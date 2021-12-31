  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Англия
  4. Арсенал - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 01.01.2022 
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 01.01.2022 

Англия
(1 голосов)

Арсенал – Манчестер Сити: Прогноз и анонс матча ⋉ 1 января 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол

Арсенал - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 01.01.2022 

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 21-й тур

1 января 2022. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” 14:30 “Манчестер Сити”

Телетрансляция – Setanta Sports+

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Арсенал” выиграл пять последних матчей во всех турнирах и укрепился на четвертой позиции, но “Манчестер Сити” еще грознее – команда Пепе Гвардиолы выиграла десять поединков подряд и оторвалась от “Ливерпуля” и “Челси” в чемпионской гонке.

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
4500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
VBET
3000 ₴
Бонус на первый депозит
Получить бонус

Арсенал

Впервые за 30 лет “Арсенал” в трех подряд матчах забил четыре и больше голов. Победа над “Лидсом” 4:1, победа над “Сандерлендом” 5:1, победа над “Норвичем” 5:0. Да, можно пренебрежительно говорить о силе соперников, но в атакующей игре “канониров” появились уверенность и способность добавлять еще и еще, качества, которых “Арсеналу” крайне не хватало на старте сезона.

Перед этим тремя играми “Арсенал” еще дважды победил в АПЛ, переиграв “Вест Хэм” 2:0 и “Саутгемптон” 3:0. Достойный ответ команды Артеты после крайне неприятного поражения “Эвертону”.

Сможет ли “Арсенал” продолжить свою положительную серию в игре с “Манчестер Сити”? Игры с топ-командами АПЛ “канонирам” пока не удаются: “Ливерпуль” 0:4, “Манчестер Юнайтед” 2:3, “Манчестер Сити” 0:5, “Челси” 0:2. Девять из 11 побед в чемпионате были добыты против команд вне топ-8. Исключение – матчи с “Тоттенхэмом” (3:1) и “Вест Хэмом” (2:0), в которых соперники “Арсенала” были не похожи сами на себя по ряду причин.

“Арсенал” остается одним из главных претендентов на топ-4, но на высшее команде Артеты претендовать сложно. Прогресс есть, но во многом еще нужно добавлять.

Сам Артета пропустит матч с “Манчестер Сити” из-за положительного теста. Также вне игры останется и основной правый защитник Томиясу. Его, вероятно, заменит Бен Уайт. Не вернется в состав и Пьер-Эмерик Обамеянг. После его отстранения от состава “Арсенал” забил 19 в пяти матчах, Сака, Эдегор, Мартинелли только почувствовали себя свободнее.

Манчестер Сити

“На кону еще 54 очка. Мы выиграли 4:0 у “Лестера”, а потом счет стал 4:3, это было только три дня назад. Я не верю, что чемпионская гонка уже завершена. “Челси” и “Ливерпуль” – исключительные команды”, – говорит Пеп Гвардиола.

Но все же сложно с ним согласиться. “Манчестер Сити” выиграл все семь матчей Премьер-лиги в декабре, всего “горожане” побеждают в десяти матчах АПЛ подряд, в то время как “Челси” и “Ливерпуль” продолжают терять очки. В случае победы над “Арсеналом” “Сити” может увеличить отрыв от “Ливерпуля” до 12 очков (правда у “красных” два матча в запасе).

В среду “Манчестер Сити” минимально обыграл “Брентфорд”, в стиле, который можно назвать чемпионским. По словам Пепа, “это был лучший матч, который мы могли сыграть”. “Сити” очень много контролировал мяч, и редко позволял “Брентфорду” покинуть свою половину поля. Но “Сити” не предлагал высокую интенсивность, предпочитая тихо и равномерно убивать интригу. Результат матча определился единственным голом Фодена в первом тайме.

Перед игрой против “Арсенала” стало известно о возвращении к тренировкам правого защитника Кайла Уокера, пропустившего последние четыре матча, но по-прежнему вне игры остаются Джон Стоунз и Родри. Неизвестно, сыграет ли против “Арсенала” Жуан Канселу, который стал жертвой ограбления в четверг.

В матче против “Брентфорда” Гвардиола не сделал ни одной замены, поэтому можно ожидать появления в старте Зинченко, Гюндогана, Мареза и Стерлинга – они просидели все 90 минут на скамейке запасных.

Статистика команд, цифры и факты

  • Полузащитник “Арсенала” Эмиль Смит-Роу забил по голу в четырех своих последних матчах АПЛ, в трех из них появляясь на поле со скамейки запасных.
  • После поражения во втором туре “Челси” “Арсенал” выиграл семь из восьми домашних матчей Премьер-лиги.
  • В четырех последних поединках АПЛ на “Этихаде” команда Артеты не пропускала.
  • Форвард “Манчестер Сити” Рахим Стерлинг забивал в трех последних матчах АПЛ против “Арсенала”.
  • “Манчестер Сити” забивал гол в первые 15 минут во всех пяти выездных матчах АПЛ против “Арсенала” под руководством Гвардиолы.
  • В 2021 году “Манчестер Сити” был лидером АПЛ по количеству побед (36), количеству очков (110), количеству голов (113), количеству клиншитов (24), наименьшему количеству поражений (6).
  • “Манчестер Сити” выиграл восемь из девяти последних выездных матчей в АПЛ (одна ничья).

Последние пять матчей Арсенала и Манчестер Сити

Арсенал

  • 26.12 “Норвич” 5:0 (АПЛ)
  • 21.12 “Сандерленд” 5:1 (Кубок лиги)
  • 18.12 “Лидс” 4:1 (АПЛ)
  • 15.12 “Вест Хэм” 2:0 (АПЛ)
  • 11.12 “Саутгемптон” 0:2 (АПЛ)

Манчестер Сити

  • 29.12 “Брентфорд” 1:0 (АПЛ)
  • 26.12 “Лестер” 6:3 (АПЛ)
  • 19.12 “Ньюкасл” 4:0 (АПЛ)
  • 14.12 “Лидс” 7:0 (АПЛ)
  • 11.12 “Вулверхэмптон” 1:0 (АПЛ)

Личные встречи

“Манчестер Сити” выиграл 11 из 12 последних матчей против “Арсенала” во всех турнирах. В первом круге “горожане” разгромили команду Артеты 5:0, в прошлом сезоне “Сити” дважды победил по 1:0. Но в общей истории АПЛ пока лучше результаты у “Арсенала”: 23 победы, 10 ничьих, 16 поражений.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Манчестер Сити" 20 16 2 2 51-12 +39 50
2 "Челси" 20 12 6 2 43-14 +29 42
3 "Ливерпуль" 19 12 5 2 50-16 +34 41
4 "Арсенал" 19 11 2 6 32-23 +9 35
5 "Вест Хэм Юнайтед" 19 9 4 6 34-25 +9 31
6 "Манчестер Юнайтед" 18 9 4 5 30-26 +4 31
7 "Тоттенхэм" 17 9 3 5 22-20 +2 30
8 "Вулверхэмптон" 18 7 4 7 13-14 -1 25
9 "Лестер Сити" 18 7 4 7 31-33 -2 25
10 "Брайтон энд Хоув Альбион" 18 5 9 4 17-18 -1 24
11 "Кристал Пэлас" 19 5 8 6 27-27 0 23
12 "Астон Вилла" 18 7 1 10 24-28 -4 22
13 "Саутгемптон" 19 4 9 6 20-29 -9 21
14 "Брентфорд" 18 5 5 8 21-25 -4 20
15 Эвертон 17 5 4 8 21-29 -8 19
16 "Лидс Юнайтед" 18 3 7 8 18-36 -18 16
17 "Уотфорд" 17 4 1 12 22-35 -13 13
18 "Бернли" 16 1 8 7 15-24 -9 11
19 "Ньюкасл" 19 1 8 10 19-42 -23 11
20 "Норвич Сити" 19 2 4 13 8-42 -34 10

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Ориентировочные составы

“Арсенал”: Рэмсдейл – Уайт, Холдинг, Габриэл, Тирни – Парти, Джака – Сака, Эдегор, Мартинелли – Ляказетт

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Зинченко, Ляпорт, Диаш, Уокер – Де Брюйне, Гюндоган, Бернарду Силва – Стерлинг, Фоден, Марез

Ставки и Коэффициенты на матч

1xbet
6.05
4.68
1.57
Сделать ставку
Favbet
5.80
4.50
1.56
Сделать ставку
VBET
6.20
4.70
1.55
Сделать ставку

Прогноз на матч Арсенал – Манчестер Сити от UA-Football

В домашних матчах “Арсенал” в среднем набирает столько же очков, сколько и “Манчестер Сити”, но команда Гвардиолы одновременно с этим и лучшая гостевая команда чемпионата. “Манчестер Сити” провел просто образцовый декабрь, и хотя “Арсенал” заметно добавляет, лидер АПЛ все же для него – это слишком большое испытание. У “Сити” не только лучшая атака в лиге, но и защита. “Горожане” не пропускали в четырех из пяти последних матчей чемпионата (за исключением фриковатой игры против “Лестера”). Прогноз – победа “Манчестер Сити” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига АПЛ Манчестер Сити ставки Александр Зинченко Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...