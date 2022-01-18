Брентфорд - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 19.01.2022 

Чемпионат Англии, 17-й тур

19 января 2022. Лондон, “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум”

“Брентфорд” 22:00 “Манчестер Юнайтед”

Телетрансляция – Setanta Sports+

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Одна победа в последних четырех матчах Премьер-лиги демонстрируют, что Ральфу Рангнику не удалось сразу подстроить под себя “Манчестер Юнайтед”. Борьба за топ-4 продолжается и в среду “Юнайтед” сыграет против новичка лиги “Брентфорда”, который проиграл две последние игры в АПЛ.

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Брентфорд

Томас Франк горд тем, как его команда провела стартовые 40 минут в матче с “Ливерпулем”, но расстроен тем, как “красные” забили свой первый гол перед перерывом. Подача с углового Александера-Арнольда и удар Фабиньо. В первые минуты второго тайма у “пчел” было пару полумоментов, но гол Окслейда-Чемберлена фактически определил победителя встречи, вскоре третий гол “Ливерпуля” забил Минамино.

Как итог – 0:3, второе подряд крупное поражение за пять дней. Ранее “пчелы” без шансов уступили “Саутгемптону” 1:4. “Брентфорд” в первой половине чемпионата только три раза проиграл с разницей в два мяча. Как быстро все меняется.

Рано говорить о том, что новичок лиги может оказаться в борьбе за выживание. Отрыв от зоны вылета составляет десять очков, и у “пчел” уже была в чемпионате серия из четырех поражений подряд. Но все же пропускать нужно меньше.

Возможно, “Брентфорд” добавит с возвращением основного кипера Давида Райи, который пропустил несколько месяцев , и уже вернулся к тренировкам. Против “Юнайтед” Райя пока еще не сыграет. Вне игры остаются и Гуд, Йоргенсен, Дасилва, Оньека на Кубке Африки.

Манчестер Юнайтед

Как и Томас Франк, Ральф Рангник не может быть доволен всеми 90 минутами игры в последнем туре. “Юнайтед” переигрывал “Астон Виллу” 2:0 после дубля Фернандеша, и немецкий специалист был доволен “движениями, прессингом и структурой игры” своей команды. “В первой линии, второй или даже у своей штрафной в первые 70 минут мы защищались хорошо”, – рассказывает Рангник. Но и.о. тренера “Манчестер Юнайтед” не среагировал вовремя на замены соперника и недооценил усталость своих полузащитников. Как результат – “Астон Вилла” сравняла счет (2:2) и лишила “Юнайтед” трех очков.

Ральф Рангник после своего назначения много говорил о том, как важен “контроль” матчей, но “Юнайтед” еще ни разу с немецким тренером не сыграл убедительно от стартового до финального свистка. МЮ в целом стал меньше пропускать, но в последних четырех турах – как минимум один гол от соперника.

Но второй раз по ходу сезона клуб менять тренера не будет, и игрокам “Манчестер Юнайтед” не остается ничего, как довериться временному тренеру. К этому частности призывал Криштиану Роналду в своем недавнем интервью.

Роналду, к слову, пропустивший два матча против “Виллы” из-за проблем с бедром, вернулся в состав, как и Маркус Рэшфорд. Вернутся и Люк Шоу и Скотт Мактомини, не игравшие на “Вилла Парк” из-за дисквалификаций. Точно пропустит матч с “Брентфордом” Эрик Байи (Кубок Африки), Поль Погба (травма) и Антони Марсьяль (трансфер).

Статистика команд, цифры и факты

“Брентфорд” и “Манчестер Юнайтед” не встречались в чемпионате с апреля 1947 года (0:0 на старом “Гриффин Парке”).

“Манчестер Юнайтед” не проигрывает на выезде лондонским командам в 12 матчах АПЛ подряд.

“Брентфорд” выиграл три из четырех последних домашних матчей в АПЛ.

“Манчестер Юнайтед” забивал как минимум один гол во всех десяти выездных поединках Премьер-лиги 2021/22.

Матч с “Астон Виллой” стал первым для “Манчестер Юнайтед” при Рангнике, в котором команда пропустила больше гола.

“Манчестер Юнайтед” проиграл только два из 36 последних выездных матчей АПЛ.

Последние пять матчей Брентфорда и Манчестер Юнайтед

Брентфорд

16.01 “Ливерпуль” 0:3 (АПЛ)

11.01 “Саутгемптон” 1:4 (АПЛ)

08.01 “Порт Вэйл” 4:1 (Кубок Англии)

02.01 “Астон Вилла” 2:1 (АПЛ)

29.12 “Манчестер Сити” 0:1 (АПЛ)

Манчестер Юнайтед

15.01 “Астон Вилла” 2:2 (АПЛ)

10.01 “Астон Вилла” 1:0 (Кубок Англии)

03.01 “Вулверхэмптон” 0:1 (АПЛ)

30.12 “Бернли” 3:1 (АПЛ)

27.12 “Ньюкасл” 1:1 (АПЛ)

Личные встречи

Команды встречались перед стартом сезоне в товарищеском матче и сыграли 2:2. Последняя официальная встреча состоялась в Кубке лиги в 1975 году, “Юнайтед” выиграл 2:1.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 22 18 2 2 54-13 +41 56 2 "Ливерпуль" 21 13 6 2 55-18 +37 45 3 "Челси" 22 12 7 3 45-17 +28 43 4 "Вест Хэм Юнайтед" 22 11 4 7 41-30 +11 37 5 "Арсенал" 20 11 2 7 33-25 +8 35 6 "Тоттенхэм" 18 10 3 5 23-20 +3 33 7 "Манчестер Юнайтед" 20 9 5 6 32-29 +3 32 8 "Вулверхэмптон" 20 9 4 7 17-15 +2 31 9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 20 6 10 4 21-21 0 28 10 "Лестер Сити" 18 7 4 7 31-33 -2 25 11 "Кристал Пэлас" 21 5 9 7 30-31 -1 24 12 "Саутгемптон" 21 5 9 7 25-33 -8 24 13 "Астон Вилла" 20 7 2 11 27-32 -5 23 14 "Брентфорд" 21 6 5 10 24-33 -9 23 15 "Лидс Юнайтед" 20 5 7 8 24-39 -15 22 16 "Эвертон" 19 5 4 10 24-34 -10 19 17 "Уотфорд" 19 4 2 13 23-37 -14 14 18 "Норвич Сити" 21 3 4 14 10-45 -35 13 19 "Ньюкасл" 20 1 9 10 20-43 -23 12 20 "Бернли" 17 1 8 8 16-27 -11 11

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Ориентировочные составы

“Брентфорд”: Фернандес – Пиннок, Янссон, Айер – Расмуссен, Янельт, Нергор, Йенсен, Канос – Тоуни, Мбемо

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Шоу, Магуайр, Варан, Далот – Мактомини, Фред – Эланга, Фернандеш, Санчо – Роналду

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Брентфорд – Манчестер Юнайтед от UA-Football

“Брентфорд” на своем поле отобрал очки у “Арсенала” и “Ливерпуля”, в матчах с “Челси” и “Манчестер Сити” были минимальные поражения. “Юнайтед”, выигравший один из четверых последних матчей АПЛ, может потерять очки и в игре против новичка лиги, но возвращение Шоу, Мактомини и Роналду должно помочь команде Рангника победить в Лондоне. Прогноз – победа “Манчестер Юнайтед” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.