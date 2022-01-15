Астон Вилла – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 15.01.22

Английская Премьер-лига, 22-й тур

15 января, 19:30. "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный арбитр: Дэвид Кут

Прямая трансляция: Сетанта Спортс +

Несколько дней назад, 10 января, эти команды играли между собой в рамках третьего раунда Кубка Англии. Тогда “манкунианцы” одержали пусть и не очень уверенную, но все равно минимальную победу со счетом 1:0. Правда, поединок проходил на “Олд Траффорд”, а теперь коллективы встретятся в Бирмингеме. Смогут ли подопечные Джеррарда взять реванш у кризисных “манкунианцев”?

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Астон Вилла

После неплохого прошлого сезона "львы" на старте текущего розыгрыша чемпионата болтались в нижней части турнирной таблицы. За постоянными поражениями должна была сразу поступить и реакция от руководства, следствием которой стало назначение нового главного тренера Стивена Джеррарда, давшего команде даже не один, а сразу несколько глотков свежего воздуха.

Бирмингемцы заслуженно победили равных себе соперников (“Брайтона”, “Кристал Пэлас”, “Лестера” и “Норвича”), а вот с топ-6 возникли проблемы. Пока “Астон Вилла” не может конкурировать с лидерами чемпионата, ведь всем им уступила. Сейчас "львы" идут 14-ми, но имеют хорошие шансы закрепиться в средней части турнира. Однако для этого нужно снова вернуться к победам.

Кадры хозяев

Все ждали мощного трансферного окна от "Ньюкасла", а вот "Астон Вилла" решила поспорить с богатыми "сороками". Совсем недавно подопечными Стивена Джеррарда стали Люка Динь и Фелипе Коутинью. Правда, пока бразилец не поправился от коронавируса – он не помощник команде. Так же в лазарете Бейли, Макгинн и Накамба – важные звенья команды. Еще и два бирмингемца участвуют в Кубке Африки: Траоре и Трезеге. Потерь более чем достаточно.

The final preparations ahead of the weekend. ????



???? #AVLMUN pic.twitter.com/TsfMDhm96j — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 14, 2022

Манчестер Юнайтед

В отличие от пусть постепенной, но реинкарнации "Виллы" Джераррдом такого же процесса на "Олд Траффорд" после прихода Рангника пока не запущено. СМИ указывают на недовольство игроками действиями немецкого специалиста, лидер МЮ Роналду тоже не в восторге в ситуации и вообще очень нездоровая обстановка царит в команде. Параллельно ушел с должности многолетний исполнительный директор клуба Эд Вудворд, так что еще и на высших ступенях "Ман Юнайтед" тоже происходят изменения.

Учитывая всю ситуацию, понятны результаты команды. Рангник пытается успокоить игру и начинает с построения защиты. А вот в атаке все отдано на усмотрение игрокам. Собственно, и знаменитый гегенпрессинг сложно разглядеть в матчах МЮ – в обороне играет далеко не каждый. Работы впереди еще много, но неизвестно, почему сами футболисты не хотят объединиться. Постоянно на “Олд Траффорд” бунты против наставников. Хорошо, что хоть "Астон Виллу" в Кубке Англии осилили. В АПЛ все менее ярко: седьмая позиция и 22 очка отрыва от лидера "Ман Сити".

Кадры гостей

Один из самых ярких бунтарей является Поль Погба – он просто не играет за команду. Да, формально сейчас у него травма и в последний раз он выходил на поле еще 2 ноября, однако ему еще совсем немного осталось дотерпеть до конца контракта. Кроме него не сыграет Байи – Кубок Африки тому причина. Также не помогут "манкунинацам" Мактоминей и Шоу из-за перебора желтых карточек.

???? Ralf Rangnick has revealed a name on the team sheet for #AVLMUN... #MUFC | #PL — Manchester United (@ManUtd) January 14, 2022

Последние матчи Астон Виллы и Манчестер Юнайтед

Последние пять встреч хозяев

10.01.22. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 1:0 (Кубок Англии)

02.01.22. Брентфорд – Астон Вилла 2:1 (АПЛ)

26.12.21. Астон Вилла – Челси 1:3 (АПЛ)

14.12.21. Норвич – Астон Вилла 0:2 (АПЛ)

11.12.21. Ливерпуль – Астон Вилла 1:0 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

10.01.22. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 1:0 (Кубок Англии)

03.01.22. Манчестер Юнайтед – Вулверэмптон 0:1 (АПЛ)

30.12.21. Манчестер Юнайтед – Бернли 3:1 (АПЛ)

27.12.21. Ньюкасл – Манчестер Юнайтед 1:1 (АПЛ)

11.12.21. Норвич – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)

Турнирное положение команд в таблице АПЛ

# КОМАНДА И В Н П О 1 Манчестер Сити 21 17 2 2 53 2 Челси 21 12 7 2 43 3 Ливерпуль 20 12 6 2 42 4 Вест Хэм Юнайтед 21 11 4 6 37 5 Арсенал 20 11 2 7 35 6 Тоттенхэм 18 10 3 5 33 7 Манчестер Юнайтед 19 9 4 6 31 8 Брайтон энд Хоув Альбион 20 6 10 4 28 9 Вулверхэмптон 19 8 4 7 28 10 Лестер Сити 18 7 4 7 25 11 Кристал Пэлас 21 5 9 7 24 12 Саутгемптон 20 5 9 6 24 13 Брентфорд 20 6 5 9 23 14 Астон Вилла 19 7 1 11 22 15 Эвертон 18 5 4 9 19 16 Лидс Юнайтед 19 4 7 8 19 17 Уотфорд 18 4 1 13 13 18 Бернли 17 1 8 8 11 19 Ньюкасл 19 1 8 10 11 20 Норвич Сити 20 2 4 14 10

Последние пять личных встреч команд

10.01.22. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 1:0 (Кубок Англии)

25.09.21. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 0:1 (АПЛ)

09.05.21. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 1:3 (АПЛ)

01.01.21. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 2:1 (АПЛ)

12.09.20. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 1:0 (ТМ)

Цифры и факты

Лишь в одном из семи матчах "Ман Юнайтед" под руководством Рангника было забито более двух мячей.

"Астон Вилла" не забила только в двух поединках из девяти с Джеррардом во главе: против "Ливерпуля" и МЮ в гостях.

В последний раз бирмингемцы побеждали у "манкунианцев" дома в официальном матче еще в 1999 году в Кубке лиги. А в Премьер-лиге это произошло еще в 1995-м.

В "Манчестер Юнайтед" самая плохая оборона среди первых девяти команд АПЛ на пару с "Вест Хэмом" - по 27 пропущенных мячей.

"Манкунианцы" за последние семь гостевых поединков проиграли всего в одном - против "Уотфорда" (1:4).

"Львы" дома уступили в четырех из последних шести встреч.

Ставки и коэффициенты на матч Астон Вилла – Манчестер Юнайтед

Прогноз на матч Астон Вилла – Манчестер Юнайтед от UA-Football

Подопечные Джеррарда против команд с верхной части турнирной таблицы играют осторожно. А “манкунианцы” хотят так действовать всегда – Рангник помешан на дисциплине. Каждый коллектив понемногу двигается вперед, и этот матч будет трудным испытанием, а также демонстрацией их текущего состояния. Сценарий будет несколько иным, чем в недавнем поединке между командами, но все равно именно оборона должна сыграть ключевую роль. Прогноз: ТМ 2,5.