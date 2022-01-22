Арсенал - Бернли. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 23.01.2022 

Чемпионат Англии, 23-й тур

23 января 2022. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” 17:00 “Бернли”

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Арсенал” еще ни разу не побеждал в 2022 году, но имеет большие надежды на матч воскресенья с последней командой чемпионата Англии “Бернли”.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Арсенал

В четверг команда Артеты уступила “Ливерпулю” в ответном полуфинале Кубка лиги (0:2). Первая игра на “Энфилде” закончилась со счетом 0:0 и у “канониров” были большие надежды на вторую игру, но “Ливерпуль” сыграл очень уверенно и эффективно, а “Арсенал” не был на своем пике. Несмотря на свой постепенный прогресс команды Артеты может играть с лучшими клубами лиги, только когда она действует на своем пределе.

Особенно были заметны проблемы в центре поля. Джака продолжает отбывать дисквалификацию за удаление в первом полуфинале Кубка лиги, а во второй игре красную карточку получил и Парти. Ганец вышел на поле во втором тайме сразу после своего возвращения из Кубка Африки, и получил две желтые за три минуты. Возможно, Артета немного поспешил с возвращением Парти.

Так как Мэйтленд-Найлз уже играет за “Рому” паре Эдегор - Локонга в центре поля не будет альтернатив. Но у “канониров” есть проблемы и в атаке – в последних четырех матчах всего лишь один забитый гол. Неудивительно, что “Арсенал” работает над приглашением форварда. Покупка сильного центрального нападающего значительно увеличит шансы “канониров” на топ-4.

Бернли

“Бернли” остается чемпионом по перенесенным матчам. Посреди недели ланкаширцы должны были сыграть против “Уотфорда”, но эта игра была перенесена уже во второй раз. Получается странная ситуация в таблице – “Челси” сыграл 23 матча, а “Бернли” всего 17.

Как и когда “Бернли” будет играть все эти перенесенные матчи сказать сложно. Команда Шона Дайча и так имеет короткую скамейку запасных, в СМИ пишут о финансовых проблемах “Бернли”, основной форвард Крис Вуд перешел в “Ньюкасл” и замена ему пока не подписана, а лучший бомбардир Максвелл Корне продолжает участвовать в Кубке Африки. “Бернли” уже несколько сезонов делает невозможное, оставаясь в элите, но в этом сезоне команде Шона Дайча нужно будет по-настоящему превзойти себя.

Победа над “Брентфордом” 30 октября остается единственной для “Бернли” в чемпионате, последние семь матчей – четыре ничьи и три поражения.

Статистика команд, цифры и факты

В 18 последних матчах чемпионата “Бернли” удалось переиграть “Арсенал” всего один раз.

“Бернли” не может забить “Арсеналу” больше одного в 17 матчах подряд.

“Арсенал” не забивает в матчах всех турниров уже 330 минут.

“Арсенал” выиграл семь из десяти домашних матчей АПЛ 2021/22 (ничья, два поражения).

Команда Артеты не может выиграть в четырех поединках подряд – самая длинная серия без побед в нынешнем сезоне.

В выездных матчах Премьер-лиги 2021/22 “Бернли” набрал всего лишь четыре очка из 30 возможных.

Последние пять матчей Арсенала и Бернли

Арсенал

20.01 “Ливерпуль” 0:2 (Кубок лиги)

13.01 “Ливерпуль” 0:0 (Кубок лиги)

09.01 “Ноттингем Форест” 0:1 (Кубок Англии)

01.01 “Манчестер Сити” 1:2 (АПЛ)

26.12 “Норвич” 0:5 (АПЛ)

Бернли

08.01 “Хаддерсфилд Таун” 1:2 (Кубок Англии)

02.01 “Лидс” 1:3 (АПЛ)

30.12 “Манчестер Юнайтед” 1:3 (АПЛ)

12.12 “Вест Хэм” 0:0 (АПЛ)

04.12 “Ньюкасл” 0:1 (АПЛ)

Личные встречи

В первом круге “Арсенал” выиграл у “Бернли” 1:0 благодаря голу Эдегора. В прошлом сезоне “бордовым” удалось взять четыре очка (1:0, 1:1). Общая история встреч – 55 побед “Арсенала”, 34 “Бернли”, 23 ничьи.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 22 18 2 2 54-13 +41 56 2 "Ливерпуль" 21 13 6 2 55-18 +37 45 3 "Челси" 23 12 8 3 46-18 +28 44 4 "Манчестер Юнайтед" 22 11 5 6 36-30 +6 38 5 "Вест Хэм Юнайтед" 23 11 4 8 41-31 +10 37 6 "Тоттенхэм" 19 11 3 5 26-22 +4 36 7 "Арсенал" 20 11 2 7 33-25 +8 35 8 "Вулверхэмптон" 21 10 4 7 19-16 +3 34 9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 21 6 11 4 22-22 0 29 10 "Астон Вилла" 21 8 2 11 28-32 -4 26 11 "Лестер Сити" 19 7 4 8 33-36 -3 25 12 "Кристал Пэлас" 21 5 9 7 30-31 -1 24 13 "Саутгемптон" 21 5 9 7 25-33 -8 24 14 "Брентфорд" 23 6 5 12 26-38 -12 23 15 "Лидс Юнайтед" 21 5 7 9 24-40 -16 22 16 "Эвертон" 20 5 4 11 24-35 -11 19 17 "Норвич Сити" 22 4 4 14 13-45 -32 16 18 "Ньюкасл" 21 2 9 10 21-43 -22 15 19 "Уотфорд" 20 4 2 14 23-40 -17 14 20 "Бернли" 17 1 8 8 16-27 -11 11

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Ориентировочные составы

“Арсенал”: Рэмсдейл – Томиясу, Уайт, Габриэл, Тирни – Локонга, Эдегор – Сака, Смит-Роу, Мартинелли – Ляказетт

“Бернли”: Поуп – Тэйлор, Ми, Тарковски, Лоутон – Браунхилл, Уэствуд, Корк, Гудмундссон – Родригес, Леннон

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Арсенал – Бернли от UA-Football

“Арсенал” в сезоне 2021/22 научился брать очки с середняками и аутсайдерами, и даже без Парти и Джаки способен сломить сопротивление “Бернли”. Команде Шона Дайча сложно будет предоставить какие-то аргументы на “Эмирейтс”, где “канониры” теряли очки только в матчах с “Челси”, “Кристал Пэлас” и “Манчестер Сити”. Проноз – победа “Арсенала” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.