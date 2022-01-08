Челси - Честерфилд. Анонс и прогноз на матч Кубка Англии на 08.01.2022 

Кубок Англии, третий раунд

8 января 2022. Лондон, “Стэмфорд Бридж”

“Челси” 19:30 “Честерфилд”

Телетрансляция – Setanta Sports+

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Победитель Лиги чемпионов-2021 сыграет против команды из пятого дивизиона – именно такие противостояния делают кубковые соревнования особенными.

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Челси

Игра с “Честерфилдом” в Кубке Англии втиснута у “Челси” между двумя полуфиналами с “Тоттенхэмом” в Кубке лиги и матчами с “Ливерпулем” и “Манчестер Сити” в Премьер-лиге.

“Челси” неплохо действовал против “Ливерпуля”, хоть и уступал по ходу игры 0:2 (в итоге закончили 2:2), а затем очень уверенно расправился с “Тоттенхэмом” (2:0). Кажется, что декабрьский кризис остался позади.

Матч с “Честерфилдом” повод подтянуть форму футболистов, которые возвращаются после травм и болезней (например, Вернер, Хавертц, Лофтус-Чик), игровое время должны получить резервисты Баркли, Беттинелли, Сарр и Сауль, который был одним из лучших на поле против “Тоттенхэма”, в заявку на игру стоит ожидать и игроков из академии – в частности Симонса, Вэйла и Сунсап-Холла, которые уже успели дебютировать за “синих” в Кубке лиги.

Кристенсен, Силва, Канте, Чилуэлл и Джеймс остаются вне игры, поэтому Тухель может использовать схему с четырьмя защитниками, которая хорошо работала против “Тоттенхэма”.

Честерфилд

“Честерфилд” потерял лиговый статус в 2018-м году, но может подняться на одну ступеньку выше в футбольной пирамиде уже в этом в сезоне. После 20 туров “Честерфилд” лидирует в Национальной лиге (пятый дивизионе) с отрывом в два очка и игрой в запасе.

“Честерфилд” проиграл всего лишь один раз, и играет в чемпионате в атакующий и смелый футбол. “The Spireites” в среднем забивают 1.9 гола за матч (больше всех в лиге), звезда команды – 24-летний форвард Кабонго Тшиманга, забивший 18 голов в 20 матчах.

Главный тренер “Честерфилда” Джеймс Роу использует схему 3-5-2, с активным подключением вингбеков в атаке. Роу назвал игру с “Челси” потрясающим событием для его клуба, “это возвращает нас на карту”. “Мы поедем туда и постараемся выиграть матч”, – сказал 38-летний менеджер “The Spireites”.

Статистика команд, цифры и факты

“Честерфилд” сыграет в Кубке Англии против команды из АПЛ впервые с 1997 года.

В 1986 году “Олтрингем” победил в Кубке Англии “Бирмингем”, с тех пор нелиговые коллективы не могут обыграть команды из высших дивизионов в гостях.

“Челси” проиграл только один из последних 34 матчей Кубка Англии против команд из низших дивизионов (“Бредфорд” в 2015 году).

“Честерфилд” стал первой в истории командой, которая победила на “Стэмфорд Бридж”. Это случилось 21 октября 1905 года в Дивизионе Два.

Последние пять матчей Челси и Честерфилда

Челси

05.01 “Тоттенхэм” 2:0 (Кубок лиги)

02.01 “Ливерпуль” 2:2 (АПЛ)

29.12 “Брайтон” 1:1 (АПЛ)

26.12 “Астон Вилла” 3:1 (АПЛ)

22.12 “Брентфорд” 2:0 (Кубок лиги)

Честерфилд

01.01 “Кингс Линн Таун” 1:0 (Национальная лига)

28.12 “Галифакс Таун” 1:1 (Национальная лига)

11.12 “Гримсби” 1:0 (Национальная лига)

05.12 “Солфорд Сити” 2:0 (Кубок Англии)

23.11 “Олтрингем” 2:2 (Национальная лига)

Личные встречи

“Челси” и “Честерфилд” не встречались между собой много десятилетий. В последний раз в Кубке Англии команды виделись друг с другом в феврале 1950 года, “Челси” выиграл 3:0 в переигровке пятого раунда.

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Челси – Честерфилд от UA-Football

Можно предположить, что “Челси” быстро забьет первый гол, а затем постарается контролировать игру. Также в кубковых матчах для команд из низших дивизионов даже один гол при разгромном счете – это повод для радости, и учитывая, что “Челси” будет третий вратарь и под конец игры – несколько игроков из академии, один гол “Честерфилд” может забить. Прогноз – победа “Челси” 5:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.