Манчестер Сити - Челси. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 15.01.2022 

Чемпионат Англии, 22-й тур

15 января 2022. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” 14:30 “Челси”

Телетрансляция – Setanta Sports+

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Матч против “Манчестер Сити” – шанс “Челси” вернуть интригу в чемпионскую гонку. “Синие” уступают команде Гвардиолы десять очков и постараются в субботу прервать 11-матчевую победную серию “горожан” в чемпионате Англии.

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Манчестер Сити

Во второй половине прошлого сезона Томасу Тухелю удалось трижды победить Гвардиолу: “Челси” переиграл “Манчестер Сити” в чемпионате, в полуфинале Кубка, и главное – в финале Лиги чемпионов. Первое противостояние в нынешнем сезоне уже было за “Сити” – счет 1:0 не отображает того доминирования, которое было у “горожан” на “Стэмфорд Бридж”.

“Мы действительно провели хороший поединок, сыграв исключительно с мячом и без него. Мы могли забить больше одного гола и нам удалось минимизировать их действия в атаке”, рассказывает Гвардиола.

После победы над “Челси” команда Гвардиолы только дважды теряла очки в Премьер-лиге, сыграв 2:2 с “Ливерпулем”, и проиграв на своем поле “Кристал Пэлас” в октябре. Последние 11 матчей – только победы. У “Ливерпуля” и “Челси” был непростой декабрь, а “Сити” выигрывал все семь матчей чемпионата в первом месяце зимы.

Не все победы были убедительны. Например, в матче против “Арсенала” уже в 2022 году “горожанам” помогли ошибки игроков “Арсенала” (пенальти и удаление), а победный гол Родри был забит на 90+3 минуте.

На прошлой неделе “Манчестер Сити” без Гвардиолы обыграл “Суиндон” в Кубке Англии. В игре против “Челси” главный тренер “Сити” уже будет присутствовать, но по его словам в команде есть несколько положительных тестов. Точно известно, что против “Челси” не сыграет Марез (Кубок Африки).

Челси

Томас Тухель откровенно признался, что поражение “Сити” в первом круге было вызвано его ошибками. “Я выбрал неправильный подход к игре, он сделал нас слишком пассивными и оборонительными. Урок усвоен”, – заметил тренер “Челси” и пообещал, что во второй игре у его команды будет план и “Челси” будет играть на максимум.

В отличие от “Манчестер Сити”, “Челси” продолжает участие в Кубке лиги. В январе “синие” сыграли два полуфинальных матча Кубка лиги против “Тоттенхэма”, и дважды победили (2:0, 1:0). В ответной игре, которая состоялась в среду на “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум” команда Тухеля не показала какого-то впечатляющего доминирования над “шпорами”, но очень уверенно контролировала ход игры. Тухель остался недовольным последними 15 минутами, но к этому времени “Челси” имел общее преимущество в три гола, и его выходу в финал ничего не угрожало.

В ноябре и декабре “Челси” выиграл всего четыре из 11 матчей АПЛ (шесть ничьих, одно поражение), не вовремя случилась и сага с Ромелу Лукаку. Но матч с “Ливерпулем” стал в какой-то степени переломным. “Синие” отыгрались с 0:2, забив два мяча до перерыва, а затем выиграли все три матча в январе.

Против “Манчестер Сити” не сыграют основной вратарь Менди, а также защитники Чилуэлл, Джеймс, Кристенсен и Чалоба.

Статистика команд, цифры и факты

“Манчестер Сити” выиграл 11 из 11 последних матчей АПЛ.

Полузащитник “Сити” Кевин Де Брюйне поучаствовал в четырех голах в четырех последних матчей Премьер-лиги против “Челси” (три гола и один ассист).

“Манчестер Сити” забил 49 голов в 14 домашних матчах 2021/22 по всех турнирах. 12 матчей закончились победами “горожан” (одна ничья, одно поражение).

“Челси” выиграл один из пяти последних матчей Премьер-лиги (четыре ничьи).

Только в двух из 15 выездных матчах сезона 2021/22 “Челси” не удалось забить ни одного мяча (“Ювентус” и Вулверхэмптон”).

“Челси” и “Манчестер Сити” только по одному разу в сезоне во всех турнирах сыграли безголевые ничьи.

Последние пять матчей Манчестер Сити и Челси

Манчестер Сити

07.01 “Суиндон” 4:1 (Кубок Англии)

01.01 “Арсенал” 2:1 (АПЛ)

29.12 “Брентфорд” 1:0 (АПЛ)

26.12 “Лестер” 6:3 (АПЛ)

19.12 “Ньюкасл” 4:0 (АПЛ)

Челси

12.01 “Тоттенхэм” 1:0 (Кубок лиги)

08.01 “Честерфилд” 5:1 (Кубок Англии)

05.01 “Тоттенхэм” 2:0 (Кубок лиги)

02.01 “Ливерпуль” 2:2 (АПЛ)

29.12 “Брайтон” 1:1 (АПЛ)

Личные встречи

Победив “Челси” в первом круге АПЛ (1:0), “Манчестер Сити” прервал серию из трех поражений подряд “синим” (0:1, 1:2, 0:1). Это будет 50-я встреча команд в АПЛ. “Челси” выиграл 27 матчей, “Сити” 15, еще семь матчей закончились вничью.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 21 17 2 2 53-13 +40 53 2 "Челси" 21 12 7 2 45-16 +29 43 3 "Ливерпуль" 20 12 6 2 52-18 +34 42 4 "Вест Хэм Юнайтед" 21 11 4 6 39-27 +12 37 5 "Арсенал" 20 11 2 7 33-25 +8 35 6 "Тоттенхэм" 18 10 3 5 23-20 +3 33 7 "Манчестер Юнайтед" 19 9 4 6 30-27 +3 31 8 "Вулверхэмптон" 19 8 4 7 14-14 0 28 9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 19 6 9 4 20-20 0 27 10 "Лестер Сити" 18 7 4 7 31-33 -2 25 11 "Саутгемптон" 20 5 9 6 24-30 -6 24 12 "Кристал Пэлас" 20 5 8 7 29-30 -1 23 13 "Брентфорд" 20 6 5 9 24-30 -6 23 14 "Астон Вилла" 19 7 1 11 25-30 -5 22 15 "Эвертон" 18 5 4 9 23-32 -9 19 16 "Лидс Юнайтед" 19 4 7 8 21-37 -16 19 17 "Уотфорд" 18 4 1 13 22-36 -14 13 18 "Бернли" 17 1 8 8 16-27 -11 11 19 "Ньюкасл" 19 1 8 10 19-42 -23 11 20 "Норвич Сити" 20 2 4 14 8-44 -36 10

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Ориентировочные составы

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Диаш, Лапорт, Канселу – Де Брюйне, Родри, Бернарду Силва – Грилиш, Фоден, Жезус

“Челси”: Аррисабалага – Рюдигер, Силва, Сарр – Алонсо, Ковачич, Канте, Аспиликуэта – Маунт – Вернер, Лукаку

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Манчестер Сити – Челси от UA-Football

В таком противостоянии как “Манчестер Сити” – “Челси” решающее значение могут иметь незначительные детали. Только в день игры будет известно, кто из игроков “Сити” не сыграет из-за положительных тестов, но о ключевых потерях “синих” все давно известно – Менди, Чилуэлл и Джеймс очень важны для “Челси” и без них команде Тухеля будет крайне непросто обыграть лидера Премьер-лиги. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.