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Дерби Лондона под елку. Кристал Пэлас – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча 21-го тура АПЛ на 01.01.2022

Англия
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UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "орлами" и "молотобойцами" в рамках чемпионата Англии

Дерби Лондона под елку. Кристал Пэлас – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча 21-го тура АПЛ на 01.01.2022

West Ham

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 21-й тур.

1 января. 19:30. Лондон. "Селлхерст Парк"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports +

Первый день года вовсе не повод для англичан отлынивать от просмотра футбола. Так, последний временной слот в субботу, 1 января, займут лондонские "Кристал Пэлас" и "Вест Хэм Юнайтед". Симпатичный середняк чемпионата примет в домашних стенах одного из главных претендентов на попадание в ТОП-4, ну, или хотя бы в зону Лиги Европы.

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"Кристал Пэлас"

Вспомните "орлов" в первом официальном матче Виейра на английской арене. "Челси" с легкостью разбил команду Патрика (3:0). Тогда у многих сложилось мнение, что примерно в таком ключе и пройдет вся тренерская карьера французского специалиста на Туманном Альбионе. Тем не менее, Виейра не поплыл, не сдрейфил, а продолжил строить команду вокруг молодых футболистов. Конор Галлахер под его руководством и вовсе стал одним из лучших игроков чемпионата. Можно с уверенностью сказать, что с задачей минимум, а именно с сохранением прописки в Высшем дивизионе, Виейра уже справился. Теперь "стекольщикам" необходимо не останавливаться в своем прогрессе.

В декабре "Пэлас" с боем уступил на "Олд Траффорд" (1:0), ничего не смог поделать в гостях с интенсивностью "Тоттенхэма" Конте (3:0), зато легко обыграл дома "Эвертон" (3:1) и "Норвич" (3:0), расписал ничью с бардовским "Саутгемптоном" Хазенхюттля (2:2).

Также добавим, что на данный момент "Кристал Пэлас" – это не хрустальный дворец, а вполне монолитная по конструкции крепость. В 10 домашних матчах лиги в кампании-2021/22 "орлы" проиграли только один раз (4 победы и 5 паритетов).

"Вест Хэм Юнайтед"

Вплоть до ноябрьской международной паузы "молотобойцы" очень радовали своей игрой и результатами, справедливо получив от нас отдельный текст об их успехах. Тем не менее, после виктории над "Ливерпулем" (3:2) в начале третьего месяца осени "Вест Хэм" заметно сбросил обороты и теперь вообще не выдает привычные успешные серии.

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Полный игровой провал на "Этихаде" (2:1), конечно, может затмить эффектная домашняя победа над "Челси" (3:2). А вот невзрачные выступления против "Вулвз" (1:0), "Рапида" (0:2), "Брайтона" (1:1), "Динамо Загреб" (0:1), "Бернли" (0:0), "Арсенала" (2:0), "Тоттенхэма" в Кубке лиги (2:1) и "Саутгемптона" (2:3) зачеркнуть попросту невозможно – это все либо поражения, либо ничьи! К счастью, хоть "Уотфорд" не вызвал у подопечных Мойеса вопросов уже после Boxing Day (1:4), череда из 5 матчей без побед была прервана как раз накануне встречи с "Кристал Пэлас".

Учитывая напор Конте в "Тоттенхэме" и потенциал "МЮ" Рангника, кажется, что "хаммерс" придется довольствоваться лишь Лигой Европы по итогам розыгрыша АПЛ. Сейчас "Вест Хэму" невероятно сложно и, наверное, практически невозможно отыскать баланс между потрепанной обороной и неплохой атакой. Вылет основных центральных защитников сильно мешает Мойесу.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
5 "Вест Хэм Юнайтед" 19 9 4 6 34 9 31
11 "Кристал Пэлас" 19 5 8 6 27 0 23

Личные встречи

28.08.21 АПЛ "Вест Хэм" – "Кристал Пэлас" 2:2

26.01.21 АПЛ "Кристал Пэлас" – "Вест Хэм" 2:3

16.12.20 АПЛ "Вест Хэм" – "Кристал Пэлас" 1:1

26.12.19 АПЛ "Кристал Пэлас" – "Вест Хэм" 2:1

05.10.19 АПЛ "Вест Хэм" – "Кристал Пэлас" 1:2

Цифры и факты

– "Кристал Пэлас" уже два года не обыгрывает "Вест Хэм";

– "Вест Хэм" выиграл только один из 5 последних выездных матчей АПЛ (1 ничья и 3 поражения);

– В 9 последних поединках в рамках этого лондонского дерби голы забивали обе команды.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

После дисквалификации и перед отъездом на Кубок Африки как раз залетит "на огонек" Заа. Если Уилфрид в хороших кондициях, то он легко входит в число лучших футболистов лиги. В остальном же, ситуация с составом у Виейра очень далека от идеала: травмированы Андерсен, Клайн и Макартур, на самоизоляции Галлахер (!), Олисе и Эзе.

В свою очередь Мойес учится жить и тренировать без Огбонны и Зума. Также получил повреждение Крессуэлл, а Форнальс, видимо, болеет.

"Кристал Пэлас", 4-3-3: Гуайта – Уорд, Томкинс, Гуэхи, Митчелл – Шлупп, Хьюз, Куяте – Айю, Эдуар, Заха

"Вест Хэм", 4-2-3-1: Фабьяньский – Цоуфал, Доусон, Диоп, Масуаку – Соучек, Райс – Боуэн, Лансини, Бенрахма – Антонио

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Ставки и коэффициенты на матч

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Прогноз на матч между "Кристал Пэлас" и "Вест Хэмом" от UA-Футбол

2:2. Искренне верим в торжество открытого футбола и всегда надеемся на игровые минуты для Андрея Ярмоленко. В праздничной английской лихорадке невозможно играть все время одним и тем же составом. Верно, Дэвид Мойес?

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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