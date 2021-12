Манчестер Юнайтед – Бернли. Анонс и прогноз матча АПЛ на 30.12.2021

Английская Премьер-лига, 20-й тур

20 декабря, 22:15. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Джонатан Мосс

Прямая трансляция: Сетанта Спортс +

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

"Манчестер Юнайтед" и "Бернли" - две команды, которые больше всех пропустили матчей в этом сезоне. Они встретятся в 20 туре, а на их пути было по 17 и 15 поединков в чемпионате соответственно. Причины разные: непогода, коронавирус, однако точно известно, что коллективы пока не в лучшем игровом тонусе. “Манкунианцы” это продемонстрировали в предыдущей игре, а за “клинков” это говорит календарь - последний раз они выходили на поле в официальной встрече еще 12 декабря. Кому эти факторы помешают больше?

"Красными дьяволами" после ухода Сульшера до сих пор не может овладеть стабильность. Команда при Рангнике демонстрирует не слишком уверенную игру, да еще Covid-19 внес свои коррективы в и так напряженный календарь. МЮ в минувший понедельник сыграл впервые за две недели, очень слабо видя на фоне "Ньюкасла". Большинство времени "манкунианцы" отыгрывались, и, в конце концов, сделали это, но только после ошибок "сорок".

После замечательного старта немецкого специалиста против "Кристал Пэлас" команда снова вернулась к привычным "некомандным" настройкам. Каждый сам за себя, большинство действий – индивидуальные, да еще игроки льют постоянные обиды друг на друга. Нездоровая атмосфера, которая подчёркивается такими же результатами. Что говорить, если аутсайдеры “Норвич” и “Ньюкасл”, такое ощущение, что были классом выше.

Один из постоянно недовольных Бруно Фернандеш пропустит матч с “Ньюкаслом” из-за перебора желтых. Также не сыграют вечнотравмированный Погба и Линделеф, у которого положительный тест на Covid-19. До сих пор не вышел из лазарета Марсьяль, но он уже на финальной стадии выздоровления.

Несмотря на низкую позицию в АПЛ "клинки" в последних матчах достаточно стабильны. За последние 10 поединков чемпионата они уступили всего дважды - "Манчестер Сити" (0:2) и "Ньюкаслу" (0:1). Правда, у семи из этих встреч была зафиксирована ничья, однако для аутсайдера и такой рак на безрыбье – рыба.

Учитывая сразу пять матчей в запасе "Бернли" еще сохраняет отличные шансы, чтобы покинуть зону вылета. Да и игра, как для аутсайдера, достаточно хорошая. "Клинки" больше играют от обороны, надеясь на контратаки, так что именно таким образом провести поединок против "манкунианцев" - это хороший способ. Те же "Норвич" и "Ньюкасл" не дадут солгать.

Важной потерей для “Бернли” является Коннор Робертс, который до сих пор полностью не восстановился от травмы. Также только недавно из лазарета вышел основной нападающий Максвелл Корне, но неизвестно, сможет ли он сыграть с "красными дьяволами" со старта (в заявке должен уже быть). Кстати, на его счету пять голов в текущей АПЛ – 36% от общего количества мячей команды.

