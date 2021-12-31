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Уотфорд – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.01.2022
Команды находятся в разных кондициях
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 21-й тур
1 января, 17:00. "Викаридж Роуд" (Вотфорд)
Главный арбитр: Джонс Роберт
Прямая трансляция: Сетанта Спортс+
За последние 10 матчей на двоих в АПЛ команды имеют три победы - и все они принадлежат именно "шпорам". В то же время "Уотфорд" потерпел пять поражений подряд, и сейчас будущее главного тренера Клаудио Раньери довольно туманно. А вот наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте пока идет без проигрышей в чемпионате, поэтому он готов взять очки и против сонных сейчас, зимой, "шершней". Выйдет ли у него вывезти три зачетных пункта из "Викаридж Роуд"?
Уотфорд
Команда только что поднялась из Чемпионшипа и снова рискует туда вернуться. Сейчас "шершни" идут 17 в АПЛ, имея преимущество над 18 "Бернли" два очка при одной игре "клинков" в запасе. Собственно, и сами результаты неудовлетворительны, и позитив приходит только вспышками. К примеру, за последние 11 матчей "Уотфорд" девять раз уступил, одержав разгромные победы над "Эвертоном" (5:2) и "Манчестер Юнайтед" (4:1). АПЛ - такова АПЛ.
В последних пяти встречах счет 6:15 далеко не в пользу подопечных Раньери. Правда, нужно выделить и позитив, ведь команда забила в шести поединках подряд, в том числе отличившись в воротах МС, “Челси”, “Вест Хэма” и вышеупомянутого МЮ. Но все равно это не сильно помогло, ведь в обороне полная дыра. Худшее количество пропущенных мячей (35) в чемпионате только у аутсайдеров "Ньюкасла" (42) и "Норвича" (42) и у "Лидса" (36).
Кадры хозяев
Главная надежда итальянского наставника – это бывший игрок "Зари" Деннис Бонавентуре. Нигериец – второй наиболее результативный игрок АПЛ на данный момент, уступает он только Салаху – 13 (8+5) против 24 (15+9) результативных действий. Правда, лазарет "шершней" переполнен. Там уже долго находятся Этебо, Роуз, Кабаселе, Сарр, Н'Кулу, а теперь к ним присоединился испанский защитник Кико. Также неизвестно, сыграет ли основной голкипер Фостер, пропустивший пять последних матчей.
Top saves ????— Watford Football Club (@WatfordFC) December 31, 2021
Top finishes ????
???? Joining the keepers for a training session ahead of #WATTOT! pic.twitter.com/stIIjlC9Q4
Тоттенхэм
Конте придет – порядок наведет. Во всяком случае, в этом были уверены и сам итальянский наставник, и президент клуба Леви. Правда, Антонио столкнулся с проблемами в до этого не очень знакомой ему части Лондона, и сам признался, что трудно будет "слепить" со "шпор" что-нибудь качественное в ближайшее время. Однако результаты, по сравнению с частью чемпионата с Нуну Санту, более чем хорошие. Команда снова вернулась в борьбу за ЛЧ, находясь в пяти очках от четвертого "Арсенала", имея два матча в запасе. Конечно, о топ-3 глупо сейчас мечтать, однако со временем, при условии (а это очень важно) хорошего контакта тренера с руководством клуба, этот проект будет развиваться.
А пока Конте успел уже установить рекорд “Тоттенхэма”, став первым в истории тренером клуба, который не уступил в первых семи матчах во главе команды в чемпионате. В активе "шпор" три ничьи и четыре победы под руководством итальянского наставника в АПЛ. При этом Льорис за эти игры пропустил всего четыре гола, половину из которых – от "Ливерпуля". Прогресс очевиден.
Кадры гостей
Лазарет "шпор" почти неизменен. Ромеро и Сессеньон там уже несколько матчей, а Бергвейн присоединился недавно – после “Boxing Day”. От коронавируса все оклимались, даже Кейн набрал неплохие кондиции.
Ready for Watford. ????— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 31, 2021
???? @Getir_UK pic.twitter.com/XQRh4OG4V9
Последние матчи Уотфорда и Тоттенхэма
Последние пять встреч хозяев
- 28.12. Уотфорд – Вест Хэм 1:4 (АПЛ)
- 10.12. Брентфорд – Уотфорд 2:1 (АПЛ)
- 04.12. Уотфорд – Манчестер Сити 1:3 (АПЛ)
- 01.12. Уотфорд – Челси 1:2 (АПЛ)
- 28.11. Лестер – Уотфорд 4:2 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 28.12. Саутгемптон – Тоттенхэм 1:1 (АПЛ)
- 26.12. Тоттенхэм – Кристал Пэлас 3:0 (АПЛ)
- 22.12. Тоттенхэм – Вест Хэм 2:1 (Кубок лиги)
- 19.12. Тоттенхэм – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)
- 05.12. Тоттенхэм – Норвич 3:0 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|О
|1
|Манчестер Сити
|20
|16
|2
|2
|50
|2
|Челси
|20
|12
|6
|2
|42
|3
|Ливерпуль
|19
|12
|5
|2
|41
|4
|Арсенал
|19
|11
|2
|6
|35
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|19
|9
|4
|6
|31
|6
|Манчестер Юнайтед
|18
|9
|4
|5
|31
|7
|Тоттенхэм
|17
|9
|3
|5
|30
|8
|Вулверхэмптон
|18
|7
|4
|7
|25
|9
|Лестер Сити
|18
|7
|4
|7
|25
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|18
|5
|9
|4
|24
|11
|Кристал Пэлас
|19
|5
|8
|6
|23
|12
|Астон Вилла
|18
|7
|1
|10
|22
|13
|Саутгемптон
|19
|4
|9
|6
|21
|14
|Брентфорд
|18
|5
|5
|8
|20
|15
|Эвертон
|17
|5
|4
|8
|19
|16
|Лидс Юнайтед
|18
|3
|7
|8
|16
|17
|Уотфорд
|17
|4
|1
|12
|13
|18
|Бернли
|16
|1
|8
|7
|11
|19
|Ньюкасл
|19
|1
|8
|10
|11
|20
|Норвич Сити
|19
|2
|4
|13
|10
Последние пять личных встреч между командами
29.08.21. Тоттенхэм – Уотфорд 1:0 (АПЛ)
05.09.20. Уотфорд – Тоттенхэм 2:1 (ТМ)
18.01.20. Уотфорд – Тоттенхэм 0:0 (АПЛ)
19.10.19. Тоттенхэм – Уотфорд 1:1 (АПЛ)
30.01.19. Тоттенхэм – Уотфорд 2:1 (АПЛ)
Ставки и коэффициенты на матч Уотфорд – Тоттенхэм
Прогноз на матч Уотфорд – Тоттенхэм от UA-Football
Преимущество гостей очевидно. Тем более, учитывая, что "шершни" провели только один поединок после коронавирусной паузы, просто физически не выдержав игру против "Вест Хэма". "Тоттенхэм" уже в хороших кондициях и готов побеждать. Причем – сразу же. Прогноз: Победа “Тоттенхэма” в первом тайме.
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