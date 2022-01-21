Лидс - Ньюкасл. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 22.01.2022 

Чемпионат Англии, 23-й тур

22 января 2022. Лидс, “Элланд Роуд”

“Лидс” 17:00 “Ньюкасл”

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Самый богатый клуб в мире” продолжает оставаться в зоне вылета. Киран Триппьер и Крис Вуд уже успели сыграть на “Сент-Джеймс Парке”, на подходе и другие новички, но “сороки” по-прежнему не могут сделать прорыв и победить второй раз в сезоне. У “Лидса” в турнирном плане дела лучше, но команда Бьелсы продолжает играть без большого количества травмированных футболистов.

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Лидс

Победа “Лидса” над “Вест Хэмом” в прошлом туре вызвала всеобщий восторг. Команда Бьелсы все так же ослаблена травмами, и на 23-й минуте аргентинскому тренеру пришлось из-за повреждений провести еще две замены. Тем не менее “Лидс” не отказался от своего стиля, играл смело, открыто, и в итоге победил 3:2. Джек Харрисон сделал хет-трик, но великолепный матче также провели Рафинья и Джеймс.

“Лидс” впервые в сезоне победил в двух матчах Премьер-лиги подряд и сумел оторваться от восемнадцатого места на девять очков. “Ньюкасл”, “Астон Вилла” и “Эвертон” будут соперниками “Лидса” в предстоящих матчах АПЛ, и во всех этих играх “белые” способны взять какие-то пункты.

Форшоу и Фирпо, получившие травмы в игре с “Вест Хэмом”, не сыграют против “Ньюкасла”. Продолжают восстановление Бэмфорд, Шеклтон, Купер, Филлипс. Под вопросом Льоренте, Роберт и Гелхардт.

Ньюкасл

Матч против “Лидса” будет десятым для Эдди Хау в качестве главного тренера “Ньюкасла”. В шести поединках (“Брентфорд”, “Норвич”, “Ливерпуль”, “Манчестер Юнайтед”, “Уотфорд” и “Бернли”) “сороки” забивали первыми, но взять три очка им удалось только в поединке против “Бернли”. Учитывая, как мало набирают очки конкуренты в борьбе за выживание (“Уотфорд”, “Норвич” и “Бернли”) возможно 40 пунктов набирать и не нужно будет для 17-й позиции, но все же без каких-то побед из зоны вылета выбраться будет сложно.

Почему “Ньюкасл” пропускает голы в ответ? Как думает Хау, причина в психологии. “При счете 1:0 в нашу пользу не нужно прятаться в раковину”, – говорит тренер “Ньюкасла”. Но изменить ментальные установки своих футболистов ему пока мало удается. Хотя общее настроение у фанов “Ньюкасла” после смены владельцев улучшилось, результаты пока не радуют.

Вылет из Кубка Англии от “Кембриджа” (0:1), а затем ничья с “Уотфордом” (1:1, гол в ответ на 87-й минуте) показывают, что составу “сорок” не хватает глубины и трансферов Триппьера и Вуда для гарантии АПЛ на следующий сезон пока не хватает. В зимнее окно работать сложнее, особенно, когда все знают о твоем почти неограниченном бюджете, поэтому руководству “Ньюкасла” сложно совершать сделки.

С “Лидсом” не сыграют Фернандес, Хейден и Уилсон, под вопросом Ритчи и Кларк.

Статистика команд, цифры и факты

Форвард “Лидса” Рафинья забивал в двух последних матчах против “Ньюкасла” в Премьер-лиге.

“Лидс” не забивал больше двух голов в 18 матчах АПЛ подряд, но в последних двух турах победил 3:1 и 3:2.

“Ньюкасл” забивал первым в десяти матчах Премьер-лиги 2021/22, но выиграл только одну из этих игр (шесть ничьих, три поражения).

“Ньюкасл” пропустил 22 из 43 голов АПЛ в последние 20 минут поединков.

“Ньюкасл” только один раз в сезоне не пропустил (победа над “Бернли” 3:1).

“Лидс” пропустил 19 голов в последних шести матчах АПЛ.

Последние пять матчей Лидса и Ньюкасла

Лидс

16.01 “Вест Хэм” 3:2 (АПЛ)

09.01 “Вест Хэм” 0:2 (Кубок Англии)

02.01 “Бернли” 3:1 (АПЛ)

18.12 “Арсенал” 1:4 (АПЛ)

14.12 “Манчестер Сити” 0:7 (АПЛ)

Ньюкасл

15.01 “Уотфорд” 1:1 (АПЛ)

08.01 “Кембридж” 0:1 (Кубок Англии)

27.12 “Манчестер Юнайтед” 1:1 (АПЛ)

19.12 “Манчестер Сити” 0:4 (АПЛ)

16.12 “Ливерпуль” 1:3 (АПЛ)

Личные встречи

В первом круге команды сыграли вничью 1:1, в прошлом сезоне “Лидс” выиграл оба матча: 5:2 и 2:1. У Эдди Хау не очень радостная для него статистика матчей против “Лидса”: одна победа и шесть поражений.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 22 18 2 2 54-13 +41 56 2 "Ливерпуль" 21 13 6 2 55-18 +37 45 3 "Челси" 23 12 8 3 46-18 +28 44 4 "Вест Хэм Юнайтед" 22 11 4 7 41-30 +11 37 5 "Тоттенхэм" 19 11 3 5 26-22 +4 36 6 "Арсенал" 20 11 2 7 33-25 +8 35 7 "Манчестер Юнайтед" 21 10 5 6 35-30 +5 35 8 "Вулверхэмптон" 20 9 4 7 17-15 +2 31 9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 21 6 11 4 22-22 0 29 10 "Лестер Сити" 19 7 4 8 33-36 -3 25 11 "Кристал Пэлас" 21 5 9 7 30-31 -1 24 12 "Саутгемптон" 21 5 9 7 25-33 -8 24 13 "Астон Вилла" 20 7 2 11 27-32 -5 23 14 "Брентфорд" 22 6 5 11 25-36 -11 23 15 "Лидс Юнайтед" 20 5 7 8 24-39 -15 22 16 "Эвертон" 19 5 4 10 24-34 -10 19 17 "Уотфорд" 19 4 2 13 23-37 -14 14 18 "Норвич Сити" 21 3 4 14 10-45 -35 13 19 "Ньюкасл" 20 1 9 10 20-43 -23 1 2 20 "Бернли" 17 1 8 8 16-27 -11 11

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Ориентировочные составы

“Лидс”: Мелье – Эйлинг, Льоренте, Стрейк, Хьелде – Кох – Рафинья, Даллас, Клих, Харрисон – Джеймс

“Ньюкасл”: Дубравка – Дамметт, Ласселс, Шер, Триппьер – Жоэлинтон, Шелви, Лонгстафф – Сен-Максимен, Вуд, Фрейзер

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Лидс – Ньюкасл от UA-Football

Когда “Лидс” без шансов проиграл “Манчестер Сити” и “Арсеналу” у некоторых обозревателей были вопросы к методам работы Бьелса, но аргентинец остается верен себе, и “Лидс” в последних матчах действительно прибавил, даже играя в таких тяжелых обстоятельствах. Эдди Хау пока еще нужно время, чтобы изменить “Ньюкасл”. Обе команды достаточно забивают и пропускают. Прогноз – победа “Лидса” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.