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Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.01.2022
Первое тяжелое испытание для Рангника
premierleague.com/Автор невідомий
Английская Премьер-лига, 21-й тур
3 января, 19:30. "Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Майк Дин
Прямая трансляция: Сетанта Спортс +
Текстовый онлайн:
После возвращения "волков" из Чемпионшипа противостояния между "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптоном" всегда очень напряжённые. "Манкунианцы" опережают "волков" в турнирной таблице на две позиции и всего на шесть очков, а победа сегодняшних гостей еще больше сократит отрыв между командами. А вот "красные дьяволы" не должны терять зачетных пунктов, ведь борьба за ЛЧ только начинается. Сможет ли МЮ в четвертый раз подряд победить в чемпионате перед собственными болельщиками?
Манчестер Юнайтед
Трудно дается перестройка Ральфу Рангнику. Его футбол проповедует гегенпрессинг, придерживаясь которого нужно постоянно работать в отборе. Правда, в составе "манкунианцев" слишком много атакующих футболистов, которые не слишком уверенно играют в защите. Но даже оборонцы не поражают своей надежностью – что только говорить о Магуайре, который постоянно ошибается у своих ворот. Можно только задавать множество риторических вопросов, почему же ему все-таки доверяют.
В атаке руководит Роналду, однако опять же в прессинг он идет неохотно. Да, интенсивность отбора Криштиану с приходом Рангника изменилась в лучшую сторону, однако точно это далеко не тот показатель, который хочет Ральф. Собственно, и прессинговали футболисты МЮ по-настоящему только при дебюте немецкого специалиста против "Кристалл Пэлас". В остальных матчах АПЛ, да еще против аутсайдеров, эта фишка не была применена. Да и вообще с "Норвичем", "Ньюкаслом" и "Бернли" "Манчестер Юнайтед" сыграл далеко не лучшим образом.
Кадры хозяев
Линделеф и Марсьяль уже на подступах к выходу из лазарета. Вряд ли их Рангник сразу пустит в бой. А вот Полю Погба следить за футболом и с трибун неплохо. Все-таки, зачем напрягаться в последние месяцы на "Олд Траффорд"?
????ℎ???????? ???????????????? ???????????????????????????????? ⏳#MUFC | #MUNWOL pic.twitter.com/sIHxpGyufu— Manchester United (@ManUtd) January 2, 2022
Вулверхэмптон
Начали сезон "волки", откровенно, плохо. Но тут та же проблема, что и у "манкунианцев": нужно перестроиться под нового тренера. Бруно Лаже тяжело было наладить игру в защите, но в конце концов все более-менее получается. Уже и голкипера Жозе Са некоторые английские эксперты из Sky Sports признали лучшим стражем ворот второго полугодия 2021-го, и за последние семь матчей команда пропустила всего дважды. Правда, забила столько же, но прогресс есть.
Португальский наставник решил работать над проблемами поочередно. И начал он именно с обороны - "волки" играют надежно сзади, однако из-за этого и мало атакуют. Поэтому их матчи не такие уж и зрелищные. Но результат, если он получен, все равно результат. И до него совсем немного не хватило в матчах против “Ливерпуля” (0:1) и “Манчестер Сити” (0:1), где каждый забитый гол был после маленькой ошибки, однако именно они привели к потерям очков. А вот из “Челси” (0:0) такого не было – выстояли.
Кадры гостей
У "волков" проблем больше, в том числе и в атаке. Вылетел из состава основной вингер команды Хван Хи Чан, также команда должна обходиться и без центрбека Райан Айт Нури. В то же время уже давно в лазарете Боли, Москера, Нету и Хонни.
???? pic.twitter.com/y9WNVVjuQW— Wolves (@Wolves) January 1, 2022
Последние матчи Манчестер Юнайтед и Вулверхэмптона
Последние пять встреч хозяев
- 30.12. Манчестер Юнайтед – Бернли 3:1 (АПЛ)
- 27.12. Ньюкасл – Манчестер Юнайтед 1:1 (АПЛ)
- 11.12. Норвич – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)
- 08.12. Манчестер Юнайтед – Янг Бойз 1:1 (ЛЧ)
- 05.12. Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас 1:0 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 19.12. Вулверхэмптон – Челси 0:0 (АПЛ)
- 15.12. Брайтон – Вулверхэмптон 0:1 (АПЛ)
- 11.12. Манчестер Сити – Вулверхэмптон 1:0 (АПЛ)
- 04.12. Вулверхэмптон – Ливерпуль 0:1 (АПЛ)
- 01.12. Вулверхэмптон – Бернли 0:0 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|О
|1
|Манчестер Сити
|21
|17
|2
|2
|53
|2
|Челси
|21
|12
|7
|2
|43
|3
|Ливерпуль
|20
|12
|6
|2
|42
|4
|Арсенал
|20
|11
|2
|7
|35
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|10
|4
|6
|34
|6
|Тоттенхэм
|18
|10
|3
|5
|33
|7
|Манчестер Юнайтед
|18
|9
|4
|5
|31
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|19
|6
|9
|4
|27
|9
|Вулверхэмптон
|18
|7
|4
|7
|25
|10
|Лестер Сити
|18
|7
|4
|7
|25
|11
|Кристал Пэлас
|20
|5
|8
|7
|23
|12
|Брентфорд
|19
|6
|5
|8
|23
|13
|Астон Вилла
|19
|7
|1
|11
|22
|14
|Саутгемптон
|19
|4
|9
|6
|21
|15
|Эвертон
|18
|5
|4
|9
|19
|16
|Лидс Юнайтед
|19
|4
|7
|8
|19
|17
|Уотфорд
|18
|4
|1
|13
|13
|18
|Бернли
|17
|1
|8
|8
|11
|19
|Ньюкасл
|19
|1
|8
|10
|11
|20
|Норвич Сити
|19
|2
|4
|13
|10
Последние пять очных встреч между командами
29.08.21. Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)
23.05.21. Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)
29.12.20. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 1:0 (АПЛ)
01.02.20. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 0:0 (АПЛ)
15.01.20. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 1:0 (Кубок Англии)
???? @MarcusRashford was the man to break the deadlock in the 2020/21 edition of #MUNWOL!#MUFC pic.twitter.com/92G0JhAqeH— Manchester United (@ManUtd) January 2, 2022
Цифры и факты
- "Манчестер Юнайтед" трижды в этом сезоне не забивал - все разы это случалось именно на "Олд Траффорд".
- Более трех голов в одном матче между командами было еще в далеком 2012-м – 10 поединков назад.
- "Вулвз" никогда в истории АПЛ не выигрывал на "Олд Траффорд".
- Правда, в половине из последних четырех поединков "Вулверхэмптон" отбирал у "Манчестер Юнайтед" очки в гостях.
- В последних шести выездных поединках подопечные Лаже пропустили шесть голов.
- "Вулвз" ни разу не начинал год с победы в высшем дивизионе Англии с 1981 года (две ничьи и семь поражений).
Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон
Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон от UA-Football
Гости будут однозначно сушить игру, и это им удастся. Пока у МЮ нет слаженности действий в атаке – каждый играет сам за себя, так что болельщики на "Олд Траффорд" могут надеяться только на индивидуальность игроков. Более того, у обеих команд были проблемы с аутсайдерами: тяжело и “Ман Юнайтед”, и “Вулверхэмптон” раскрывали их оборону. Учитывая это, и то, что "вовки" возвращаются после двухнедельного перерыва - гости сегодня вряд ли много забьют. Прогноз: ТМ 2,5.
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