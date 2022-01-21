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Эвертон - Астон Вилла. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 22.01.2022
Эвертон – Астон Вилла: Прогноз и анонс матча ⋉ 22 января 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 23-й тур
22 января 2022. Ливерпуль, “Гудисон Парк”
“Эвертон” 14:30 “Астон Вилла”
Телетрансляция – Setanta Sports+
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Данкан Фергюсон намерен поднять стандарты в “Эвертоне” после увольнения Бенитеса, Стивен Джеррард уже сделал это в “Астон Вилле”, пригласив в Бирмингем Коутиньо и Диня, бывшего игрока “Эвертона”.
Эвертон
“Это была хорошая неделя, игроки настроены оптимистично и тренировочные занятия прошли хорошо. Я доволен тем, как работают футболисты”, – говорит Данкан Фергюсон, временно принявший “Эвертон” после увольнения Бенитеса.
Фергюсон отличается своей статурой, харизмой и настоящей шотландской прямолинейностью. Но о нем говорят как о вдумчивом специалисте, большое влияние на Фергюсона оказал Карло Анчелотти, предшественник Бенитеса. Помогать Фергюсону будет Лейтон Бейнс, отдавший “Эвертону” 13 лет игровой карьеры.
По словам Фергюсона, изменения в “Эвертоне” были неизбежны. “Результатов как таковых не было. Не думаю, что Рафа был удивлен”. Одна победа и девять поражений в 13 матчах АПЛ, в том числе и аутсайдеру “Норвичу” в последнем туре вынудили руководство “Эвертона” уволить Бенитеса и доверится “Биг Данку” пока ведется поиск нового тренера. Среди кандидатов – Руни, Лэмпард и Каннаваро.
Будут ли изменения в составе? “Если ты у тебя такая серия поражений, надо что-то менять”, – говорит Фергюсон. Точно пропустят игру Делф, Дэвис и Ивоби.
Астон Вилла
В своем дебютном матче за “Астон Виллу” Филиппе Коутиньо удалось забить гол, сравняв счет в матче против “Манчестер Юнайтед” (2:2). Также этот матч стал дебютным для экс-левого защитника “Эвертона” Диня.
Два матча подряд “Виллы” против “Манчестер Юнайтед” не оставили цельного впечатления. В игре чемпионата у команды Джеррарда мало что получалось в первые 70 минут, но “кларетовые” смогли переломить игру. Помогли нерешительность Рангника с заменами и энергичность Рэмзи, который забил гол и сделал ассист.
В кубковой игре против “Юнайтед” “Вилла” тоже пропустила первой, тоже добавила после перерыва, но отыграться не смогла (0:1).
В целом у “Астон Виллы” была только одна победа в последних пяти матчах АПЛ, что явно стало одним из факторов активности клуба на трансферном рынке.
Матч против “Эвертона” пропустят Трезеге и Траоре (Кубок Африки), Накамба и Бэйли травмированы, Конса под вопросом.
Статистика команд, цифры и факты
- В первом круге “Астон Вилла” выиграла у “Эвертона” 3:0. “Кларетовые” не делали дубля против “ирисок” с сезона 2000/01.
- В качестве игрока менеджер “Астон Виллы” Стивен Джеррард выиграл 16 матчей у “Эвертона”, а проиграл всего четыре.
- “Эвертон” пропускал первым в последних восьми матчах Премьер-лиги (одна победа, ничья, шесть поражений).
- “Астон Вилла”, “Уотфорд”, “Арсенал” и “Манчестер Сити” – команды сыгравшие всего по две ничьи в АПЛ 2021/22.
- “Астон Вилла” пропустила семь голов в последних трех матчах Премьер-лиги.
- “Эвертон” выиграл один из шести последних матчей АПЛ на “Гудисон Парке” (ничья, четыре поражения).
Последние пять матчей Эвертона и Астон Виллы
Эвертон
- 15.01 “Норвич” 1:2 (АПЛ)
- 08.01 “Халл Сити” 3:2 (Кубок Англии)
- 02.01 “Брайтон” 2:3 (АПЛ)
- 16.12 “Челси” 1:1 (АПЛ)
- 12.12 “Кристал Пэлас” 1:3 (АПЛ)
Астон Вилла
- 15.01 “Манчестер Юнайтед” 2:2 (АПЛ)
- 10.01 “Манчестер Юнайтед” 0:1 (Кубок Англии)
- 02.01 “Брентфорд” 1:2 (АПЛ)
- 26.12 “Челси” 1:3 (АПЛ)
- 14.12 “Норвич” 2:0 (АПЛ)
Личные встречи
После возвращения “Астон Виллы” в АПЛ в 2019 году “Эвертону” еще ни разу не удалось переиграть бирмингемский клуб (две ничьи, три поражения). В первом круге “Вилла” стала первой командой, которая нанесла Бенитесу поражение в качестве тренера “Эвертона” (3:0).
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|22
|18
|2
|2
|54-13
|+41
|56
|2
|"Ливерпуль"
|21
|13
|6
|2
|55-18
|+37
|45
|3
|"Челси"
|23
|12
|8
|3
|46-18
|+28
|44
|4
|"Вест Хэм Юнайтед"
|22
|11
|4
|7
|41-30
|+11
|37
|5
|"Тоттенхэм"
|19
|11
|3
|5
|26-22
|+4
|36
|6
|"Арсенал"
|20
|11
|2
|7
|33-25
|+8
|35
|7
|"Манчестер Юнайтед"
|21
|10
|5
|6
|35-30
|+5
|35
|8
|"Вулверхэмптон"
|20
|9
|4
|7
|17-15
|+2
|31
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|21
|6
|11
|4
|22-22
|0
|29
|10
|"Лестер Сити"
|19
|7
|4
|8
|33-36
|-3
|25
|11
|"Кристал Пэлас"
|21
|5
|9
|7
|30-31
|-1
|24
|12
|"Саутгемптон"
|21
|5
|9
|7
|25-33
|-8
|24
|13
|"Астон Вилла"
|20
|7
|2
|11
|27-32
|-5
|23
|14
|"Брентфорд"
|22
|6
|5
|11
|25-36
|-11
|23
|15
|"Лидс Юнайтед"
|20
|5
|7
|8
|24-39
|-15
|22
|16
|"Эвертон"
|19
|5
|4
|10
|24-34
|-10
|19
|17
|"Уотфорд"
|19
|4
|2
|13
|23-37
|-14
|14
|18
|"Норвич Сити"
|21
|3
|4
|14
|10-45
|-35
|13
|19
|"Ньюкасл"
|20
|1
|9
|10
|20-43
|-23
|12
|20
|"Бернли"
|17
|1
|8
|8
|16-27
|-11
|11
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Ориентировочные составы
“Эвертон”: Пикфорд – Миколенко, Кин, Мина, Годфри – Грэй, Аллан, Дукуре, Гордон – Ришарлисон, Калверт-Льюин
“Астон Вилла”: Мартинес – Динь, Мингз, Хос, Кэш – Рэмзи, Дуглас Луис, Макгинн – Коутиньо, Уоткинс, Буэндиа
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Эвертон – Астон Вилла от UA-Football
Появление нового тренера, даже временного, всегда меняет все расклады. Трибуны будут поддерживать Данкана Фергюсона, в стартовом составе возможны сюрпризы, у футболистов “Эвертона” больше нет оправданий. “Вилла” в последних матчах не проводила ровно все 90 минут, и “ириски” постараются этим воспользоваться. Прогноз – ничья 2:2.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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