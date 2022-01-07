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Халл Сити - Эвертон. Анонс и прогноз на матч Кубка Англии на 08.01.2022
Халл Сити – Эвертон: Прогноз и анонс матча ⋉ 8 января 2022 ⋊ Кубок Англии на UA-Футбол
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Кубок Англии, третий раунд
8 января 2022. Халл, “МКМ Стэдиум”
“Халл Сити” 19:30 “Эвертон”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Украинский новичок “Эвертона” Виталий Миколенко не играл против “Брайтона”, но возможно получит шанс дебютировать за “ирисок” в матче третьего раунда Кубка Англии против “Халл Сити”.
Халл Сити
“Халл Сити” в сезоне 2020/21 выиграл Лигу 1 и поднялся в Чемпионшип, но во втором по рангу дивизионе “тиграм” не удается стабильно набирать очки. В первых 15 турах “Халл” выиграл всего дважды (три ничьи, десять поражений), затем была серия из четырех побед, но в последних четырех турах “тиграм” вновь не удается взять три очка (две ничьи, две поражения). От зоны вылета команду Гранта Макканна отделяют четыре очка.
“Халл” не проводил последние матчи в оптимальном составе из-за травм и положительных тестов, добавились проблемы и после игры с “Блэкпулом” – повреждения получили Каллум Элдер и Джон Мадженнис.
“Тигры” впервые с середины декабря проведут домашний и Грант Макканн много говорил о значение болельщиков перед игрой с “Эвертоном”. Для команд футбольной лиги поединок против соперника из АПЛ – это всегда престиж и возможность заработать, поэтому для “Халла” эта игра будет иметь большое значение.
Эвертон
“Эвертон” пропустил три тура Премьер-лиги из ковидных переносов, а вернувшись на поле проиграл “Брайтону” 2:3. Для “ирисок” это было девятое поражение в 18 матчах, в турнирной таблице “Эвертон” пятнадцатый.
Впервые за несколько месяцев в старте вышел форвард “Эвертона” Доминик Калверт-Льюин, но возвращение одного из лидеров команды получилось малоудачным. 24-летний нападающий имел не так много моментов, а главное – не реализовал пенальти. В целом “Эвертон” выглядел очень посредственно, и дважды сокращал разрыв в счете только благодаря стараниями клубного воспитанника Энтони Гордона. Результаты последних 12 матчей “Эвертона” – одна победа, три ничьи, восемь поражений.
Перед матчем с “Халлом” у Рафаэля Бенитеса много спрашивали о ситуации с фланговым защитником “Эвертона” Люка Динем и тренер “ирисок” открыто признал, что француз хочет покинуть команду.
Воспользуется ли ситуацией Миколенко? По словам Бенитеса, украинца, а также еще одного зимнего новичка, шотландца Натана Паттерсона, нужно вводить в игру постепенно. “Они молодые игроки, и у них не опыта игр в Премьер-лиге. Возможно, кто-то один из них выйдет, возможно, они вдвоем это сделают. Мы посмотрим в день матча”.
Было решено, что Калверт-Льюин против “Халла” не сыграют, у Ришарлисона, Таунсенда, Дэвиса и Мины травмы.
Статистика команд, цифры и факты
- “Эвертон” не может выиграть в гостях восемь матчей подряд во всех турнирах (три ничьи, пять поражений).
- “Эвертон” пропустил 16 голов в последних семи матчах.
- Команда Бенитеса не побеждала в двух матчах подряд с августа-сентября.
- “Халл Сити” забил 20 голов в 24 турах. Это второй с конца показатель в Чемпионшипе.
- “Халл Сити” не проигрывает в трех домашних матчах подряд (две победы, ничья), забивая в каждой игре по два мяча.
Последние пять матчей Халл Сити
Халл Сити
- 01.01 “Блэкпул” 0:1 (Чемпионшип)
- 18.12 “Ноттингем Форест” 1:2 (Чемпионшип)
- 11.12 “Бристоль Сити” 2:2 (Чемпионшип)
- 04.12 “Рединг” 1:1 (Чемпионшип)
- 27.11 “Миллуолл” 2:1 (Чемпионшип)
Эвертон
- 02.01 “Брайтон” 2:3 (АПЛ)
- 16.12 “Челси” 1:1 (АПЛ)
- 12.12 “Кристал Пэлас” 1:3 (АПЛ)
- 06.12 “Арсенал” 2:1 (АПЛ)
- 01.12 “Ливерпуль” 1:4
Личные встречи
В последний раз команды встречались в Премьер-лиге 2016/17, “Эвертон” выиграл 4:0. Общая история встреч – десять побед “Эвертона”, шесть ничьих, семь побед “Халл Сити”.
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Халл Сити – Эвертон от UA-Football
Несмотря на все свои игровые проблемы “Эвертон” все же остается фаворитом в матче против “Халл Сити”. Но 11 января “ирискам” предстоит матч чемпионата против “Лестера”, и очки в лиге команде Бенитеса все же важнее. Возможно, испанец проведет ротацию, чем может воспользоваться “Халл Сити”. Скорее всего команды забьют по голу, и не определят победителя в основное время. Прогноз – ничья 1:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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