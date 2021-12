Уотфорд – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.01.2022

Английская Премьер-лига, 21-й тур

1 января, 17:00. "Викаридж Роуд" (Вотфорд)

Главный арбитр: Джонс Роберт

Прямая трансляция: Сетанта Спортс+

За последние 10 матчей на двоих в АПЛ команды имеют три победы - и все они принадлежат именно "шпорам". В то же время "Уотфорд" потерпел пять поражений подряд, и сейчас будущее главного тренера Клаудио Раньери довольно туманно. А вот наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте пока идет без проигрышей в чемпионате, поэтому он готов взять очки и против сонных сейчас, зимой, "шершней". Выйдет ли у него вывезти три зачетных пункта из "Викаридж Роуд"?

Команда только что поднялась из Чемпионшипа и снова рискует туда вернуться. Сейчас "шершни" идут 17 в АПЛ, имея преимущество над 18 "Бернли" два очка при одной игре "клинков" в запасе. Собственно, и сами результаты неудовлетворительны, и позитив приходит только вспышками. К примеру, за последние 11 матчей "Уотфорд" девять раз уступил, одержав разгромные победы над "Эвертоном" (5:2) и "Манчестер Юнайтед" (4:1). АПЛ - такова АПЛ.

В последних пяти встречах счет 6:15 далеко не в пользу подопечных Раньери. Правда, нужно выделить и позитив, ведь команда забила в шести поединках подряд, в том числе отличившись в воротах МС, “Челси”, “Вест Хэма” и вышеупомянутого МЮ. Но все равно это не сильно помогло, ведь в обороне полная дыра. Худшее количество пропущенных мячей (35) в чемпионате только у аутсайдеров "Ньюкасла" (42) и "Норвича" (42) и у "Лидса" (36).

Главная надежда итальянского наставника – это бывший игрок "Зари" Деннис Бонавентуре. Нигериец – второй наиболее результативный игрок АПЛ на данный момент, уступает он только Салаху – 13 (8+5) против 24 (15+9) результативных действий. Правда, лазарет "шершней" переполнен. Там уже долго находятся Этебо, Роуз, Кабаселе, Сарр, Н'Кулу, а теперь к ним присоединился испанский защитник Кико. Также неизвестно, сыграет ли основной голкипер Фостер, пропустивший пять последних матчей.

