что именно таким образом провести поединок против "манкунианцев" - это хороший способ. Те же "Норвич" и "Ньюкасл" не дадут солгать.

Кадры гостей

Важной потерей для “Бернли” является Коннор Робертс, который до сих пор полностью не восстановился от травмы. Также только недавно из лазарета вышел основной нападающий Максвелл Корне, но неизвестно, сможет ли он сыграть с "красными дьяволами" со старта (в заявке должен уже быть). Кстати, на его счету пять голов в текущей АПЛ – 36% от общего количества мячей команды.

???? The latest training action as the lads prep for tomorrow's trip to Old Trafford ????️ #MUNBUR | #UTC pic.twitter.com/OayMcdmcqx — Burnley FC (@BurnleyOfficial) December 29, 2021

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Бернли

Последние пять встреч хозяев

27.12. Ньюкасл – Манчестер Юнайтед 1:1 (АПЛ)

11.12. Норвич – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)

08.12. Манчестер Юнайтед – Янг Бойз 1:1 (ЛЧ)

05.12. Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас 1:0 (АПЛ)

02.12. Манчестер Юнайтед – Арсенал 3:2 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

12.12. Бернли – Вест Хэм 0:0 (АПЛ)

04.12. Ньюкасл – Бернли 1:0 (АПЛ)

01.12. Вулвергемптон – Бернли 0:0 (АПЛ)

20.11. Бернли – Кристал Пэлас 3:3 (АПЛ)

06.11. Челси – Бернли 1:1 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П О 1 Манчестер Сити 19 15 2 2 47 2 Ливерпуль 19 12 5 2 41 3 Челси 19 12 5 2 41 4 Арсенал 19 11 2 6 35 5 Вест Хэм Юнайтед 19 9 4 6 31 6 Тоттенхэм 17 9 3 5 30 7 Манчестер Юнайтед 17 8 4 5 28 8 Вулверхэмптон 18 7 4 7 25 9 Лестер Сити 18 7 4 7 25 10 Кристал Пэлас 19 5 8 6 23 11 Брайтон энд Хоув Альбион 17 5 8 4 23 12 Астон Вилла 18 7 1 10 22 13 Саутгемптон 19 4 9 6 21 14 Брентфорд 17 5 5 7 20 15 Эвертон 17 5 4 8 19 16 Лидс Юнайтед 18 3 7 8 16 17 Уотфорд 17 4 1 12 13 18 Бернли 15 1 8 6 11 19 Ньюкасл 19 1 8 10 11 20 Норвич Сити 19 2 4 13 10

Последние пять личных встреч между командами

18.04.21. Манчестер Юнайтед – Бернли 3:1 (АПЛ)

12.01.21. Бернли – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)

22.01.20. Манчестер Юнайтед – Бернли 0:2 (АПЛ)

28.12.19. Бернли – Манчестер Юнайтед 0:2 (АПЛ)

29.01.19. Манчестер Юнайтед – Бернли 2:2 (АПЛ)

Цифры и факты

“Манкунианцы” отличились в восьми последних матчах подряд.

Бернли же трижды подряд не забивал. В последний раз это случалось еще 20 ноября против "Кристал Пэлас".

"Клинки" еще ни разу не победили в гостях в этом чемпионате.

Только однажды из последних 13 матчей между командами в АПЛ "Манчестер Юнайтед" уступил "Бернли" - в январе 2020-го.

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Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Бернли

Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Бернли от UA-Football

“Клинки” после паузы будут играть достаточно осторожно, ведь сразу же идут в бой против “манкунианцев” на Олд Траффорд. Интересно, что именно на арене красных дьяволов “Бернли” заработал шесть очков из 10 последних в матчах против МЮ. “Клинки” всего раз уступили за последние шесть поединков здесь, поэтому они готовы навязать борьбу и сейчас, да еще и “таким” “красным дьяволам”. И это будет защитный футбол. Прогноз: ТМ 3.