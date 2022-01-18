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Брайтон - Челси. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 18.01.2022
Брайтон – Челси: Прогноз и анонс матча ⋉ 18 января 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 24-й тур
18 января 2022. Фалмер, “Амекс Стэдиум”
“Брайтон” 22:00 “Челси”
Телетрансляция – Setanta Sports+
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Челси” не может победить в чемпионате в трех матчах подряд и проигрывает лидеру АПЛ “Манчестер Сити” уже 13 очков. Во вторник команда Томаса Тухеля сыграет перенесенный матч Премьер-лиги против “Брайтона”. В первом круге на “Стэмфорд Бридж” команды сыграли вничью.
Брайтон
В 20 турах АПЛ “Брайтон” проиграл всего четыре раза – меньше только лидеры чемпионата “Манчестер Сити”, “Ливерпуль” и “Челси”. Но “чаек” нет в группе лидеров чемпионата. Дело в том, что и побеждает “Брайтон” не так часто – всего шесть побед.
“Брайтон” забил 21 гол и пропустил 21 гол. Если посмотреть на данные xG за и против, то и здесь разрыва нет – 23.7 и 23.8. Наличие быстрого, мощного, тактически умного и забивного центрфорварда серьезно помогло бы “Брайтону”, но попробуй найти такого футболиста за небольшую сумму. Поэтому “Брайтон” справляется как может, и в целом вызывает положительные оценки своей игрой.
“Брайтон” проиграл один из восьми последних матчей АПЛ, отобрав в том числе очки у “Челси” на “Стэмфорд Бридж” 29 декабря – Уэлбек сравнял счет на 90+1 минуте (1:1). Смогла избежать поражения команда Поттера и в последнем туре, забив “Кристал Пэлас” на 87-й минуте. Хотя в целом “чайки” создали гораздо больше моментов и заслуживали победить.
Против “Челси” во вторник не сыграют Лаллана, Даффи, Данк, Биссума и Мвепу.
Челси
Команда Томаса Тухеля на старте января выиграла три кубковых матча (“Честерфилд” и дважды “Тоттенхэм” в полуфинале Кубка лиги), но с “Манчестер Сити” в выездной игре лиги “Челси” справиться не смог. Как и в первом круге “горожане” имели значительное игровое преимущество, хотя и победили с минимальным счетом – 1:0. Единственный гол забил экс-игрок “Челси” Кевин де Брюйне.
“Челси” уступает “Манчестер Сити” уже 13 очков. Теоретически команда Тухеля может даже выпасть из первой тройки, если “Тоттенхэм” выиграет все четыре своих перенесенных матча.
Начиная с ноября “синие” взяли в чемпионате 18 очков из 36 возможных. Перед стартом сезона “Челси” назывался командой с самой глубокой скамейкой запасных, но травмы нескольких ключевых футболистов, а также периодические положительные тесты серьезно сказались на игре и результатах. Есть ощутимые проблемы и в атаке. Все многомиллионные новички последних двух сезонов – Лукаку, Хавертц, Вернер, Зиеш и Пулишич не показывают стабильный уровень игры и не имеют взаимопонимания.
В игре против “Брайтона” “Челси” по-прежнему вынужден обходиться без Джеймса, Чилуэлла, Кристенсена и Чалобы.
Статистика команд, цифры и факты
- “Брайтон” забил на своем поле в сезоне АПЛ 2021/22 всего девять голов – это четвертый с конца показатель в лиге.
- “Челси” еще ни разу не проигрывал “Брайтону” в чемпионате (десять побед, три ничьи).
- “Челси” всегда забивает “Брайтону” в выездных матчах (девять игр во всех турнирах).
- В последних трех матчах АПЛ против “Челси” у “Брайтона” было больше ударов.
- “Брайтон” выиграл один из семи последних домашних матчей АПЛ.
- “Челси” выиграл один из четырех последних поединков на выезде в чемпионате.
Последние пять матчей Брайтона и Челси
Брайтон
- 14.01 “Кристал Пэлас” 1:1 (АПЛ)
- 08.01 “Вест Бромвич” 2:1 (Кубок Англии)
- 02.01 “Эвертон” 3:2 (АПЛ)
- 29.12 “Челси” 1:1 (АПЛ)
- 26.12 “Брентфорд” 2:0 (АПЛ)
Челси
- 15.01 “Манчестер Сити” 0:1 (АПЛ)
- 12.01 “Тоттенхэм” 1:0 (Кубок лиги)
- 08.01 “Честерфилд” 5:1 (Кубок Англии)
- 05.01 “Тоттенхэм” 2:0 (Кубок лиги)
- 02.01 “Ливерпуль” 2:2 (АПЛ)
Личные встречи
Два последних матча между командами заканчивались ничьими (1:1, 0:0), эти игры состоялись в Лондоне. В последнем противостоянии на “Амекс Стэдиум” (сентябрь 2020) “Челси” выиграл 3:1. “Челси” еще ни разу не проигрывал “Брайтону” в чемпионате.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|22
|18
|2
|2
|54-13
|+41
|56
|2
|"Ливерпуль"
|21
|13
|6
|2
|55-18
|+37
|45
|3
|"Челси"
|22
|12
|7
|3
|45-17
|+28
|43
|4
|"Вест Хэм Юнайтед"
|22
|11
|4
|7
|41-30
|+11
|37
|5
|"Арсенал"
|20
|11
|2
|7
|33-25
|+8
|35
|6
|"Тоттенхэм"
|18
|10
|3
|5
|23-20
|+3
|33
|7
|"Манчестер Юнайтед"
|20
|9
|5
|6
|32-29
|+3
|32
|8
|"Вулверхэмптон"
|20
|9
|4
|7
|17-15
|+2
|31
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|20
|6
|10
|4
|21-21
|0
|28
|10
|"Лестер Сити"
|18
|7
|4
|7
|31-33
|-2
|25
|11
|"Кристал Пэлас"
|21
|5
|9
|7
|30-31
|-1
|24
|12
|"Саутгемптон"
|21
|5
|9
|7
|25-33
|-8
|24
|13
|"Астон Вилла"
|20
|7
|2
|11
|27-32
|-5
|23
|14
|"Брентфорд"
|21
|6
|5
|10
|24-33
|-9
|23
|15
|"Лидс Юнайтед"
|20
|5
|7
|8
|24-39
|-15
|22
|16
|"Эвертон"
|19
|5
|4
|10
|24-34
|-10
|19
|17
|"Уотфорд"
|19
|4
|2
|13
|23-37
|-14
|14
|18
|"Норвич Сити"
|21
|3
|4
|14
|10-45
|-35
|13
|19
|"Ньюкасл"
|20
|1
|9
|10
|20-43
|-23
|12
|20
|"Бернли"
|17
|1
|8
|8
|16-27
|-11
|11
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Ориентировочные составы
“Брайтон”: Санчес – Велтман, Уэбстер, Берн – Лэмпти, Мак Аллистер, Модер, Гросс, Кукурелья – Троссард, Мопе
“Челси”: Аррисабалага – Рюдигер, Силва, Сарр – Аспиликуэта, Канте, Жоржиньо, Алонсо – Маунт – Лукаку, Вернер
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Брайтон – Челси от UA-Football
Томас Тухель недоумевает, почему его команда вынуждена проводить свой матч против “Брайтона” во вторник, а не в среду. В игре против “Сити” команда Тухеля разочаровала содержанием игры, но в далеко не лучшей форме и физическое состояние игроков “Челси”. “Брайтон” наоборот – не раз в этот сезоне забивал голы в конце матчей. “Чайки” чаще всех в чемпионате делят очки, все чаще в последнее время играет вничью и “Челси”. Прогноз – ничья 1:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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