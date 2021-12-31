Дерби Лондона под елку. Кристал Пэлас – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча 21-го тура АПЛ на 01.01.2022

Английская Премьер-лига. 21-й тур.

1 января. 19:30. Лондон. "Селлхерст Парк"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports +

Первый день года вовсе не повод для англичан отлынивать от просмотра футбола. Так, последний временной слот в субботу, 1 января, займут лондонские "Кристал Пэлас" и "Вест Хэм Юнайтед". Симпатичный середняк чемпионата примет в домашних стенах одного из главных претендентов на попадание в ТОП-4, ну, или хотя бы в зону Лиги Европы.

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"Кристал Пэлас"

Вспомните "орлов" в первом официальном матче Виейра на английской арене. "Челси" с легкостью разбил команду Патрика (3:0). Тогда у многих сложилось мнение, что примерно в таком ключе и пройдет вся тренерская карьера французского специалиста на Туманном Альбионе. Тем не менее, Виейра не поплыл, не сдрейфил, а продолжил строить команду вокруг молодых футболистов. Конор Галлахер под его руководством и вовсе стал одним из лучших игроков чемпионата. Можно с уверенностью сказать, что с задачей минимум, а именно с сохранением прописки в Высшем дивизионе, Виейра уже справился. Теперь "стекольщикам" необходимо не останавливаться в своем прогрессе.

В декабре "Пэлас" с боем уступил на "Олд Траффорд" (1:0), ничего не смог поделать в гостях с интенсивностью "Тоттенхэма" Конте (3:0), зато легко обыграл дома "Эвертон" (3:1) и "Норвич" (3:0), расписал ничью с бардовским "Саутгемптоном" Хазенхюттля (2:2).

Также добавим, что на данный момент "Кристал Пэлас" – это не хрустальный дворец, а вполне монолитная по конструкции крепость. В 10 домашних матчах лиги в кампании-2021/22 "орлы" проиграли только один раз (4 победы и 5 паритетов).

"Вест Хэм Юнайтед"

Вплоть до ноябрьской международной паузы "молотобойцы" очень радовали своей игрой и результатами, справедливо получив от нас отдельный текст об их успехах. Тем не менее, после виктории над "Ливерпулем" (3:2) в начале третьего месяца осени "Вест Хэм" заметно сбросил обороты и теперь вообще не выдает привычные успешные серии.

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Полный игровой провал на "Этихаде" (2:1), конечно, может затмить эффектная домашняя победа над "Челси" (3:2). А вот невзрачные выступления против "Вулвз" (1:0), "Рапида" (0:2), "Брайтона" (1:1), "Динамо Загреб" (0:1), "Бернли" (0:0), "Арсенала" (2:0), "Тоттенхэма" в Кубке лиги (2:1) и "Саутгемптона" (2:3) зачеркнуть попросту невозможно – это все либо поражения, либо ничьи! К счастью, хоть "Уотфорд" не вызвал у подопечных Мойеса вопросов уже после Boxing Day (1:4), череда из 5 матчей без побед была прервана как раз накануне встречи с "Кристал Пэлас".

Учитывая напор Конте в "Тоттенхэме" и потенциал "МЮ" Рангника, кажется, что "хаммерс" придется довольствоваться лишь Лигой Европы по итогам розыгрыша АПЛ. Сейчас "Вест Хэму" невероятно сложно и, наверное, практически невозможно отыскать баланс между потрепанной обороной и неплохой атакой. Вылет основных центральных защитников сильно мешает Мойесу.

In 2021, we have collected more points (73), recorded more victories (22) and scored more goals (73) in the Premier League than in any previous calendar year.



Moving into the New Year with a lot to be proud of ???? pic.twitter.com/Q0akNoqRMw — West Ham United (@WestHam) December 30, 2021

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 5 "Вест Хэм Юнайтед" 19 9 4 6 34 9 31 11 "Кристал Пэлас" 19 5 8 6 27 0 23

Личные встречи

28.08.21 АПЛ "Вест Хэм" – "Кристал Пэлас" 2:2

26.01.21 АПЛ "Кристал Пэлас" – "Вест Хэм" 2:3

16.12.20 АПЛ "Вест Хэм" – "Кристал Пэлас" 1:1

26.12.19 АПЛ "Кристал Пэлас" – "Вест Хэм" 2:1

05.10.19 АПЛ "Вест Хэм" – "Кристал Пэлас" 1:2

Цифры и факты

– "Кристал Пэлас" уже два года не обыгрывает "Вест Хэм";

– "Вест Хэм" выиграл только один из 5 последних выездных матчей АПЛ (1 ничья и 3 поражения);

– В 9 последних поединках в рамках этого лондонского дерби голы забивали обе команды.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

После дисквалификации и перед отъездом на Кубок Африки как раз залетит "на огонек" Заа. Если Уилфрид в хороших кондициях, то он легко входит в число лучших футболистов лиги. В остальном же, ситуация с составом у Виейра очень далека от идеала: травмированы Андерсен, Клайн и Макартур, на самоизоляции Галлахер (!), Олисе и Эзе.

В свою очередь Мойес учится жить и тренировать без Огбонны и Зума. Также получил повреждение Крессуэлл, а Форнальс, видимо, болеет.

"Кристал Пэлас", 4-3-3: Гуайта – Уорд, Томкинс, Гуэхи, Митчелл – Шлупп, Хьюз, Куяте – Айю, Эдуар, Заха

"Вест Хэм", 4-2-3-1: Фабьяньский – Цоуфал, Доусон, Диоп, Масуаку – Соучек, Райс – Боуэн, Лансини, Бенрахма – Антонио

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Кристал Пэлас" и "Вест Хэмом" от UA-Футбол

2:2. Искренне верим в торжество открытого футбола и всегда надеемся на игровые минуты для Андрея Ярмоленко. В праздничной английской лихорадке невозможно играть все время одним и тем же составом. Верно, Дэвид Мойес?

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.