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Лидс - Ньюкасл. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 22.01.2022
Лидс – Ньюкасл: Прогноз и анонс матча ⋉ 22 января 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 23-й тур
22 января 2022. Лидс, “Элланд Роуд”
“Лидс” 17:00 “Ньюкасл”
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Самый богатый клуб в мире” продолжает оставаться в зоне вылета. Киран Триппьер и Крис Вуд уже успели сыграть на “Сент-Джеймс Парке”, на подходе и другие новички, но “сороки” по-прежнему не могут сделать прорыв и победить второй раз в сезоне. У “Лидса” в турнирном плане дела лучше, но команда Бьелсы продолжает играть без большого количества травмированных футболистов.
Лидс
Победа “Лидса” над “Вест Хэмом” в прошлом туре вызвала всеобщий восторг. Команда Бьелсы все так же ослаблена травмами, и на 23-й минуте аргентинскому тренеру пришлось из-за повреждений провести еще две замены. Тем не менее “Лидс” не отказался от своего стиля, играл смело, открыто, и в итоге победил 3:2. Джек Харрисон сделал хет-трик, но великолепный матче также провели Рафинья и Джеймс.
“Лидс” впервые в сезоне победил в двух матчах Премьер-лиги подряд и сумел оторваться от восемнадцатого места на девять очков. “Ньюкасл”, “Астон Вилла” и “Эвертон” будут соперниками “Лидса” в предстоящих матчах АПЛ, и во всех этих играх “белые” способны взять какие-то пункты.
Форшоу и Фирпо, получившие травмы в игре с “Вест Хэмом”, не сыграют против “Ньюкасла”. Продолжают восстановление Бэмфорд, Шеклтон, Купер, Филлипс. Под вопросом Льоренте, Роберт и Гелхардт.
Ньюкасл
Матч против “Лидса” будет десятым для Эдди Хау в качестве главного тренера “Ньюкасла”. В шести поединках (“Брентфорд”, “Норвич”, “Ливерпуль”, “Манчестер Юнайтед”, “Уотфорд” и “Бернли”) “сороки” забивали первыми, но взять три очка им удалось только в поединке против “Бернли”. Учитывая, как мало набирают очки конкуренты в борьбе за выживание (“Уотфорд”, “Норвич” и “Бернли”) возможно 40 пунктов набирать и не нужно будет для 17-й позиции, но все же без каких-то побед из зоны вылета выбраться будет сложно.
Почему “Ньюкасл” пропускает голы в ответ? Как думает Хау, причина в психологии. “При счете 1:0 в нашу пользу не нужно прятаться в раковину”, – говорит тренер “Ньюкасла”. Но изменить ментальные установки своих футболистов ему пока мало удается. Хотя общее настроение у фанов “Ньюкасла” после смены владельцев улучшилось, результаты пока не радуют.
Вылет из Кубка Англии от “Кембриджа” (0:1), а затем ничья с “Уотфордом” (1:1, гол в ответ на 87-й минуте) показывают, что составу “сорок” не хватает глубины и трансферов Триппьера и Вуда для гарантии АПЛ на следующий сезон пока не хватает. В зимнее окно работать сложнее, особенно, когда все знают о твоем почти неограниченном бюджете, поэтому руководству “Ньюкасла” сложно совершать сделки.
С “Лидсом” не сыграют Фернандес, Хейден и Уилсон, под вопросом Ритчи и Кларк.
Статистика команд, цифры и факты
- Форвард “Лидса” Рафинья забивал в двух последних матчах против “Ньюкасла” в Премьер-лиге.
- “Лидс” не забивал больше двух голов в 18 матчах АПЛ подряд, но в последних двух турах победил 3:1 и 3:2.
- “Ньюкасл” забивал первым в десяти матчах Премьер-лиги 2021/22, но выиграл только одну из этих игр (шесть ничьих, три поражения).
- “Ньюкасл” пропустил 22 из 43 голов АПЛ в последние 20 минут поединков.
- “Ньюкасл” только один раз в сезоне не пропустил (победа над “Бернли” 3:1).
- “Лидс” пропустил 19 голов в последних шести матчах АПЛ.
Последние пять матчей Лидса и Ньюкасла
Лидс
- 16.01 “Вест Хэм” 3:2 (АПЛ)
- 09.01 “Вест Хэм” 0:2 (Кубок Англии)
- 02.01 “Бернли” 3:1 (АПЛ)
- 18.12 “Арсенал” 1:4 (АПЛ)
- 14.12 “Манчестер Сити” 0:7 (АПЛ)
Ньюкасл
- 15.01 “Уотфорд” 1:1 (АПЛ)
- 08.01 “Кембридж” 0:1 (Кубок Англии)
- 27.12 “Манчестер Юнайтед” 1:1 (АПЛ)
- 19.12 “Манчестер Сити” 0:4 (АПЛ)
- 16.12 “Ливерпуль” 1:3 (АПЛ)
Личные встречи
В первом круге команды сыграли вничью 1:1, в прошлом сезоне “Лидс” выиграл оба матча: 5:2 и 2:1. У Эдди Хау не очень радостная для него статистика матчей против “Лидса”: одна победа и шесть поражений.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|22
|18
|2
|2
|54-13
|+41
|56
|2
|"Ливерпуль"
|21
|13
|6
|2
|55-18
|+37
|45
|3
|"Челси"
|23
|12
|8
|3
|46-18
|+28
|44
|4
|"Вест Хэм Юнайтед"
|22
|11
|4
|7
|41-30
|+11
|37
|5
|"Тоттенхэм"
|19
|11
|3
|5
|26-22
|+4
|36
|6
|"Арсенал"
|20
|11
|2
|7
|33-25
|+8
|35
|7
|"Манчестер Юнайтед"
|21
|10
|5
|6
|35-30
|+5
|35
|8
|"Вулверхэмптон"
|20
|9
|4
|7
|17-15
|+2
|31
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|21
|6
|11
|4
|22-22
|0
|29
|10
|"Лестер Сити"
|19
|7
|4
|8
|33-36
|-3
|25
|11
|"Кристал Пэлас"
|21
|5
|9
|7
|30-31
|-1
|24
|12
|"Саутгемптон"
|21
|5
|9
|7
|25-33
|-8
|24
|13
|"Астон Вилла"
|20
|7
|2
|11
|27-32
|-5
|23
|14
|"Брентфорд"
|22
|6
|5
|11
|25-36
|-11
|23
|15
|"Лидс Юнайтед"
|20
|5
|7
|8
|24-39
|-15
|22
|16
|"Эвертон"
|19
|5
|4
|10
|24-34
|-10
|19
|17
|"Уотфорд"
|19
|4
|2
|13
|23-37
|-14
|14
|18
|"Норвич Сити"
|21
|3
|4
|14
|10-45
|-35
|13
|19
|"Ньюкасл"
|20
|1
|9
|10
|20-43
|-23
|12
|20
|"Бернли"
|17
|1
|8
|8
|16-27
|-11
|11
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Ориентировочные составы
“Лидс”: Мелье – Эйлинг, Льоренте, Стрейк, Хьелде – Кох – Рафинья, Даллас, Клих, Харрисон – Джеймс
“Ньюкасл”: Дубравка – Дамметт, Ласселс, Шер, Триппьер – Жоэлинтон, Шелви, Лонгстафф – Сен-Максимен, Вуд, Фрейзер
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Лидс – Ньюкасл от UA-Football
Когда “Лидс” без шансов проиграл “Манчестер Сити” и “Арсеналу” у некоторых обозревателей были вопросы к методам работы Бьелса, но аргентинец остается верен себе, и “Лидс” в последних матчах действительно прибавил, даже играя в таких тяжелых обстоятельствах. Эдди Хау пока еще нужно время, чтобы изменить “Ньюкасл”. Обе команды достаточно забивают и пропускают. Прогноз – победа “Лидса” 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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