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Третье дерби за месяц. Челси – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча 23-го тура АПЛ на 23.01.2022
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "синими" и "шпорами" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 23-й тур.
23 января. 18:30. Лондон. "Стэмфорд Бридж"
Главный судья: Пол Тирни (Англия)
Телетрансляция: Setanta Sports +
В январе "Челси" и "Тоттенхэм" уже дважды успели встретиться в рамках Кубка английской лиги. В обоих поединках "синие" без особых проблем обыграли "шпор". Если во втором матче команда Конте показала хоть какое-то сопротивление (0:1), то в первом поединке на "Стэмфорд Бридж" на готовность бороться не было даже намека (2:0). Тем не менее, АПЛ, как мы знаем – это совсем другой турнир, да и команды уже пребывают в других психологических кондициях.
"Челси"
Официально: подопечные Томаса Тухеля выбыли из чемпионской гонки. За каких-то два неполных месяца чуть ли не главный претендент на золото АПЛ умудрился отстать от "Манчестер Сити" на 12 очков (и это еще у "горожан" есть игра в запасе). Мы много писали в текстах и говорили в подкастах о причинах фатальной просадки в исполнении "Челси" и "Ливерпуля", а также, соответственно, мощного рывка банды Гвардиолы. Если "Ливерпуль" уверенно противодействует "Сити" с точки зрения отточенности командной структуры (пока в отличие от "Челси"), то в плане кадров и "красные", и "синие" не досчитались ключевых исполнителей на зимнем отрезке (в отличие от "горожан").
На декабрьское и январское минные поля пришлись ожидаемые перемены в тактике. Тухель начал отступать от традиционных 3-4-2-1, даже попробовал играть с мячом по рангниковской классике 4-2-2-2. При обороне "Челси" все же перестраивался на любимые 5-2-3. Правда, к примеру, более свежий "Брайтон" смог дважды отыграться по ходу матчей с "синими" благодаря своевременным ответам Грэма Поттера (1:1, 1:1). Плюс ко всему прочему, после матча на "Амэксе" и неотпразднованного Зиешем гола в частности, поползли слухи о конфликтах в раздевалке "синих". Проверенной информации по этому поводу пока нет.
"Челси" сумел сыграть с позиции силы против "Тоттенхэма" в Кубке лиги (0:1, 2:0), даже в игре с "Ливерпулем" команда Тухеля не стеснялась забирать себе инициативу (2:2). А вот в поединке с "Манчестер Сити" Томас наоборот, попытался выехать на старых идеях. В очередной раз (уже во второй, если быть точным) Пеп оказался чересчур качественно готов, его методичное оборонительное владение практически лишило "Челси" шансов на контратаках (1:0).
Attention now turns to Sunday. ???? pic.twitter.com/r2G17b7sQw— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 19, 2022
"Тоттенхэм"
"Шпоры" заметно преобразились под руководством Антонио Конте. В каденцию итальянского наставника "Тоттенхэм" проиграл лишь два матча "Челси" в Кубке лиги и два поединка в Лиге конференций – "Муре" (2:1) и "Ренну" (0:3). Если в случае битв с соседями "лилейно-белым" действительно не хватило фирменных автоматизмов Конте, класса в обороне и общекомандной организации в целом, то вылет из нового "крутого" турнира от УЕФА рекомендуем вообще не брать во внимание, он абсолютно нерепрезентативен.
Зато сейчас "Тоттенхэм" способен обыгрывать явных аутсайдеров ("Лидс", "Брентфорд", "Норвич", "Уотфорд"), выдавать шоу с "Ливерпулем" (2:2) в условиях сложного для "красных" графика. Отдельного упоминания стоит характер "шпор", продемонстрированный в поединке против "Лестера". Особенно прекрасен был Харри Кейн, напомнивший всем нам свою праймовую версию. Говорят, правильно поставленная задача – это половина решения. Значит, пас Харри на Бергвейна – это половина того победного гола. Но самое главное, что "Тоттенхэм" не сдался и сражался за победу до самой последней секунды матча. Это отличает команды Конте.
Забавно, что теоретически "шпоры" могут перегнать тот же "Челси" в таблице, если выиграют все свои четыре перенесенные из-за ковида встречи. Отрыв "Тоттенхэма" от "синих" – 8 очков. В текущем сезоне коллектив Антонио наверняка пободается за ТОП-4 с "Арсеналом", "Вест Хэмом" и "МЮ". Собственно, он уже бодается.
Our Carabao Cup run comes to an end. pic.twitter.com/suUwfooA8n— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 12, 2022
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|3
|"Челси"
|23
|12
|8
|3
|46
|28
|44
|5
|"Тоттенхэм"
|19
|11
|3
|5
|26
|44
|36
Личные встречи
12.01.22 EFL "Тоттенхэм" – "Челси" 0:1
05.01.22 EFL "Челси" – "Тоттенхэм" 2:0
19.09.21 АПЛ "Тоттенхэм" – "Челси" 0:3
04.08.21 ТОВ "Челси" – "Тоттенхэм" 2:2
04.02.21 АПЛ "Тоттенхэм" – "Челси" 0:1
Цифры и факты
– Начиная с ноября у "пенсионеров" на 8 побед меньше, чем у "Манчестер Сити";
– "Челси" не может победить уже 4 матча в АПЛ подряд. В последний раз в карьере Тухеля подобное происходило в октябре 2016-го, во время работы в Дортмунде;
– "Синие" находятся в 12 очках от лидера таблицы. Год назад Лэмпард был уволен, когда команда пребывала в 11 пунктах от первой позиции;
– "Пенсионеры" выиграли 7 из 9 последних матчей у "шпор";
– "Тоттенхэм" еще ни разу не проигрывал в АПЛ под руководством Конте (6 побед и 3 ничьи).
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Томас Тухель дал футболистам "Челси" два дополнительных выходных, поэтому надеемся увидеть их более бодрыми, чем обычно. Все еще на Кубке Африки Эдуар Менди, а в лазарете – Чилвелл, Джеймс и Чалоба. Бен вернется только к следующему сезону, а Рис и Трево, должно быть, совсем скоро. Как и Кристенсен после коронавируса.
Конте не рассчитывает на Кристиана Ромеро и Сон Хин Мина. Также под небольшим вопросом выход на поле Эмерсона и Дайера, но деваться Антонио некуда – придется выпускать в любых кондициях.
"Челси", 4-2-2-2: Аррисабалага – Аспиликуэта, Силва, Рюдигер, Алонсо – Жоржиньо, Канте – Зиеш, Маунт – Вернер, Лукаку
"Тоттенхэм", 3-5-2: Льорис – Санчес, Дайер, Дэвис – Эмерсон, Скипп, Уинкс, Хейбьерг, Регилон – Кейн, Моура
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Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Челси" и "Тоттенхэмом" от UA-Футбол
1:1. Тотал меньше 2,5 – ждем низовой напряженный матч. Конте не из тех тренеров, которые не найдут противоядие к третьему рандеву. Антонио сделает все, чтобы сдержать свою бывшую команду.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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