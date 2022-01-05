Челси - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч Кубка лиги на 05.01.2022 

Кубок английской лиги, первый полуфинал

5 января 2022. Лондон, “Стэмфорд Бридж”

“Челси” 21:45 “Тоттенхэм”

Телетрансляция – Setanta Sports+

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Антонио Конте вернется на “Стэмфорд Бридж”, но в качестве тренера “Тоттенхэма”, может появиться на поле в среду в полуфинале Кубка лиги и любимый нападающий тренера “шпор” Ромелу Лукаку, которому пришлось извиняться перед тренером и болельщиками “Челси” за свое интервью, в котором он выразил недовольство своим положением в Лондоне.

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Челси

История с Лукаку обрела непредсказуемые пропорции, наверное большие, чем кто-либо ожидал. Из-за шума, возникшего после его интервью итальянскому Sky, бельгийский нападающий пропустил матч с “Ливерпулем”. Но после него Лукаку провел очередную объяснительную беседу с Тухелем, а затем записал интервью для клубного сайта, в котором попросил у всех прощения. Лукаку вернулся в состав и вместе со всей командой готовился к игре с “Тоттенхэмом”. О его трансфере нет и речи.

Но точно “Челси” останется без своего основного вратаря Эдуара Менди, сделавшего несколько впечатляющих сейвов в игре с “Ливерпулем”. Сенегальский кипер отправился на Кубок Африки, и место в воротах займет Кепа Аррисабалага. Из-за травм Томас Тухель по-прежнему не может рассчитывать на защитников Джеймса, Чилуэлла, Кристенсена и Чалоба, полностью не готовы к матчу Лофтус-Чик и Вернер.

Ничья с “Ливерпулем” стала для “Челси” четвертой в пяти последних матчей АПЛ. Команда Тухеля некогда славилась своей хорошей обороной, но в последних 11 поединках “синие” пропустили 15 голов, в девяти последних поединках в АПЛ – всего один клиншит. У “Челси” непростой период, и история Лукаку действительно всплыла весь некстати.

Тоттенхэм

По потерянным очкам “Тоттенхэм” остается четвертой командой английской Премьер-лиги. “Шпоры” добавили в солидности с Антонио Конте, результаты более-менее хорошие (пять побед и три ничьи в английском чемпионате), но в игре “Тоттенхэма” все же есть ряд недостатков, это признает и главный тренер команды.

В прошлом туре “Тоттенхэму” удалось обыграть “Уотфорд” только благодаря голу Санчеса со стандарта на 90+6 минуте (1:0), а в позапрошлом “шпоры” не смогли справиться с “Саутгемптоном”, который больше тайма играл вдесятером (1:1). В позиционной атаке “Тоттенхэма” пока не все в порядке, и показательно, что свой едва ли не лучший матч с Конте “шпоры” провели против “Ливерпуля”, играя в контратакующей манере.

Конте перед матчем отказывался давать какие-то гарантии относительно трофеев, утверждая, что “Тоттенхэму” нужно продолжать строить команду. “Нельзя выигрывать трофеи, только говоря о них. В данный момент “Челси” более готов к этому. В прошлом году они выиграли Лигу чемпионов”, – сказал Конте.

Матч с “Челси” из-за повреждений пропустят Ромеро, Сессеньон и Бергвейн, кроме того в составе “шпор” два предполагаемых положительных теста.

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Статистика команд, цифры и факты

“Челси” пропускал голы в восьми из девяти последних матчей английской Премьер-лиги.

“Челси” проходил “Саутгемптон” и “Астон Виллу” в Кубке лиги в серии пенальти, но в четвертьфинале смог переиграть “Брентфорд” в основное время (2:0).

“Тоттенхэм” пропустил один гол в последних трех матчах АПЛ, “Челси” – четыре.

“Челси” проиграл только один домашний матч в сезоне 2021/22 (восемь побед, семь ничьих), но выиграл только два из последних восьми.

“Тоттенхэм” с октября не забивает в выездных матчах больше одного гола за 90 минут (победа над “Ньюкаслом” 3:2).

Последние пять матчей Челси и Тоттенхэма

Челси

02.01 “Ливерпуль” 2:2 (АПЛ)

29.12 “Брайтон” 1:1 (АПЛ)

26.12 “Астон Вилла” 3:1 (АПЛ)

22.12 “Брентфорд” 2:0 (Кубок лиги)

19.12 “Вулверхэмптон” 0:0 (АПЛ)

Тоттенхэм

01.01 “Уотфорд” 1:0 (АПЛ)

28.12 “Саутгемптон” 1:1 (АПЛ)

26.12 “Кристал Пэлас” 3:0 (АПЛ)

22.12 “Вест Хэм” 2:1 (АПЛ)

19.12 “Ливерпуль” 2:2 (АПЛ)

Личные встречи

“Челси” не проигрывает “Тоттенхэму” в основное время с 8 января 2019 года (шесть побед, две ничьи). В первом круге АПЛ команда Тухеля выиграла на “Тоттенхэм Хотспур Стэдиуме” 3:0. Общий баланс – 74 победы “Челси”, 41 ничья, 55 побед “Тоттенхэма”.

Ориентировочные составы

“Челси”: Аррисабалага – Аспиликуэта, , Силва, Рюдигер – Хадсон-Одои, Жоржиньо, Баркли, Алонсо – Зиеш, Пулишич – Лукаку

“Тоттенхэм”: Льорис – Санчес, Родон, Дэвис – Эмерсон, Скипп, Хейбьерг, Регилон – Моура, Сон, Кейн

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Челси – Тоттенхэм от UA-Football

“Тоттенхэм” выиграл два из семи последних выездных матчей, “Челси” – два из семи домашних. Эти команды как будто созданы друг для друга. Учитывая плотный календарь, свое неоптимальное состояние, и то, что полуфинальный раунд состоит из двух поединков, обе команды, вероятно, не будут рисковать, и отдадут предпочтение контролю. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.