Арсенал - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 01.01.2022 

Чемпионат Англии, 21-й тур

1 января 2022. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” 14:30 “Манчестер Сити”

Телетрансляция – Setanta Sports+

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Арсенал” выиграл пять последних матчей во всех турнирах и укрепился на четвертой позиции, но “Манчестер Сити” еще грознее – команда Пепе Гвардиолы выиграла десять поединков подряд и оторвалась от “Ливерпуля” и “Челси” в чемпионской гонке.

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Арсенал

Впервые за 30 лет “Арсенал” в трех подряд матчах забил четыре и больше голов. Победа над “Лидсом” 4:1, победа над “Сандерлендом” 5:1, победа над “Норвичем” 5:0. Да, можно пренебрежительно говорить о силе соперников, но в атакующей игре “канониров” появились уверенность и способность добавлять еще и еще, качества, которых “Арсеналу” крайне не хватало на старте сезона.

Перед этим тремя играми “Арсенал” еще дважды победил в АПЛ, переиграв “Вест Хэм” 2:0 и “Саутгемптон” 3:0. Достойный ответ команды Артеты после крайне неприятного поражения “Эвертону”.

Сможет ли “Арсенал” продолжить свою положительную серию в игре с “Манчестер Сити”? Игры с топ-командами АПЛ “канонирам” пока не удаются: “Ливерпуль” 0:4, “Манчестер Юнайтед” 2:3, “Манчестер Сити” 0:5, “Челси” 0:2. Девять из 11 побед в чемпионате были добыты против команд вне топ-8. Исключение – матчи с “Тоттенхэмом” (3:1) и “Вест Хэмом” (2:0), в которых соперники “Арсенала” были не похожи сами на себя по ряду причин.

“Арсенал” остается одним из главных претендентов на топ-4, но на высшее команде Артеты претендовать сложно. Прогресс есть, но во многом еще нужно добавлять.

Сам Артета пропустит матч с “Манчестер Сити” из-за положительного теста. Также вне игры останется и основной правый защитник Томиясу. Его, вероятно, заменит Бен Уайт. Не вернется в состав и Пьер-Эмерик Обамеянг. После его отстранения от состава “Арсенал” забил 19 в пяти матчах, Сака, Эдегор, Мартинелли только почувствовали себя свободнее.

Манчестер Сити

“На кону еще 54 очка. Мы выиграли 4:0 у “Лестера”, а потом счет стал 4:3, это было только три дня назад. Я не верю, что чемпионская гонка уже завершена. “Челси” и “Ливерпуль” – исключительные команды”, – говорит Пеп Гвардиола.

Но все же сложно с ним согласиться. “Манчестер Сити” выиграл все семь матчей Премьер-лиги в декабре, всего “горожане” побеждают в десяти матчах АПЛ подряд, в то время как “Челси” и “Ливерпуль” продолжают терять очки. В случае победы над “Арсеналом” “Сити” может увеличить отрыв от “Ливерпуля” до 12 очков (правда у “красных” два матча в запасе).

В среду “Манчестер Сити” минимально обыграл “Брентфорд”, в стиле, который можно назвать чемпионским. По словам Пепа, “это был лучший матч, который мы могли сыграть”. “Сити” очень много контролировал мяч, и редко позволял “Брентфорду” покинуть свою половину поля. Но “Сити” не предлагал высокую интенсивность, предпочитая тихо и равномерно убивать интригу. Результат матча определился единственным голом Фодена в первом тайме.

Перед игрой против “Арсенала” стало известно о возвращении к тренировкам правого защитника Кайла Уокера, пропустившего последние четыре матча, но по-прежнему вне игры остаются Джон Стоунз и Родри. Неизвестно, сыграет ли против “Арсенала” Жуан Канселу, который стал жертвой ограбления в четверг.

В матче против “Брентфорда” Гвардиола не сделал ни одной замены, поэтому можно ожидать появления в старте Зинченко, Гюндогана, Мареза и Стерлинга – они просидели все 90 минут на скамейке запасных.

Статистика команд, цифры и факты

Полузащитник “Арсенала” Эмиль Смит-Роу забил по голу в четырех своих последних матчах АПЛ, в трех из них появляясь на поле со скамейки запасных.

После поражения во втором туре “Челси” “Арсенал” выиграл семь из восьми домашних матчей Премьер-лиги.

В четырех последних поединках АПЛ на “Этихаде” команда Артеты не пропускала.

Форвард “Манчестер Сити” Рахим Стерлинг забивал в трех последних матчах АПЛ против “Арсенала”.

“Манчестер Сити” забивал гол в первые 15 минут во всех пяти выездных матчах АПЛ против “Арсенала” под руководством Гвардиолы.

В 2021 году “Манчестер Сити” был лидером АПЛ по количеству побед (36), количеству очков (110), количеству голов (113), количеству клиншитов (24), наименьшему количеству поражений (6).

“Манчестер Сити” выиграл восемь из девяти последних выездных матчей в АПЛ (одна ничья).

Последние пять матчей Арсенала и Манчестер Сити

Арсенал

26.12 “Норвич” 5:0 (АПЛ)

21.12 “Сандерленд” 5:1 (Кубок лиги)

18.12 “Лидс” 4:1 (АПЛ)

15.12 “Вест Хэм” 2:0 (АПЛ)

11.12 “Саутгемптон” 0:2 (АПЛ)

Манчестер Сити

29.12 “Брентфорд” 1:0 (АПЛ)

26.12 “Лестер” 6:3 (АПЛ)

19.12 “Ньюкасл” 4:0 (АПЛ)

14.12 “Лидс” 7:0 (АПЛ)

11.12 “Вулверхэмптон” 1:0 (АПЛ)

Личные встречи

“Манчестер Сити” выиграл 11 из 12 последних матчей против “Арсенала” во всех турнирах. В первом круге “горожане” разгромили команду Артеты 5:0, в прошлом сезоне “Сити” дважды победил по 1:0. Но в общей истории АПЛ пока лучше результаты у “Арсенала”: 23 победы, 10 ничьих, 16 поражений.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 20 16 2 2 51-12 +39 50 2 "Челси" 20 12 6 2 43-14 +29 42 3 "Ливерпуль" 19 12 5 2 50-16 +34 41 4 "Арсенал" 19 11 2 6 32-23 +9 35 5 "Вест Хэм Юнайтед" 19 9 4 6 34-25 +9 31 6 "Манчестер Юнайтед" 18 9 4 5 30-26 +4 31 7 "Тоттенхэм" 17 9 3 5 22-20 +2 30 8 "Вулверхэмптон" 18 7 4 7 13-14 -1 25 9 "Лестер Сити" 18 7 4 7 31-33 -2 25 10 "Брайтон энд Хоув Альбион" 18 5 9 4 17-18 -1 24 11 "Кристал Пэлас" 19 5 8 6 27-27 0 23 12 "Астон Вилла" 18 7 1 10 24-28 -4 22 13 "Саутгемптон" 19 4 9 6 20-29 -9 21 14 "Брентфорд" 18 5 5 8 21-25 -4 20 15 Эвертон 17 5 4 8 21-29 -8 19 16 "Лидс Юнайтед" 18 3 7 8 18-36 -18 16 17 "Уотфорд" 17 4 1 12 22-35 -13 13 18 "Бернли" 16 1 8 7 15-24 -9 11 19 "Ньюкасл" 19 1 8 10 19-42 -23 11 20 "Норвич Сити" 19 2 4 13 8-42 -34 10

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Ориентировочные составы

“Арсенал”: Рэмсдейл – Уайт, Холдинг, Габриэл, Тирни – Парти, Джака – Сака, Эдегор, Мартинелли – Ляказетт

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Зинченко, Ляпорт, Диаш, Уокер – Де Брюйне, Гюндоган, Бернарду Силва – Стерлинг, Фоден, Марез

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Арсенал – Манчестер Сити от UA-Football

В домашних матчах “Арсенал” в среднем набирает столько же очков, сколько и “Манчестер Сити”, но команда Гвардиолы одновременно с этим и лучшая гостевая команда чемпионата. “Манчестер Сити” провел просто образцовый декабрь, и хотя “Арсенал” заметно добавляет, лидер АПЛ все же для него – это слишком большое испытание. У “Сити” не только лучшая атака в лиге, но и защита. “Горожане” не пропускали в четырех из пяти последних матчей чемпионата (за исключением фриковатой игры против “Лестера”). Прогноз – победа “Манчестер Сити” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.