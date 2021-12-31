Уотфорд – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.01.2022

Английская Премьер-лига, 21-й тур

1 января, 17:00. "Викаридж Роуд" (Вотфорд)

Главный арбитр: Джонс Роберт

Прямая трансляция: Сетанта Спортс+

За последние 10 матчей на двоих в АПЛ команды имеют три победы - и все они принадлежат именно "шпорам". В то же время "Уотфорд" потерпел пять поражений подряд, и сейчас будущее главного тренера Клаудио Раньери довольно туманно. А вот наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте пока идет без проигрышей в чемпионате, поэтому он готов взять очки и против сонных сейчас, зимой, "шершней". Выйдет ли у него вывезти три зачетных пункта из "Викаридж Роуд"?

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Уотфорд

Команда только что поднялась из Чемпионшипа и снова рискует туда вернуться. Сейчас "шершни" идут 17 в АПЛ, имея преимущество над 18 "Бернли" два очка при одной игре "клинков" в запасе. Собственно, и сами результаты неудовлетворительны, и позитив приходит только вспышками. К примеру, за последние 11 матчей "Уотфорд" девять раз уступил, одержав разгромные победы над "Эвертоном" (5:2) и "Манчестер Юнайтед" (4:1). АПЛ - такова АПЛ.

В последних пяти встречах счет 6:15 далеко не в пользу подопечных Раньери. Правда, нужно выделить и позитив, ведь команда забила в шести поединках подряд, в том числе отличившись в воротах МС, “Челси”, “Вест Хэма” и вышеупомянутого МЮ. Но все равно это не сильно помогло, ведь в обороне полная дыра. Худшее количество пропущенных мячей (35) в чемпионате только у аутсайдеров "Ньюкасла" (42) и "Норвича" (42) и у "Лидса" (36).

Кадры хозяев

Главная надежда итальянского наставника – это бывший игрок "Зари" Деннис Бонавентуре. Нигериец – второй наиболее результативный игрок АПЛ на данный момент, уступает он только Салаху – 13 (8+5) против 24 (15+9) результативных действий. Правда, лазарет "шершней" переполнен. Там уже долго находятся Этебо, Роуз, Кабаселе, Сарр, Н'Кулу, а теперь к ним присоединился испанский защитник Кико. Также неизвестно, сыграет ли основной голкипер Фостер, пропустивший пять последних матчей.

Top saves ????

Top finishes ????



???? Joining the keepers for a training session ahead of #WATTOT! pic.twitter.com/stIIjlC9Q4 — Watford Football Club (@WatfordFC) December 31, 2021

Тоттенхэм

Конте придет – порядок наведет. Во всяком случае, в этом были уверены и сам итальянский наставник, и президент клуба Леви. Правда, Антонио столкнулся с проблемами в до этого не очень знакомой ему части Лондона, и сам признался, что трудно будет "слепить" со "шпор" что-нибудь качественное в ближайшее время. Однако результаты, по сравнению с частью чемпионата с Нуну Санту, более чем хорошие. Команда снова вернулась в борьбу за ЛЧ, находясь в пяти очках от четвертого "Арсенала", имея два матча в запасе. Конечно, о топ-3 глупо сейчас мечтать, однако со временем, при условии (а это очень важно) хорошего контакта тренера с руководством клуба, этот проект будет развиваться.

А пока Конте успел уже установить рекорд “Тоттенхэма”, став первым в истории тренером клуба, который не уступил в первых семи матчах во главе команды в чемпионате. В активе "шпор" три ничьи и четыре победы под руководством итальянского наставника в АПЛ. При этом Льорис за эти игры пропустил всего четыре гола, половину из которых – от "Ливерпуля". Прогресс очевиден.

Кадры гостей

Лазарет "шпор" почти неизменен. Ромеро и Сессеньон там уже несколько матчей, а Бергвейн присоединился недавно – после “Boxing Day”. От коронавируса все оклимались, даже Кейн набрал неплохие кондиции.

Последние матчи Уотфорда и Тоттенхэма

Последние пять встреч хозяев

28.12. Уотфорд – Вест Хэм 1:4 (АПЛ)

10.12. Брентфорд – Уотфорд 2:1 (АПЛ)

04.12. Уотфорд – Манчестер Сити 1:3 (АПЛ)

01.12. Уотфорд – Челси 1:2 (АПЛ)

28.11. Лестер – Уотфорд 4:2 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

28.12. Саутгемптон – Тоттенхэм 1:1 (АПЛ)

26.12. Тоттенхэм – Кристал Пэлас 3:0 (АПЛ)

22.12. Тоттенхэм – Вест Хэм 2:1 (Кубок лиги)

19.12. Тоттенхэм – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)

05.12. Тоттенхэм – Норвич 3:0 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П О 1 Манчестер Сити 20 16 2 2 50 2 Челси 20 12 6 2 42 3 Ливерпуль 19 12 5 2 41 4 Арсенал 19 11 2 6 35 5 Вест Хэм Юнайтед 19 9 4 6 31 6 Манчестер Юнайтед 18 9 4 5 31 7 Тоттенхэм 17 9 3 5 30 8 Вулверхэмптон 18 7 4 7 25 9 Лестер Сити 18 7 4 7 25 10 Брайтон энд Хоув Альбион 18 5 9 4 24 11 Кристал Пэлас 19 5 8 6 23 12 Астон Вилла 18 7 1 10 22 13 Саутгемптон 19 4 9 6 21 14 Брентфорд 18 5 5 8 20 15 Эвертон 17 5 4 8 19 16 Лидс Юнайтед 18 3 7 8 16 17 Уотфорд 17 4 1 12 13 18 Бернли 16 1 8 7 11 19 Ньюкасл 19 1 8 10 11 20 Норвич Сити 19 2 4 13 10

Последние пять личных встреч между командами

29.08.21. Тоттенхэм – Уотфорд 1:0 (АПЛ)

05.09.20. Уотфорд – Тоттенхэм 2:1 (ТМ)

18.01.20. Уотфорд – Тоттенхэм 0:0 (АПЛ)

19.10.19. Тоттенхэм – Уотфорд 1:1 (АПЛ)

30.01.19. Тоттенхэм – Уотфорд 2:1 (АПЛ)

Ставки и коэффициенты на матч Уотфорд – Тоттенхэм

Прогноз на матч Уотфорд – Тоттенхэм от UA-Football

Преимущество гостей очевидно. Тем более, учитывая, что "шершни" провели только один поединок после коронавирусной паузы, просто физически не выдержав игру против "Вест Хэма". "Тоттенхэм" уже в хороших кондициях и готов побеждать. Причем – сразу же. Прогноз: Победа “Тоттенхэма” в первом тайме.