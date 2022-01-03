Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.01.2022

Английская Премьер-лига, 21-й тур

3 января, 19:30. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Майк Дин

Прямая трансляция: Сетанта Спортс +

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

После возвращения "волков" из Чемпионшипа противостояния между "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптоном" всегда очень напряжённые. "Манкунианцы" опережают "волков" в турнирной таблице на две позиции и всего на шесть очков, а победа сегодняшних гостей еще больше сократит отрыв между командами. А вот "красные дьяволы" не должны терять зачетных пунктов, ведь борьба за ЛЧ только начинается. Сможет ли МЮ в четвертый раз подряд победить в чемпионате перед собственными болельщиками?

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Манчестер Юнайтед

Трудно дается перестройка Ральфу Рангнику. Его футбол проповедует гегенпрессинг, придерживаясь которого нужно постоянно работать в отборе. Правда, в составе "манкунианцев" слишком много атакующих футболистов, которые не слишком уверенно играют в защите. Но даже оборонцы не поражают своей надежностью – что только говорить о Магуайре, который постоянно ошибается у своих ворот. Можно только задавать множество риторических вопросов, почему же ему все-таки доверяют.

В атаке руководит Роналду, однако опять же в прессинг он идет неохотно. Да, интенсивность отбора Криштиану с приходом Рангника изменилась в лучшую сторону, однако точно это далеко не тот показатель, который хочет Ральф. Собственно, и прессинговали футболисты МЮ по-настоящему только при дебюте немецкого специалиста против "Кристалл Пэлас". В остальных матчах АПЛ, да еще против аутсайдеров, эта фишка не была применена. Да и вообще с "Норвичем", "Ньюкаслом" и "Бернли" "Манчестер Юнайтед" сыграл далеко не лучшим образом.

Кадры хозяев

Линделеф и Марсьяль уже на подступах к выходу из лазарета. Вряд ли их Рангник сразу пустит в бой. А вот Полю Погба следить за футболом и с трибун неплохо. Все-таки, зачем напрягаться в последние месяцы на "Олд Траффорд"?

Вулверхэмптон

Начали сезон "волки", откровенно, плохо. Но тут та же проблема, что и у "манкунианцев": нужно перестроиться под нового тренера. Бруно Лаже тяжело было наладить игру в защите, но в конце концов все более-менее получается. Уже и голкипера Жозе Са некоторые английские эксперты из Sky Sports признали лучшим стражем ворот второго полугодия 2021-го, и за последние семь матчей команда пропустила всего дважды. Правда, забила столько же, но прогресс есть.

Португальский наставник решил работать над проблемами поочередно. И начал он именно с обороны - "волки" играют надежно сзади, однако из-за этого и мало атакуют. Поэтому их матчи не такие уж и зрелищные. Но результат, если он получен, все равно результат. И до него совсем немного не хватило в матчах против “Ливерпуля” (0:1) и “Манчестер Сити” (0:1), где каждый забитый гол был после маленькой ошибки, однако именно они привели к потерям очков. А вот из “Челси” (0:0) такого не было – выстояли.

Кадры гостей

У "волков" проблем больше, в том числе и в атаке. Вылетел из состава основной вингер команды Хван Хи Чан, также команда должна обходиться и без центрбека Райан Айт Нури. В то же время уже давно в лазарете Боли, Москера, Нету и Хонни.

Последние матчи Манчестер Юнайтед и Вулверхэмптона

Последние пять встреч хозяев

30.12. Манчестер Юнайтед – Бернли 3:1 (АПЛ)

27.12. Ньюкасл – Манчестер Юнайтед 1:1 (АПЛ)

11.12. Норвич – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)

08.12. Манчестер Юнайтед – Янг Бойз 1:1 (ЛЧ)

05.12. Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас 1:0 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

19.12. Вулверхэмптон – Челси 0:0 (АПЛ)

15.12. Брайтон – Вулверхэмптон 0:1 (АПЛ)

11.12. Манчестер Сити – Вулверхэмптон 1:0 (АПЛ)

04.12. Вулверхэмптон – Ливерпуль 0:1 (АПЛ)

01.12. Вулверхэмптон – Бернли 0:0 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П О 1 Манчестер Сити 21 17 2 2 53 2 Челси 21 12 7 2 43 3 Ливерпуль 20 12 6 2 42 4 Арсенал 20 11 2 7 35 5 Вест Хэм Юнайтед 20 10 4 6 34 6 Тоттенхэм 18 10 3 5 33 7 Манчестер Юнайтед 18 9 4 5 31 8 Брайтон энд Хоув Альбион 19 6 9 4 27 9 Вулверхэмптон 18 7 4 7 25 10 Лестер Сити 18 7 4 7 25 11 Кристал Пэлас 20 5 8 7 23 12 Брентфорд 19 6 5 8 23 13 Астон Вилла 19 7 1 11 22 14 Саутгемптон 19 4 9 6 21 15 Эвертон 18 5 4 9 19 16 Лидс Юнайтед 19 4 7 8 19 17 Уотфорд 18 4 1 13 13 18 Бернли 17 1 8 8 11 19 Ньюкасл 19 1 8 10 11 20 Норвич Сити 19 2 4 13 10

Последние пять очных встреч между командами

29.08.21. Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)

23.05.21. Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)

29.12.20. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 1:0 (АПЛ)

01.02.20. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 0:0 (АПЛ)

15.01.20. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 1:0 (Кубок Англии)

Цифры и факты

"Манчестер Юнайтед" трижды в этом сезоне не забивал - все разы это случалось именно на "Олд Траффорд".

Более трех голов в одном матче между командами было еще в далеком 2012-м – 10 поединков назад.

"Вулвз" никогда в истории АПЛ не выигрывал на "Олд Траффорд".

Правда, в половине из последних четырех поединков "Вулверхэмптон" отбирал у "Манчестер Юнайтед" очки в гостях.

В последних шести выездных поединках подопечные Лаже пропустили шесть голов.

"Вулвз" ни разу не начинал год с победы в высшем дивизионе Англии с 1981 года (две ничьи и семь поражений).

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон

Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон от UA-Football

Гости будут однозначно сушить игру, и это им удастся. Пока у МЮ нет слаженности действий в атаке – каждый играет сам за себя, так что болельщики на "Олд Траффорд" могут надеяться только на индивидуальность игроков. Более того, у обеих команд были проблемы с аутсайдерами: тяжело и “Ман Юнайтед”, и “Вулверхэмптон” раскрывали их оборону. Учитывая это, и то, что "вовки" возвращаются после двухнедельного перерыва - гости сегодня вряд ли много забьют. Прогноз: ТМ 2,5.