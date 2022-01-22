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Кристал Пэлас - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 23.01.2022
Кристал Пэлас – Ливерпуль: Прогноз и анонс матча ⋉ 23 января 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 23-й тур
23 января 2022. Лондон, “Селхерст Парк”
“Кристал Пэлас” 16:00 “Ливерпуль”
Телетрансляция – Setanta Sports+
Текстовая трансляция – UA-Футбол
После ничьи “Манчестер Сити” с “Саутгемптоном” “Ливерпуль” получил возможность сократить отставание от лидера чемпионата до девяти очков (+ игра в запасе). Но для этого нужно переиграть “Кристал Пэлас” Патрика Виейра.
Кристал Пэлас
“Кристал Пэлас” выиграл всего пять из 21 матчей в Премьер-лиге, но в целом работа Патрика Виейра над изменением стиля “орлов” оценивается положительное. “Пэлас” старается играть в позиционный футбол и в команде Виейра выступает ряд интересных молодых английских футболистов, в частности арендованный у “Челси” Конор Галлахер. 21-летний “новым Лэмпард” отметился уже десятью голевыми действиями в АПЛ (семь голов и три ассиста) и стал одним из открытий сезона.
Забил Галлахер и в матче прошлого тура против “Брайтона”. “Пэлас” провел не самый лучший матч и позволил “Брайтону” создать несколько моментов, так что ничьей 1:1 команда Виейра должна быть довольна. Французский тренер похвалил своих футболистов за то, как они играли в обороне.
Для “Пэлас” ничья с “Брайтоном” стала девятой в чемпионате. Столько же у “Ньюкасла”, больше только у “Саутгемптона” (10) и “Брайтона” (11). Часто “орлам” не удается отстоять победный результат, что можно списать на отсутствие опыта.
Матч против “Ливерпуля” из-за травм пропустят Макартур и Томкинс, Заа и Куяте на Кубке Африки, Джордан Айю после вылета Ганы уже вернулся, но вероятно не выйдет сразу в стартовом составе.
Ливерпуль
Матч против “Кристал Пэлас” стане для “Ливерпуля” пятым без Мохамеда Салаха, Садио Мане и Наби Кейта, которые продолжают выступать на Кубке Африки. Только “Арсеналу” в первом полуфинале Кубка лиги “Ливерпулю” не удалось забить, в других трех поединках “красные” забили девять мячей. Голы распределили между собой Фабиньо (3), Жота (2), Окслейд-Чемберлен (1), Минамино (1), Фирмино (1), Гордон (1).
Неудивительно, что Клопп рассыпается в комплиментах Фабиньо, который сразу вернулся в стартовый состав после своего положительного теста и изоляции. Жота показал свою эффективность в ответном полуфинале против “Арсенала”, но нужно отметить и Трента Александра-Арнольда, который исполнил два красивых ассиста.
Интересно и что “Ливерпуль” уже не пропускает в трех матчах подряд во всех турнирах. С командой Клоппа это случилось только во второй раз в сезоне.
Помимо Салаха, Мане и Кейта, из-за травм матч против “Кристал Пэлас” пропустят Тьяго Алькантара, Эллиотт, Филлипс и Ориги.
Статистика команд, цифры и факты
- “Кристал Пэлас” проиграл только два из 11 домашних матчей в АПЛ (четыре победы, пять ничьих).
- “Ливерпуль” выиграл девять последних матчей у “Кристал Пэлас”, четыре последних – с общим счетом 16:0.
- “Ливерпуль” забил 30 голов в 11 выездных матчах Премьер-лиги. В девяти из 11 поединках “красные” забивали как минимум два гола.
- Свои десять последних голов в АПЛ форвард “Ливерпуля” Роберто Фирмино забил на выезде.
- Нападающий “Ливерпуля” Диогу Жота забил шесть голов за “красных” в шести матчах в Лондоне.
- “Ливерпуль” не пропускает во всех турнирах в 333 минутах подряд.
Последние пять матчей Кристал Пэлас и Ливерпуля
Кристал Пэлас
- 14.01 “Брайтон” 1:1 (АПЛ)
- 08.01 “Миллуолл” 2:1 (Кубок Англии)
- 01.01 “Вест Хэм” 2:3 (АПЛ)
- 28.12 “Норвич” 3:0 (АПЛ)
- 26.12 “Тоттенхэм” 0:3 (АПЛ)
Ливерпуль
- 20.01 “Арсенал” 2:0 (Кубок лиги)
- 16.01 “Брентфорд” 3:0 (АПЛ)
- 13.01 “Арсенал” 0:0 (Кубок лиги)
- 09.01 “Шрусбери” 4:1 (Кубок Англии)
- 02.01 “Челси” 2:2 (АПЛ)
Личные встречи
3:0 в первом круге, в прошлом сезоне 7:0 на “Селхерст Парк” и 2:0 на “Энфилде”, девять побед подряд – у “Ливерпуля” вошло в привычку побеждать “Кристал Пэлас”. Всего в 25 матчах между командами в АПЛ был забит 91 гол (в среднем 3.64 за матч).
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|23
|18
|3
|2
|55-14
|+41
|57
|2
|"Ливерпуль"
|21
|13
|6
|2
|55-18
|+37
|45
|3
|"Челси"
|23
|12
|8
|3
|46-18
|+28
|44
|4
|"Манчестер Юнайтед"
|22
|11
|5
|6
|36-30
|+6
|38
|5
|"Вест Хэм Юнайтед"
|23
|11
|4
|8
|41-31
|+10
|37
|6
|"Тоттенхэм"
|19
|11
|3
|5
|26-22
|+4
|36
|7
|"Арсенал"
|20
|11
|2
|7
|33-25
|+8
|35
|8
|"Вулверхэмптон"
|21
|10
|4
|7
|19-16
|+3
|34
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|21
|6
|11
|4
|22-22
|0
|29
|10
|"Астон Вилла"
|21
|8
|2
|11
|28-32
|-4
|26
|11
|"Лестер Сити"
|19
|7
|4
|8
|33-36
|-3
|25
|12
|"Саутгемптон"
|22
|5
|10
|7
|26-34
|-8
|25
|13
|"Кристал Пэлас"
|21
|5
|9
|7
|30-31
|-1
|24
|14
|"Брентфорд"
|23
|6
|5
|12
|26-38
|-12
|23
|15
|"Лидс Юнайтед"
|21
|5
|7
|9
|24-40
|-16
|22
|16
|"Эвертон"
|20
|5
|4
|11
|24-35
|-11
|19
|17
|"Норвич Сити"
|22
|4
|4
|14
|13-45
|-32
|16
|18
|"Ньюкасл"
|21
|2
|9
|10
|21-43
|-22
|15
|19
|"Уотфорд"
|20
|4
|2
|14
|23-40
|-17
|14
|20
|"Бернли"
|17
|1
|8
|8
|16-27
|-11
|11
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Ориентировочные составы
“Кристал Пэлас”: Батлэнд – Уорд, Андерсен, Гэхи, Митчелл – Шлупп, Хьюз, Галлахер – Олисе, Эдуар, Эзе
“Ливерпуль”: Алиссон – Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд – Джонс, Фабиньо, Хендерсон – Минамино, Фирмино, Жота
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Кристал Пэлас – Ливерпуль от UA-Football
“Ливерпуль” пока удачно справляется без своего лучшего бомбардира. В игре с “Брентфордом” команда Клоппа вновь показала свое умение забивать со стандартов, а это слабое место “Кристал Пэлас”. “Орлы” играют в удобном стиле для команды Клоппа. Три очка взять будет непросто, но все же у “красных” есть преимущество. Прогноз – победа “Ливерпуля” 3:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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