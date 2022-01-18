Брайтон - Челси. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 18.01.2022 

Чемпионат Англии, 24-й тур

18 января 2022. Фалмер, “Амекс Стэдиум”

“Брайтон” 22:00 “Челси”

Телетрансляция – Setanta Sports+

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Челси” не может победить в чемпионате в трех матчах подряд и проигрывает лидеру АПЛ “Манчестер Сити” уже 13 очков. Во вторник команда Томаса Тухеля сыграет перенесенный матч Премьер-лиги против “Брайтона”. В первом круге на “Стэмфорд Бридж” команды сыграли вничью.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Брайтон

В 20 турах АПЛ “Брайтон” проиграл всего четыре раза – меньше только лидеры чемпионата “Манчестер Сити”, “Ливерпуль” и “Челси”. Но “чаек” нет в группе лидеров чемпионата. Дело в том, что и побеждает “Брайтон” не так часто – всего шесть побед.

“Брайтон” забил 21 гол и пропустил 21 гол. Если посмотреть на данные xG за и против, то и здесь разрыва нет – 23.7 и 23.8. Наличие быстрого, мощного, тактически умного и забивного центрфорварда серьезно помогло бы “Брайтону”, но попробуй найти такого футболиста за небольшую сумму. Поэтому “Брайтон” справляется как может, и в целом вызывает положительные оценки своей игрой.

“Брайтон” проиграл один из восьми последних матчей АПЛ, отобрав в том числе очки у “Челси” на “Стэмфорд Бридж” 29 декабря – Уэлбек сравнял счет на 90+1 минуте (1:1). Смогла избежать поражения команда Поттера и в последнем туре, забив “Кристал Пэлас” на 87-й минуте. Хотя в целом “чайки” создали гораздо больше моментов и заслуживали победить.

Против “Челси” во вторник не сыграют Лаллана, Даффи, Данк, Биссума и Мвепу.

Челси

Команда Томаса Тухеля на старте января выиграла три кубковых матча (“Честерфилд” и дважды “Тоттенхэм” в полуфинале Кубка лиги), но с “Манчестер Сити” в выездной игре лиги “Челси” справиться не смог. Как и в первом круге “горожане” имели значительное игровое преимущество, хотя и победили с минимальным счетом – 1:0. Единственный гол забил экс-игрок “Челси” Кевин де Брюйне.

“Челси” уступает “Манчестер Сити” уже 13 очков. Теоретически команда Тухеля может даже выпасть из первой тройки, если “Тоттенхэм” выиграет все четыре своих перенесенных матча.

Начиная с ноября “синие” взяли в чемпионате 18 очков из 36 возможных. Перед стартом сезона “Челси” назывался командой с самой глубокой скамейкой запасных, но травмы нескольких ключевых футболистов, а также периодические положительные тесты серьезно сказались на игре и результатах. Есть ощутимые проблемы и в атаке. Все многомиллионные новички последних двух сезонов – Лукаку, Хавертц, Вернер, Зиеш и Пулишич не показывают стабильный уровень игры и не имеют взаимопонимания.

В игре против “Брайтона” “Челси” по-прежнему вынужден обходиться без Джеймса, Чилуэлла, Кристенсена и Чалобы.

Статистика команд, цифры и факты

“Брайтон” забил на своем поле в сезоне АПЛ 2021/22 всего девять голов – это четвертый с конца показатель в лиге.

“Челси” еще ни разу не проигрывал “Брайтону” в чемпионате (десять побед, три ничьи).

“Челси” всегда забивает “Брайтону” в выездных матчах (девять игр во всех турнирах).

В последних трех матчах АПЛ против “Челси” у “Брайтона” было больше ударов.

“Брайтон” выиграл один из семи последних домашних матчей АПЛ.

“Челси” выиграл один из четырех последних поединков на выезде в чемпионате.

Последние пять матчей Брайтона и Челси

Брайтон

14.01 “Кристал Пэлас” 1:1 (АПЛ)

08.01 “Вест Бромвич” 2:1 (Кубок Англии)

02.01 “Эвертон” 3:2 (АПЛ)

29.12 “Челси” 1:1 (АПЛ)

26.12 “Брентфорд” 2:0 (АПЛ)

Челси

15.01 “Манчестер Сити” 0:1 (АПЛ)

12.01 “Тоттенхэм” 1:0 (Кубок лиги)

08.01 “Честерфилд” 5:1 (Кубок Англии)

05.01 “Тоттенхэм” 2:0 (Кубок лиги)

02.01 “Ливерпуль” 2:2 (АПЛ)

Личные встречи

Два последних матча между командами заканчивались ничьими (1:1, 0:0), эти игры состоялись в Лондоне. В последнем противостоянии на “Амекс Стэдиум” (сентябрь 2020) “Челси” выиграл 3:1. “Челси” еще ни разу не проигрывал “Брайтону” в чемпионате.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 22 18 2 2 54-13 +41 56 2 "Ливерпуль" 21 13 6 2 55-18 +37 45 3 "Челси" 22 12 7 3 45-17 +28 43 4 "Вест Хэм Юнайтед" 22 11 4 7 41-30 +11 37 5 "Арсенал" 20 11 2 7 33-25 +8 35 6 "Тоттенхэм" 18 10 3 5 23-20 +3 33 7 "Манчестер Юнайтед" 20 9 5 6 32-29 +3 32 8 "Вулверхэмптон" 20 9 4 7 17-15 +2 31 9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 20 6 10 4 21-21 0 28 10 "Лестер Сити" 18 7 4 7 31-33 -2 25 11 "Кристал Пэлас" 21 5 9 7 30-31 -1 24 12 "Саутгемптон" 21 5 9 7 25-33 -8 24 13 "Астон Вилла" 20 7 2 11 27-32 -5 23 14 "Брентфорд" 21 6 5 10 24-33 -9 23 15 "Лидс Юнайтед" 20 5 7 8 24-39 -15 22 16 "Эвертон" 19 5 4 10 24-34 -10 19 17 "Уотфорд" 19 4 2 13 23-37 -14 14 18 "Норвич Сити" 21 3 4 14 10-45 -35 13 19 "Ньюкасл" 20 1 9 10 20-43 -23 12 20 "Бернли" 17 1 8 8 16-27 -11 11

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Ориентировочные составы

“Брайтон”: Санчес – Велтман, Уэбстер, Берн – Лэмпти, Мак Аллистер, Модер, Гросс, Кукурелья – Троссард, Мопе

“Челси”: Аррисабалага – Рюдигер, Силва, Сарр – Аспиликуэта, Канте, Жоржиньо, Алонсо – Маунт – Лукаку, Вернер

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Брайтон – Челси от UA-Football

Томас Тухель недоумевает, почему его команда вынуждена проводить свой матч против “Брайтона” во вторник, а не в среду. В игре против “Сити” команда Тухеля разочаровала содержанием игры, но в далеко не лучшей форме и физическое состояние игроков “Челси”. “Брайтон” наоборот – не раз в этот сезоне забивал голы в конце матчей. “Чайки” чаще всех в чемпионате делят очки, все чаще в последнее время играет вничью и “Челси”. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.