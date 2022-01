Астон Вилла – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 15.01.22

Английская Премьер-лига, 22-й тур

15 января, 19:30. "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный арбитр: Дэвид Кут

Прямая трансляция: Сетанта Спортс +

Несколько дней назад, 10 января, эти команды играли между собой в рамках третьего раунда Кубка Англии. Тогда “манкунианцы” одержали пусть и не очень уверенную, но все равно минимальную победу со счетом 1:0. Правда, поединок проходил на “Олд Траффорд”, а теперь коллективы встретятся в Бирмингеме. Смогут ли подопечные Джеррарда взять реванш у кризисных “манкунианцев”?

После неплохого прошлого сезона "львы" на старте текущего розыгрыша чемпионата болтались в нижней части турнирной таблицы. За постоянными поражениями должна была сразу поступить и реакция от руководства, следствием которой стало назначение нового главного тренера Стивена Джеррарда, давшего команде даже не один, а сразу несколько глотков свежего воздуха.

Бирмингемцы заслуженно победили равных себе соперников (“Брайтона”, “Кристал Пэлас”, “Лестера” и “Норвича”), а вот с топ-6 возникли проблемы. Пока “Астон Вилла” не может конкурировать с лидерами чемпионата, ведь всем им уступила. Сейчас "львы" идут 14-ми, но имеют хорошие шансы закрепиться в средней части турнира. Однако для этого нужно снова вернуться к победам.

Все ждали мощного трансферного окна от "Ньюкасла", а вот "Астон Вилла" решила поспорить с богатыми "сороками". Совсем недавно подопечными Стивена Джеррарда стали Люка Динь и Фелипе Коутинью. Правда, пока бразилец не поправился от коронавируса – он не помощник команде. Так же в лазарете Бейли, Макгинн и Накамба – важные звенья команды. Еще и два бирмингемца участвуют в Кубке Африки: Траоре и Трезеге. Потерь более чем достаточно.

The final preparations ahead of the weekend. ???? ???? #AVLMUN pic.twitter.com/TsfMDhm96j

В отличие от пусть постепенной, но реинкарнации "Виллы" Джераррдом такого же процесса на "Олд Траффорд" после прихода Рангника пока не запущено. СМИ указывают на недовольство игроками действиями немецкого специалиста, лидер МЮ Роналду тоже не в восторге в ситуации и вообще очень нездоровая обстановка царит в команде. Параллельно ушел с должности многолетний исполнительный директор клуба Эд Вудворд, так что еще и на высших ступенях "Ман Юнайтед" тоже происходят изменения.

Учитывая всю ситуацию, понятны результаты команды. Рангник пытается успокоить игру и начинает с построения защиты. А вот в атаке все отдано на усмотрение игрокам. Собственно, и знаменитый гегенпрессинг сложно разглядеть в матчах МЮ – в обороне играет далеко не каждый. Работы впереди еще много, но неизвестно, почему сами футболисты не хотят объединиться. Постоянно на “Олд Траффорд” бунты против наставников. Хорошо, что хоть "Астон Виллу" в Кубке Англии осилили. В АПЛ все менее ярко: седьмая позиция и 22 очка отрыва от лидера "Ман Сити".

Один из самых ярких бунтарей является Поль Погба – он просто не играет за команду. Да, формально сейчас у него травма и в последний раз он выходил на поле еще 2 ноября, однако ему еще совсем немного осталось дотерпеть до конца контракта. Кроме него не сыграет Байи – Кубок Африки тому причина. Также не помогут "манкунинацам" Мактоминей и Шоу из-за перебора желтых карточек.

???? Ralf Rangnick has revealed a name on the team sheet for #AVLMUN... #MUFC | #PL