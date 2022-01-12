Тоттенхэм - Челси. Анонс и прогноз на матч Кубка лиги на 12.01.2022 

Кубок лиги, полуфинал, ответный матч

12 января 2022. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”

“Тоттенхэм” (0) 21:45 “Челси” (2)

Телетрансляция – Setanta Sports+

Текстовая трансляция – UA-Футбол

После первого полуфинала, который закончился победой “Челси” 2:0, Антонио Конте вновь признал, что уровень “Тоттенхэма” в последние годы “сильно упал”. Учитывая нынешнее состояние команд, “шпорам” нужно небольшое чудо для камбэка.

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Тоттенхэм

“Тоттенхэм” не может обыграть без приключений даже одного из аутсайдеров третьего дивизиона. В матче Кубка Англии в воскресенье “шпоры” проигрывали после первого тайма “Моркему” со счетом 0:1. В перерыве, как признался хавбек “Тоттенхэма” Харри Уинкс, у команды был серьезный разговор, но переломить игру удалось только после выходов на поле Моура и Кейна.

Перед двумя кубковыми поединками “Тоттенхэм” сыграл и два малоубедительных матча в чемпионате: победа над “Уотфордом” только на 90+8 минуте после стандарта, и ничья с “Саутгемптоном” (1:1), который больше тайма был в меньшинстве.

По словам Антонио Конте, он недавно провел разговор с руководством клуба, и указал на позиции, которые нуждаются в усилении. “Тоттенхэму” явно не хватает качества.

Проблемы с составом будут ощутимы и в игре против “Челси”: из-за травм полуфинал пропустят Ромеро, Бергвейн, Дайер и Сон.

Челси

Камбэк в матче с “Ливерпулем” может стать поворотным для “Челси” в сезоне 2021/22. Уступая 0:2, и играя без отстраненного Ромелу Лукаку, команда Томаса Тухеля показала свой характер и целеустремленность, отыграв два мяча еще до перерыва.

На прошлой неделе “Челси”, играя в непривычной для Тухеля схеме с двумя центрбеками, уверенно расправился с “Тоттенхэмом”, а на выходных провел полутренировочный матч с “Честерфилдом” в третьем раунде Кубке Англии.

Настроение в команде улучшилось, но трудности впереди. “Челси” остается без основных фулбеков Джеймса и Чилуэлла, травмирован и Чалоба, а Менди отправился на Кубок Африки. Н’Голо Канте и Тьяго Силва вернулись после ковида, но Тухель только в день матча определится, сыграют ли они с “Тоттенхэмом”.

Статистика команд, цифры и факты

“Челси” не проигрывает “Тоттенхэму” в основное время в девяти матчах подряд.

“Челси” проиграл всего один раз в последних 23 матчах (15 побед, семь ничьих).

“Тоттенхэм” выиграл семь из восьми домашних матчей с Антонио Конте во всех турнирах.

“Челси” стал первой командой, которая нанесла поражение Антонио Конте во главе “шпор” в английских турнирах.

В среднем “Челси” забивает 1.85 гола за 90 минут в выездных матчах сезона 2021/22.

Последние пять матчей Тоттенхэма и Челси

Тоттенхэм

09.01 “Моркем” 3:1 (Кубок Англии)

05.01 “Челси” 0:2 (Кубок лиги)

01.01 “Уотфорд” 1:0 (АПЛ)

28.12 “Саутгемптон” 1:1 (АПЛ)

26.12 “Кристал Пэлас” 3:0 (АПЛ)

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Челси

08.01 “Честерфилд” 5:1 (Кубок Англии)

05.01 “Тоттенхэм” 2:0 (Кубок лиги)

02.01 “Ливерпуль” 2:2 (АПЛ)

29.12 “Брайтон” 1:1 (АПЛ)

26.12 “Астон Вилла” 3:1 (АПЛ)

Личные встречи

“Тоттенхэм” уже проиграл два матча “Челси” в нынешнем сезоне (0:3 в чемпионате, 0:2 в Кубке лиги), в целом “шпоры” не могут забить “синим” в четырех поединках подряд, выиграть – в последних девяти.

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Тоттенхэм – Челси от UA-Football

Все карты в руках “Челси”. “Тоттенхэму” нужно будет играть первым номером, чтобы надеяться на камбэк, но команда Томаса Тухеля можно спокойно лишить “шпор” мяча, как это было в первом матче. В субботу “Челси” предстоит ключевой матч АПЛ против “Сити”, поэтому в игре против “Тоттенхэма” “синие” постараются взять результат без больших усилий. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.