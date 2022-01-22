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Арсенал - Бернли. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 23.01.2022
Арсенал – Бернли: Прогноз и анонс матча ⋉ 23 января 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 23-й тур
23 января 2022. Лондон, “Эмирейтс”
“Арсенал” 17:00 “Бернли”
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Арсенал” еще ни разу не побеждал в 2022 году, но имеет большие надежды на матч воскресенья с последней командой чемпионата Англии “Бернли”.
Арсенал
В четверг команда Артеты уступила “Ливерпулю” в ответном полуфинале Кубка лиги (0:2). Первая игра на “Энфилде” закончилась со счетом 0:0 и у “канониров” были большие надежды на вторую игру, но “Ливерпуль” сыграл очень уверенно и эффективно, а “Арсенал” не был на своем пике. Несмотря на свой постепенный прогресс команды Артеты может играть с лучшими клубами лиги, только когда она действует на своем пределе.
Особенно были заметны проблемы в центре поля. Джака продолжает отбывать дисквалификацию за удаление в первом полуфинале Кубка лиги, а во второй игре красную карточку получил и Парти. Ганец вышел на поле во втором тайме сразу после своего возвращения из Кубка Африки, и получил две желтые за три минуты. Возможно, Артета немного поспешил с возвращением Парти.
Так как Мэйтленд-Найлз уже играет за “Рому” паре Эдегор - Локонга в центре поля не будет альтернатив. Но у “канониров” есть проблемы и в атаке – в последних четырех матчах всего лишь один забитый гол. Неудивительно, что “Арсенал” работает над приглашением форварда. Покупка сильного центрального нападающего значительно увеличит шансы “канониров” на топ-4.
Бернли
“Бернли” остается чемпионом по перенесенным матчам. Посреди недели ланкаширцы должны были сыграть против “Уотфорда”, но эта игра была перенесена уже во второй раз. Получается странная ситуация в таблице – “Челси” сыграл 23 матча, а “Бернли” всего 17.
Как и когда “Бернли” будет играть все эти перенесенные матчи сказать сложно. Команда Шона Дайча и так имеет короткую скамейку запасных, в СМИ пишут о финансовых проблемах “Бернли”, основной форвард Крис Вуд перешел в “Ньюкасл” и замена ему пока не подписана, а лучший бомбардир Максвелл Корне продолжает участвовать в Кубке Африки. “Бернли” уже несколько сезонов делает невозможное, оставаясь в элите, но в этом сезоне команде Шона Дайча нужно будет по-настоящему превзойти себя.
Победа над “Брентфордом” 30 октября остается единственной для “Бернли” в чемпионате, последние семь матчей – четыре ничьи и три поражения.
Статистика команд, цифры и факты
- В 18 последних матчах чемпионата “Бернли” удалось переиграть “Арсенал” всего один раз.
- “Бернли” не может забить “Арсеналу” больше одного в 17 матчах подряд.
- “Арсенал” не забивает в матчах всех турниров уже 330 минут.
- “Арсенал” выиграл семь из десяти домашних матчей АПЛ 2021/22 (ничья, два поражения).
- Команда Артеты не может выиграть в четырех поединках подряд – самая длинная серия без побед в нынешнем сезоне.
- В выездных матчах Премьер-лиги 2021/22 “Бернли” набрал всего лишь четыре очка из 30 возможных.
Последние пять матчей Арсенала и Бернли
Арсенал
- 20.01 “Ливерпуль” 0:2 (Кубок лиги)
- 13.01 “Ливерпуль” 0:0 (Кубок лиги)
- 09.01 “Ноттингем Форест” 0:1 (Кубок Англии)
- 01.01 “Манчестер Сити” 1:2 (АПЛ)
- 26.12 “Норвич” 0:5 (АПЛ)
Бернли
- 08.01 “Хаддерсфилд Таун” 1:2 (Кубок Англии)
- 02.01 “Лидс” 1:3 (АПЛ)
- 30.12 “Манчестер Юнайтед” 1:3 (АПЛ)
- 12.12 “Вест Хэм” 0:0 (АПЛ)
- 04.12 “Ньюкасл” 0:1 (АПЛ)
Личные встречи
В первом круге “Арсенал” выиграл у “Бернли” 1:0 благодаря голу Эдегора. В прошлом сезоне “бордовым” удалось взять четыре очка (1:0, 1:1). Общая история встреч – 55 побед “Арсенала”, 34 “Бернли”, 23 ничьи.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|22
|18
|2
|2
|54-13
|+41
|56
|2
|"Ливерпуль"
|21
|13
|6
|2
|55-18
|+37
|45
|3
|"Челси"
|23
|12
|8
|3
|46-18
|+28
|44
|4
|"Манчестер Юнайтед"
|22
|11
|5
|6
|36-30
|+6
|38
|5
|"Вест Хэм Юнайтед"
|23
|11
|4
|8
|41-31
|+10
|37
|6
|"Тоттенхэм"
|19
|11
|3
|5
|26-22
|+4
|36
|7
|"Арсенал"
|20
|11
|2
|7
|33-25
|+8
|35
|8
|"Вулверхэмптон"
|21
|10
|4
|7
|19-16
|+3
|34
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|21
|6
|11
|4
|22-22
|0
|29
|10
|"Астон Вилла"
|21
|8
|2
|11
|28-32
|-4
|26
|11
|"Лестер Сити"
|19
|7
|4
|8
|33-36
|-3
|25
|12
|"Кристал Пэлас"
|21
|5
|9
|7
|30-31
|-1
|24
|13
|"Саутгемптон"
|21
|5
|9
|7
|25-33
|-8
|24
|14
|"Брентфорд"
|23
|6
|5
|12
|26-38
|-12
|23
|15
|"Лидс Юнайтед"
|21
|5
|7
|9
|24-40
|-16
|22
|16
|"Эвертон"
|20
|5
|4
|11
|24-35
|-11
|19
|17
|"Норвич Сити"
|22
|4
|4
|14
|13-45
|-32
|16
|18
|"Ньюкасл"
|21
|2
|9
|10
|21-43
|-22
|15
|19
|"Уотфорд"
|20
|4
|2
|14
|23-40
|-17
|14
|20
|"Бернли"
|17
|1
|8
|8
|16-27
|-11
|11
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Ориентировочные составы
“Арсенал”: Рэмсдейл – Томиясу, Уайт, Габриэл, Тирни – Локонга, Эдегор – Сака, Смит-Роу, Мартинелли – Ляказетт
“Бернли”: Поуп – Тэйлор, Ми, Тарковски, Лоутон – Браунхилл, Уэствуд, Корк, Гудмундссон – Родригес, Леннон
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Арсенал – Бернли от UA-Football
“Арсенал” в сезоне 2021/22 научился брать очки с середняками и аутсайдерами, и даже без Парти и Джаки способен сломить сопротивление “Бернли”. Команде Шона Дайча сложно будет предоставить какие-то аргументы на “Эмирейтс”, где “канониры” теряли очки только в матчах с “Челси”, “Кристал Пэлас” и “Манчестер Сити”. Проноз – победа “Арсенала” 2:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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