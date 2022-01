Есть ли силы на шоу? Ливерпуль – Брентфорд. Анонс и прогноз матча 22-го тура АПЛ на 16.01.2022

Английская Премьер-лига. 22-й тур.

16 января. 16:00. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Джонатан Мосс (Англия)

–

С момента последней встречи команд, состоявшейся еще в сентябре, утекло немало воды. В начале осени новичок лиги "Брентфорд" в блестящем атакующем стиле разделил очки с претендентом на золото чемпионата (3:3). Сейчас же и "пчелы" не выглядят столь убедительно, как в дебюте розыгрыша, да и "Ливерпуль" в борьбе за чемпионство больше смахивает на заложника обстоятельств.

Действительно, ведь подопечные Клоппа на пару с "Челси" солидно отстали от "Манчестер Сити". "Красные" вполне имеют право сетовать не только на безумный и крайне удачливый ход "горожан", но и на собственные осечки. Запаса прочности не хватало и ранее, стоит хотя бы вспомнить необязательные ничьи с "Брайтоном" и "Тоттенхэмом" (2:2 в обоих случаях), поражения "Вест Хэму" (3:2) и "Лестеру" (1:0).

А теперь к ожидаемой физической просадке команды, нестабильности в обороне и общей нехватке футболистов в центре поля прибавился отъезд Мане и Салаха на Кубок африканских наций. Без всяких сомнений, Садио и Мохамед – главная атакующая сила "красных". Их отсутствие сильно бросалось в глаза во время просмотра многострадального первого полуфинала Кубка лиги против лондонского "Арсенала" (0:0). "Канониры" полтора тайма трудились вдесятером, однако "Ливерпуль", игравший девятью (!) основными футболистами, нанес только один удар в створ ворот Рамздейла.

В свою очередь спад кондиций, который мы уже упомянули выше, наблюдался, например, в матче с "Челси". Трудно иначе объяснить тот факт, что мерсисайдцы просто упустили преимущество в два гола на табло. Похоже, лондонцы выходят из кризиса и набирают форму, а "красные" как раз только начинают ее терять. Да уж, не очень вовремя. Ну, хоть со "Шрусбери" в Кубке Англии проблем не возникло (4:1).

Команда Томаса Франка ожидаемо сбавила темп как раз после той самой яркой сентябрьской ничьи с коллективом Клоппа. В целом, "Брентфорд" очень качественно влетел в Высший английский дивизион, подтверждал претензии на сохранение прописки, в каждом поединке на старте показывая соперникам свои зубы. К примеру, еще в октябре "пчелы" больно кусали "Вест Хэм" (1:2) и "Челси" (0:1). "Молотобойцы" тогда проиграли, а "синим" же невероятно повезло забрать с "Коммьюнити" 3 очка. Настоящие чудеса в рамке демонстрировал вратарь лондонцев Эдуар Менди, спасая "пенсионеров" от града выпадов хозяев.

Нет, атакующая прыть "пчел" никуда не делась даже на фоне коронавируса, но общая усталость, неопытность, а отсюда и ошибки в защите – естественно, дали о себе знать. С середины октября "Брентфорд" перестал быть колоритным новичком и превратился в команду, в матчах против которой любой оппонент способен выбивать максимум. Например, так сделали "Лестер" (1:2), "Бернли" (3:1), "Норвич" (1:2), "Тоттенхэм" (2:0), "Брайтон" (2:0), "Сити" (0:1) и "Саутгемптон" (4:1); почти удалось запрыгнуть в этот список "Ньюкаслу" (3:3) и "Лидсу" (2:2).

Успехов на данном отрезке у "пчел" было маловато. В АПЛ от ног "Брентфорда" с боем пали только "Уотфорд" (2:1) и "Астон Вилла" (2:1); в Кубке лиги команда Франка прошла "Сток Сити" (1:2), но была остановлена "Челси" (0:2). Зато в Кубке Англии коллектив Томаса выбил "Порт Вейл" и теперь ждет встречи с "Эвертоном" в четвертом раунде старейшего футбольного соревнования.

