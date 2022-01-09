Old School. Ноттингем Форест – Арсенал. Анонс и прогноз матча Кубка Англии на 09.01.2022

Кубок Англии, третий раунд (1/32 финала)

9 января, 19:10. "Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

Прямая трансляция: Сетанта Спортс +

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

По-настоящему легендарные английские команды встретятся в старейшем официальном футбольном турнире. Классика для олдскульных фанатов. Если сильно углубиться в историю, то можно вспомнить, что разница между рождениями клубов составляет 21 год: Нотингем основан в 1865-м году, а Арсенал - в 1886. И здесь самое интересное то, что в создании такого клуба в Лондоне взяли участие несколько бывших игроков как раз "лесников".

К сожалению, тот же "Ноттингем" потерял свою мощь, и теперь должен довольствоваться низшими лигами, а вот "Арсенал", такое чувство, испытывает реинкарнацию и точно будет в этой паре лидером. Доставят ли им хлопот "лесники"?

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Ноттингем Форест

Под значением "легендарность" конечно же имелись в виду две подряд победы "Ноттингема" в Лиге чемпионов 1979 и 1980 гг. Перед тем было чемпионство в Первом дивизионе Англии, а после этого дела пошли на спад. Сейчас "лесники" идут девятыми в Чемпионшипе, даже сохраняя шансы на первую шестерку позиций в чемпионате, чтобы получить возможность бороться за выход в АПЛ - от шестого "Хаддерсфилда" команда отстает на шесть очков при матче в запасе.

Последние два матча "Ноттингем" проиграл, однако перед тем у подопечных Стива Купера была серия из девяти поединков без поражений, которая включала четыре победы. Определенная стабильность есть, хотя и конец года получился откровенно плохим. Следует отметить, что эти два вышеупомянутых поражения были от прямых конкурентов в борьбе за места в АПЛ – “Хаддерсфилда” (шестая позиция; 0:1) и “Мидлсбро” (седьмая позиция; 0:2).

Кадры хозяев

Новые потери перед "канонирами" не понесли "лесники". В лазарете пока три игрока, которые не играют уже очень много матчей: Эли, Лоу и Мбе. Стоит отметить еще несколько молодых талантов "Ноттингема", которые в теории могут феерить в АПЛ: 20-летний вингер Джонсон, 21-летний правый бэк Джед Спес и 20-летний воспитанник академии МЮ опорник Гарнер. Все они играют в основе, правда, скелет составляют все-таки опытные исполнители с большим количеством матчей в Чемпионшипе.

ℹ️ Arsenal (h): Matchday guide



???? Ticket information



???? Stadium entry requirements



???? Fan Zone open behind Brian Clough Stand from 2pm



⏱ Meet Matchday VIP Michael Dawson in the Fan Zone from 2.40pm until 3.10pm



???? Discounts on selected food & drink items



???????? #NFFC — Nottingham Forest FC (@NFFC) January 8, 2022

Арсенал

Лондонский клуб не может похвастаться евротрофеями, как “Ноттингем”, однако хотя бы постоянными выступлениями в АПЛ на достаточно высоком уровне – пожалуйста. Последние годы "канониры" находятся в депрессивной (в плане результатов) яме, однако едва не потерявший доверие болельщиков Артета начинает оправдывать предоставленные ему кредиты. "Арсенал" уверенно идет в чемпионате, занимая заслуженное четвертое место.

"Канониры" стартовали в чемпионате с трех поражений, однако за последние четыре месяца в их пассиве всего три проигрыша. И при чем от сильных оппонентов: "Эвертона" (1:2), "Манчестер Юнайтед" (2:3), "Ливерпуля" (0:4) и "Манчестер Сити" (1:2). Если против “мерсисайдцев” была игра в одни ворота, то с другими командами – ровный футбол. А против "горожан", и вообще, команда Артеты выглядела сильнее. Прогресс очевиден – рост от матча к матчу.

Кадры гостей

У "канониров" важных потерь нет. Вне игры Колашинац, Нкетиа и Чамберс. Их можно рассматривать только как игроков резерва. А вот наставник Микель Артета, сдавший положительный тест на коронавирус перед Новым годом, уже здоров и готов на бровке помогать команде.

☔️ Rainy day training



???? Ready for @EmiratesFACup action ????



???? London Colney pic.twitter.com/bgNBb3Z3Xa — Arsenal (@Arsenal) January 8, 2022

Последние матчи Ноттингем Форест и Арсенала

Последние пять встреч хозяев

30.12.21. Ноттингем – Хаддерсфилд 0:1 (Чемпионшип)

26.12.21. Мидлсбро – Ноттингем 2:0 (Чемпионшип)

18.12.21. Ноттингем – Халл 2:1 (Чемпионшип)

11.12.21. Свонси – Ноттингем 1:2 (Чемпионшип)

04.12.21. Ноттингем – Питерборо 2:0 (Чемпионшип)

Последние пять встреч гостей

01.01.22. Арсенал – Манчестер Сити 1:2 (АПЛ)

26.12.21. Норвич – Арсенал 0:5 (АПЛ)

21.12.21. Арсенал – Сандерленд 5:1 (Кубок лиги)

18.12.21. Лидс – Арсенал 1:4 (АПЛ)

15.12.21. Арсенал – Вест Хэм 2:0 (АПЛ)

Личные встречи Ноттингем Форест и Арсенала

В противостояниях между командами круглое число – 100 проведённых поединков. За победами большим преимуществом обладают "канониры" - 51:27. В текущем веке коллективы встречались трижды. Интересно, что в Кубке лиги в 2016 и 2019 сильнее был "Арсенал" (4:0, 5:0), а вот именно в Кубке Англии и еще и на "Сити Граунд" в 2018 и тоже (как сегодня) в третьем раунде победил " Ноттингем” со счетом 4:2.

Ставки и коэффициенты на матч Ноттингем Форест – Арсенал

Прогноз матча Ноттингем Форест – Арсенал от UA-Football

Лесники набрали неплохой ход, однако два поражения подряд выбили команду из колеи. Такой турнир, как Кубок Англии, всегда становится глотком живого воздуха для команд из низшего дивизиона, так что "Арсеналу" точно не будет легко. Но ведь и "канониры" далеко не простой соперник сейчас, так что будет идти ожесточенная борьба. Голы должны быть, ведь обе команды в обороне не безгрешны, тем более с игроками резерва в составе. Прогноз: Обе забьют.