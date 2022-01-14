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Норвич - Эвертон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 15.01.2022
Норвич – Эвертон: Прогноз и анонс матча ⋉ 15 января 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 22-й тур
15 января 2022. Норвич, “Карроу Роуд”
“Норвич” 17:00 “Эвертон”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Эвертон” выиграл всего лишь один из 12 последних матчей АПЛ. В субботу команда Бенитеса сыграет с последней командой чемпионата “Норвичем” и постарается улучшить свое положение в турнирной таблице Премьер-лиги.
Норвич
Победа над “Чарльтоном” (1:0) в Кубке Англии немного подняла настроение болельщикам “канареек”, но в среду “Норвич” проиграл свой 14-й из двадцати матчей АПЛ, уступив на выезде “Вест Хэму” (0:2). Это было шестое подряд поражение “Норвича” в чемпионате. Ни в одном из этих матчей команде Дина Смита не удалось забить хотя бы один гол.
“Норвич” с 10 пунктами занимает двадцатое место в АПЛ. Всего его конкуренты в борьбе за выживание провели меньше матчей (“Ньюкасл” 19, “Уотфорд” 18, “Бернли” 17).
Впереди у “Норвича” матчи против “Эвертона”, “Уотфорда” и “Кристал Пэлас”. Если в этих матчах команда Дина Смита не наберет хотя бы какие-то очки, о спасении не может быть и речи. Но и так мало кто ставит на “Норвич” в гонке четверых за 17-е место. У “Ньюкасла” есть деньги, у “Уотфорда” покрепче состав, “Бернли” несколько сезонов умудряется не вылетать, имея очень скромные возможности. Ни одно обстоятельство не указывает на “Норвич”.
Матч против “Эвертона” пропустят Гилмор, Норманн, Рупп и Омобамиделе.
Эвертон
Победа над “Халл Сити” в Кубке Англии мало успокоила болельщиков “Эвертона” – они все так же недовольны работой Рафаэля Бенитеса.
Из-за твердой позиции Бенитеса “Эвертон” продал в “Астон Виллу” флангового защитника Люку Диня. Динь, только в феврале подписавший с “Эвертоном” новый контракт, написал в своем инстаграме, что “иногда прекрасные отношения разрушаются только из-за одного человека”, недвусмысленно указывая на Бенитеса.
Как бы там не было, у “Эвертона” теперь есть Виталий Миколенко, сыгравший 120 минут против “Халл Сити” и Бенитеса украинец полностью устраивает. Также “Эвертон” подписал в “Рейнджерсе” правого защитника Натана Паттерсона и арендовал у “Астон Виллы” флангового форварда Анвара Эль-Гази.
Помимо трех новичок, в матче против “Норвича” смогут сыграть и восстановившиеся от травм Мина, Ришарлисон, Делф и Калверт-Льюин. Но вероятно Бенитес не будет рисковать сразу всеми ими. Точно не сыграют в субботу Ивоби и Дэвис.
В матчах против “Брайтона” и “Халл Сити” “Эвертон” пропускал голы на первой и третьей минуты соответственно. По словам Бенитеса его команде нужно быть более агрессивной и играть более интенсивно на старте матчей. “Мы много говорим об этом, и знаем, как это улучшить”, – говорит испанский тренер.
Статистика команд, цифры и факты
- “Норвич” не забивает в чемпионате 460 минут. “Канарейки” остаются единственной командой в АПЛ, забившей меньше десяти голов (8).
- “Эвертон” сделал всего один клиншит в последних 13 матчах во всех турнирах.
- “Эвертон” набрал всего два очка в последних семи выездных матчах АПЛ (две ничьи, пять поражений).
- “Норвич” выиграл всего один из десяти домашних матчей АПЛ. “Канарейки” не могут поразить ворота соперников в последних четырех поединках чемпионата.
- Главный тренер “Норвича” Дин Смит еще ни разу не проигрывал “Эвертону” в качестве тренера АПЛ (три победы, две ничьи).
Последние пять матчей Норвича и Эвертона
Норвич
- 12.01 “Вест Хэм” 0:2 (АПЛ)
- 09.01 “Чарльтон” 1:0 (Кубок Англии)
- 28.12 “Кристал Пэлас” 0:3 (АПЛ)
- 26.12 “Арсенал” 0:5 (АПЛ)
- 14.12 “Астон Вилла” 0:2 (АПЛ)
Эвертон
- 08.01 “Халл Сити” 3:2 (Кубок Англии)
- 02.01 “Брайтон” 2:3 (АПЛ)
- 16.12 “Челси” 1:1 (АПЛ)
- 12.12 “Кристал Пэлас” 1:3 (АПЛ)
- 06.12 “Арсенал” 2:1 (АПЛ)
Личные встречи
В первом круге “Эвертон” обыграл “Норвич” благодаря голам Таунсенда (пенальти) и Дукуре. В сезоне АПЛ 2019/20 команды обменялись гостевыми победами: “Норвич” выиграл в Ливерпуле 2:0, “Эвертон” на “Карроу Роуд” 1:0.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|21
|17
|2
|2
|53-13
|+40
|53
|2
|"Челси"
|21
|12
|7
|2
|45-16
|+29
|43
|3
|"Ливерпуль"
|20
|12
|6
|2
|52-18
|+34
|42
|4
|"Вест Хэм Юнайтед"
|21
|11
|4
|6
|39-27
|+12
|37
|5
|"Арсенал"
|20
|11
|2
|7
|33-25
|+8
|35
|6
|"Тоттенхэм"
|18
|10
|3
|5
|23-20
|+3
|33
|7
|"Манчестер Юнайтед"
|19
|9
|4
|6
|30-27
|+3
|31
|8
|"Вулверхэмптон"
|19
|8
|4
|7
|14-14
|0
|28
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|19
|6
|9
|4
|20-20
|0
|27
|10
|"Лестер Сити"
|18
|7
|4
|7
|31-33
|-2
|25
|11
|"Саутгемптон"
|20
|5
|9
|6
|24-30
|-6
|24
|12
|"Кристал Пэлас"
|20
|5
|8
|7
|29-30
|-1
|23
|13
|"Брентфорд"
|20
|6
|5
|9
|24-30
|-6
|23
|14
|"Астон Вилла"
|19
|7
|1
|11
|25-30
|-5
|22
|15
|"Эвертон"
|18
|5
|4
|9
|23-32
|-9
|19
|16
|"Лидс Юнайтед"
|19
|4
|7
|8
|21-37
|-16
|19
|17
|"Уотфорд"
|18
|4
|1
|13
|22-36
|-14
|13
|18
|"Бернли"
|17
|1
|8
|8
|16-27
|-11
|11
|19
|"Ньюкасл"
|19
|1
|8
|10
|19-42
|-23
|11
|20
|"Норвич Сити"
|20
|2
|4
|14
|8-44
|-36
|10
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Ориентировочные составы
“Норвич”: Крул – Ааронс, Хэнли, Гибсон, Уильямс – Плахета, Ле-Мелу, Маклин, Рашица – Пукки, Сарджент
“Эвертон”: Пикфорд – Миколенко, Кин, Годфри, Коулмэн – Грэй, Аллан, Дукуре, Гордон – Таунсенд – Калверт-Льюин
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Норвич – Эвертон от UA-Football
Начиная с октября “Норвич” и “Эвертон” выиграли на двоих всего три матча в Премьер-лиге. “Ириски” плохо играют в защите, особенно после стандартов, а “Норвич” хуже всех в чемпионате действует в атаке. Бенитес постарается сделать клиншит хотя бы в матче против аутсайдера, и не стоит ожидать зрелищной игры. Восстановление Ришарлисона и Калверт-Льюина увеличивает шансы гостей на положительный результат. Прогноз – победа “Эвертона” 2:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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