Гости будут без Гвардиолы. Суиндон – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча Кубка Англии на 07.01.2022

Кубок Англии, третий раунд (1/32 финала)

7 января, 22:00. "Каунти Граунд" (Суиндон)

Главный арбитр: Дэнни Ингленд

Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс +

Период конца декабря – начало января знаменит своей излишней интенсивностью в Англии. После трех матчей подряд за неделю в чемпионате идут не только поединки Кубка лиги, но и в сезон врывается Кубок Англии в полном объеме. Именно с третьего раунда соревнования стартуют команды АПЛ, а это значит, что турнир набирает особые обороты – включаются претенденты на титул.

Правда, этот праздник футбола испортил коронавирус, и из-за заражения даже в нашем поединке будут отсутствовать несколько исполнителей, в том числе и главный тренер горожан Хосеп Гвардиола. Однако вряд ли это помешает "Ман Сити" противостоять команде, которая играет в четвертом дивизионе Англии.

Команда представляет одноименный 185-тысячный город Суиндон, выступая во Второй лиге Англии. Сейчас "красные" идут на пятом месте в чемпионате, уступая третью позицию (которая дает путевку в дивизион выше) двумя очками при матче в запасе. Подопечные Бена Гарнера стабильно шли в топ-3, пока не уступили в декабре дважды подряд, да еще пропустили матчи через тот же Covid-19. Также "Суиндон" вылетел из Трофея футбольной лиги и Кубка лиги. Поединок против "Ман Сити" – последний шанс остаться хотя бы в каком-нибудь соревновании вне Второй лиги.

В Кубке Англии команда прошла "Крю" (3:0) из Первой лиги и "Уолсолл" (2:1) из Второй лиги. В обоих матчах "Суиндон" победил в гостях, да еще с очень явным преимуществом. Для Гарнера, однозначно, Кубок – это больше чем турнир, и на него он по-особому настраивает своих подопечных.

Один из лидеров команды и основополагающий игрок центра поля Джек Пейн травмировался в предыдущем матче против "Нортхэмптона" и не сыграет против МС. Также в том же поединке получил повреждение еще один хавбек Джонатан Уильямс.

"Горожане" снова стали на свой победный путь. На данный момент подопечные Гвардиолы одолели 11 соперников в чемпионате Англии с общим счетом 33:7. В настоящее время МС лидирует в турнирной таблице с отрывом от "Челси" в 10 очков. Также и уверенно идет впереди по всем показателям: "горожане" - наиболее результативная команда в чемпионате (53 гола) и лучше всех играют в обороне (13).

В то же время две последние победы дались достаточно тяжело. Против "Брентфорда" подопечные Гвардиолы ограничились одним голом, и едва не пропустили тоже. А вот против “Арсенала” были довольно противоречивые решения от арбитров в обе стороны – но это уже история. Несмотря на весь внешний негатив, МС продолжает гнут линию гвардиоловского футбола, при чем делая это красиво.

Приятно, что подъем “Сити” пришелся как раз на время, когда Зинченко регулярно выходил в составе. Правда, украинец не сыграет против "Суиндона", как и еще шесть игроков первой команды, среди которых и Фил Фоден. Причина у всех одна – коронавирус – именно из-за этой болезни изолированы еще 14 членов персонала клуба, в том числе и Хосеп Гвардиола и его помощник Хуан Лилльо. Главным на бровке будет Родольф Боррелл.

Pep Guardiola will miss tomorrow evening’s FA Cup trip to Swindon Town after testing positive for Covid-19.



⬇️ DETAILS ⬇️