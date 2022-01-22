Кристал Пэлас - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 23.01.2022 

Чемпионат Англии, 23-й тур

23 января 2022. Лондон, “Селхерст Парк”

“Кристал Пэлас” 16:00 “Ливерпуль”

Телетрансляция – Setanta Sports+

Текстовая трансляция – UA-Футбол

После ничьи “Манчестер Сити” с “Саутгемптоном” “Ливерпуль” получил возможность сократить отставание от лидера чемпионата до девяти очков (+ игра в запасе). Но для этого нужно переиграть “Кристал Пэлас” Патрика Виейра.

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Кристал Пэлас

“Кристал Пэлас” выиграл всего пять из 21 матчей в Премьер-лиге, но в целом работа Патрика Виейра над изменением стиля “орлов” оценивается положительное. “Пэлас” старается играть в позиционный футбол и в команде Виейра выступает ряд интересных молодых английских футболистов, в частности арендованный у “Челси” Конор Галлахер. 21-летний “новым Лэмпард” отметился уже десятью голевыми действиями в АПЛ (семь голов и три ассиста) и стал одним из открытий сезона.

Забил Галлахер и в матче прошлого тура против “Брайтона”. “Пэлас” провел не самый лучший матч и позволил “Брайтону” создать несколько моментов, так что ничьей 1:1 команда Виейра должна быть довольна. Французский тренер похвалил своих футболистов за то, как они играли в обороне.

Для “Пэлас” ничья с “Брайтоном” стала девятой в чемпионате. Столько же у “Ньюкасла”, больше только у “Саутгемптона” (10) и “Брайтона” (11). Часто “орлам” не удается отстоять победный результат, что можно списать на отсутствие опыта.

Матч против “Ливерпуля” из-за травм пропустят Макартур и Томкинс, Заа и Куяте на Кубке Африки, Джордан Айю после вылета Ганы уже вернулся, но вероятно не выйдет сразу в стартовом составе.

Ливерпуль

Матч против “Кристал Пэлас” стане для “Ливерпуля” пятым без Мохамеда Салаха, Садио Мане и Наби Кейта, которые продолжают выступать на Кубке Африки. Только “Арсеналу” в первом полуфинале Кубка лиги “Ливерпулю” не удалось забить, в других трех поединках “красные” забили девять мячей. Голы распределили между собой Фабиньо (3), Жота (2), Окслейд-Чемберлен (1), Минамино (1), Фирмино (1), Гордон (1).

Неудивительно, что Клопп рассыпается в комплиментах Фабиньо, который сразу вернулся в стартовый состав после своего положительного теста и изоляции. Жота показал свою эффективность в ответном полуфинале против “Арсенала”, но нужно отметить и Трента Александра-Арнольда, который исполнил два красивых ассиста.

Интересно и что “Ливерпуль” уже не пропускает в трех матчах подряд во всех турнирах. С командой Клоппа это случилось только во второй раз в сезоне.

Помимо Салаха, Мане и Кейта, из-за травм матч против “Кристал Пэлас” пропустят Тьяго Алькантара, Эллиотт, Филлипс и Ориги.

Статистика команд, цифры и факты

“Кристал Пэлас” проиграл только два из 11 домашних матчей в АПЛ (четыре победы, пять ничьих).

“Ливерпуль” выиграл девять последних матчей у “Кристал Пэлас”, четыре последних – с общим счетом 16:0.

“Ливерпуль” забил 30 голов в 11 выездных матчах Премьер-лиги. В девяти из 11 поединках “красные” забивали как минимум два гола.

Свои десять последних голов в АПЛ форвард “Ливерпуля” Роберто Фирмино забил на выезде.

Нападающий “Ливерпуля” Диогу Жота забил шесть голов за “красных” в шести матчах в Лондоне.

“Ливерпуль” не пропускает во всех турнирах в 333 минутах подряд.

Последние пять матчей Кристал Пэлас и Ливерпуля

Кристал Пэлас

14.01 “Брайтон” 1:1 (АПЛ)

08.01 “Миллуолл” 2:1 (Кубок Англии)

01.01 “Вест Хэм” 2:3 (АПЛ)

28.12 “Норвич” 3:0 (АПЛ)

26.12 “Тоттенхэм” 0:3 (АПЛ)

Ливерпуль

20.01 “Арсенал” 2:0 (Кубок лиги)

16.01 “Брентфорд” 3:0 (АПЛ)

13.01 “Арсенал” 0:0 (Кубок лиги)

09.01 “Шрусбери” 4:1 (Кубок Англии)

02.01 “Челси” 2:2 (АПЛ)

Личные встречи

3:0 в первом круге, в прошлом сезоне 7:0 на “Селхерст Парк” и 2:0 на “Энфилде”, девять побед подряд – у “Ливерпуля” вошло в привычку побеждать “Кристал Пэлас”. Всего в 25 матчах между командами в АПЛ был забит 91 гол (в среднем 3.64 за матч).

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 23 18 3 2 55-14 +41 57 2 "Ливерпуль" 21 13 6 2 55-18 +37 45 3 "Челси" 23 12 8 3 46-18 +28 44 4 "Манчестер Юнайтед" 22 11 5 6 36-30 +6 38 5 "Вест Хэм Юнайтед" 23 11 4 8 41-31 +10 37 6 "Тоттенхэм" 19 11 3 5 26-22 +4 36 7 "Арсенал" 20 11 2 7 33-25 +8 35 8 "Вулверхэмптон" 21 10 4 7 19-16 +3 34 9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 21 6 11 4 22-22 0 29 10 "Астон Вилла" 21 8 2 11 28-32 -4 26 11 "Лестер Сити" 19 7 4 8 33-36 -3 25 12 "Саутгемптон" 22 5 10 7 26-34 -8 25 13 "Кристал Пэлас" 21 5 9 7 30-31 -1 24 14 "Брентфорд" 23 6 5 12 26-38 -12 23 15 "Лидс Юнайтед" 21 5 7 9 24-40 -16 22 16 "Эвертон" 20 5 4 11 24-35 -11 19 17 "Норвич Сити" 22 4 4 14 13-45 -32 16 18 "Ньюкасл" 21 2 9 10 21-43 -22 15 19 "Уотфорд" 20 4 2 14 23-40 -17 14 20 "Бернли" 17 1 8 8 16-27 -11 11

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Ориентировочные составы

“Кристал Пэлас”: Батлэнд – Уорд, Андерсен, Гэхи, Митчелл – Шлупп, Хьюз, Галлахер – Олисе, Эдуар, Эзе

“Ливерпуль”: Алиссон – Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд – Джонс, Фабиньо, Хендерсон – Минамино, Фирмино, Жота

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Кристал Пэлас – Ливерпуль от UA-Football

“Ливерпуль” пока удачно справляется без своего лучшего бомбардира. В игре с “Брентфордом” команда Клоппа вновь показала свое умение забивать со стандартов, а это слабое место “Кристал Пэлас”. “Орлы” играют в удобном стиле для команды Клоппа. Три очка взять будет непросто, но все же у “красных” есть преимущество. Прогноз – победа “Ливерпуля” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.