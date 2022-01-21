Эвертон - Астон Вилла. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 22.01.2022 

Чемпионат Англии, 23-й тур

22 января 2022. Ливерпуль, “Гудисон Парк”

“Эвертон” 14:30 “Астон Вилла”

Телетрансляция – Setanta Sports+

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Данкан Фергюсон намерен поднять стандарты в “Эвертоне” после увольнения Бенитеса, Стивен Джеррард уже сделал это в “Астон Вилле”, пригласив в Бирмингем Коутиньо и Диня, бывшего игрока “Эвертона”.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Эвертон

“Это была хорошая неделя, игроки настроены оптимистично и тренировочные занятия прошли хорошо. Я доволен тем, как работают футболисты”, – говорит Данкан Фергюсон, временно принявший “Эвертон” после увольнения Бенитеса.

Фергюсон отличается своей статурой, харизмой и настоящей шотландской прямолинейностью. Но о нем говорят как о вдумчивом специалисте, большое влияние на Фергюсона оказал Карло Анчелотти, предшественник Бенитеса. Помогать Фергюсону будет Лейтон Бейнс, отдавший “Эвертону” 13 лет игровой карьеры.

По словам Фергюсона, изменения в “Эвертоне” были неизбежны. “Результатов как таковых не было. Не думаю, что Рафа был удивлен”. Одна победа и девять поражений в 13 матчах АПЛ, в том числе и аутсайдеру “Норвичу” в последнем туре вынудили руководство “Эвертона” уволить Бенитеса и доверится “Биг Данку” пока ведется поиск нового тренера. Среди кандидатов – Руни, Лэмпард и Каннаваро.

Будут ли изменения в составе? “Если ты у тебя такая серия поражений, надо что-то менять”, – говорит Фергюсон. Точно пропустят игру Делф, Дэвис и Ивоби.

Астон Вилла

В своем дебютном матче за “Астон Виллу” Филиппе Коутиньо удалось забить гол, сравняв счет в матче против “Манчестер Юнайтед” (2:2). Также этот матч стал дебютным для экс-левого защитника “Эвертона” Диня.

Два матча подряд “Виллы” против “Манчестер Юнайтед” не оставили цельного впечатления. В игре чемпионата у команды Джеррарда мало что получалось в первые 70 минут, но “кларетовые” смогли переломить игру. Помогли нерешительность Рангника с заменами и энергичность Рэмзи, который забил гол и сделал ассист.

В кубковой игре против “Юнайтед” “Вилла” тоже пропустила первой, тоже добавила после перерыва, но отыграться не смогла (0:1).

В целом у “Астон Виллы” была только одна победа в последних пяти матчах АПЛ, что явно стало одним из факторов активности клуба на трансферном рынке.

Матч против “Эвертона” пропустят Трезеге и Траоре (Кубок Африки), Накамба и Бэйли травмированы, Конса под вопросом.

Статистика команд, цифры и факты

В первом круге “Астон Вилла” выиграла у “Эвертона” 3:0. “Кларетовые” не делали дубля против “ирисок” с сезона 2000/01.

В качестве игрока менеджер “Астон Виллы” Стивен Джеррард выиграл 16 матчей у “Эвертона”, а проиграл всего четыре.

менеджер “Астон Виллы” Стивен Джеррард выиграл 16 матчей у “Эвертона”, а проиграл всего четыре. “Эвертон” пропускал первым в последних восьми матчах Премьер-лиги (одна победа, ничья, шесть поражений).

“Астон Вилла”, “Уотфорд”, “Арсенал” и “Манчестер Сити” – команды сыгравшие всего по две ничьи в АПЛ 2021/22.

“Астон Вилла” пропустила семь голов в последних трех матчах Премьер-лиги.

“Эвертон” выиграл один из шести последних матчей АПЛ на “Гудисон Парке” (ничья, четыре поражения).

Последние пять матчей Эвертона и Астон Виллы

Эвертон

15.01 “Норвич” 1:2 (АПЛ)

08.01 “Халл Сити” 3:2 (Кубок Англии)

02.01 “Брайтон” 2:3 (АПЛ)

16.12 “Челси” 1:1 (АПЛ)

12.12 “Кристал Пэлас” 1:3 (АПЛ)

Астон Вилла

15.01 “Манчестер Юнайтед” 2:2 (АПЛ)

10.01 “Манчестер Юнайтед” 0:1 (Кубок Англии)

02.01 “Брентфорд” 1:2 (АПЛ)

26.12 “Челси” 1:3 (АПЛ)

14.12 “Норвич” 2:0 (АПЛ)

Личные встречи

После возвращения “Астон Виллы” в АПЛ в 2019 году “Эвертону” еще ни разу не удалось переиграть бирмингемский клуб (две ничьи, три поражения). В первом круге “Вилла” стала первой командой, которая нанесла Бенитесу поражение в качестве тренера “Эвертона” (3:0).

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 22 18 2 2 54-13 +41 56 2 "Ливерпуль" 21 13 6 2 55-18 +37 45 3 "Челси" 23 12 8 3 46-18 +28 44 4 "Вест Хэм Юнайтед" 22 11 4 7 41-30 +11 37 5 "Тоттенхэм" 19 11 3 5 26-22 +4 36 6 "Арсенал" 20 11 2 7 33-25 +8 35 7 "Манчестер Юнайтед" 21 10 5 6 35-30 +5 35 8 "Вулверхэмптон" 20 9 4 7 17-15 +2 31 9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 21 6 11 4 22-22 0 29 10 "Лестер Сити" 19 7 4 8 33-36 -3 25 11 "Кристал Пэлас" 21 5 9 7 30-31 -1 24 12 "Саутгемптон" 21 5 9 7 25-33 -8 24 13 "Астон Вилла" 20 7 2 11 27-32 -5 23 14 "Брентфорд" 22 6 5 11 25-36 -11 23 15 "Лидс Юнайтед" 20 5 7 8 24-39 -15 22 16 "Эвертон" 19 5 4 10 24-34 -10 19 17 "Уотфорд" 19 4 2 13 23-37 -14 14 18 "Норвич Сити" 21 3 4 14 10-45 -35 13 19 "Ньюкасл" 20 1 9 10 20-43 -23 12 20 "Бернли" 17 1 8 8 16-27 -11 11

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Ориентировочные составы

“Эвертон”: Пикфорд – Миколенко, Кин, Мина, Годфри – Грэй, Аллан, Дукуре, Гордон – Ришарлисон, Калверт-Льюин

“Астон Вилла”: Мартинес – Динь, Мингз, Хос, Кэш – Рэмзи, Дуглас Луис, Макгинн – Коутиньо, Уоткинс, Буэндиа

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Эвертон – Астон Вилла от UA-Football

Появление нового тренера, даже временного, всегда меняет все расклады. Трибуны будут поддерживать Данкана Фергюсона, в стартовом составе возможны сюрпризы, у футболистов “Эвертона” больше нет оправданий. “Вилла” в последних матчах не проводила ровно все 90 минут, и “ириски” постараются этим воспользоваться. Прогноз – ничья 2:2.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.