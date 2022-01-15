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Есть ли силы на шоу? Ливерпуль – Брентфорд. Анонс и прогноз матча 22-го тура АПЛ на 16.01.2022

Англия
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UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "красными" и "пчелами" в рамках чемпионата Англии

Есть ли силы на шоу? Ливерпуль – Брентфорд. Анонс и прогноз матча 22-го тура АПЛ на 16.01.2022

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 22-й тур.

16 января. 16:00. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Джонатан Мосс (Англия)

Телетрансляция:

С момента последней встречи команд, состоявшейся еще в сентябре, утекло немало воды. В начале осени новичок лиги "Брентфорд" в блестящем атакующем стиле разделил очки с претендентом на золото чемпионата (3:3). Сейчас же и "пчелы" не выглядят столь убедительно, как в дебюте розыгрыша, да и "Ливерпуль" в борьбе за чемпионство больше смахивает на заложника обстоятельств.

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"Ливерпуль"

Действительно, ведь подопечные Клоппа на пару с "Челси" солидно отстали от "Манчестер Сити". "Красные" вполне имеют право сетовать не только на безумный и крайне удачливый ход "горожан", но и на собственные осечки. Запаса прочности не хватало и ранее, стоит хотя бы вспомнить необязательные ничьи с "Брайтоном" и "Тоттенхэмом" (2:2 в обоих случаях), поражения "Вест Хэму" (3:2) и "Лестеру" (1:0).

А теперь к ожидаемой физической просадке команды, нестабильности в обороне и общей нехватке футболистов в центре поля прибавился отъезд Мане и Салаха на Кубок африканских наций. Без всяких сомнений, Садио и Мохамед – главная атакующая сила "красных". Их отсутствие сильно бросалось в глаза во время просмотра многострадального первого полуфинала Кубка лиги против лондонского "Арсенала" (0:0). "Канониры" полтора тайма трудились вдесятером, однако "Ливерпуль", игравший девятью (!) основными футболистами, нанес только один удар в створ ворот Рамздейла.

В свою очередь спад кондиций, который мы уже упомянули выше, наблюдался, например, в матче с "Челси". Трудно иначе объяснить тот факт, что мерсисайдцы просто упустили преимущество в два гола на табло. Похоже, лондонцы выходят из кризиса и набирают форму, а "красные" как раз только начинают ее терять. Да уж, не очень вовремя. Ну, хоть со "Шрусбери" в Кубке Англии проблем не возникло (4:1).

"Брентфорд"

Команда Томаса Франка ожидаемо сбавила темп как раз после той самой яркой сентябрьской ничьи с коллективом Клоппа. В целом, "Брентфорд" очень качественно влетел в Высший английский дивизион, подтверждал претензии на сохранение прописки, в каждом поединке на старте показывая соперникам свои зубы. К примеру, еще в октябре "пчелы" больно кусали "Вест Хэм" (1:2) и "Челси" (0:1). "Молотобойцы" тогда проиграли, а "синим" же невероятно повезло забрать с "Коммьюнити" 3 очка. Настоящие чудеса в рамке демонстрировал вратарь лондонцев Эдуар Менди, спасая "пенсионеров" от града выпадов хозяев.

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Нет, атакующая прыть "пчел" никуда не делась даже на фоне коронавируса, но общая усталость, неопытность, а отсюда и ошибки в защите – естественно, дали о себе знать. С середины октября "Брентфорд" перестал быть колоритным новичком и превратился в команду, в матчах против которой любой оппонент способен выбивать максимум. Например, так сделали "Лестер" (1:2), "Бернли" (3:1), "Норвич" (1:2), "Тоттенхэм" (2:0), "Брайтон" (2:0), "Сити" (0:1) и "Саутгемптон" (4:1); почти удалось запрыгнуть в этот список "Ньюкаслу" (3:3) и "Лидсу" (2:2).

Успехов на данном отрезке у "пчел" было маловато. В АПЛ от ног "Брентфорда" с боем пали только "Уотфорд" (2:1) и "Астон Вилла" (2:1); в Кубке лиги команда Франка прошла "Сток Сити" (1:2), но была остановлена "Челси" (0:2). Зато в Кубке Англии коллектив Томаса выбил "Порт Вейл" и теперь ждет встречи с "Эвертоном" в четвертом раунде старейшего футбольного соревнования.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
3 "Ливерпуль" 20 12 6 2 52 34 42
13 "Брентфорд" 20 6 5 9 24 -6 23

Личные встречи

25.09.21, АПЛ, "Брентфорд" – "Ливерпуль" 3:3

18.03.89, Кубок Англии, "Ливерпуль" – "Брентфорд" 4:0

24.10.83, Кубок лиги, "Ливерпуль" – "Брентфорд" 4:0

04.10.83, Кубок лиги, "Брентфорд" – "Ливерпуль" 1:4

09.09.74, Кубок лиги, "Ливерпуль" – "Брентфорд" 2:1

17.05.47, Чемпионат Англии, "Брентфорд" – "Ливерпуль" 1:1

Цифры и факты

– Серия без побед в АПЛ у "Ливерпуля" составляет 3 матча;

– "Брентфорд" не выигрывает в гостях в рамках чемпионата Англии уже 6 поединков;

– В своих 30 последних матчах в АПЛ "красные" не проиграли в 28;

– "Пчелы" пропускали как минимум 2 гола в последних 6 выездных поединках первенства.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Салах и Мане, как уже было сказано, отправились защищать честь своих стран на Кубке Африки. Также по этой причине отсутствует Кейта. Мышечную травму получил Тьяго Алькантара. А еще Клопп не рассчитывает на Филлипса, Эллиота и, скорее всего, Ориги.

У Франка дела обстоят еще хуже. На КАН улетел Оньека, а в лазарете пребывают Гуди, Дасилва, Жанвье, Йоргенсен и Рая. Под вопросом выход на поле Генри и Каноса.

"Ливерпуль", 4-3-3: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Окслейд-Чемберлен – Жота, Фирмино, Джонс

"Брентфорд", 3-5-2: Фернандес – Пиннок, Янссон, Соренсен – Роэрслев, Батист, Нергор, Йенсен, Канос – Тоуни, Мбеумо

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Ставки и коэффициенты на матч

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Прогноз на матч между "Ливерпулем" и "Брентфордом" от UA-Футбол

2:1. Хоть и команды крайне далеки от своих лучших паттернов, мы вновь ожидаем, что никто не будет закрываться. Поединок пройдет в открытом ключе, атака на атаку. Даже без Салаха и Мане "Ливерпуль" обязан перестрелять "Брентфорд".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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