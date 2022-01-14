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Манчестер Сити - Челси. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 15.01.2022
Манчестер Сити – Челси: Прогноз и анонс матча ⋉ 15 января 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 22-й тур
15 января 2022. Манчестер, “Этихад”
“Манчестер Сити” 14:30 “Челси”
Телетрансляция – Setanta Sports+
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Матч против “Манчестер Сити” – шанс “Челси” вернуть интригу в чемпионскую гонку. “Синие” уступают команде Гвардиолы десять очков и постараются в субботу прервать 11-матчевую победную серию “горожан” в чемпионате Англии.
Манчестер Сити
Во второй половине прошлого сезона Томасу Тухелю удалось трижды победить Гвардиолу: “Челси” переиграл “Манчестер Сити” в чемпионате, в полуфинале Кубка, и главное – в финале Лиги чемпионов. Первое противостояние в нынешнем сезоне уже было за “Сити” – счет 1:0 не отображает того доминирования, которое было у “горожан” на “Стэмфорд Бридж”.
“Мы действительно провели хороший поединок, сыграв исключительно с мячом и без него. Мы могли забить больше одного гола и нам удалось минимизировать их действия в атаке”, рассказывает Гвардиола.
После победы над “Челси” команда Гвардиолы только дважды теряла очки в Премьер-лиге, сыграв 2:2 с “Ливерпулем”, и проиграв на своем поле “Кристал Пэлас” в октябре. Последние 11 матчей – только победы. У “Ливерпуля” и “Челси” был непростой декабрь, а “Сити” выигрывал все семь матчей чемпионата в первом месяце зимы.
Не все победы были убедительны. Например, в матче против “Арсенала” уже в 2022 году “горожанам” помогли ошибки игроков “Арсенала” (пенальти и удаление), а победный гол Родри был забит на 90+3 минуте.
На прошлой неделе “Манчестер Сити” без Гвардиолы обыграл “Суиндон” в Кубке Англии. В игре против “Челси” главный тренер “Сити” уже будет присутствовать, но по его словам в команде есть несколько положительных тестов. Точно известно, что против “Челси” не сыграет Марез (Кубок Африки).
Челси
Томас Тухель откровенно признался, что поражение “Сити” в первом круге было вызвано его ошибками. “Я выбрал неправильный подход к игре, он сделал нас слишком пассивными и оборонительными. Урок усвоен”, – заметил тренер “Челси” и пообещал, что во второй игре у его команды будет план и “Челси” будет играть на максимум.
В отличие от “Манчестер Сити”, “Челси” продолжает участие в Кубке лиги. В январе “синие” сыграли два полуфинальных матча Кубка лиги против “Тоттенхэма”, и дважды победили (2:0, 1:0). В ответной игре, которая состоялась в среду на “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум” команда Тухеля не показала какого-то впечатляющего доминирования над “шпорами”, но очень уверенно контролировала ход игры. Тухель остался недовольным последними 15 минутами, но к этому времени “Челси” имел общее преимущество в три гола, и его выходу в финал ничего не угрожало.
В ноябре и декабре “Челси” выиграл всего четыре из 11 матчей АПЛ (шесть ничьих, одно поражение), не вовремя случилась и сага с Ромелу Лукаку. Но матч с “Ливерпулем” стал в какой-то степени переломным. “Синие” отыгрались с 0:2, забив два мяча до перерыва, а затем выиграли все три матча в январе.
Против “Манчестер Сити” не сыграют основной вратарь Менди, а также защитники Чилуэлл, Джеймс, Кристенсен и Чалоба.
Статистика команд, цифры и факты
- “Манчестер Сити” выиграл 11 из 11 последних матчей АПЛ.
- Полузащитник “Сити” Кевин Де Брюйне поучаствовал в четырех голах в четырех последних матчей Премьер-лиги против “Челси” (три гола и один ассист).
- “Манчестер Сити” забил 49 голов в 14 домашних матчах 2021/22 по всех турнирах. 12 матчей закончились победами “горожан” (одна ничья, одно поражение).
- “Челси” выиграл один из пяти последних матчей Премьер-лиги (четыре ничьи).
- Только в двух из 15 выездных матчах сезона 2021/22 “Челси” не удалось забить ни одного мяча (“Ювентус” и Вулверхэмптон”).
- “Челси” и “Манчестер Сити” только по одному разу в сезоне во всех турнирах сыграли безголевые ничьи.
Последние пять матчей Манчестер Сити и Челси
Манчестер Сити
- 07.01 “Суиндон” 4:1 (Кубок Англии)
- 01.01 “Арсенал” 2:1 (АПЛ)
- 29.12 “Брентфорд” 1:0 (АПЛ)
- 26.12 “Лестер” 6:3 (АПЛ)
- 19.12 “Ньюкасл” 4:0 (АПЛ)
Челси
- 12.01 “Тоттенхэм” 1:0 (Кубок лиги)
- 08.01 “Честерфилд” 5:1 (Кубок Англии)
- 05.01 “Тоттенхэм” 2:0 (Кубок лиги)
- 02.01 “Ливерпуль” 2:2 (АПЛ)
- 29.12 “Брайтон” 1:1 (АПЛ)
Личные встречи
Победив “Челси” в первом круге АПЛ (1:0), “Манчестер Сити” прервал серию из трех поражений подряд “синим” (0:1, 1:2, 0:1). Это будет 50-я встреча команд в АПЛ. “Челси” выиграл 27 матчей, “Сити” 15, еще семь матчей закончились вничью.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|21
|17
|2
|2
|53-13
|+40
|53
|2
|"Челси"
|21
|12
|7
|2
|45-16
|+29
|43
|3
|"Ливерпуль"
|20
|12
|6
|2
|52-18
|+34
|42
|4
|"Вест Хэм Юнайтед"
|21
|11
|4
|6
|39-27
|+12
|37
|5
|"Арсенал"
|20
|11
|2
|7
|33-25
|+8
|35
|6
|"Тоттенхэм"
|18
|10
|3
|5
|23-20
|+3
|33
|7
|"Манчестер Юнайтед"
|19
|9
|4
|6
|30-27
|+3
|31
|8
|"Вулверхэмптон"
|19
|8
|4
|7
|14-14
|0
|28
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|19
|6
|9
|4
|20-20
|0
|27
|10
|"Лестер Сити"
|18
|7
|4
|7
|31-33
|-2
|25
|11
|"Саутгемптон"
|20
|5
|9
|6
|24-30
|-6
|24
|12
|"Кристал Пэлас"
|20
|5
|8
|7
|29-30
|-1
|23
|13
|"Брентфорд"
|20
|6
|5
|9
|24-30
|-6
|23
|14
|"Астон Вилла"
|19
|7
|1
|11
|25-30
|-5
|22
|15
|"Эвертон"
|18
|5
|4
|9
|23-32
|-9
|19
|16
|"Лидс Юнайтед"
|19
|4
|7
|8
|21-37
|-16
|19
|17
|"Уотфорд"
|18
|4
|1
|13
|22-36
|-14
|13
|18
|"Бернли"
|17
|1
|8
|8
|16-27
|-11
|11
|19
|"Ньюкасл"
|19
|1
|8
|10
|19-42
|-23
|11
|20
|"Норвич Сити"
|20
|2
|4
|14
|8-44
|-36
|10
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Ориентировочные составы
“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Диаш, Лапорт, Канселу – Де Брюйне, Родри, Бернарду Силва – Грилиш, Фоден, Жезус
“Челси”: Аррисабалага – Рюдигер, Силва, Сарр – Алонсо, Ковачич, Канте, Аспиликуэта – Маунт – Вернер, Лукаку
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Манчестер Сити – Челси от UA-Football
В таком противостоянии как “Манчестер Сити” – “Челси” решающее значение могут иметь незначительные детали. Только в день игры будет известно, кто из игроков “Сити” не сыграет из-за положительных тестов, но о ключевых потерях “синих” все давно известно – Менди, Чилуэлл и Джеймс очень важны для “Челси” и без них команде Тухеля будет крайне непросто обыграть лидера Премьер-лиги. Прогноз – ничья 1:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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