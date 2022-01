Ливерпуль – Шрусбери Таун. Анонс и прогноз матча Кубка Англии на 09.01.2022

Кубок Англии, третий раунд (1/32 финала)

9 января, 16:00. "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Дэвид Кут

Прямая трансляция: Сетанта Спортс +

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Поединок “Ливерпуля” в Кубке Англии поставлен на воскресенье в связи с тем, что подопечные Клоппа 6 января должны были сыграть полуфинальный матч Кубка лиги против “Арсенала”. Однако это противостояние было перенесено, а вот сегодня подопечные Клоппа на встречу против команды из третьего дивизиона выйдут. Удивительно, но таков он английский футбол в период пандемии. Смогут ли явные андердоги навязать борьбу ослабленным хозяевам "Энфилда"?

Ливерпуль

Определенный спад сейчас у команды Юргена Клоппа. Уже в четырех матчах подряд “мерсисайдцы” не могут победить в основное время: трижды сыграли вничью и один раз уступили. В чемпионате отрыв от лидера "Манчестер Сити" уже составляет 11 очков при матче в запасе, и это отставание очень тяжело будет наверстать.

Вообще Кубок Англии в последнее время не для "Ливерпуля". Команда не побеждала в нем уже почти 16 лет, в последний раз завоевав этот титул еще в сезоне 05/06. Достаточно сильные соперники останавливают "мерсисайдцев" на дороге в финал: к примеру, в прошлом году это сделал МЮ, в позапрошлом - "Челси". Да и в Кубке лиги, еще одном внутреннем турнире не вылет, "Ливерпулю" не идет - последний раз еще в сезоне 11/12 в нем побеждала команда из "Энфилда". Отметим такой парадокс, что с 2004 года "Ливерпуль" завоевал столько же титулов Лиги чемпионов, столько же и внутренних кубковых трофеев.

Кадры хозяев

Ко всем проблемам добавился еще и Кубок Африки. Крылья команды Садио Мане и Мохаммед Салах, а также полузащитник Наби Кейта сейчас на Черном континенте и помогают своим сборным преодолеть путь к трофею. В то же время также и коронавирус подкосил команду. Точные цифры количества заболеваний “мерсисайдцы” не назвали, однако ассистент тренера отметил, что сегодня сыграет микс молодости и опыта – классика для Кубка Англии на ранних стадиях.

The Reds will field a side mixed with youth and experience for Sunday’s #EmiratesFACup third-round tie. ???? — Liverpool FC (@LFC) January 8, 2022

Шрусбери Таун

Команда, которая начинает ковать путь к вершине. В прошлом сезоне "синие" болтались у дна таблицы Первой лиги. Собственно, и текущий розыгрыш чемпионата “Шрусбери” начал не слишком удачно - с нуля очков в шести стартовых поединках. Правда, подопечные Котеррилла исправляются перед болельщиками из 70-тысячного города. В последних четырех матчах команда получила 10 очков из 12 возможных, да и поднялась вверх по турнирной таблице. Сейчас "синие" идут 15 в третьем дивизионе, отдалившись от зоны вылета на четыре очка и держась на расстоянии в 14 зачетных пунктов от зоны плей-офф для выхода в Чемпионшип.

В Кубке Англии "Шрусбери" стартовал с первого раунда и прошел команд из еще низших дивизионов "Стретфорд" (5:1) и "Карлайл" (2:1). Если с коллективом из Южного дивизиона проблем не было, то команда Второй лиги уже нанесла проблемы и заставила немного понервничать. Но в целом подопечные Котеррилла неплохо прошли оба поединка.

Кадры гостей

Неизвестно, сыграет ли самый результативный (9+6) футболист команды Дэниел Юдо, который в предыдущем матче травмировался и был заменен еще в первом тайме. Также под вопросом и игра 20-летнего основного защитника Огбеты.

???? | Elliott Bennett discusses Salop's BIG @EmiratesFACup tie away at @LFC on Sunday ????



????????#Salop — Shrewsbury Town FC (@shrewsweb) January 7, 2022

Последние матчи Ливерпуля и Шрусбери Таун

Последние пять встреч хозяев

02.01.22. Челси – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)

28.12.21. Лестер – Ливерпуль 1:0 (АПЛ)

22.12.21. Ливерпуль – Лестер 3:3 (победа "мерсисайдцев" по пенальти) (Кубок лиги)

19.12.21. Тоттенхэм – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)

16.12.21. Ливерпуль – Ньюкасл 3:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

02.01.22. Шрусбери – Шеффилд Венсдей 1:0 (Первая лига)

29.12.21. Шрусбери – Аккрингтон 0:0 (Первая лига)

26.12.21. Флитвуд – Шрусбери 0:3 (Первая лига)

18.12.21. Шрусбери – Челтнем 3:1 (Первая лига)

11.12.21. Донкастер – Шрусбери 1:0 (Первая лига)

Личные встречи Ливерпуля и Шрусбери Таун

Не так давно команды играли между собой: в феврале 2020 они встречались в Кубке Англии, правда в четвертом раунде. Тогда "Шрусбери" на собственном поле отыгрался с 0:2 и вырвал ничью, а во время переигровки автогол решил судьбу матча в пользу "мерсисайдцев".

Any excuse to rewatch this iconic night in the club's history ????



???????? | #Salop pic.twitter.com/uPEaiGXOCy — Shrewsbury Town FC (@shrewsweb) January 8, 2022

До этого коллективы встречались всего раз, и тоже в Кубке Англии. В 1996 году (тоже в четвертом раунде) "Ливерпуль" разгромил соперника со счетом 4:0.

Ставки и коэффициенты на матч Ливерпуль – Шрусбери Таун

Прогноз на матч Ливерпуль – Шрусбери Таун от UA-Football

Учитывая большое количество потерь, гости сегодня смогут немного пощекотать нервы болельщикам "мерсисайдцев". Конечно, вряд ли у них получится нечто большее, чем навязывание борьбы, но на уровне команды из Первой лиги синие сыграют достойно. Но все равно этого не хватит хоть для ничьей или гола. Прогноз: Обе не забьют.