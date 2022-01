Третье дерби за месяц. Челси – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча 23-го тура АПЛ на 23.01.2022

Английская Премьер-лига. 23-й тур.

23 января. 18:30. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports +

В январе "Челси" и "Тоттенхэм" уже дважды успели встретиться в рамках Кубка английской лиги. В обоих поединках "синие" без особых проблем обыграли "шпор". Если во втором матче команда Конте показала хоть какое-то сопротивление (0:1), то в первом поединке на "Стэмфорд Бридж" на готовность бороться не было даже намека (2:0). Тем не менее, АПЛ, как мы знаем – это совсем другой турнир, да и команды уже пребывают в других психологических кондициях.

Официально: подопечные Томаса Тухеля выбыли из чемпионской гонки. За каких-то два неполных месяца чуть ли не главный претендент на золото АПЛ умудрился отстать от "Манчестер Сити" на 12 очков (и это еще у "горожан" есть игра в запасе). Мы много писали в текстах и говорили в подкастах о причинах фатальной просадки в исполнении "Челси" и "Ливерпуля", а также, соответственно, мощного рывка банды Гвардиолы. Если "Ливерпуль" уверенно противодействует "Сити" с точки зрения отточенности командной структуры (пока в отличие от "Челси"), то в плане кадров и "красные", и "синие" не досчитались ключевых исполнителей на зимнем отрезке (в отличие от "горожан").

На декабрьское и январское минные поля пришлись ожидаемые перемены в тактике. Тухель начал отступать от традиционных 3-4-2-1, даже попробовал играть с мячом по рангниковской классике 4-2-2-2. При обороне "Челси" все же перестраивался на любимые 5-2-3. Правда, к примеру, более свежий "Брайтон" смог дважды отыграться по ходу матчей с "синими" благодаря своевременным ответам Грэма Поттера (1:1, 1:1). Плюс ко всему прочему, после матча на "Амэксе" и неотпразднованного Зиешем гола в частности, поползли слухи о конфликтах в раздевалке "синих". Проверенной информации по этому поводу пока нет.

"Челси" сумел сыграть с позиции силы против "Тоттенхэма" в Кубке лиги (0:1, 2:0), даже в игре с "Ливерпулем" команда Тухеля не стеснялась забирать себе инициативу (2:2). А вот в поединке с "Манчестер Сити" Томас наоборот, попытался выехать на старых идеях. В очередной раз (уже во второй, если быть точным) Пеп оказался чересчур качественно готов, его методичное оборонительное владение практически лишило "Челси" шансов на контратаках (1:0).

"Шпоры" заметно преобразились под руководством Антонио Конте. В каденцию итальянского наставника "Тоттенхэм" проиграл лишь два матча "Челси" в Кубке лиги и два поединка в Лиге конференций – "Муре" (2:1) и "Ренну" (0:3). Если в случае битв с соседями "лилейно-белым" действительно не хватило фирменных автоматизмов Конте, класса в обороне и общекомандной организации в целом, то вылет из нового "крутого" турнира от УЕФА рекомендуем вообще не брать во внимание, он абсолютно нерепрезентативен.

Зато сейчас "Тоттенхэм" способен обыгрывать явных аутсайдеров ("Лидс", "Брентфорд", "Норвич", "Уотфорд"), выдавать шоу с "Ливерпулем" (2:2) в условиях сложного для "красных" графика. Отдельного упоминания стоит характер "шпор", продемонстрированный в поединке против "Лестера". Особенно прекрасен был Харри Кейн, напомнивший всем нам свою праймовую версию. Говорят, правильно поставленная задача – это половина решения. Значит, пас Харри на Бергвейна – это половина того победного гола. Но самое главное, что "Тоттенхэм" не сдался и сражался за победу до самой последней секунды матча. Это отличает команды Конте.

Забавно, что теоретически "шпоры" могут перегнать тот же "Челси" в таблице, если выиграют все свои четыре перенесенные из-за ковида встречи. Отрыв "Тоттенхэма" от "синих" – 8 очков. В текущем сезоне коллектив Антонио наверняка пободается за ТОП-4 с "Арсеналом", "Вест Хэмом" и "МЮ". Собственно, он уже бодается.

