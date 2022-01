Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.01.2022

Английская Премьер-лига, 21-й тур

3 января, 19:30. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Майк Дин

Прямая трансляция: Сетанта Спортс +

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

После возвращения "волков" из Чемпионшипа противостояния между "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптоном" всегда очень напряжённые. "Манкунианцы" опережают "волков" в турнирной таблице на две позиции и всего на шесть очков, а победа сегодняшних гостей еще больше сократит отрыв между командами. А вот "красные дьяволы" не должны терять зачетных пунктов, ведь борьба за ЛЧ только начинается. Сможет ли МЮ в четвертый раз подряд победить в чемпионате перед собственными болельщиками?

Трудно дается перестройка Ральфу Рангнику. Его футбол проповедует гегенпрессинг, придерживаясь которого нужно постоянно работать в отборе. Правда, в составе "манкунианцев" слишком много атакующих футболистов, которые не слишком уверенно играют в защите. Но даже оборонцы не поражают своей надежностью – что только говорить о Магуайре, который постоянно ошибается у своих ворот. Можно только задавать множество риторических вопросов, почему же ему все-таки доверяют.

В атаке руководит Роналду, однако опять же в прессинг он идет неохотно. Да, интенсивность отбора Криштиану с приходом Рангника изменилась в лучшую сторону, однако точно это далеко не тот показатель, который хочет Ральф. Собственно, и прессинговали футболисты МЮ по-настоящему только при дебюте немецкого специалиста против "Кристалл Пэлас". В остальных матчах АПЛ, да еще против аутсайдеров, эта фишка не была применена. Да и вообще с "Норвичем", "Ньюкаслом" и "Бернли" "Манчестер Юнайтед" сыграл далеко не лучшим образом.

Линделеф и Марсьяль уже на подступах к выходу из лазарета. Вряд ли их Рангник сразу пустит в бой. А вот Полю Погба следить за футболом и с трибун неплохо. Все-таки, зачем напрягаться в последние месяцы на "Олд Траффорд"?

Начали сезон "волки", откровенно, плохо. Но тут та же проблема, что и у "манкунианцев": нужно перестроиться под нового тренера. Бруно Лаже тяжело было наладить игру в защите, но в конце концов все более-менее получается. Уже и голкипера Жозе Са некоторые английские эксперты из Sky Sports признали лучшим стражем ворот второго полугодия 2021-го, и за последние семь матчей команда пропустила всего дважды. Правда, забила столько же, но прогресс есть.

Португальский наставник решил работать над проблемами поочередно. И начал он именно с обороны - "волки" играют надежно сзади, однако из-за этого и мало атакуют. Поэтому их матчи не такие уж и зрелищные. Но результат, если он получен, все равно результат. И до него совсем немного не хватило в матчах против “Ливерпуля” (0:1) и “Манчестер Сити” (0:1), где каждый забитый гол был после маленькой ошибки, однако именно они привели к потерям очков. А вот из “Челси” (0:0) такого не было – выстояли.

У "волков" проблем больше, в том числе и в атаке. Вылетел из состава основной вингер команды Хван Хи Чан, также команда должна обходиться и без центрбека Райан Айт Нури. В то же время уже давно в лазарете Боли, Москера, Нету и Хонни.

29.08.21. Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)

23.05.21. Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)

29.12.20. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 1:0 (АПЛ)

01.02.20. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 0:0 (АПЛ)

15.01.20. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 1:0 (Кубок Англии)

