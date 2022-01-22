Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 22.01.22

Английская Премьер-лига, 23-й тур

22 января, 17:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Джонатан Мосс

Прямая трансляция: Сетанта Спортс +

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Несмотря на разную финансовую составляющую и “Манчестер Юнайтед”, и “Вест Хэм” в текущем сезоне находятся на примерно одном уровне. Это подтверждают и позиции команд в таблице – обе разместились совсем рядом с небольшим отрывом. Если “манкунианцы” сегодня победят, то обгонят “молотобойцев” и имеют шанс даже вернуться в зону Лиги чемпионов. Это настоящая битва за шесть очков.

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Манчестер Юнайтед

Рангник продолжает находить подход к команде. В последних матчах виден и определенный прогресс, ведь победы и дальше идут бок о бок с МЮ, однако не всегда. Особыми провалами стали поединки против "Вулверхэмптона" и "Астон Виллы", где сначала "манкунианцы" минимально уступили, почти ничего не продемонстрировав в ответ "волкам", а затем, с бирмингемцами, упустили преимущество в два мяча на последних минутах.

Однако на дистанции самое главное не текущие результаты, а игра. Командного взаимопонимания до сих пор нет, тренерского мнения гегенпрессинга тоже. Поэтому и с теоретически подкованными футболистами типа "Вулверхэмптона" Лаже или "Виллы" Джерррада возникли большие проблемы. Да и даже победы не даются "красным дьяволам" легко. Чего стоит только поединок против "Брентфорда", когда, как МЮ победил со счетом 3:1, но все равно осадок остался - слишком беспомощными выглядели подопечные Рангника в отдельных эпизодах против новичка АПЛ.

Кадры хозяев

У "манкунинацев" много потерь. Наиболее звездным является Криштиану Роналду, ведь португалец травмировал шею и пока не готов на все 100% к матчу – его участие под вопросом. Также это касается и Лингарда, Мактоминея и Санчо. А вот Ван-Биссака, Линделеф, Шоу и Погба не сыграют точно. Не забываем и о Байи, который защищает честь Кот-д’Ивуара на Кубке Африки.

Вест Хэм Юнайтед

В Украине эта команда в последние годы привлекает внимание из-за присутствия в ней Ярмоленко. Правда, уже второй сезон подряд Андрей в "Вест Геме" реально только "присутствует", а вот "молотобойцы" на слуху благодаря своим результатам. Пока подопечные Мойеса идут в топ-4, но уже после этого матча могут вылететь из зоны Лиги чемпионов.

В декабре был тяжелый этап для лондонцев, однако в конце года они начали свою четырехматчевую победную серию, которую продолжили и в 2022-м. Но в минувшие выходные их неожиданно остановил один из аутсайдеров чемпионата - "Лидс". Причем "павлины" явно преобладали "молотобойцев" в том поединке и заслуженно забили три мяча. Подопечные Мойеса откровенно тогда расслабились, заранее уже выиграв в матче – это сыграло злую шутку с ними.

Кадры гостей

У шотландского наставника меньше проблем с футболистами, чем у Рангника. Из сборной Алжира после позора на Кубке Африки вернулся Саид Бенрахма, однако, вряд ли он сразу выйдет со стартовых минут. Также в лазарете находятся Огбонна, Зума, Нобл и Соучек. Участие трех последних во встрече под вопросом – они уже на финальной прямой перед нормальными кондициями.

Последние матчи Манчестер Юнайтед и Вест Хэма

Последние пять встреч хозяев

19.01.22. Брентфорд – Манчестер Юнайтед 1:3 (АПЛ)

15.01.22. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 2:2 (АПЛ)

10.01.22. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 1:0 (Кубок Англии)

03.01.22. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 0:1 (АПЛ)

30.12.21. Манчестер Юнайтед – Бернли 3:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

16.01.22. Вест Хэм – Лидс 2:3 (АПЛ)

12.01.22. Вест Хэм – Норвич 2:0 (АПЛ)

09.01.22. Вест Хэм – Лидс 2:0 (Кубок Англии)

01.01.22. Кристалл Пэлас – Вест Хэм 2:3 (АПЛ)

28.12.21. Уотфорд – Вест Хэм 1:4 (АПЛ)

Положение команд в турнирной таблице Английской Премьер-лиги

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 22 18 2 2 54-13 +41 56 2 "Ливерпуль" 21 13 6 2 55-18 +37 45 3 "Челси" 23 12 8 3 46-18 +28 44 4 "Вест Хэм Юнайтед" 22 11 4 7 41-30 +11 37 5 "Тоттенхэм" 19 11 3 5 26-22 +4 36 6 "Арсенал" 20 11 2 7 33-25 +8 35 7 "Манчестер Юнайтед" 21 10 5 6 35-30 +5 35 8 "Вулверхэмптон" 20 9 4 7 17-15 +2 31 9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 21 6 11 4 22-22 0 29 10 "Лестер Сити" 19 7 4 8 33-36 -3 25 11 "Кристал Пэлас" 21 5 9 7 30-31 -1 24 12 "Саутгемптон" 21 5 9 7 25-33 -8 24 13 "Астон Вилла" 20 7 2 11 27-32 -5 23 14 "Брентфорд" 22 6 5 11 25-36 -11 23 15 "Лидс Юнайтед" 20 5 7 8 24-39 -15 22 16 "Эвертон" 19 5 4 10 24-34 -10 19 17 "Уотфорд" 19 4 2 13 23-37 -14 14 18 "Норвич Сити" 21 3 4 14 10-45 -35 13 19 "Ньюкасл" 20 1 9 10 20-43 -23 12 20 "Бернли" 17 1 8 8 16-27 -11 11

Последние пять матчей между командами

22.09.21. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 0:1 (Кубок лиги)

19.09.21. Вест Хэм – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)

14.03.21. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)

09.02.21. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 1:0 (после д. ч.) (Кубок лиги)

05.12.20. Вест Хэм – Манчестер Юнайтед 1:3 (АПЛ)

Цифры и факты

В последний раз "Вест Хэм" побеждал на "Олд Траффорд" в АПЛ еще в 2007 году.

"Молотобойцы" в последних шести матчах забивали минимум дважды. При этом они умудрились проиграть в двух встречах.

МЮ не отличился только в одном поединке при Рангнике из девяти – против "Вулвергемптона".

Подопечные Мойеса пропускают в гостях четыре встречи подряд.

У обеих команд самая плохая оборона среди первых девяти команд АПЛ – по 30 пропущенных.

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Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Вест Хэм

Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Вест Хэм от UA-Football

Прямые поединки за высокие места между конкурирующими командами всегда имеют громкие вывески, но иногда их не оправдывают. Когда битва идет на результат, то часто красота остается вне поля. Это как раз тот случай, ведь Рангник вообще пытается в каждом матче сушить игру, прививая игрокам свой футбол, а Мойесу нужно успокоить своих подопечных, да еще и привезти с “Олд Траффорд” максимальное количество очков. Прогноз: ТМ 3 за 1,8.