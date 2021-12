Дерби Лондона под елку. Кристал Пэлас – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча 21-го тура АПЛ на 01.01.2022

Английская Премьер-лига. 21-й тур.

1 января. 19:30. Лондон. "Селлхерст Парк"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports +

Первый день года вовсе не повод для англичан отлынивать от просмотра футбола. Так, последний временной слот в субботу, 1 января, займут лондонские "Кристал Пэлас" и "Вест Хэм Юнайтед". Симпатичный середняк чемпионата примет в домашних стенах одного из главных претендентов на попадание в ТОП-4, ну, или хотя бы в зону Лиги Европы.

Вспомните "орлов" в первом официальном матче Виейра на английской арене. "Челси" с легкостью разбил команду Патрика (3:0). Тогда у многих сложилось мнение, что примерно в таком ключе и пройдет вся тренерская карьера французского специалиста на Туманном Альбионе. Тем не менее, Виейра не поплыл, не сдрейфил, а продолжил строить команду вокруг молодых футболистов. Конор Галлахер под его руководством и вовсе стал одним из лучших игроков чемпионата. Можно с уверенностью сказать, что с задачей минимум, а именно с сохранением прописки в Высшем дивизионе, Виейра уже справился. Теперь "стекольщикам" необходимо не останавливаться в своем прогрессе.

В декабре "Пэлас" с боем уступил на "Олд Траффорд" (1:0), ничего не смог поделать в гостях с интенсивностью "Тоттенхэма" Конте (3:0), зато легко обыграл дома "Эвертон" (3:1) и "Норвич" (3:0), расписал ничью с бардовским "Саутгемптоном" Хазенхюттля (2:2).

Также добавим, что на данный момент "Кристал Пэлас" – это не хрустальный дворец, а вполне монолитная по конструкции крепость. В 10 домашних матчах лиги в кампании-2021/22 "орлы" проиграли только один раз (4 победы и 5 паритетов).

Вплоть до ноябрьской международной паузы "молотобойцы" очень радовали своей игрой и результатами, справедливо получив от нас отдельный текст об их успехах. Тем не менее, после виктории над "Ливерпулем" (3:2) в начале третьего месяца осени "Вест Хэм" заметно сбросил обороты и теперь вообще не выдает привычные успешные серии.

Полный игровой провал на "Этихаде" (2:1), конечно, может затмить эффектная домашняя победа над "Челси" (3:2). А вот невзрачные выступления против "Вулвз" (1:0), "Рапида" (0:2), "Брайтона" (1:1), "Динамо Загреб" (0:1), "Бернли" (0:0), "Арсенала" (2:0), "Тоттенхэма" в Кубке лиги (2:1) и "Саутгемптона" (2:3) зачеркнуть попросту невозможно – это все либо поражения, либо ничьи! К счастью, хоть "Уотфорд" не вызвал у подопечных Мойеса вопросов уже после Boxing Day (1:4), череда из 5 матчей без побед была прервана как раз накануне встречи с "Кристал Пэлас".

Учитывая напор Конте в "Тоттенхэме" и потенциал "МЮ" Рангника, кажется, что "хаммерс" придется довольствоваться лишь Лигой Европы по итогам розыгрыша АПЛ. Сейчас "Вест Хэму" невероятно сложно и, наверное, практически невозможно отыскать баланс между потрепанной обороной и неплохой атакой. Вылет основных центральных защитников сильно мешает Мойесу.

In 2021, we have collected more points (73), recorded more victories (22) and scored more goals (73) in the Premier League than in any previous calendar year.



Moving into the New Year with a lot to be proud of ???? pic.twitter.com/Q0akNoqRMw