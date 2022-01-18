Лестер - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 19.01.2022 

Чемпионат Англии, 17-й тур

19 января 2022. Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”

“Лестер” 21:30 “Тоттенхэм”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Лестер” и “Тоттенхэм” – одни из лидеров чемпионата по перенесенным поединкам. Обе команды сыграли на четыре матча меньше, чем нужно было (больше только у “Бернли” – пять). "Лестер" и "Тоттенхэм" по потерянным очкам претендуют на топ-4.

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Лестер

Для “Лестера” матч против “Тоттенхэма” будет первым в чемпионате в 2022 году. Команда Брендана Роджерса пока провела только кубковую игру против “Уотфорда” (4:1), задействовав в ней несколько игроков молодежного состава.

Три недели перерыва в АПЛ позволили “лисам” существенно улучшить свою кадровую ситуацию. После травм вернулись Сумаре, Перес, Дьюсбери-Холл, Томас, Сеюнджю, Дака и даже Джеймс Джастин, не игравший из-за серьезной травмы колена с февраля прошлого года.

Но все же Роджерс не сможет рассчитывать на сильнейших футболистов на всех позициях. Травмированы Варди, Эванс, Фофана и Кастань, а Амарти, Ндиди и Ихеаначо на Кубке Африки.

Последние два матча “Лестера” в чемпионате получились довольно-таки странными. 26 декабря “лисы” уступили “Манчестер Сити” 3:6 (0:4 по ходу матча, затем 3:4 и 3:6), а через два дня переиграли на своем поле “Ливерпуль” (1:0), показав великолепную игру без мяча. Это был один из редких матчей сезона 2021/22, в котором “Лестеру” удалось не пропустить.

Тоттенхэм

“Тоттенхэм” в целом и Антонио Конте в частности были крайне недовольны переносом дерби северного Лондона, которое должно было состояться в воскресенье. На момент подачи заявки на перенос матча у “Арсенала” был только один футболист с положительным тестом, но большое количество травмированных и недоступных по другим причинам игроков. По словам Конте, впервые в его тренерской карьере матч был перенесен из-за травм футболистов.

Январь пока складывается не самым удачным образом для команды Конте. “Уотфорд” в чемпионате был переигран только благодаря голу со стандарта на 90+8 минуте, “Моркем” из третьей лиги – только после выходов на поле Кейна и Моуры во втором тайме, а в полуфиналах Кубка лиги “шпоры” без шансов дважды уступили “Челси” (0:2 и 0:1).

Антонио Конте призывает клуб активнее работать на трансферном рынке, и называет состав команды “коротким”. Известно, что “шпорам” нужен правый защитник, нападающий и центрхав. Но до матча с “Лестером” точно никаких трансферов не будет.

Из-за травм игру против “лис” пропустят Дайер, Сон и Ромеро, под вопрос Бергвейн. Ндомбеле выставлен на трансфер и тоже задействован не будет.

Статистика команд, цифры и факты

“Лестер” сделал всего три клиншита в АПЛ, пропустив 33 гола в 18 матчах.

“Лестер” выиграл пять последних домашних матча во всех турнирах, из них три – в Премьер-лиге.

“Тоттенхэм” с Антонио Конте выиграл всего один из пяти матчей на выезде во всех турнирах (две ничьи, два поражения).

Форвард “Тоттенхэма” Харри Кейн забил “Лестеру” 17 голов в 16 матчах, больше, чем любой другой команде.

В последних шести матчах АПЛ атакующий хавбек “Лестера” Джеймс Мэддисон поучаствовал в семи забитых голах своей команды (четыре гола, три ассиста).

“Тоттенхэм” с Антонио Конте пока еще не проиграл ни одного матча в Премьер-лиге (пять побед, три ничьи).

Последние пять матчей Лестера и Тоттенхэма

Лестер

08.01 “Уотфорд” 4:1 (Кубок Англии)

28.12 “Ливерпуль” 1:0 (АПЛ)

26.12 “Манчестер Сити” 3:6 (АПЛ)

22.12 “Ливерпуль” 3:3 (Кубок лиги)

12.12 “Ньюкасл” 4:0 (АПЛ)

Тоттенхэм

12.01 “Челси” 0:1 (Кубок лиги)

09.01 “Моркем” 3:1 (Кубок Англии)

05.01 “Челси” 0:2 (Кубок лиги)

01.01 “Уотфорд” 1:0 (АПЛ)

28.12 “Саутгемптон” 1:1 (АПЛ)

Личные встречи

В прошлом сезоне команды победили друг у друга в гостях: “Лестер” 2:0 на “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”, “шпоры” – 4:2 в Лестере. В сезоне 2019/20 были домашние победы – 3:0 у “Тоттенхэма” и 2:1 у “Лестера”. Общая история встреч в АПЛ: 13 побед “Тоттенхэма”, пять ничьих, 12 побед “Лестера”.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 22 18 2 2 54-13 +41 56 2 "Ливерпуль" 21 13 6 2 55-18 +37 45 3 "Челси" 22 12 7 3 45-17 +28 43 4 "Вест Хэм Юнайтед" 22 11 4 7 41-30 +11 37 5 "Арсенал" 20 11 2 7 33-25 +8 35 6 "Тоттенхэм" 18 10 3 5 23-20 +3 33 7 "Манчестер Юнайтед" 20 9 5 6 32-29 +3 32 8 "Вулверхэмптон" 20 9 4 7 17-15 +2 31 9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 20 6 10 4 21-21 0 28 10 "Лестер Сити" 18 7 4 7 31-33 -2 25 11 "Кристал Пэлас" 21 5 9 7 30-31 -1 24 12 "Саутгемптон" 21 5 9 7 25-33 -8 24 13 "Астон Вилла" 20 7 2 11 27-32 -5 23 14 "Брентфорд" 21 6 5 10 24-33 -9 23 15 "Лидс Юнайтед" 20 5 7 8 24-39 -15 22 16 "Эвертон" 19 5 4 10 24-34 -10 19 17 "Уотфорд" 19 4 2 13 23-37 -14 14 18 "Норвич Сити" 21 3 4 14 10-45 -35 13 19 "Ньюкасл" 20 1 9 10 20-43 -23 12 20 "Бернли" 17 1 8 8 16-27 -11 11

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Ориентировочные составы

“Лестер”: Шмейхель – Олбрайтон, Сеюнджю, Вестергор, Томас – Дьюсбери-Холл, Тилеманс – Лукман, Мээдисон, Барнс – Дака

“Тоттенхэм”: Льорис – Танганга, Санчес, Дэвис – Эмерсон, Скипп, Уинкс, Сессеньон – Ло Чельсо – Моура, Кейн

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Лестер – Тоттенхэм от UA-Football

“Тоттенхэм” давно уже не показывал хороший уровень игры, “Лестер” в целом мало играл в последнее время, и сложно сейчас сказать, в каком состоянии будет команда Роджерса. Но гостевые показатели “шпор” при Антонио Конте не очень обнадеживают. “Лестер” же уверенно провел последние домашние матчи. Прогноз – победа “Лестера” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.