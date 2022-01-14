Норвич - Эвертон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 15.01.2022 

Чемпионат Англии, 22-й тур

15 января 2022. Норвич, “Карроу Роуд”

“Норвич” 17:00 “Эвертон”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Эвертон” выиграл всего лишь один из 12 последних матчей АПЛ. В субботу команда Бенитеса сыграет с последней командой чемпионата “Норвичем” и постарается улучшить свое положение в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Норвич

Победа над “Чарльтоном” (1:0) в Кубке Англии немного подняла настроение болельщикам “канареек”, но в среду “Норвич” проиграл свой 14-й из двадцати матчей АПЛ, уступив на выезде “Вест Хэму” (0:2). Это было шестое подряд поражение “Норвича” в чемпионате. Ни в одном из этих матчей команде Дина Смита не удалось забить хотя бы один гол.

“Норвич” с 10 пунктами занимает двадцатое место в АПЛ. Всего его конкуренты в борьбе за выживание провели меньше матчей (“Ньюкасл” 19, “Уотфорд” 18, “Бернли” 17).

Впереди у “Норвича” матчи против “Эвертона”, “Уотфорда” и “Кристал Пэлас”. Если в этих матчах команда Дина Смита не наберет хотя бы какие-то очки, о спасении не может быть и речи. Но и так мало кто ставит на “Норвич” в гонке четверых за 17-е место. У “Ньюкасла” есть деньги, у “Уотфорда” покрепче состав, “Бернли” несколько сезонов умудряется не вылетать, имея очень скромные возможности. Ни одно обстоятельство не указывает на “Норвич”.

Матч против “Эвертона” пропустят Гилмор, Норманн, Рупп и Омобамиделе.

Эвертон

Победа над “Халл Сити” в Кубке Англии мало успокоила болельщиков “Эвертона” – они все так же недовольны работой Рафаэля Бенитеса.

Из-за твердой позиции Бенитеса “Эвертон” продал в “Астон Виллу” флангового защитника Люку Диня. Динь, только в феврале подписавший с “Эвертоном” новый контракт, написал в своем инстаграме, что “иногда прекрасные отношения разрушаются только из-за одного человека”, недвусмысленно указывая на Бенитеса.

Как бы там не было, у “Эвертона” теперь есть Виталий Миколенко, сыгравший 120 минут против “Халл Сити” и Бенитеса украинец полностью устраивает. Также “Эвертон” подписал в “Рейнджерсе” правого защитника Натана Паттерсона и арендовал у “Астон Виллы” флангового форварда Анвара Эль-Гази.

Помимо трех новичок, в матче против “Норвича” смогут сыграть и восстановившиеся от травм Мина, Ришарлисон, Делф и Калверт-Льюин. Но вероятно Бенитес не будет рисковать сразу всеми ими. Точно не сыграют в субботу Ивоби и Дэвис.

В матчах против “Брайтона” и “Халл Сити” “Эвертон” пропускал голы на первой и третьей минуты соответственно. По словам Бенитеса его команде нужно быть более агрессивной и играть более интенсивно на старте матчей. “Мы много говорим об этом, и знаем, как это улучшить”, – говорит испанский тренер.

Статистика команд, цифры и факты

“Норвич” не забивает в чемпионате 460 минут. “Канарейки” остаются единственной командой в АПЛ, забившей меньше десяти голов (8).

“Эвертон” сделал всего один клиншит в последних 13 матчах во всех турнирах.

“Эвертон” набрал всего два очка в последних семи выездных матчах АПЛ (две ничьи, пять поражений).

“Норвич” выиграл всего один из десяти домашних матчей АПЛ. “Канарейки” не могут поразить ворота соперников в последних четырех поединках чемпионата.

Главный тренер “Норвича” Дин Смит еще ни разу не проигрывал “Эвертону” в качестве тренера АПЛ (три победы, две ничьи).

Последние пять матчей Норвича и Эвертона

Норвич

12.01 “Вест Хэм” 0:2 (АПЛ)

09.01 “Чарльтон” 1:0 (Кубок Англии)

28.12 “Кристал Пэлас” 0:3 (АПЛ)

26.12 “Арсенал” 0:5 (АПЛ)

14.12 “Астон Вилла” 0:2 (АПЛ)

Эвертон

08.01 “Халл Сити” 3:2 (Кубок Англии)

02.01 “Брайтон” 2:3 (АПЛ)

16.12 “Челси” 1:1 (АПЛ)

12.12 “Кристал Пэлас” 1:3 (АПЛ)

06.12 “Арсенал” 2:1 (АПЛ)

Личные встречи

В первом круге “Эвертон” обыграл “Норвич” благодаря голам Таунсенда (пенальти) и Дукуре. В сезоне АПЛ 2019/20 команды обменялись гостевыми победами: “Норвич” выиграл в Ливерпуле 2:0, “Эвертон” на “Карроу Роуд” 1:0.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 21 17 2 2 53-13 +40 53 2 "Челси" 21 12 7 2 45-16 +29 43 3 "Ливерпуль" 20 12 6 2 52-18 +34 42 4 "Вест Хэм Юнайтед" 21 11 4 6 39-27 +12 37 5 "Арсенал" 20 11 2 7 33-25 +8 35 6 "Тоттенхэм" 18 10 3 5 23-20 +3 33 7 "Манчестер Юнайтед" 19 9 4 6 30-27 +3 31 8 "Вулверхэмптон" 19 8 4 7 14-14 0 28 9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 19 6 9 4 20-20 0 27 10 "Лестер Сити" 18 7 4 7 31-33 -2 25 11 "Саутгемптон" 20 5 9 6 24-30 -6 24 12 "Кристал Пэлас" 20 5 8 7 29-30 -1 23 13 "Брентфорд" 20 6 5 9 24-30 -6 23 14 "Астон Вилла" 19 7 1 11 25-30 -5 22 15 "Эвертон" 18 5 4 9 23-32 -9 19 16 "Лидс Юнайтед" 19 4 7 8 21-37 -16 19 17 "Уотфорд" 18 4 1 13 22-36 -14 13 18 "Бернли" 17 1 8 8 16-27 -11 11 19 "Ньюкасл" 19 1 8 10 19-42 -23 11 20 "Норвич Сити" 20 2 4 14 8-44 -36 10

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Ориентировочные составы

“Норвич”: Крул – Ааронс, Хэнли, Гибсон, Уильямс – Плахета, Ле-Мелу, Маклин, Рашица – Пукки, Сарджент

“Эвертон”: Пикфорд – Миколенко, Кин, Годфри, Коулмэн – Грэй, Аллан, Дукуре, Гордон – Таунсенд – Калверт-Льюин

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Норвич – Эвертон от UA-Football

Начиная с октября “Норвич” и “Эвертон” выиграли на двоих всего три матча в Премьер-лиге. “Ириски” плохо играют в защите, особенно после стандартов, а “Норвич” хуже всех в чемпионате действует в атаке. Бенитес постарается сделать клиншит хотя бы в матче против аутсайдера, и не стоит ожидать зрелищной игры. Восстановление Ришарлисона и Калверт-Льюина увеличивает шансы гостей на положительный результат. Прогноз – победа “Эвертона” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.