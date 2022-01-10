Манчестер Юнайтед - Астон Вилла. Анонс и прогноз на матч Кубка Англии на 10.01.2022 

Кубок Англии, третий раунд

10 января 2022. Манчестер, “Олд Траффорд”

“Манчестер Юнайтед” 21:55 “Астон Вилла”

Телетрансляция – Setanta Sports+

Текстовая трансляция – UA-Футбол

После увольнения Сульшера прошло чуть более месяца, но в “Манчестер Юнайтед” уже новый кризис. Гари Невилл и Рой Кин критикуют язык тела игроков МЮ, тактика Рангника не работает, в раздевалке нет единстве. Этой ситуацией постарается воспользоваться амбициозная “Астон Вилла” Стивена Джеррарда.

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Манчестер Юнайтед

Неделю назад “Манчестер Юнайтед” проиграл “Вулверхэмптону” на своем поле. Это было первое поражение Рангника во главе “Манчестер Юнайтед”. Все к этому шло.

“Юнайтед” крайне слабо сыграл против “Норвича” и победил только благодаря голу Роналду с пенальти (1:0), а после вынужденного перерыва была безрадостная ничья с “Ньюкаслом” (1:1). Это, к слову, две последние команды чемпионата. В позапрошлом туре “Юнайтед” смог обыграть “Бернли” (3:1), но хороший футбол ему удавалось показывать только редкими отрезками.

Поражение “Вулверхэмптону” было крайне неприятным и унизительным для всех в клубе. Как пишет The Daily Mail, Рангник недооценил трудность своей задачи. Раздевалка МЮ якобы разделена на несколько групп, в составе слишком много футболистов, и многие из них хотят покинуть клуб из-за нехватки игрового времени, ряд ведущих игроков (Магуайр, Фернандеш, Шоу, Санчо, Рэшфорд) показывают слабый уровень игры. Две подряд игры против “Виллы” (после Кубка команды сыграют и в чемпионате) в какой-то степени должны показать, работают ли в “Юнайтед” методы “крестного отца гегенпрессинга”.

Матч с “Астон Виллой” пропустит Погба, Линделеф восстановился, но под вопросом остается Магуайр. Байи отправился на Кубок Африки.

Астон Вилла

Имя Стивена Джеррарда стало притягательным для потенциальных новичков “Астон Виллы”. Бирмингемцы оформили громкий трансфер, арендовав у “Барселоны” Филиппе Коутиньо, также “Вилла” работает над переходом фулбека “Эвертона” Диня.

Для предшественника Джеррарда Дина Смита победа над “Манчестер Юнайтед” в шестом туре АПЛ стала для него последней во главе “Астон Виллы”. Конечно, сложно представить себе такой сценарий для Джеррарда. Пока у него баланс – четыре победы и четыре поражения. Но вызывает вопросы только неудача в матче с “Брентфордом” (1:2), а в играх с “Челси” (1:3), “Ливерпулем” (0:1) и “Манчестер Сити” (0:1) “Вилле” все же сложно было рассчитывать на положительный результат.

В целом прогресс команды после назначения Джеррарда заметный и болельщики “Виллы” смотрят вперед с оптимизмом.

Против “Манчестер Юнайтед” готовы сыграть Уоткинс и Мингз, пропустившие игру с “Брентфордом”, под вопросом Янг, Бэйли продолжает восстановление, Накамба также травмирован, Траоре и Трезеге на Кубке Африки.

Статистика команд, цифры и факты

В матче против “Вулверхэмптона” “Манчестер Юнайтед” позволил сопернику нанести 19 ударов, из них шесть – в створ ворот.

“Манчестер Юнайтед” только в одном из шести матчей после назначения Рангника удалось забить более одного мяча за 90 минут (победа над “Бернли” 3:1).

“Манчестер Юнайтед” выиграл только половину домашних матчей в сезоне АПЛ (пять побед, ничья, четыре поражения).

У “Астон Виллы” всего два клиншита в последних 13 матчах.

Только один выездной матч “Астон Виллы” в сезоне 2021/22 завершился вничью (матч с “Челси” в Кубке лиги 1:1).

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Астон Виллы

Манчестер Юнайтед

03.01 “Вулверхэмптон” 0:1 (АПЛ)

30.12 “Бернли” 3:1 (АПЛ)

27.12 “Ньюкасл” 1:1 (АПЛ)

11.12 “Норвич” 1:0 (АПЛ)

08.12 “Янг Бойз” 1:1 (Лига чемпионов)

Астон Вилла

02.01 “Брентфорд” 1:2 (АПЛ)

26.12 “Челси” 1:3 (АПЛ)

14.12 “Норвич” 2:0 (АПЛ)

11.12 “Ливерпуль” 0:1 (АПЛ)

05.12 “Лестер” 2:1 (АПЛ)

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Личные встречи

“Астон Вилла” выиграла на “Олд Траффорд” 1:0 в шестом туре после гола Конса на 88-й минуте, а затем Фернандеш не реализовал пенальти, и право пробивать одиннадцатиметровые перешло к Роналду. В Кубке Англии у “Юнайтед” солидный перевес над “Виллой” – 10 побед в 12 матчах.

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Астон Вилла от UA-Football

Харри Магуайр в очередной раз сказал, что игрокам “Манчестер Юнайтед” нужно собраться, и с понедельника начать показывать другую игру и настрой на поле, Маркус Рэфшорд написал в своем твиттере о сплоченности команды. Пока это все только слова. Номинально “Юнайтед” фаворит в матче против “Виллы”, но гости способны на сюрприз. Вероятно в основное время победитель матча определен не будет. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.