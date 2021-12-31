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Арсенал - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 01.01.2022
Арсенал – Манчестер Сити: Прогноз и анонс матча ⋉ 1 января 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 21-й тур
1 января 2022. Лондон, “Эмирейтс”
“Арсенал” 14:30 “Манчестер Сити”
Телетрансляция – Setanta Sports+
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Арсенал” выиграл пять последних матчей во всех турнирах и укрепился на четвертой позиции, но “Манчестер Сити” еще грознее – команда Пепе Гвардиолы выиграла десять поединков подряд и оторвалась от “Ливерпуля” и “Челси” в чемпионской гонке.
Арсенал
Впервые за 30 лет “Арсенал” в трех подряд матчах забил четыре и больше голов. Победа над “Лидсом” 4:1, победа над “Сандерлендом” 5:1, победа над “Норвичем” 5:0. Да, можно пренебрежительно говорить о силе соперников, но в атакующей игре “канониров” появились уверенность и способность добавлять еще и еще, качества, которых “Арсеналу” крайне не хватало на старте сезона.
Перед этим тремя играми “Арсенал” еще дважды победил в АПЛ, переиграв “Вест Хэм” 2:0 и “Саутгемптон” 3:0. Достойный ответ команды Артеты после крайне неприятного поражения “Эвертону”.
Сможет ли “Арсенал” продолжить свою положительную серию в игре с “Манчестер Сити”? Игры с топ-командами АПЛ “канонирам” пока не удаются: “Ливерпуль” 0:4, “Манчестер Юнайтед” 2:3, “Манчестер Сити” 0:5, “Челси” 0:2. Девять из 11 побед в чемпионате были добыты против команд вне топ-8. Исключение – матчи с “Тоттенхэмом” (3:1) и “Вест Хэмом” (2:0), в которых соперники “Арсенала” были не похожи сами на себя по ряду причин.
“Арсенал” остается одним из главных претендентов на топ-4, но на высшее команде Артеты претендовать сложно. Прогресс есть, но во многом еще нужно добавлять.
Сам Артета пропустит матч с “Манчестер Сити” из-за положительного теста. Также вне игры останется и основной правый защитник Томиясу. Его, вероятно, заменит Бен Уайт. Не вернется в состав и Пьер-Эмерик Обамеянг. После его отстранения от состава “Арсенал” забил 19 в пяти матчах, Сака, Эдегор, Мартинелли только почувствовали себя свободнее.
Манчестер Сити
“На кону еще 54 очка. Мы выиграли 4:0 у “Лестера”, а потом счет стал 4:3, это было только три дня назад. Я не верю, что чемпионская гонка уже завершена. “Челси” и “Ливерпуль” – исключительные команды”, – говорит Пеп Гвардиола.
Но все же сложно с ним согласиться. “Манчестер Сити” выиграл все семь матчей Премьер-лиги в декабре, всего “горожане” побеждают в десяти матчах АПЛ подряд, в то время как “Челси” и “Ливерпуль” продолжают терять очки. В случае победы над “Арсеналом” “Сити” может увеличить отрыв от “Ливерпуля” до 12 очков (правда у “красных” два матча в запасе).
В среду “Манчестер Сити” минимально обыграл “Брентфорд”, в стиле, который можно назвать чемпионским. По словам Пепа, “это был лучший матч, который мы могли сыграть”. “Сити” очень много контролировал мяч, и редко позволял “Брентфорду” покинуть свою половину поля. Но “Сити” не предлагал высокую интенсивность, предпочитая тихо и равномерно убивать интригу. Результат матча определился единственным голом Фодена в первом тайме.
Перед игрой против “Арсенала” стало известно о возвращении к тренировкам правого защитника Кайла Уокера, пропустившего последние четыре матча, но по-прежнему вне игры остаются Джон Стоунз и Родри. Неизвестно, сыграет ли против “Арсенала” Жуан Канселу, который стал жертвой ограбления в четверг.
В матче против “Брентфорда” Гвардиола не сделал ни одной замены, поэтому можно ожидать появления в старте Зинченко, Гюндогана, Мареза и Стерлинга – они просидели все 90 минут на скамейке запасных.
Статистика команд, цифры и факты
- Полузащитник “Арсенала” Эмиль Смит-Роу забил по голу в четырех своих последних матчах АПЛ, в трех из них появляясь на поле со скамейки запасных.
- После поражения во втором туре “Челси” “Арсенал” выиграл семь из восьми домашних матчей Премьер-лиги.
- В четырех последних поединках АПЛ на “Этихаде” команда Артеты не пропускала.
- Форвард “Манчестер Сити” Рахим Стерлинг забивал в трех последних матчах АПЛ против “Арсенала”.
- “Манчестер Сити” забивал гол в первые 15 минут во всех пяти выездных матчах АПЛ против “Арсенала” под руководством Гвардиолы.
- В 2021 году “Манчестер Сити” был лидером АПЛ по количеству побед (36), количеству очков (110), количеству голов (113), количеству клиншитов (24), наименьшему количеству поражений (6).
- “Манчестер Сити” выиграл восемь из девяти последних выездных матчей в АПЛ (одна ничья).
Последние пять матчей Арсенала и Манчестер Сити
Арсенал
- 26.12 “Норвич” 5:0 (АПЛ)
- 21.12 “Сандерленд” 5:1 (Кубок лиги)
- 18.12 “Лидс” 4:1 (АПЛ)
- 15.12 “Вест Хэм” 2:0 (АПЛ)
- 11.12 “Саутгемптон” 0:2 (АПЛ)
Манчестер Сити
- 29.12 “Брентфорд” 1:0 (АПЛ)
- 26.12 “Лестер” 6:3 (АПЛ)
- 19.12 “Ньюкасл” 4:0 (АПЛ)
- 14.12 “Лидс” 7:0 (АПЛ)
- 11.12 “Вулверхэмптон” 1:0 (АПЛ)
Личные встречи
“Манчестер Сити” выиграл 11 из 12 последних матчей против “Арсенала” во всех турнирах. В первом круге “горожане” разгромили команду Артеты 5:0, в прошлом сезоне “Сити” дважды победил по 1:0. Но в общей истории АПЛ пока лучше результаты у “Арсенала”: 23 победы, 10 ничьих, 16 поражений.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|20
|16
|2
|2
|51-12
|+39
|50
|2
|"Челси"
|20
|12
|6
|2
|43-14
|+29
|42
|3
|"Ливерпуль"
|19
|12
|5
|2
|50-16
|+34
|41
|4
|"Арсенал"
|19
|11
|2
|6
|32-23
|+9
|35
|5
|"Вест Хэм Юнайтед"
|19
|9
|4
|6
|34-25
|+9
|31
|6
|"Манчестер Юнайтед"
|18
|9
|4
|5
|30-26
|+4
|31
|7
|"Тоттенхэм"
|17
|9
|3
|5
|22-20
|+2
|30
|8
|"Вулверхэмптон"
|18
|7
|4
|7
|13-14
|-1
|25
|9
|"Лестер Сити"
|18
|7
|4
|7
|31-33
|-2
|25
|10
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|18
|5
|9
|4
|17-18
|-1
|24
|11
|"Кристал Пэлас"
|19
|5
|8
|6
|27-27
|0
|23
|12
|"Астон Вилла"
|18
|7
|1
|10
|24-28
|-4
|22
|13
|"Саутгемптон"
|19
|4
|9
|6
|20-29
|-9
|21
|14
|"Брентфорд"
|18
|5
|5
|8
|21-25
|-4
|20
|15
|Эвертон
|17
|5
|4
|8
|21-29
|-8
|19
|16
|"Лидс Юнайтед"
|18
|3
|7
|8
|18-36
|-18
|16
|17
|"Уотфорд"
|17
|4
|1
|12
|22-35
|-13
|13
|18
|"Бернли"
|16
|1
|8
|7
|15-24
|-9
|11
|19
|"Ньюкасл"
|19
|1
|8
|10
|19-42
|-23
|11
|20
|"Норвич Сити"
|19
|2
|4
|13
|8-42
|-34
|10
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Ориентировочные составы
“Арсенал”: Рэмсдейл – Уайт, Холдинг, Габриэл, Тирни – Парти, Джака – Сака, Эдегор, Мартинелли – Ляказетт
“Манчестер Сити”: Эдерсон – Зинченко, Ляпорт, Диаш, Уокер – Де Брюйне, Гюндоган, Бернарду Силва – Стерлинг, Фоден, Марез
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Арсенал – Манчестер Сити от UA-Football
В домашних матчах “Арсенал” в среднем набирает столько же очков, сколько и “Манчестер Сити”, но команда Гвардиолы одновременно с этим и лучшая гостевая команда чемпионата. “Манчестер Сити” провел просто образцовый декабрь, и хотя “Арсенал” заметно добавляет, лидер АПЛ все же для него – это слишком большое испытание. У “Сити” не только лучшая атака в лиге, но и защита. “Горожане” не пропускали в четырех из пяти последних матчей чемпионата (за исключением фриковатой игры против “Лестера”). Прогноз – победа “Манчестер Сити” 2:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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