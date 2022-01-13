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Ливерпуль - Арсенал. Анонс и прогноз на матч Кубка лиги на 13.01.2022
Ливерпуль – Арсенал: Прогноз и анонс матча ⋉ 13 января 2022 ⋊ Кубок лиги на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Кубок лиги, полуфинал, первый матч
13 января 2022. Ливерпуль, “Энфилд”
“Ливерпуль” 21:45 “Арсенал”
Телетрансляция – Setanta Sports+
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Английская футбольная лига не будет изучать обстоятельства переноса первого полуфинала между “Ливерпулем” и “Арсеналом”. Игра должна была состояться на прошлой неделе, и “Ливерпуль” попросил ее перенести из-за отсутствия футболистов. Но позже оказалось, что практически все ковидные тесты игроков "Ливерпуля" были ложноположительными.
Ливерпуль
На выходных “Ливерпуль” полуэкспериментальным составом переиграл “Шрусбери” в третьем раунде Кубка Англии. Команда из третьего дивизиона забила первой на “Энфилде”, но “Ливерпуль” еще в первом тайме отыгрался, а после перерыва забил еще два мяча (4:1).
Как ни странно, это была первая победа “Ливерпуля” за пять матчей. Команда Юргена Клоппа не смогла победить в трех подряд поединках АПЛ (“Тоттенхэм” 2:2, “Лестер” 0:1, “Челси” 2:2) и в предыдущем раунде Кубка лиги (3:3 в основное время с “Лестером”).
Матч со “Шрусбери” стал также для “Ливерпуля” первым в январе без игроков африканских сборных. Салах, Мане и Кейта точно не помогут “красным” до конца января. Из-за травм с “Арсеналом” не сыграют Филлипс, Тьяго Алькантара, Харви Эллиотт и Дивок Ориги. Трент Александер-Арнольд и Алиссон вышли из изоляции и присоединились к тренировкам.
Арсенал
Всего лишь во второй раз за последние 26 лет “Арсенал” из вылетел из Кубка Англии в третьем раунде. В воскресенье “канониры” проиграли на выезде “Ноттингем Форест”, показав удручающий футбол (0:1).
Это было второе поражение “Арсенала” в 2022 году. Ранее команда Артеты уступила “Манчестер Сити” в матче АПЛ (1:2). Против лидера чемпионата “канониры” показали хорошую игру, но уступили из-за двух ошибок – глупый привезенный пенальти и глупое удаление. Свой победный гол команда Гварлиолы забила на последних секундах (1:2).
В целом создается впечатление, что “Арсенал” с Артетой движется вперед и развивается, но январь – тяжелый месяц для “канониров”. После полуфинала с “Ливерпулем” в Кубке лиги “Арсенал” проведет важнейший матч АПЛ против “Тоттенхэма”, а за ним – ответный полуфинал.
Напряженный график “канониры” должны пройти с ограниченным ресурсом. Эльнени, Парти и Пепе отправились на Кубок Африки, у Джаки ковид, у Томиясу – травма, Мэйтленд-Найлз перешел в “Рому”.
Ротация не всегда срабатывает. В игре против “Ноттингем Форест” Артета снял с игры левого защитника Тавареша уже на 35-й минуте, вероятно это он хотел бы сделать и с Соарешом на другом фланге, будь у него варианты. Слишком “мягко” выглядел и центр поля, в котором действовали 18-летний Патино и 22-летний летний новичок Локонга.
“Ситуация очень изменчивая и непонятная, я не знаю, сколько у нас будет игроков. Мы стараемся к этому адаптироваться”, – говорит Артета.
Статистика команд, цифры и факты
- “Ливерпуль” не проиграл ни одного домашнего матча в сезоне 2021/22 (10 побед, четыре ничьи).
- Форвард “Ливерпуля” Диогу Жота забил за “красных” 12 голов в 24 матчах в нынешней кампании.
- “Ливерпуль” пропустил пять голов в последних трех домашних поединках, но выиграл их.
- “Арсенал” проиграл четыре из шести последних выездных матчей (две победы).
- “Лестер” остается единственной командой, которая не пропускала от “Ливерпуля” в сезоне 2021/22.
- “Арсенал” не может забить “Ливерпулю” в трех матчах подряд.
Последние пять матчей Ливерпуля и Арсенала
Ливерпуль
- 09.01 “Шрусбери Таун” 4:1 (Кубок Англии)
- 02.01 “Челси” 2:2 (АПЛ)
- 28.12 “Лестер” 0:1 (АПЛ)
- 22.12 “Лестер” 3:3 (Кубок лиги)
- 19.12 “Тоттенхэм” 2:2 (АПЛ)
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Арсенал
- 09.01 “Ноттингем Форест” 0:1 (Кубок Англии)
- 01.01 “Манчестер Сити” 1:2 (АПЛ)
- 26.12 “Норвич” 5:0 (АПЛ)
- 21.12 “Сандерленд” 5:1 (Кубок лиги)
- 18.12 “Лидс” 4:1 (АПЛ)
Личные встречи
“Ливерпуль” переиграл “Арсенал” в 12-м круге АПЛ (4:0), и дважды победил “канониров” в чемпионате в прошлом сезоне (3:0 и 3:1). Но команда Артеты взяла вверх над “красными” в четвертом раунде Кубка лиги (0:0, 5:4 по пенальти).
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Ливерпуль – Арсенал от UA-Football
Салах и Мане – большие потери для “Ливерпуля”, но и “Арсенал” не сможет рассчитывать на нескольких своих ключевых игроков, в частности серьезные проблемы у “канониров” в центре поля. У “Ливерпуля” все же есть Жота, забивший уже 12 голов в сезоне, способен выдать хороший матч и Фирмино. Обстоятельства говорят в пользу “красных”. Прогноз – победа “Ливерпуля” 3:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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