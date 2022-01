Old School. Ноттингем Форест – Арсенал. Анонс и прогноз матча Кубка Англии на 09.01.2022

Кубок Англии, третий раунд (1/32 финала)

9 января, 19:10. "Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

Прямая трансляция: Сетанта Спортс +

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

По-настоящему легендарные английские команды встретятся в старейшем официальном футбольном турнире. Классика для олдскульных фанатов. Если сильно углубиться в историю, то можно вспомнить, что разница между рождениями клубов составляет 21 год: Нотингем основан в 1865-м году, а Арсенал - в 1886. И здесь самое интересное то, что в создании такого клуба в Лондоне взяли участие несколько бывших игроков как раз "лесников".

К сожалению, тот же "Ноттингем" потерял свою мощь, и теперь должен довольствоваться низшими лигами, а вот "Арсенал", такое чувство, испытывает реинкарнацию и точно будет в этой паре лидером. Доставят ли им хлопот "лесники"?

Под значением "легендарность" конечно же имелись в виду две подряд победы "Ноттингема" в Лиге чемпионов 1979 и 1980 гг. Перед тем было чемпионство в Первом дивизионе Англии, а после этого дела пошли на спад. Сейчас "лесники" идут девятыми в Чемпионшипе, даже сохраняя шансы на первую шестерку позиций в чемпионате, чтобы получить возможность бороться за выход в АПЛ - от шестого "Хаддерсфилда" команда отстает на шесть очков при матче в запасе.

Последние два матча "Ноттингем" проиграл, однако перед тем у подопечных Стива Купера была серия из девяти поединков без поражений, которая включала четыре победы. Определенная стабильность есть, хотя и конец года получился откровенно плохим. Следует отметить, что эти два вышеупомянутых поражения были от прямых конкурентов в борьбе за места в АПЛ – “Хаддерсфилда” (шестая позиция; 0:1) и “Мидлсбро” (седьмая позиция; 0:2).

Новые потери перед "канонирами" не понесли "лесники". В лазарете пока три игрока, которые не играют уже очень много матчей: Эли, Лоу и Мбе. Стоит отметить еще несколько молодых талантов "Ноттингема", которые в теории могут феерить в АПЛ: 20-летний вингер Джонсон, 21-летний правый бэк Джед Спес и 20-летний воспитанник академии МЮ опорник Гарнер. Все они играют в основе, правда, скелет составляют все-таки опытные исполнители с большим количеством матчей в Чемпионшипе.

