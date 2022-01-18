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Брентфорд - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 19.01.2022
Брентфорд – Манчестер Юнайтед: Прогноз и анонс матча ⋉ 19 января 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 17-й тур
19 января 2022. Лондон, “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум”
“Брентфорд” 22:00 “Манчестер Юнайтед”
Телетрансляция – Setanta Sports+
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Одна победа в последних четырех матчах Премьер-лиги демонстрируют, что Ральфу Рангнику не удалось сразу подстроить под себя “Манчестер Юнайтед”. Борьба за топ-4 продолжается и в среду “Юнайтед” сыграет против новичка лиги “Брентфорда”, который проиграл две последние игры в АПЛ.
Брентфорд
Томас Франк горд тем, как его команда провела стартовые 40 минут в матче с “Ливерпулем”, но расстроен тем, как “красные” забили свой первый гол перед перерывом. Подача с углового Александера-Арнольда и удар Фабиньо. В первые минуты второго тайма у “пчел” было пару полумоментов, но гол Окслейда-Чемберлена фактически определил победителя встречи, вскоре третий гол “Ливерпуля” забил Минамино.
Как итог – 0:3, второе подряд крупное поражение за пять дней. Ранее “пчелы” без шансов уступили “Саутгемптону” 1:4. “Брентфорд” в первой половине чемпионата только три раза проиграл с разницей в два мяча. Как быстро все меняется.
Рано говорить о том, что новичок лиги может оказаться в борьбе за выживание. Отрыв от зоны вылета составляет десять очков, и у “пчел” уже была в чемпионате серия из четырех поражений подряд. Но все же пропускать нужно меньше.
Возможно, “Брентфорд” добавит с возвращением основного кипера Давида Райи, который пропустил несколько месяцев , и уже вернулся к тренировкам. Против “Юнайтед” Райя пока еще не сыграет. Вне игры остаются и Гуд, Йоргенсен, Дасилва, Оньека на Кубке Африки.
Манчестер Юнайтед
Как и Томас Франк, Ральф Рангник не может быть доволен всеми 90 минутами игры в последнем туре. “Юнайтед” переигрывал “Астон Виллу” 2:0 после дубля Фернандеша, и немецкий специалист был доволен “движениями, прессингом и структурой игры” своей команды. “В первой линии, второй или даже у своей штрафной в первые 70 минут мы защищались хорошо”, – рассказывает Рангник. Но и.о. тренера “Манчестер Юнайтед” не среагировал вовремя на замены соперника и недооценил усталость своих полузащитников. Как результат – “Астон Вилла” сравняла счет (2:2) и лишила “Юнайтед” трех очков.
Ральф Рангник после своего назначения много говорил о том, как важен “контроль” матчей, но “Юнайтед” еще ни разу с немецким тренером не сыграл убедительно от стартового до финального свистка. МЮ в целом стал меньше пропускать, но в последних четырех турах – как минимум один гол от соперника.
Но второй раз по ходу сезона клуб менять тренера не будет, и игрокам “Манчестер Юнайтед” не остается ничего, как довериться временному тренеру. К этому частности призывал Криштиану Роналду в своем недавнем интервью.
Роналду, к слову, пропустивший два матча против “Виллы” из-за проблем с бедром, вернулся в состав, как и Маркус Рэшфорд. Вернутся и Люк Шоу и Скотт Мактомини, не игравшие на “Вилла Парк” из-за дисквалификаций. Точно пропустит матч с “Брентфордом” Эрик Байи (Кубок Африки), Поль Погба (травма) и Антони Марсьяль (трансфер).
Статистика команд, цифры и факты
- “Брентфорд” и “Манчестер Юнайтед” не встречались в чемпионате с апреля 1947 года (0:0 на старом “Гриффин Парке”).
- “Манчестер Юнайтед” не проигрывает на выезде лондонским командам в 12 матчах АПЛ подряд.
- “Брентфорд” выиграл три из четырех последних домашних матчей в АПЛ.
- “Манчестер Юнайтед” забивал как минимум один гол во всех десяти выездных поединках Премьер-лиги 2021/22.
- Матч с “Астон Виллой” стал первым для “Манчестер Юнайтед” при Рангнике, в котором команда пропустила больше гола.
- “Манчестер Юнайтед” проиграл только два из 36 последних выездных матчей АПЛ.
Последние пять матчей Брентфорда и Манчестер Юнайтед
Брентфорд
- 16.01 “Ливерпуль” 0:3 (АПЛ)
- 11.01 “Саутгемптон” 1:4 (АПЛ)
- 08.01 “Порт Вэйл” 4:1 (Кубок Англии)
- 02.01 “Астон Вилла” 2:1 (АПЛ)
- 29.12 “Манчестер Сити” 0:1 (АПЛ)
Манчестер Юнайтед
- 15.01 “Астон Вилла” 2:2 (АПЛ)
- 10.01 “Астон Вилла” 1:0 (Кубок Англии)
- 03.01 “Вулверхэмптон” 0:1 (АПЛ)
- 30.12 “Бернли” 3:1 (АПЛ)
- 27.12 “Ньюкасл” 1:1 (АПЛ)
Личные встречи
Команды встречались перед стартом сезоне в товарищеском матче и сыграли 2:2. Последняя официальная встреча состоялась в Кубке лиги в 1975 году, “Юнайтед” выиграл 2:1.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|22
|18
|2
|2
|54-13
|+41
|56
|2
|"Ливерпуль"
|21
|13
|6
|2
|55-18
|+37
|45
|3
|"Челси"
|22
|12
|7
|3
|45-17
|+28
|43
|4
|"Вест Хэм Юнайтед"
|22
|11
|4
|7
|41-30
|+11
|37
|5
|"Арсенал"
|20
|11
|2
|7
|33-25
|+8
|35
|6
|"Тоттенхэм"
|18
|10
|3
|5
|23-20
|+3
|33
|7
|"Манчестер Юнайтед"
|20
|9
|5
|6
|32-29
|+3
|32
|8
|"Вулверхэмптон"
|20
|9
|4
|7
|17-15
|+2
|31
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|20
|6
|10
|4
|21-21
|0
|28
|10
|"Лестер Сити"
|18
|7
|4
|7
|31-33
|-2
|25
|11
|"Кристал Пэлас"
|21
|5
|9
|7
|30-31
|-1
|24
|12
|"Саутгемптон"
|21
|5
|9
|7
|25-33
|-8
|24
|13
|"Астон Вилла"
|20
|7
|2
|11
|27-32
|-5
|23
|14
|"Брентфорд"
|21
|6
|5
|10
|24-33
|-9
|23
|15
|"Лидс Юнайтед"
|20
|5
|7
|8
|24-39
|-15
|22
|16
|"Эвертон"
|19
|5
|4
|10
|24-34
|-10
|19
|17
|"Уотфорд"
|19
|4
|2
|13
|23-37
|-14
|14
|18
|"Норвич Сити"
|21
|3
|4
|14
|10-45
|-35
|13
|19
|"Ньюкасл"
|20
|1
|9
|10
|20-43
|-23
|12
|20
|"Бернли"
|17
|1
|8
|8
|16-27
|-11
|11
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Ориентировочные составы
“Брентфорд”: Фернандес – Пиннок, Янссон, Айер – Расмуссен, Янельт, Нергор, Йенсен, Канос – Тоуни, Мбемо
“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Шоу, Магуайр, Варан, Далот – Мактомини, Фред – Эланга, Фернандеш, Санчо – Роналду
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Брентфорд – Манчестер Юнайтед от UA-Football
“Брентфорд” на своем поле отобрал очки у “Арсенала” и “Ливерпуля”, в матчах с “Челси” и “Манчестер Сити” были минимальные поражения. “Юнайтед”, выигравший один из четверых последних матчей АПЛ, может потерять очки и в игре против новичка лиги, но возвращение Шоу, Мактомини и Роналду должно помочь команде Рангника победить в Лондоне. Прогноз – победа “Манчестер Юнайтед” 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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