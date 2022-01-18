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Лестер - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 19.01.2022
Лестер – Тоттенхэм: Прогноз и анонс матча ⋉ 19 января 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 17-й тур
19 января 2022. Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”
“Лестер” 21:30 “Тоттенхэм”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Лестер” и “Тоттенхэм” – одни из лидеров чемпионата по перенесенным поединкам. Обе команды сыграли на четыре матча меньше, чем нужно было (больше только у “Бернли” – пять). "Лестер" и "Тоттенхэм" по потерянным очкам претендуют на топ-4.
Лестер
Для “Лестера” матч против “Тоттенхэма” будет первым в чемпионате в 2022 году. Команда Брендана Роджерса пока провела только кубковую игру против “Уотфорда” (4:1), задействовав в ней несколько игроков молодежного состава.
Три недели перерыва в АПЛ позволили “лисам” существенно улучшить свою кадровую ситуацию. После травм вернулись Сумаре, Перес, Дьюсбери-Холл, Томас, Сеюнджю, Дака и даже Джеймс Джастин, не игравший из-за серьезной травмы колена с февраля прошлого года.
Но все же Роджерс не сможет рассчитывать на сильнейших футболистов на всех позициях. Травмированы Варди, Эванс, Фофана и Кастань, а Амарти, Ндиди и Ихеаначо на Кубке Африки.
Последние два матча “Лестера” в чемпионате получились довольно-таки странными. 26 декабря “лисы” уступили “Манчестер Сити” 3:6 (0:4 по ходу матча, затем 3:4 и 3:6), а через два дня переиграли на своем поле “Ливерпуль” (1:0), показав великолепную игру без мяча. Это был один из редких матчей сезона 2021/22, в котором “Лестеру” удалось не пропустить.
Тоттенхэм
“Тоттенхэм” в целом и Антонио Конте в частности были крайне недовольны переносом дерби северного Лондона, которое должно было состояться в воскресенье. На момент подачи заявки на перенос матча у “Арсенала” был только один футболист с положительным тестом, но большое количество травмированных и недоступных по другим причинам игроков. По словам Конте, впервые в его тренерской карьере матч был перенесен из-за травм футболистов.
Январь пока складывается не самым удачным образом для команды Конте. “Уотфорд” в чемпионате был переигран только благодаря голу со стандарта на 90+8 минуте, “Моркем” из третьей лиги – только после выходов на поле Кейна и Моуры во втором тайме, а в полуфиналах Кубка лиги “шпоры” без шансов дважды уступили “Челси” (0:2 и 0:1).
Антонио Конте призывает клуб активнее работать на трансферном рынке, и называет состав команды “коротким”. Известно, что “шпорам” нужен правый защитник, нападающий и центрхав. Но до матча с “Лестером” точно никаких трансферов не будет.
Из-за травм игру против “лис” пропустят Дайер, Сон и Ромеро, под вопрос Бергвейн. Ндомбеле выставлен на трансфер и тоже задействован не будет.
Статистика команд, цифры и факты
- “Лестер” сделал всего три клиншита в АПЛ, пропустив 33 гола в 18 матчах.
- “Лестер” выиграл пять последних домашних матча во всех турнирах, из них три – в Премьер-лиге.
- “Тоттенхэм” с Антонио Конте выиграл всего один из пяти матчей на выезде во всех турнирах (две ничьи, два поражения).
- Форвард “Тоттенхэма” Харри Кейн забил “Лестеру” 17 голов в 16 матчах, больше, чем любой другой команде.
- В последних шести матчах АПЛ атакующий хавбек “Лестера” Джеймс Мэддисон поучаствовал в семи забитых голах своей команды (четыре гола, три ассиста).
- “Тоттенхэм” с Антонио Конте пока еще не проиграл ни одного матча в Премьер-лиге (пять побед, три ничьи).
Последние пять матчей Лестера и Тоттенхэма
Лестер
- 08.01 “Уотфорд” 4:1 (Кубок Англии)
- 28.12 “Ливерпуль” 1:0 (АПЛ)
- 26.12 “Манчестер Сити” 3:6 (АПЛ)
- 22.12 “Ливерпуль” 3:3 (Кубок лиги)
- 12.12 “Ньюкасл” 4:0 (АПЛ)
Тоттенхэм
- 12.01 “Челси” 0:1 (Кубок лиги)
- 09.01 “Моркем” 3:1 (Кубок Англии)
- 05.01 “Челси” 0:2 (Кубок лиги)
- 01.01 “Уотфорд” 1:0 (АПЛ)
- 28.12 “Саутгемптон” 1:1 (АПЛ)
Личные встречи
В прошлом сезоне команды победили друг у друга в гостях: “Лестер” 2:0 на “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”, “шпоры” – 4:2 в Лестере. В сезоне 2019/20 были домашние победы – 3:0 у “Тоттенхэма” и 2:1 у “Лестера”. Общая история встреч в АПЛ: 13 побед “Тоттенхэма”, пять ничьих, 12 побед “Лестера”.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|22
|18
|2
|2
|54-13
|+41
|56
|2
|"Ливерпуль"
|21
|13
|6
|2
|55-18
|+37
|45
|3
|"Челси"
|22
|12
|7
|3
|45-17
|+28
|43
|4
|"Вест Хэм Юнайтед"
|22
|11
|4
|7
|41-30
|+11
|37
|5
|"Арсенал"
|20
|11
|2
|7
|33-25
|+8
|35
|6
|"Тоттенхэм"
|18
|10
|3
|5
|23-20
|+3
|33
|7
|"Манчестер Юнайтед"
|20
|9
|5
|6
|32-29
|+3
|32
|8
|"Вулверхэмптон"
|20
|9
|4
|7
|17-15
|+2
|31
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|20
|6
|10
|4
|21-21
|0
|28
|10
|"Лестер Сити"
|18
|7
|4
|7
|31-33
|-2
|25
|11
|"Кристал Пэлас"
|21
|5
|9
|7
|30-31
|-1
|24
|12
|"Саутгемптон"
|21
|5
|9
|7
|25-33
|-8
|24
|13
|"Астон Вилла"
|20
|7
|2
|11
|27-32
|-5
|23
|14
|"Брентфорд"
|21
|6
|5
|10
|24-33
|-9
|23
|15
|"Лидс Юнайтед"
|20
|5
|7
|8
|24-39
|-15
|22
|16
|"Эвертон"
|19
|5
|4
|10
|24-34
|-10
|19
|17
|"Уотфорд"
|19
|4
|2
|13
|23-37
|-14
|14
|18
|"Норвич Сити"
|21
|3
|4
|14
|10-45
|-35
|13
|19
|"Ньюкасл"
|20
|1
|9
|10
|20-43
|-23
|12
|20
|"Бернли"
|17
|1
|8
|8
|16-27
|-11
|11
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Ориентировочные составы
“Лестер”: Шмейхель – Олбрайтон, Сеюнджю, Вестергор, Томас – Дьюсбери-Холл, Тилеманс – Лукман, Мээдисон, Барнс – Дака
“Тоттенхэм”: Льорис – Танганга, Санчес, Дэвис – Эмерсон, Скипп, Уинкс, Сессеньон – Ло Чельсо – Моура, Кейн
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Лестер – Тоттенхэм от UA-Football
“Тоттенхэм” давно уже не показывал хороший уровень игры, “Лестер” в целом мало играл в последнее время, и сложно сейчас сказать, в каком состоянии будет команда Роджерса. Но гостевые показатели “шпор” при Антонио Конте не очень обнадеживают. “Лестер” же уверенно провел последние домашние матчи. Прогноз – победа “Лестера” 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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